Sécurité zéro confiance : Une approche globale de la cybersécurité

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, ce qui complique la tâche des organisations qui doivent sécuriser leurs données et systèmes sensibles. Pour lutter contre ces risques, un nouveau modèle de sécurité appelé « zero trust » a fait son apparition.
La sécurité Zero Trust est une approche de la cybersécurité qui exige des organisations de vérifier chaque tentative d'accès, peu importe son origine. Elle part du principe que tous les appareils, utilisateurs et applications ne sont pas fiables, et authentifie et autorise continuellement l'accès aux ressources sensibles.
Dans cet article, nous allons explorer les avantages de la mise en œuvre d’une sécurité zero trust, notamment en termes d’amélioration de la protection contre les failles de données, de visibilité et de contrôle accrus, et d’accès plus sécurisé aux données et aux systèmes sensibles. À la fin de votre lecture, vous comprendrez mieux pourquoi la sécurité zero trust est devenue un élément essentiel de la stratégie de cybersécurité de toutes les entreprises.
Qu’est-ce que la sécurité zero trust ?
Le concept zero trust est une approche de la cybersécurité qui part du principe que tous les appareils, utilisateurs et applications ne sont pas de confiance et qui authentifie et autorise systématiquement l’accès aux ressources sensibles. Contrairement aux modèles de sécurité classiques, qui s’appuient généralement sur des défenses basées sur le périmètre, le zero trust exige des organisations qu’elles vérifient chaque tentative d’accès, quelle qu’en soit l’origine.
Cette approche offre un moyen plus complet et plus efficace de gérer l’accès aux données et aux systèmes, réduisant ainsi le risque de fuite de données et d’autres incidents de sécurité.
Comment fonctionne le Zero Trust ?
Zero Trust fonctionne sur le principe de « ne jamais faire confiance, toujours vérifier. » Au lieu d'accorder un accès automatique basé sur l'emplacement du réseau, elle vérifie continuellement les identités des utilisateurs, la sécurité des appareils et les demandes d'accès. Cela est réalisé grâce à l'authentification multi-facteurs (MFA), l'accès au moindre privilège, la surveillance continue et l'application stricte des politiques de sécurité. En exigeant une authentification à chaque point d'accès, Zero Trust minimise le risque d'accès non autorisé et de violations de données.
Principes fondamentaux du modèle de sécurité Zero Trust
Le modèle de sécurité Zero Trust repose sur l’idée qu’aucun utilisateur ou appareil ne doit être fiable par défaut, qu’il se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau. Pour faire appliquer cela, les organisations suivent ces différents principes fondamentaux :
Vérifier chaque demande d’accès : les utilisateurs et les appareils doivent être authentifiés en permanence à l’aide de l’authentification multifactorielle (MFA), de la vérification d’identité et de contrôles d’accès basés sur les risques.
Accès du moindre privilège : les utilisateurs ne disposent que du minimum d’accès nécessaire pour effectuer leurs tâches, ce qui réduit le risque d’exposition non autorisée aux données.
Micro-segmentation : les réseaux sont divisés en zones plus petites afin de limiter les mouvements en cas d’intrusion, empêchant ainsi les attaquants d’obtenir un accès étendu.
Surveillance et analyse continues : les équipes de sécurité suivent le comportement des utilisateurs et leurs habitudes d’accès afin de détecter les anomalies et de prévenir les menaces en temps réel.
Chiffrer les données partout : les données doivent être chiffrées à la fois en transit et au repos pour les protéger contre les cybermenaces et les interceptions non autorisées.
En appliquant ces principes, les organisations peuvent renforcer leur posture de cybersécurité et réduire le risque d’intrusion, même dans des environnements informatiques complexes.
