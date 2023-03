Un VPN lent a-t-il un impact sur la productivité lorsque l'on travaille à domicile ?

En raison de l'épidémie du COVID-19, de nombreuses entreprises ont dû se virtualiser presque du jour au lendemain, pour permettre à leurs employés de travailler à domicile. Les entreprises ont mobilisé leurs plans de continuité des activités, leurs plans de reprise après sinistre ou leurs politiques en cas de pandémie et se dépêchent de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'initiative de travail à domicile. Une grande partie de cette infrastructure est constituée de VPN que les entreprises utilisent depuis toujours pour se connecter à distance au réseau de bureau et aux ordinateurs. Les entreprises qui utilisent cette solution traditionnelle ne connaissent que trop bien les problèmes qui l'accompagnent. Lisez la suite pour savoir quels sont ces problèmes et comment un logiciel d'accès à distance peut vous aider à les surmonter.

L'utilisation du VPN a été le moyen utilisé dans le passé par les entreprises pour se connecter à distance au réseau du bureau et accéder aux ordinateurs de travail. Aujourd'hui, alors que les entreprises s'efforcent frénétiquement de virtualiser et de permettre à tous leurs employés de travailler à domicile, les problèmes posés par le VPN sont amplifiés et entravent la poursuite des activités.

Dans ce monde BYOD, les employés sont obligés d'utiliser les ordinateurs du bureau. De la façon dont le VPN est configuré, une connexion à partir d'un appareil compromis pourrait infecter l'ensemble du réseau d'ordinateurs et de biens du bureau. C'est pourquoi les employeurs insistent pour que la connexion se fasse par le biais d'appareils fournis par l'entreprise et doivent s'assurer que tous les appareils sont protégés contre les logiciels malveillants pour minimiser l'exposition aux risques. C'est difficile à exécuter et à maintenir car un nombre croissant d'employés préfèrent utiliser des appareils personnels pour le travail (Bring Your Own Device).

Lorsque plusieurs employés sont connectés, les performances se détériorent. Si la passerelle VPN est fortement sollicitée, c'est-à-dire si de nombreux employés sont connectés simultanément via le VPN, les performances se détériorent et créent un décalage. Les entreprises doivent alors chercher d'autres moyens de décharger le VPN pour que les employés puissent travailler sans être perturbés.

C'est un risque pour la sécurité Même si les entreprises rendent obligatoire l'utilisation d'appareils fournis et protégés par l'entreprise, elles ne peuvent pas garantir qu'un appareil compromis n'accède pas à leur réseau. Si cela se produit, un appareil compromis peut infecter tout le réseau de l'entreprise et les actifs qui s'y trouvent.

Pas facile à configurer et à utiliser Dans des cas comme celui-ci, lorsqu'il y a un afflux inhabituel d'employés travaillant à domicile et se connectant par VPN, les entreprises doivent déployer une infrastructure sur le pouce pour accueillir le nombre accru de connexions. Cela signifie acheter, configurer et mettre en place des passerelles VPN supplémentaires. Cela devient très vite fastidieux et coûteux. En outre, il n'est pas facile pour les employés d'utiliser le VPN. Il faut franchir plusieurs étapes et se souvenir de plusieurs connexions pour différentes applications. Si l'on ajoute à cela des taux de connexion médiocres, une latence élevée et des performances lentes, on obtient des employés malheureux et improductifs.

Pas adapté au travail à domicile à long terme Le VPN peut être efficace pour que les employés se connectent rapidement à l'ordinateur du bureau et effectuent une tâche. Mais cela pourrait ne pas fonctionner aussi bien qu'une solution de travail à domicile à long terme, comme c'est le besoin de cette heure. Lorsque les employés travaillent entièrement à domicile, ils restent connectés à VPN en permanence, même lorsqu'ils effectuent des tâches personnelles. Cela surcharge encore plus le VPN et ce n'est pas une utilisation efficace de la bande passante de l'entreprise.