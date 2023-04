Sécurité zéro confiance : Une approche globale de la cybersécurité

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, ce qui complique la tâche des organisations qui doivent sécuriser leurs données et systèmes sensibles. Pour lutter contre ces menaces, un nouveau modèle de sécurité appelé "zero trust security" a vu le jour.

La sécurité "zéro confiance" est une approche de la cybersécurité qui exige des organisations qu'elles vérifient chaque tentative d'accès, quelle qu'en soit l'origine. Il part du principe que tous les appareils, utilisateurs et applications ne sont pas fiables, et authentifie et autorise en permanence l'accès aux ressources sensibles.

Dans cet article, nous examinerons les avantages de la mise en œuvre de la sécurité zéro confiance, notamment une meilleure protection contre les violations de données, une visibilité et un contrôle accrus, ainsi qu'un accès plus sûr aux données et aux systèmes sensibles. À la fin de cet article, tu comprendras mieux pourquoi la sécurité sans confiance est devenue un élément essentiel de la stratégie de cybersécurité de toute organisation.

Qu'est-ce que la confiance zéro ?

La confiance zéro est une approche de la cybersécurité qui part du principe que tous les appareils, utilisateurs et applications ne sont pas fiables et qui authentifie et autorise en permanence l'accès aux ressources sensibles. Contrairement aux modèles de sécurité traditionnels, qui reposent généralement sur des défenses basées sur le périmètre, la confiance zéro exige des organisations qu'elles vérifient chaque tentative d'accès, quelle qu'en soit l'origine.

Cette approche offre un moyen plus complet et plus efficace de gérer l'accès aux données et aux systèmes, réduisant ainsi le risque de violation des données et d'autres incidents de sécurité.

Meilleure protection contre les violations de données

L'un des principaux avantages de la mise en œuvre d'une sécurité "zéro confiance" est une meilleure protection contre les violations de données. En exigeant une authentification et une autorisation pour toutes les tentatives d'accès, la sécurité zéro confiance peut empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder aux données et aux systèmes sensibles. Cette approche contraste avec les modèles de sécurité traditionnels, qui reposent souvent sur une approche basée sur le périmètre et supposent que tout le trafic à l'intérieur du périmètre est fiable.

Grâce à la sécurité zéro confiance, les organisations peuvent se protéger contre les menaces externes et internes. Les menaces externes comprennent les cyberattaques provenant de l'extérieur de l'organisation, tandis que les menaces internes comprennent les menaces internes et les comptes compromis. En vérifiant et en autorisant continuellement les tentatives d'accès, la sécurité zéro confiance peut empêcher ces menaces d'accéder aux données et aux systèmes sensibles.

Google et Microsoft sont des exemples concrets d'organisations qui ont bénéficié de la sécurité "zéro confiance" en termes de prévention des violations de données. Les deux entreprises ont mis en œuvre des modèles de sécurité "zéro confiance" et ont fait état d'améliorations significatives de leur position en matière de sécurité. Par exemple, la mise en place par Microsoft d'une sécurité "zéro confiance" a permis d'éviter un nombre important de violations de données qui auraient été causées par des comptes compromis.

Dans l'ensemble, la mise en œuvre d'une sécurité sans confiance peut aider les organisations à améliorer leur protection contre les violations de données, qui peuvent avoir un impact important sur leur réputation et leur stabilité financière. En exigeant une authentification et une autorisation pour toutes les tentatives d'accès, la sécurité zéro confiance peut empêcher les menaces externes et internes d'accéder aux données et systèmes sensibles.

Visibilité et contrôle accrus

Un autre avantage de la mise en œuvre d'une sécurité sans confiance est la visibilité et le contrôle accrus qu'elle offre sur l'accès aux données et aux systèmes. Avec la sécurité zéro confiance, les organisations peuvent obtenir un niveau de contrôle plus granulaire sur les tentatives d'accès, et elles peuvent surveiller toutes les activités en temps réel.

Les modèles de sécurité traditionnels offrent souvent une visibilité limitée sur les tentatives d'accès et peuvent rendre difficile la détection et la réponse aux menaces potentielles. Cependant, avec la sécurité zéro confiance, les entreprises peuvent surveiller toutes les tentatives d'accès, y compris celles provenant d'appareils et de lieux non fiables. Cela peut aider les professionnels de l'informatique à identifier les menaces potentielles et à y répondre en temps réel.

La sécurité zéro confiance permet également aux organisations d'appliquer des contrôles d'accès plus granulaires. Il peut s'agir de limiter l'accès à des ressources spécifiques ou d'imposer une authentification multifactorielle pour certains types d'accès. Les organisations peuvent mieux gérer et contrôler l'accès aux données et systèmes sensibles en mettant en œuvre ces contrôles.

La sécurité zéro confiance offre une approche plus complète et plus efficace de la gestion de l'accès aux données et aux systèmes. En offrant une visibilité et un contrôle en temps réel sur les tentatives d'accès, les entreprises peuvent mieux détecter et répondre aux menaces potentielles, tout en appliquant des contrôles d'accès à un niveau plus granulaire.

Un accès plus sûr aux données et systèmes sensibles

La sécurité zéro confiance peut également aider les organisations à garantir un accès plus sûr aux données et systèmes sensibles. L'une des façons d'y parvenir est de se protéger contre les attaques qui ciblent les accès privilégiés. Les comptes à privilèges, tels que ceux des administrateurs, sont souvent la cible d'attaquants qui cherchent à accéder à des données ou à des systèmes sensibles. La sécurité zéro confiance peut empêcher ces attaques en exigeant des contrôles d'authentification et d'autorisation supplémentaires pour l'accès privilégié.

