Le travail hybride a changé la façon dont les organisations pensent à l'accès informatique. Les employés ne se connectent plus à partir d'un seul réseau de bureau. Ils travaillent de chez eux, sur la route et sur des appareils personnels et d'entreprise, tout en ayant besoin d'un accès rapide et fiable aux systèmes et logiciels qui alimentent leur travail.
Pendant des années, les VPN étaient la réponse par défaut à ce problème. Mais à mesure que les environnements hybrides se sont étendus, les VPN ont eu du mal à suivre. Les goulets d'étranglement de performance, l'accès réseau large, les configurations complexes et l'augmentation des surfaces d'attaque ont rendu les VPN traditionnels plus difficiles à gérer et plus risqués à utiliser, surtout à grande échelle.
Le Accès à distance moderne a une apparence différente. Au lieu d'étendre l'ensemble du réseau d'entreprise à chaque utilisateur éloigné, les organisations se dirigent vers un accès au niveau de l'appareil qui connecte les utilisateurs directement aux ordinateurs dont ils ont besoin, sans exposer le réseau sous-jacent. Cette approche améliore la sécurité, simplifie l'accès et offre une bien meilleure expérience pour les employés en télétravail.
Dans ce guide, nous examinerons pourquoi les VPN ne correspondent pas aux environnements hybrides, ce à quoi devrait ressembler aujourd'hui un accès à distance sécurisé, et comment Splashtop permet un accès à distance sécurisé rapide sans dépendre d'un VPN traditionnel.
Les limitations des VPN dans les environnements modernes
Tout d'abord, nous devons comprendre pourquoi les VPNs ne sont plus suffisants pour le travail hybride. Bien que les VPN offrent un moyen sécurisé de se connecter à un réseau d'entreprise, ils ont également plusieurs limitations qui peuvent ralentir le travail ou créer des risques.
Les défis courants des VPN incluent :
Problèmes de performance : Les VPN ont souvent des problèmes de vitesse et de performance qui peuvent ralentir les applications, les outils de montage vidéo, et d'autres solutions à distance.
Accès over-privileged: L'accès à distance sécurisé nécessite souvent un accès réseau limité à des ressources spécifiques, avec des contrôles d'accès basés sur les rôles et une sécurité zéro confiance. En revanche, les VPNs offrent aux utilisateurs un accès réseau étendu, ce qui empêche de limiter qui peut accéder à quoi.
Pratiques d'authentification faibles : De nombreuses organisations dépendent encore de justificatifs d'identité VPN faibles ou mal gérés, qui peuvent être perdus, réutilisés ou compromis.
Configurations complexes : Les VPN peuvent être complexes, laissant les équipes TI jongler avec des questions de règles de routage, de tunnels partagés et de planification de capacité.
Exposition à la sécurité : En raison de l'absence de contrôles d'accès basés sur les rôles et de l'utilisation de crédentials partagés, il est très facile pour un attaquant d'utiliser un crédential VPN compromis pour accéder à l'ensemble du réseau d'entreprise.
Malheureusement, ces problèmes ne sont pas des problèmes mineurs qui peuvent être ajustés et corrigés ; ils font partie de la structure de base des VPNs. Si vous voulez un accès à distance sécurisé et plus rapide, vous devez aller au-delà des VPN.
À quoi devrait ressembler l'accès à distance sécurisé aujourd'hui
Alors, si les VPN ne suffisent plus pour un accès à distance sécurisé, que devraient rechercher les entreprises ? Lors de l'évaluation du logiciel d'accès à distance, les équipes TI devraient rechercher des fonctionnalités clés qui équilibrent la facilité d'accès avec la cybersécurité.
Tout d'abord, les contrôles d'accès sont essentiels. Un bon accès à distance devrait fournir aux utilisateurs un accès transparent à l'appareil ou à la ressource dont ils ont besoin, plutôt qu'à tout le réseau. En même temps, la solution devrait inclure une authentification forte liée à l'utilisateur et à l'appareil, y compris l'authentification multi-facteurs et la sécurité zéro confiance, pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés et vérifiés peuvent se connecter.