Principaux avantages de l’adoption d’un modèle de sécurité Zero Trust (H2)
1. Meilleure protection contre les fuites de données
L’un des principaux avantages de la mise en œuvre d’une sécurité zero trust est l’amélioration de la protection contre les fuites de données. En exigeant une authentification et une autorisation pour toutes les tentatives d’accès, la sécurité zero trust peut empêcher les utilisateurs non autorisés d’accéder aux données et systèmes sensibles. Cette approche contraste avec les modèles de sécurité classiques, qui reposent souvent sur une approche basée sur le périmètre et partent du principe que tout le trafic à l’intérieur du périmètre est fiable.
Grâce à la sécurité zero trust, les organisations peuvent se protéger à la fois contre les menaces externes et internes. Les menaces externes peuvent être des cyberattaques provenant de l’extérieur de l’organisation, tandis que les menaces internes peuvent être des menaces émanant de l’intérieur et de comptes compromis. En vérifiant et en autorisant à la volée les tentatives d’accès, la sécurité zero trust permet d’empêcher ces attaques d’accéder à des données et à des systèmes sensibles.
Google et Microsoft sont des exemples concrets d’organisations qui ont adopté la sécurité zero trust pour prévenir les fuites de données. Ces deux entreprises ont mis en œuvre des modèles de sécurité zero trust et ont rapporté des améliorations significatives concernant leur posture de sécurité. Par exemple, le modèle zero trust de Microsoft a permis d’éviter un nombre important de fuites de données qui auraient été causées par la compromission de comptes.
Dans l’ensemble, mettre en place une sécurité zero trust peut aider les organisations à renforcer leur protection contre les fuites de données, qui peuvent avoir un impact important sur leur réputation et leur santé financière. En exigeant une authentification et une autorisation pour toutes les tentatives d’accès, la sécurité zero trust permet d’empêcher les menaces externes et internes d’accéder aux données et systèmes sensibles.
2. Visibilité et contrôle améliorés
Un autre avantage de la sécurité zero trust est la visibilité et le contrôle accrus qu’elle offre sur l’accès aux données et aux systèmes. Grâce à elle, les organisations peuvent contrôler plus finement les tentatives d’accès et surveiller l’ensemble des activités en temps réel.
Les modèles de sécurité classiques offrent souvent une visibilité limitée sur les tentatives d’accès et peuvent rendre difficile la détection et la réponse aux menaces potentielles. Cependant, avec la sécurité zero trust, les organisations peuvent surveiller toutes les tentatives d’accès, y compris celles provenant d’appareils et d’emplacements non approuvés. Cela peut aider les informaticiens à identifier les menaces potentielles et à réagir en temps réel.
La sécurité zero trust permet également aux organisations d’appliquer des contrôles d’accès de manière plus granulaire. Il peut s’agir de limiter l’accès à des ressources spécifiques ou d’imposer une authentification multifactorielle pour certains types d’accès. En mettant en œuvre ces contrôles, les organisations peuvent gérer et contrôler plus efficacement l’accès aux données et aux systèmes sensibles.
La sécurité zero trust offre une approche plus complète et plus efficace de la gestion des accès aux données et aux systèmes. En offrant une visibilité et un contrôle en temps réel sur les tentatives d’accès, les entreprises peuvent améliorer la détection et la réponse aux menaces potentielles, tout en appliquant des contrôles d’accès à un niveau plus granulaire.
3. Accès plus sécurisé aux données et systèmes sensibles
La sécurité Zero Trust peut également aider les organisations à garantir un accès plus sécurisé aux données et systèmes sensibles. Une façon de le faire est de se protéger contre les attaques qui ciblent l'accès privilégié. Les comptes privilégiés, tels que ceux appartenant aux administrateurs, sont souvent ciblés par les attaquants, qui cherchent à accéder à des données ou systèmes sensibles. La sécurité zéro confiance peut prévenir ces attaques en exigeant des vérifications supplémentaires d'authentification et d'autorisation pour l'accès privilégié.
En plus de protéger contre les attaques sur les comptes privilégiés, la sécurité zero trust peut également être utilisée pour accès à distance sécurisé, les politiques de bring-your-own-device (BYOD), et les environnements basés sur le cloud. Ces types d'accès sont souvent difficiles à sécuriser, mais la sécurité zéro confiance peut offrir une approche plus complète et efficace. En exigeant une authentification et une autorisation pour toutes les tentatives d'accès, les organisations peuvent s'assurer que seuls les utilisateurs et appareils autorisés peuvent accéder aux données et systèmes sensibles.
