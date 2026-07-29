À mesure que les environnements de terminaux deviennent plus distribués, les équipes IT ajoutent souvent des outils pour résoudre des problèmes spécifiques comme le patching, l’inventaire, l’accès à distance, la surveillance, la gestion des tickets et le reporting. Chaque outil peut avoir son utilité, mais lorsque ces systèmes ne sont pas connectés, la gestion des terminaux devient plus difficile à coordonner.
Lorsque les données des terminaux, la gestion des correctifs, le dépannage, l’accès à distance et le reporting sont répartis entre des systèmes déconnectés, chacun devient plus complexe et plus coûteux. Alors, comment les équipes IT peuvent-elles remédier à la prolifération des outils et améliorer leur gestion des terminaux ? Voyons cela.
Ce que signifie la prolifération d’outils dans la gestion des terminaux
La prolifération des outils se produit lorsque les équipes IT doivent s’appuyer sur trop de systèmes déconnectés pour gérer les tâches liées aux terminaux. Comme ces outils ne sont pas intégrés et ne partagent pas d’informations, les techniciens doivent constamment passer de l’un à l’autre simplement pour effectuer des tâches simples, au risque de manquer un contexte ou des données importants.
Le problème ne se limite pas au nombre d’outils qu’une équipe possède. Il réside plutôt dans le nombre d’outils nécessaires pour exécuter un seul workflow de terminaux, car cela transforme le travail de routine en problèmes de coordination.
Par exemple, votre équipe IT peut souffrir d’une multiplication des outils si elle dispose de :
Un seul outil pour l’inventaire
Un outil pour l’état des correctifs
Un seul outil pour l'accès à distance
Un seul outil pour les alertes ou la surveillance
Un seul outil pour le reporting ou la billetterie
Scripts distincts ou étapes manuelles pour la remédiation
Lorsque tous ces outils sont déconnectés, les workflows habituels deviennent une série compliquée de tâches disjointes qui nécessitent de passer constamment d’un programme à l’autre.
Pourquoi des outils déconnectés ralentissent le travail sur les terminaux
Des outils déconnectés sont plus qu’une simple gêne ou un simple désagrément, car ils peuvent entraîner de sérieux problèmes de performance et d’efficacité. La prolifération des outils crée plusieurs obstacles à la gestion des terminaux, notamment :
1. Chaque transfert crée des frictions
Chaque fois qu’un technicien doit passer d’un outil à l’autre, revérifier des informations et reconstituer le contexte, cela lui fait perdre un temps précieux qui pourrait être consacré à aider l’utilisateur final à résoudre ses problèmes. Cela ralentit non seulement chaque tâche, mais crée aussi de nouvelles occasions d’erreur et de sérieux freins à la productivité.
2. Il devient plus difficile de se fier aux données des terminaux
Lorsque des données comme l’inventaire, l’état des correctifs, l’état de santé des appareils et l’historique des remédiations sont toutes conservées dans des systèmes distincts, il peut être difficile de savoir lesquelles sont les plus précises et les plus à jour. Cela rend les données moins fiables et plus difficiles à vérifier, ce qui peut entraîner d’autres ralentissements ou fournir aux agents des informations obsolètes sur lesquelles travailler.
3. Le suivi manuel augmente
Avec des outils déconnectés, les équipes IT doivent vérifier manuellement si les actions ont bien fonctionné, mettre à jour les systèmes ou déclencher des étapes dans un workflow. Alors qu'une pile d'outils connectée et intégrée peut automatiquement déclencher ces actions, la prolifération des outils ne fait qu'ajouter de la complexité et du travail manuel.
Comment la prolifération des outils maintient les équipes dans la réaction plutôt que dans la proactivité
L’un des plus gros problèmes liés à la multiplication des outils est qu’elle complique l’identification, la hiérarchisation et la résolution des problèmes. En conséquence, des problèmes mineurs peuvent rapidement s’aggraver et devenir des interventions de maintenance urgentes.
La multiplication des outils peut entraîner plusieurs problèmes de maintenance, notamment :
Les échecs de correctifs prennent plus de temps à localiser et à vérifier.
Les vulnérabilités sont plus difficiles à prioriser lorsque les données sur les risques, l’état des appareils et les mesures correctives sont réparties entre plusieurs outils.
Les problèmes de santé des appareils sont découverts tardivement, souvent une fois que les dégâts sont déjà faits.
La remédiation dépend d'une coordination manuelle plutôt que de l'automatisation.
Les techniciens passent plus de temps à jongler entre les outils qu’à résoudre les problèmes.
Les recherches de Splashtop ont révélé que les workflows fragmentés sont l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses équipes IT restent bloquées dans un état intermédiaire d’automatisation partielle. Les outils sont peut-être en place, mais des workflows déconnectés peuvent faire en sorte que le travail quotidien sur les terminaux reste réactif.
Pourquoi la prolifération d’outils rend l’automatisation plus difficile à fiabiliser
En réalité, la prolifération d’outils peut être un frein majeur à l’automatisation, en réduisant l’efficacité et la fiabilité. Par conséquent, les organisations qui recherchent une gestion automatisée des terminaux auront du mal à en tirer tous les bénéfices et pourraient en réalité passer plus de temps à compenser la prolifération d’outils qu’elles n’en gagnent grâce à l’automatisation.
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la prolifération d’outils freine une automatisation efficace, notamment :
1. L’automatisation a besoin d’une visibilité claire
Lorsque les équipes IT mettent en place des outils d'automatisation, elles doivent voir quelles tâches ont été effectuées automatiquement, quels appareils ont été concernés et si la tâche a réussi. La prolifération des outils rend cela bien plus difficile, car les tâches doivent souvent être exécutées sur plusieurs appareils qui ne communiquent pas entre eux, ce qui limite au mieux la visibilité.