De plus, la facilité d'utilisation est essentielle. Un bon accès à distance devrait avoir une intégration simple pour permettre aux employés et aux prestataires de se connecter rapidement, des contrôles conviviaux pour être facile à utiliser, et une gestion aisée pour les équipes TI à travers les environnements à distance, hybrides et BYOD.
Une fois connectés, la haute performance est également essentielle. L'accès à distance nécessite une connectivité rapide et fluide adaptée aux applications riches en médias et à large bande passante pour que le travail continue sans accroc. Chaque connexion doit également être entièrement enregistrée, fournissant des pistes d'audit claires lorsque cela est nécessaire.
Comment Splashtop fournit un accès à distance sécurisé sans VPN
Lorsque vous cherchez une solution d'Accès à distance puissante, abordable et facile à utiliser, vous n'avez pas besoin d'un VPN. Splashtop a tout ce qu'il vous faut, facilitant l'accès des employés à leurs ordinateurs de travail, projets, outils et logiciels spécialisés depuis n'importe où, sur n'importe quel appareil.
Splashtop est conçu pour permettre aux employés d'accéder facilement et en toute sécurité à leurs appareils à distance depuis n'importe où avec une connexion Internet. Il offre une connectivité sans faille, accompagnée de vidéo et audio haute définition, pour rendre le télétravail et le travail hybride aussi efficaces que le travail au bureau.
Splashtop comprend :
Contrôle d'accès granulaire : Les utilisateurs se connectent uniquement aux appareils spécifiques pour lesquels ils ont une autorisation, plutôt qu'à l'ensemble du réseau.
Authentification forte : Splashtop utilise une intégration avec l'ouverture de session unique (SSO (authentification unique)) avec Okta, Azure, et Google, ainsi que l'authentification multifacteur et les autorisations basées sur les rôles, pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés et authentifiés se connectent.
Sessions haute performance : Splashtop offre une diffusion en haute définition, une faible latence et des connexions fiables pour garantir une connectivité fluide, même pour les charges de travail les plus exigeantes.
Accès au niveau de l'appareil au lieu du niveau réseau : En se connectant directement aux appareils plutôt qu'au réseau, Splashtop réduit considérablement le risque de mouvement latéral que l'accès basé sur VPN peut permettre.
Support multiplateforme : Splashtop fonctionne sur Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook, et Linux, ainsi que sur des bureaux virtuels.
Pistes d'audit et journalisation : Gardez des journaux clairs de chaque session d'Accès à distance pour les audits, ce qui est nécessaire pour les entreprises maintenant la conformité SOC 2, ISO 27001 ou HIPAA
Intégration simplifiée : Splashtop s'installe rapidement et sa gestion intuitive le rend particulièrement adapté aux équipes de travail hybride qui ajoutent fréquemment des utilisateurs ou des contractuels.
Étape par étape : comment remplacer l'accès VPN par Splashtop
Si vous voulez utiliser Splashtop pour permettre aux employés et aux équipes TI d'accéder à distance aux appareils, c'est plus simple qu'un VPN. Vous pouvez configurer et gérer l'accès à distance en quelques étapes rapides :
Déployez des agents Splashtop sur tous les terminaux qui doivent être accessibles à distance.
Depuis Splashtop, configurez vos groupes d'accès, vos permissions et vos politiques d'authentification.
Intégrez Splashtop avec votre SSO (authentification unique) pour une gestion centralisée des utilisateurs.
Définissez vos politiques d'authentification multifactorielle et de vérification des appareils.
Remplacez les workflows d'accès basés sur VPN par les workflows de connexion Splashtop.
À partir de là, vos employés peuvent se connecter avec Splashtop pour se connecter à leurs ordinateurs de travail depuis n'importe où. Avec les journaux de session de Splashtop, vous pourrez surveiller l'utilisation et auditer les journaux pour assurer la conformité, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés se connectent.
