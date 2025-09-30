Un VPN lent a-t-il un impact sur la productivité lorsque l'on travaille à domicile ?

En raison de l’épidémie de COVID-19, un grand nombre d’entreprises ont dû passer au virtuel quasiment du jour au lendemain, leurs employés commençant à travailler depuis leur domicile. Les entreprises ont activé leurs dispositifs de continuité métier, leurs plans de reprise après sinistre ou leurs politiques de lutte contre les pandémies et se dépêchent de mettre en place l’infrastructure nécessaire pour soutenir ces initiatives de télétravail.
Une grande partie de cette infrastructure repose sur le VPN que les entreprises utilisent depuis toujours pour se connecter à distance à leur réseau et à leurs ordinateurs. Les entreprises qui utilisent cette solution classique ne connaissent que trop bien les problèmes qui en découlent. Continuez votre lecture pour découvrir quels sont ces défis et comment un logiciel d’accès à distance peut vous aider à les surmonter.
VPN - la solution traditionnelle désormais révolu
L'utilisation du VPN a été le moyen utilisé dans le passé par les entreprises pour se connecter à distance au réseau du bureau et accéder aux ordinateurs de travail. Aujourd'hui, alors que les entreprises s'efforcent frénétiquement de virtualiser et de permettre à tous leurs employés de travailler à domicile, les problèmes posés par le VPN sont amplifiés et entravent la poursuite des activités.
1 : Dans ce monde hyper connecté, les employés sont obligés d’utiliser leurs ordinateurs du bureau
De la façon dont le VPN est configuré, une connexion à partir d'un appareil compromis pourrait infecter l'ensemble du réseau d'ordinateurs et de biens du bureau. C'est pourquoi les employeurs insistent pour que la connexion se fasse par le biais d'appareils fournis par l'entreprise et doivent s'assurer que tous les appareils sont protégés contre les logiciels malveillants pour minimiser l'exposition aux risques. C'est difficile à exécuter et à maintenir car un nombre croissant d'employés préfèrent utiliser des appareils personnels pour le travail (Bring Your Own Device).
2 : Lorsque plusieurs employés sont connectés, les performances se dégradent
Si la passerelle VPN est fortement sollicitée, c'est-à-dire si de nombreux employés sont connectés simultanément via le VPN, les performances se détériorent et créent un décalage. Les entreprises doivent alors chercher d'autres moyens de décharger le VPN pour que les employés puissent travailler sans être perturbés.
3 : Il représente un risque pour la sécurité
Même si les entreprises rendent obligatoire l'utilisation d'appareils fournis et protégés par l'entreprise, elles ne peuvent pas garantir qu'un appareil compromis n'accède pas à leur réseau. Si cela se produit, un appareil compromis peut infecter tout le réseau de l'entreprise et les actifs qui s'y trouvent.
4 : Difficile à mettre en place et à utiliser
Dans des cas comme celui-ci, lorsqu'il y a un afflux inhabituel d'employés travaillant à domicile et se connectant par VPN, les entreprises doivent déployer une infrastructure sur le pouce pour accueillir le nombre accru de connexions. Cela signifie acheter, configurer et mettre en place des passerelles VPN supplémentaires. Cela devient très vite fastidieux et coûteux.
En outre, il n'est pas facile pour les employés d'utiliser le VPN. Il faut franchir plusieurs étapes et se souvenir de plusieurs connexions pour différentes applications. Si l'on ajoute à cela des taux de connexion médiocres, une latence élevée et des performances lentes, on obtient des employés malheureux et improductifs.
5 : Pas adapté au télétravail à long terme
Le VPN peut être efficace pour que les employés se connectent rapidement à l'ordinateur du bureau et effectuent une tâche. Mais cela pourrait ne pas fonctionner aussi bien qu'une solution de travail à domicile à long terme, comme c'est le besoin de cette heure. Lorsque les employés travaillent entièrement à domicile, ils restent connectés à VPN en permanence, même lorsqu'ils effectuent des tâches personnelles. Cela surcharge encore plus le VPN et ce n'est pas une utilisation efficace de la bande passante de l'entreprise.
6 : Nécessité d’une application supplémentaire pour le contrôle à distance
Tout en utilisant le VPN pour accéder au réseau du bureau, les employés doivent se connecter à une autre application comme RDP pour accéder à distance à leurs ordinateurs. Cela rend la maintenance complexe pour l'entreprise ainsi que la connexion pour l'employé.
Splashtop - une alternative VPN supérieure
Comme mentionné ci-dessus, le VPN est une solution traditionnelle pour se connecter à distance au réseau du bureau, et n'est pas en mesure de répondre aux tendances technologiques et aux besoins d'accès à distance des employés d'aujourd'hui. Des outils d'accès à distance sophistiqués comme Splashtop sont mieux positionnés pour répondre aux besoin du monde moderne d'aujourd'hui. Pourquoi ?
Splashtop permet aux utilisateurs d'accéder aux ordinateurs du travail par le biais de n'importe quel ordinateur personnel Windows ou Mac ou même des appareils mobiles iOS ou Android. C'est
soutient la tendance croissante du phénomène AVEC.
Splashtop utilise une technologie rapide et performante qui vous permet d'accéder aux ordinateurs distants comme si vous étiez assis devant lui, sans décalage ni problème de connectivité.
Splashtop offre une connexion à distance sécuriséeen dotant ces logiciel de TLS 1.2 avec cryptage AES 256 bits, de l'authentification des appareils et a deux facteurs, de la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux et beaucoup d'autres fonctions de sécurité. En plus, comme Splashtop permet aux employés d'accéder à leurs ordinateurs de bureau sans avoir à se connecter à l'ensemble du réseau, les risques d'expositions liés aux autres données du bureau sont éliminés.
Contrairement au VPN, il est facile d'augmenter l'échelle pour une augmentation soudaine des employés travaillant à domicile. Il est facile de déployer en masse les agents Splashtop sur les ordinateurs de travail, puis les employés peuvent y accéder via l'application Splashtop depuis n'importe quel appareil, en un clic. De plus, grâce à l'intégration avec Active Directory ou Single Sign-On, les employés peuvent se connecter avec un seul mot de passe. C'est
très facile à mettre en place et à utiliser et est beaucoup plus rentable.
Splashtop est une excellente solution pour le télétravail à long terme ainsi que pour les besoins de travail à distance ad hoc. Les employés peuvent conserver une connexion à distance à leur ordinateur de travail et accomplir leurs tâches avec leur appareil personnel, sans charger la bande passante du réseau de l’entreprise, comme c’est le cas lorsqu’ils sont connectés via un VPN.
Non seulement vous pouvez contrôler complètement votre ordinateur de bureau à distance avec Splashtop, mais vous bénéficiez également de fonctionnalités supplémentaires telles que l'enregistrement de session, l'impression à distance, le partage du bureau, la conservation d'une piste d'audit, etc.
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