2. L’automatisation nécessite des workflows cohérents
Lorsque les flux de travail sont répartis entre différents outils, l’automatisation devient bien plus difficile à gérer et beaucoup moins évolutive. Les outils d’automatisation nécessitent des flux de travail cohérents qui passent facilement d’une étape à l’autre, ce qui n’est pas possible lorsqu’ils doivent accéder à des solutions déconnectées.
3. L'automatisation a besoin de contrôles
Les équipes IT ont besoin d’un contrôle robuste sur leur logiciel d’automatisation, notamment des contrôles de politique, du périmètre, des approbations, de la journalisation et du reporting. Sans cela, elles ne peuvent pas être certaines que les outils d’automatisation sont fiables, en particulier dans des environnements plus vastes. La prolifération des outils rend ce niveau de contrôle extrêmement difficile.
À quoi ressemblent de meilleurs workflows de terminaux
Alors, si la prolifération des outils entraîne de mauvais workflows et une gestion des terminaux inefficace, quelle est l’alternative ? Un bon workflow des terminaux doit être fluide et connecté, avec une visibilité et un contrôle clairs à chaque étape. Le résultat final devrait inclure :
Reliez la visibilité à l’action : Une bonne gestion des terminaux comprend à la fois la visibilité sur les terminaux et la capacité d’agir rapidement. Les équipes doivent pouvoir passer de l’identification d’un problème à sa résolution sans devoir constamment basculer entre les outils.
Réduisez les vérifications de données en double : Un flux de travail consolidé de gestion des terminaux conserve toutes les informations importantes dans un seul endroit facile d’accès. Les informations clés comme l’état des terminaux, les informations sur les correctifs et les résultats des remédiations doivent être faciles à vérifier sans avoir à consulter plusieurs sources.
Standardisez les workflows répétables : Les tâches doivent être standardisées afin de pouvoir être réalisées à l’aide d’un workflow simple, en particulier lorsqu’elles sont automatisées. Ainsi, les tâches courantes comme le déploiement de correctifs, la remédiation, le reporting et le support à distance doivent suivre des processus cohérents dans toute l’entreprise.
Utilisez l’automatisation avec des contrôles clairs : L’automatisation est un outil précieux pour améliorer la rapidité, l’efficacité et la fiabilité, mais elle nécessite aussi des contrôles robustes. L’automatisation doit inclure la visibilité, le cadrage, les approbations (si nécessaire) et le reporting des résultats afin de garantir l’efficacité et des résultats cohérents.
Donnez la priorité aux workflows, pas seulement aux outils : Disposer du bon outil pour la tâche ne représente que la moitié du défi ; mettre en place de bons workflows est également essentiel pour la gestion des endpoints. N'oubliez pas : l'objectif est de réduire les frictions dans le travail lui-même, en particulier pour les tâches à fort volume comme le déploiement de correctifs, le dépannage et la maintenance.
Comment Splashtop AEM aide à réduire la prolifération des outils de gestion des endpoints
Une bonne gestion des endpoints nécessite une solution unifiée qui intègre les opérations sur les endpoints dans un workflow connecté, avec visibilité, contrôle et automatisation. C'est là que Splashtop AEM (gestion autonome des terminaux) entre en jeu.
Splashtop AEM fournit automatisation et contrôle sur l’ensemble des environnements de terminaux, y compris la gestion des correctifs, des analyses basées sur les CVE, le reporting d’inventaire et la remédiation. Cela contribue à réduire la prolifération des outils en centralisant les principaux workflows de gestion des terminaux en un seul endroit, tout en améliorant la visibilité, la rapidité et le suivi.
Splashtop AEM comprend :
Visibilité centralisée sur l'ensemble des endpoints, afin que tout puisse être géré depuis un seul endroit
Gestion des correctifs du système d’exploitation et des applications tierces pour aider à identifier les mises à jour disponibles, automatiser le déploiement et suivre l’état des correctifs sur l’ensemble des terminaux.
Des informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE pour aider les équipes à identifier et prioriser les vulnérabilités des terminaux.
Rapports d’inventaire, y compris le matériel, les logiciels et les versions de l’OS.
Une automatisation et une remédiation basées sur des politiques pour traiter les problèmes et maintenir la sécurité des appareils conformément à la politique de l’entreprise.
Des workflows de support à distance connectés à la gestion des endpoints, pour que les agents puissent dépanner et prendre en charge rapidement les appareils distants depuis n'importe où.
Par conséquent, les équipes IT peuvent réduire les transferts entre outils, améliorer la visibilité et agir avec moins de besoin de tout suivre manuellement.
Télécharger le rapport de recherche complet
La multiplication des outils peut fragmenter la visibilité, freiner l’automatisation et transformer la remédiation en un long combat. Quand les agents IT doivent constamment passer d’un outil déconnecté à l’autre, leur travail en pâtit, ce qui ralentit l’efficacité dans toute l’organisation.
Le rapport de recherche de Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, explique comment les workflows fragmentés affectent les opérations sur les terminaux et ce que les équipes peuvent faire pour évoluer vers des processus plus proactifs et automatisés.
Téléchargez le rapport de recherche Splashtop pour découvrir comment des outils déconnectés contribuent à un travail réactif sur les terminaux et quelles étapes peuvent aider les équipes à évoluer vers des opérations plus connectées et proactives.