Les avantages de sécurité de l'abandon des VPN
La cybersécurité est un facteur essentiel pour toute entreprise lorsqu'elle envisage des solutions pour le travail à distance et hybride. Bien que les VPN offrent un accès relativement sécurisé, ils présentent toujours des risques et des vulnérabilités.
Splashtop, en revanche, est conçu pour la sécurité et est conçu pour répondre à un large éventail de réglementations industrielles et gouvernementales, y compris SOC 2, RGPD, CCPA, ISO/IEC 27001, et plus encore.
Bien que les VPNs offrent un accès large au réseau d'une entreprise, Splashtop permet aux utilisateurs d'accéder directement à leurs appareils. Une fois connectés, les fonctionnalités de sécurité à confiance zéro garantissent que les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux zones auxquelles ils sont autorisés. Cela réduit le risque de mouvement latéral à partir de comptes compromis ou de saboteurs internes.
De plus, Splashtop facilite et sécurise la connexion grâce à une authentification forte multi-facteurs et l'application de SSO (authentification unique), réduisant la dépendance aux mots de passe partagés ou aux identifiants statiques. La journalisation des accès est liée à l'identité de l'utilisateur, de sorte que les équipes de sécurité et de TI peuvent toujours savoir qui s'est connecté à quoi.
Comparé aux VPN, il est clair que Splashtop offre une meilleure sécurité sans compromettre la facilité d'accès ou la connectivité transparente.
Avantages opérationnels et de productivité
Bien sûr, la sécurité n'est pas le seul avantage que Splashtop a sur les VPN traditionnels. Avec Splashtop, vous pouvez améliorer l'efficacité et la productivité des employés à distance, réduire les coûts et améliorer l'expérience utilisateur.
Les avantages opérationnels et de productivité de Splashtop incluent :
Accès plus rapide pour les employés à distance, car ils peuvent se connecter rapidement et sans effort à leurs appareils de travail depuis n'importe où.
Meilleure performance pour les charges de travail haute résolution grâce au streaming vidéo et audio haute définition de Splashtop.
Réduisez les frais généraux TI en éliminant la bande passante et la maintenance VPN, en plus des plans abordables de Splashtop pour les entreprises de toutes tailles.
Scalabilité sans effort pour les nouvelles embauches et les sous-traitants, car de nouveaux comptes et appareils peuvent être ajoutés en quelques minutes.
Une meilleure expérience utilisateur, grâce à la facilité d'utilisation et à l'efficacité de Splashtop.
Charge de travail TI réduite et moins de tickets de support, car Splashtop est intuitif et dispose d'une équipe de support client prête à aider à tout moment.
Une meilleure façon d'assurer un accès à distance sécurisé
Quand vous voulez un accès à distance sûr, robuste et sans faille, un VPN ne suffit plus. Vous pouvez obtenir un accès à distance sécurisé et haute performance sans exposer votre réseau avec Splashtop.
Bien que les VPN permettent aux utilisateurs d'accéder à un réseau d'entreprise tout en travaillant à distance, l'accès réseau étendu qu'ils fournissent peut constituer un risque pour la cybersécurité, spécialement lorsqu'il est combiné avec une authentification faible et le risque de partage de mots de passe. En outre, les VPN manquent de la vitesse et des performances dont les employés ont besoin pour travailler efficacement de n'importe où.
Splashtop, en revanche, est une approche sécurisée, évolutive et moderne pour les employés et équipes en mode hybride. Avec Splashtop, les utilisateurs peuvent rapidement, facilement et en toute sécurité accéder à leurs appareils de travail de n'importe où et sur n'importe quel appareil, rendant le travail à distance et hybride rapide et pratique. Tout en assurant que chaque session à distance reste sécurisée, les fonctionnalités de sécurité avancées de Splashtop permettent aux entreprises de respecter leurs exigences de conformité TI.
Prêt à laisser tomber les VPN ? Essayez Splashtop aujourd'hui avec un essai gratuit et voyez à quel point l'accès à distance sécurisé peut être simple :