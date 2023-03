Qu’est-ce que le support à distance ? Assistance pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Les logiciels de support à distance ont révolutionné le secteur de l’assistance informatique. Les informaticiens, techniciens, agents de centres d’assistance et les MSP ont tous profité des nombreux avantages offerts par ce type d’outil, notamment en améliorant la satisfaction client, en accélérant les délais d’exécution et en réduisant les coûts.

Qu’est-ce qu’un logiciel d’assistance à distance ? Comment fonctionnent-ils ? Et quelle est la meilleure solution pour votre organisation ? Lisez la suite pour obtenir toutes les réponses à vos questions.

Qu’est-ce que le support à distance ?

Les logiciels de support à distance permettent aux techniciens informatiques d’accéder à distance à un autre ordinateur ou appareil pour fournir une assistance. La connexion à distance permet au technicien de voir l’écran de l’appareil distant sur son propre écran en temps réel et, dans la plupart des cas, de prendre le contrôle de l’appareil distant pour résoudre les problèmes et accomplir d’autres tâches.

Le support à distance s’appuie sur un logiciel d’accès à distance (ou bureau à distance) pour donner au technicien un accès instantané à l’appareil distant, où qu’il soit et à tout moment. Cela signifie qu’il peut fournir une assistance à distance sans avoir à se déplacer jusqu’à l’appareil.

Lors d’une session à distance, le technicien peut prendre le contrôle de l’appareil et effectuer toutes les tâches nécessaires. Il peut installer des mises à jour, résoudre des problèmes et effectuer des opérations de maintenance. La plupart des solutions d’assistance à distance sont dotées de fonctions supplémentaires qui aident les techniciens informatiques à être plus productifs lorsqu’ils fournissent une assistance à distance. Citons par exemple le transfert de fichiers, l’impression à distance, le chat, l’enregistrement de sessions, le partage d’écran, etc.

En ayant la possibilité d’accéder à distance à un appareil pour fournir une assistance, les équipes de support informatique, les centres d’assistance et les fournisseurs de services gérés peuvent résoudre les tickets plus rapidement. Cela leur permet d’économiser du temps et d’accomplir davantage de tâches dans la journée. Les utilisateurs qui reçoivent l’assistance bénéficient d’un service plus rapide, ce qui accroît leur satisfaction.

Types de logiciels de support à distance

Les logiciels de support à distance peuvent généralement être classés en deux catégories :

Assistance à distance non surveillée

Soutien à distance assisté

La différence entre une assistance sous surveillance ou sans surveillance est déterminée par la présence ou non de l’utilisateur sur l’appareil distant pendant que le technicien informatique travaille. Les fonctionnalités varient également de l’une à l’autre.

Assistance à distance non surveillée

Un accès sans surveillance signifie que le technicien peut se connecter à distance au terminal, même en l’absence de l’utilisateur. Les plateformes de support à distance rendent cela possible en invitant l’équipe informatique à déployer un agent sur l’ensemble des ordinateurs qu’elle gère. Une fois cette application installée, les membres de l’équipe peuvent se connecter aux ordinateurs distants auxquels ils souhaitent accéder.

En installant l’agent sur les ordinateurs distants, les techniciens informatiques peuvent accéder à distance aux ordinateurs à tout moment, qu’une personne soit présente derrière l’écran ou non. Il est ainsi possible d’assurer le support de ces équipements en dehors des heures de bureau ou lorsque le terminal n’est pas utilisé.

Soutien à distance assisté

Également appelée assistance à la demande ou assistance ad hoc, l’assistance sous surveillance permet aux techniciens d’accéder à un appareil au moment où l’utilisateur demande de l’aide. Une fois connecté, il peut intervenir pour résoudre le problème.

Contrairement à l’accès sans surveillance, l’accès sous surveillance ne nécessite pas d’installation préalable. L’utilisateur étant présent, il est en mesure d’aider le technicien à établir une connexion à distance avec son appareil. Cela peut se faire de différentes manières, mais une méthode courante consiste à demander à l’utilisateur d’exécuter l’application de l’outil d’assistance à distance pour générer un code de session unique, qu’il communique au technicien afin qu’il puisse se connecter à l’appareil et en prendre le contrôle.

L’accès sous surveillance permet aux techniciens de fournir une assistance à n’importe quel appareil, à condition que l’utilisateur soit présent. Cela signifie qu’ils peuvent assister à distance les appareils gérés ainsi que les appareils personnels.