En outre, la sécurité zero trust permet de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires pour les télétravailleurs, qui peuvent accéder à des données et à des systèmes sensibles à partir d’emplacements ou d’appareils non approuvés. En utilisant la sécurité zero trust, les organisations peuvent appliquer des contrôles d’accès et surveiller l’activité en temps réel, réduisant ainsi le risque de fuite de données ou d’autres incidents de sécurité.
Dans l’ensemble, la sécurité zero trust permet d’adopter une approche plus sûre pour gérer l’accès aux données et aux systèmes sensibles. En se protégeant contre les attaques visant les comptes à privilèges et en sécurisant l’accès à distance, les politiques AVEC et les environnements cloud, les organisations peuvent s’assurer que leurs données et leurs systèmes sont protégés contre les menaces potentielles.
Cas d’utilisation du Zero Trust
Le modèle Zero Trust est essentiel pour les organisations qui cherchent à renforcer leur cadre de cybersécurité. Voici quelques cas d’utilisation clés dans lesquels cette approche peut être appliquée :
Sécuriser le télétravail : garantit que les employés peuvent accéder en toute sécurité aux ressources de l’entreprise depuis n’importe quel endroit, tout en vérifiant en permanence leur identité et la sécurité de leurs appareils.
Protection des environnements cloud : empêche l’accès non autorisé aux applications et services cloud en appliquant une authentification et des contrôles d’accès stricts.
Prévention des menaces internes : limite les privilèges des utilisateurs aux seules ressources nécessaires, réduisant ainsi le risque de fuites de données provenant d’initiés compromis ou malveillants.
Protection de l’accès des tiers : les fournisseurs et les sous-traitants bénéficient d’un accès restreint et surveillé afin de minimiser les risques de sécurité liés aux utilisateurs externes.
Renforcer la sécurité des terminaux : tous les appareils doivent être conformes aux normes de sécurité avant d’accéder au réseau, afin de réduire les vulnérabilités liées aux terminaux non gérés ou compromis.
En appliquant les principes Zero Trust dans ces domaines, les organisations peuvent minimiser les menaces de sécurité et renforcer la protection des données et des systèmes sensibles.
Bonnes pratiques Zero Trust pour une sécurité maximale
La mise en œuvre efficace du Zero Trust nécessite une approche stratégique pour vérifier et protéger en permanence l’accès aux ressources critiques. Voici les bonnes pratiques pour garantir une sécurité maximale :
Adopter l’authentification multifactorielle (MFA) : demandez aux utilisateurs de vérifier leur identité à l’aide de plusieurs facteurs d’authentification pour empêcher tout accès non autorisé.
Appliquer le principe du moindre privilège : limitez les autorisations des utilisateurs aux seules ressources nécessaires à leur rôle, afin de réduire l’exposition aux menaces potentielles.
Surveiller et analyser en permanence les comportements d’accès : utilisez des analyses en temps réel et des informations basées sur l’IA pour détecter les activités inhabituelles et atténuer les risques.
Mettre en œuvre la microsegmentation : divisez le réseau en zones sécurisées afin de limiter les mouvements latéraux et de contenir les failles potentielles.
Sécuriser les terminaux et les appareils : veillez à ce que tous les appareils soient conformes aux règles de sécurité avant d’autoriser l’accès, afin d’empêcher que les terminaux compromis n’introduisent des menaces.
Chiffrer les données à toutes les étapes : protègez les informations sensibles en chiffrant les données en transit et au repos.
Intégrer Zero Trust avec Accès à distance Solutions : Utilisez solutions de bureau à distance sécurisées comme Splashtop pour appliquer les politiques Zero Trust tout en permettant un travail à distance fluide.