Outre la protection contre les attaques visant les comptes à privilèges, la sécurité zéro confiance peut également être utilisée pour sécuriser l' accès à distance, les politiques BYOD (bring-your-own-device) et les environnements basés sur le site cloud. Ces types d'accès sont souvent difficiles à sécuriser, mais la sécurité "zéro confiance" peut constituer une approche plus complète et plus efficace. En exigeant une authentification et une autorisation pour toutes les tentatives d'accès, les entreprises peuvent s'assurer que seuls les utilisateurs et les appareils autorisés peuvent accéder aux données et aux systèmes sensibles.

En outre, la sécurité zéro confiance peut fournir des mesures de sécurité supplémentaires pour les travailleurs à distance, qui peuvent accéder à des données et des systèmes sensibles à partir de lieux ou d'appareils non fiables. En utilisant la sécurité zéro confiance, les organisations peuvent appliquer des contrôles d'accès et surveiller l'activité en temps réel, réduisant ainsi le risque de violations de données ou d'autres incidents de sécurité.

Globalement, la sécurité sans confiance peut constituer une approche plus sûre de la gestion de l'accès aux données et aux systèmes sensibles. En se protégeant contre les attaques sur les comptes à privilèges et en sécurisant l'accès à distance, les politiques BYOD et les environnements basés sur le cloud, les organisations peuvent s'assurer que leurs données et leurs systèmes sont protégés contre les menaces potentielles.

Zéro confiance et Splashtop

Depuis le premier jour, la sécurité est la priorité absolue de Splashtop. Splashtop, en tant qu'outil d'accès à distance et de support à distance , bénéficie de la confiance d'un grand nombre de personnes, d'entreprises, d'écoles et d'universités. Il est donc impératif que les utilisateurs puissent compter sur la capacité de Splashtop à protéger leurs informations sensibles, leurs données et leur vie privée.

C'est précisément la raison pour laquelle Splashtop accorde une grande importance à la sécurité et s'engage à faire des investissements substantiels pour améliorer continuellement son infrastructure et ses mesures de sécurité. En outre, nous avons réuni les plus grands experts mondiaux en matière de cybersécurité et de conformité pour nous aider à sécuriser davantage notre plateforme.

(En savoir plus sur Splashtop security et secure remote desktop software)

Malgré la disponibilité de solutions d'accès à distance plus avancées, de nombreuses entreprises s'appuient encore sur des technologies dépassées telles que le VPN pour l'accès à distance. Cependant, les VPN ne sont pas aussi sûrs que les plateformes modernes d'accès à distance . Ils connectent des appareils distants au réseau de l'entreprise, l'exposant potentiellement à des cybermenaces.

En outre, les VPN sont difficiles à mettre en place, à dimensionner et à maintenir, et de nombreux VPN n'installent pas automatiquement les mises à jour et les correctifs de sécurité, ce qui rend les organisations vulnérables aux attaques.

Heureusement, une meilleure alternative au VPN est disponible sous la forme d'une plateforme d'accès au réseau de confiance zéro. La plateforme d'accès à distance de Splashtop permet un accès à distance sécurisé aux appareils gérés sans les vulnérabilités associées au VPN. Cette approche permet aux utilisateurs d'accéder aux machines de travail tout en maintenant des mesures de sécurité solides.

Chez Splashtop, nous prenons la sécurité au sérieux, c'est pourquoi notre approche de sécurité zéro confiance suppose que tous les appareils, utilisateurs et applications ne sont pas fiables. Cette approche permet d'authentifier et d'autoriser en permanence l'accès aux ressources sensibles, ce qui empêche les tentatives d'accès non autorisé et réduit le risque de violation des données.

Notre modèle de sécurité zéro confiance comprend des fonctions avancées telles que l'authentification multifactorielle, l'authentification des appareils et les contrôles d'accès granulaires. Ces mesures se conjuguent pour garantir que seuls les utilisateurs et les appareils autorisés peuvent accéder aux données et aux systèmes sensibles, ce qui réduit considérablement le risque de menaces potentielles.

En mettant en œuvre la sécurité "Zero Trust", nous fournissons à nos utilisateurs des solutions d'accès et d'assistance à distance sûres et fiables. Notre engagement en matière de sécurité garantit que nos utilisateurs peuvent accéder à leurs données et à leurs systèmes sans avoir à s'inquiéter des cybermenaces potentielles.

Conclusion : Sécurité à confiance zéro

En conclusion, la sécurité sans confiance est une approche de la cybersécurité qui exige des organisations qu'elles vérifient chaque tentative d'accès, quelle qu'en soit l'origine. En mettant en place une sécurité sans confiance, les organisations peuvent bénéficier d'une meilleure protection contre les violations de données, d'une visibilité et d'un contrôle accrus, et d'un accès plus sûr aux données et aux systèmes sensibles.

Grâce à la sécurité zéro confiance, les organisations peuvent empêcher les menaces externes et internes d'accéder aux données et aux systèmes sensibles. Cette approche permet de gérer l'accès aux données et aux systèmes de manière plus complète et plus efficace, en veillant à ce que seuls les utilisateurs et les appareils autorisés puissent accéder aux ressources sensibles.

Dans le paysage actuel de la cybersécurité, il est essentiel pour les organisations de mettre en œuvre une sécurité de confiance zéro pour se protéger contre les menaces potentielles. Alors que les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, la sécurité "zéro confiance" peut aider les organisations à garder une longueur d'avance et à garantir la protection de leurs données et de leurs systèmes.

Si tu es à la recherche d'un modèle de sécurité Zero Trust fiable, essaie Splashtop gratuitement aujourd'hui et découvre les avantages de nos fonctions de sécurité avancées.