Quelle est la meilleure solution d’assistance à distance pour vous ?

Votre cas d’utilisation déterminera le type de solution dont vous avez besoin. Voici les meilleurs outils de support à distance de Splashtop, le leader des solutions fiables, sécurisées et économiques.

Pour les MSP - Splashtop Remote Support

Pour les services informatiques et centes d’assistance - Splashtop SOS

Pour les entreprises - Splashtop Enterprise

Meilleur logiciel de support à distance pour les MSP - Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support est avant tout une solution d’assistance sans surveillance, avec des fonctions supplémentaires de surveillance et de gestion à distance qui sont essentielles pour les MSP. C’est l’outil de support à distance idéal pour les MSP car :

Vous payez uniquement pour le nombre d’appareils sans surveillance que vous souhaitez prendre en charge. Techniciens illimités

Pas de mises à niveau forcées ni d’augmentation des prix

Déploiement et dimensionnement faciles

Accès à distance depuis n’importe quel appareil (Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook)

Connexions rapides grâce à un moteur haute performance

Sécurité robuste et chiffrement de bout en bout pour assurer la sûreté de toutes les sessions

Console de gestion des utilisateurs et des ordinateurs où vous pouvez gérer les groupes, ajouter des responsables, définir les autorisations, etc.

Fonctionnalités pratiques telles que le transfert de fichiers, l’impression à distance, le chat, le démarrage à distance, etc.

Fonctions de surveillance et de gestion supplémentaires, telles que les journaux d’événements, la commande à distance, les actions 1-to-many, les alertes configurables, etc.

Obtenez plus d’informations sur Splashtop Remote Support et essayez-le gratuitement dès aujourd’hui !

Meilleur logiciel de support à distance pour les services informatiques et d’assistance - Splashtop SOS

Splashtop SOS est une solution hautement performante qui permet aux techniciens de se connecter aux appareils de leurs utilisateurs avec un simple code de session à 9 chiffres. Lorsqu’un utilisateur a besoin d’aide, il peut générer le code rapidement avec l’application SOS et le communiquer au technicien par téléphone, e-mail, SMS ou chat. Ce dernier peut alors se connecter à l’appareil et fournir l’assistance nécessaire.

Splashtop SOS est une solution idéale pour les services informatiques et les centres d’assistance car :

Vous pouvez prendre en charge un nombre illimité d’appareils, qu’il s’agisse d’ordinateurs, de tablettes ou d’appareils mobiles.

Compatibilité avec les appareils Windows, Mac, iOS et Android (iOS est limité à la visualisation à distance)

Connexions rapides grâce à un moteur haute performance

Chiffrement robuste pour sécuriser toutes les sessions

Marquage personnalisé de l'application SOS.

Fonctionnalités pratiques telles que le transfert de fichiers, le chat, le partage d’écran, etc.

Possibilité d’ajouter un accès sans surveillance à un nombre illimité d’ordinateurs

Obtenez plus d’informations sur Splashtop SOS et essayez-le gratuitement.

Meilleur logiciel de support à distance pour les entreprises - Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise est une solution tout-en-un d’accès et de support à distance. Grâce à elle, votre équipe informatique peut assurer l’assistance à distance de vos appareils avec un accès sans surveillance. De plus, vous pouvez permettre à vos utilisateurs internes de se connecter à distance à leurs ordinateurs de bureau dans le cadre du télétravail.

Splashtop Enterprise est idéal car :

Vous disposez d’une solution unique qui répond à tous vos besoins en matière d’accès à distance

Intégration SSO/SAML (authentification unique) disponible

Possibilité d’accès sous surveillance ou sans surveillance

Facile à déployer et à dimensionner. Hautement sécurisé avec un chiffrement de bout en bout et des fonctions de sécurité avancées

Déploiement sur site en option

Obtenez plus d’informations sur Splashtop Enterprise et contactez-nous pour en savoir plus !

Conclusion

Splashtop est présent dans le secteur de l’accès à distance depuis plus de dix ans et veille à offrir un accès et un support à distance fiables, accessibles et sécurisés au meilleur prix. C’est pourquoi plus de 30 millions de personnes utilisent Splashtop, et la raison pour laquelle ses solutions sont régulièrement classées comme les meilleures de leur catégorie par des tiers et des sites d’avis d’utilisateurs.

Voir toutes les solutions Splashtop.