En suivant ces bonnes pratiques, les organisations peuvent améliorer leur posture de sécurité, prévenir les cybermenaces et garantir un accès sécurisé aux ressources dans tous les environnements.
Comment Splashtop améliore-t-il la sécurité Zero Trust pour le télétravail ?
Depuis le premier jour, la sécurité est la priorité absolue de Splashtop. Splashtop est un outil d’accès et de support à distance auquel font confiance un grand nombre de particuliers, d’entreprises, d’écoles et d’universités. Il est donc impératif que les utilisateurs puissent compter sur la capacité de Splashtop à protéger leurs informations sensibles, leurs données et leur confidentialité.
C’est précisément la raison pour laquelle Splashtop accorde une grande importance à la sécurité et consacre des investissements considérables à l’amélioration continue de son infrastructure et de ses mesures de sécurité. En outre, nous avons réuni les plus grands experts mondiaux en matière de cybersécurité et de conformité pour nous aider à sécuriser davantage notre plateforme.
(Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop et son logiciel de bureau à distance sécurisé)
Malgré la disponibilité de solutions d’accès à distance plus avancées, de nombreuses entreprises continuent de s’appuyer sur des technologies dépassées telles que les VPN. Cependant, les réseaux privés virtuels ne sont pas aussi sécurisés que les plateformes modernes d’accès à distance. Ils connectent des appareils distants au réseau de l’entreprise, ce qui peut l’exposer à des cybermenaces.
En outre, les VPN sont difficiles à mettre en place, à faire évoluer et à gérer, et nombre d’entre eux n’installent pas automatiquement les mises à jour et les correctifs de sécurité, ce qui rend les entreprises vulnérables aux attaques.
Heureusement, une meilleure alternative au VPN est disponible sous la forme d’une plateforme d’accès au réseau zero trust. La plateforme d’accès à distance de Splashtop permet un accès à distance sécurisé aux appareils gérés sans les vulnérabilités associées au VPN. Cette approche permet aux utilisateurs d’accéder à leurs postes de travail tout en conservant des mesures de sécurité robustes.
Chez Splashtop, nous prenons la sécurité au sérieux, c’est pourquoi notre approche de sécurité zero trust part du principe que tous les appareils, utilisateurs et applications ne sont pas fiables. Cette approche authentifie et autorise continuellement l’accès aux ressources sensibles, empêchant les tentatives d’accès non autorisées et réduisant le risque de fuite de données.
Notre modèle de sécurité zero trust comprend des fonctionnalités avancées telles que l’authentification multifactorielle, l’authentification des appareils et les contrôles d’accès granulaires. Ces mesures se combinent pour garantir que seuls les utilisateurs et les appareils autorisés peuvent accéder aux données et aux systèmes sensibles, ce qui réduit considérablement le risque de menaces potentielles.
En mettant en œuvre la sécurité zero trust, nous fournissons à nos utilisateurs des solutions d’accès et d’assistance à distance sécurisées et fiables. Notre engagement en matière de sécurité garantit que nos utilisateurs peuvent accéder à leurs données et à leurs systèmes sans se soucier des menaces informatiques potentielles.
Commencez avec Splashtop Secure Workspace (SSW) pour protéger votre entreprise
L’adoption d’un modèle de sécurité Zero Trust est essentielle pour protéger les données sensibles, prévenir les cybermenaces et garantir un accès sécurisé aux ressources de l’entreprise. Face à l’évolution des risques de cybersécurité, les organisations ont besoin d’une solution qui impose une authentification stricte, le principe du moindre privilège et une surveillance continue.
Splashtop Secure Workspace est conçu pour aider les entreprises à mettre en œuvre les principes Zero Trust de manière optimale. Il fournit un accès à distance sécurisé, une vérification d’identité, des contrôles d’accès granulaires et une protection des données chiffrées, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux systèmes et applications critiques.
En intégrant Splashtop Secure Workspace, les entreprises peuvent se protéger contre les accès non autorisés, améliorer la conformité et rationaliser la sécurité informatique sans sacrifier la productivité.
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