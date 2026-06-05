Comment accéder à distance à un iPhone depuis un ordinateur

L’iPhone est devenu un outil essentiel pour beaucoup d’entre nous, qui comptent sur eux pour le travail ou l’école. Plus d’un milliard d’iPhone sont activement utilisés dans le monde. Dans ce contexte, il est impératif que les équipes informatiques fournissent une assistance rapide et efficace pour les utilisateurs d’iPhone.
Les logiciels de support à distance ont permis d’accéder à distance à un appareil et de fournir une assistance, réduisant ainsi les coûts et les délais de résolution. Cependant, les solutions d’assistance à distance ne prennent pas toujours en charge un large éventail d’appareils. Étant donné que de nombreuses personnes utilisent leur équipement personnel pour travailler, il est essentiel que votre logiciel d’accès à distance prenne en charge le maximum d’appareils, notamment les iPhone.
Les avantages de l'Accès à distance aux iPhones
Accès à distance aux iPhones permet aux équipes TI, au personnel de support, et aux utilisateurs professionnels de voir ce qui se passe sur un appareil sans avoir besoin d'accès physique. Parce qu'iOS est conçu avec des contrôles de sécurité stricts, l'accès à distance est généralement en mode affichage seul, mais cette limitation offre tout de même une valeur significative dans des scénarios réels.
Dépannage plus rapide sans accès physique
La visualisation à distance permet aux équipes de support de voir exactement ce qu'un utilisateur d'iPhone voit en temps réel. Cela réduit les allers-retours d'explications, accélère le diagnostic des problèmes et aide à résoudre les problèmes tels que les erreurs d'application, les problèmes de configuration ou la confusion des utilisateurs de manière plus efficace.
Support utilisateur et formation améliorés
Pouvoir voir l'écran d'un iPhone à distance facilite le guidage des utilisateurs étape par étape. Les agents de support peuvent guider les utilisateurs à travers les paramètres, les flux de travail ou l'utilisation d'applications tout en regardant l'écran en direct, ce qui est bien plus efficace que des instructions écrites ou des captures d'écran.
Moins de temps d'arrêt pour les employés
Lorsque les problèmes peuvent être diagnostiqués immédiatement via accès à distance, les employés passent moins de temps à attendre de l'aide ou à changer d'appareil. Ceci est particulièrement précieux pour les équipes distribuées qui dépendent des iPhones pour la communication, l'authentification ou les flux de travail axés sur le mobile.
Visibilité sécurisée sans compromettre les protections iOS
Accès à distance aux iPhones ne nécessite pas de jailbreak ou de permissions invasives. Des solutions comme Splashtop Téléassistance reposent sur le partage d'écran sécurisé qui respecte le modèle de sécurité d'Apple, garantissant que les données sensibles restent protégées tout en permettant un support efficace.
Meilleur support pour les équipes à distance et hybrides
À mesure que de plus en plus de travail s'effectue en dehors du bureau, les équipes TI ont besoin de moyens pour aider les utilisateurs mobiles où qu'ils soient. Accès à distance aux iPhones permet un support constant pour les employés à distance, les équipes sur le terrain et les cadres sans nécessiter une manipulation en personne des appareils.
3 étapes simples pour accéder à distance à un iPhone depuis un ordinateur
Grâce à Splashtop, vous pourrez accéder à n’importe quel iPhone en quelques étapes seulement.
Lorsque l'utilisateur final demande de l'assistance, dirigez-le vers l'App Store iOS et demandez-lui de télécharger l'app SOS sur son iPhone (p.s. vous pouvez personnaliser l'application SOS).
Une fois téléchargé, demandez à l'utilisateur d'ouvrir l'application SOS et de générer un code de session à 9 chiffres.
Entrez le code de session dans l'application Splashtop sur votre ordinateur et démarrez la session. Voilà, vous êtes connecté !
À partir de là, vous pouvez visualiser à distance l’écran de l’iPhone sur votre ordinateur pour vous aider à résoudre le problème.
Comment accéder à distance à un iPhone depuis n’importe quel appareil
Comment accéder à un iPhone à distance depuis un Mac
Pour accéder à distance à un iPhone depuis un Mac, vous devez :
Télécharger et installer l’application Splashtop Business sur votre Mac.
Vérifier que l’application SOS est installée sur l’iPhone.
Générer un code de session sur l’iPhone à l’aide de l’application SOS.
Entrer le code de session dans l’application Splashtop Business sur votre Mac pour établir la connexion.
Comment accéder à un iPhone à distance depuis Windows
Pour se connecter à partir d’un PC Windows :
Installez l’application Splashtop Business sur votre ordinateur Windows.
Téléchargez l’application SOS sur l’iPhone.
Ouvrez l’application SOS sur l’iPhone pour générer un code de session.
Saisissez le code de session dans l’application Splashtop Business sur votre PC Windows pour vous connecter.
Comment accéder à un iPhone à distance depuis un autre iPhone
Pour accéder à un iPhone à partir d’un autre iPhone :
Installez l’application Splashtop SOS sur l’iPhone auquel vous souhaitez accéder et l’application Splashtop Business sur l’iPhone à partir duquel vous vous connectez.
Sur l’iPhone auquel vous voulez accéder, ouvrez l’application SOS et générez un code de session.
Sur le deuxième iPhone, ouvrez l’application Splashtop Business et saisissez le code de session pour démarrer la session à distance.
Avantages de l’accès à distance pour les iPhone
Utiliser Splashtop pour accéder et voir les iPhones à distance offre plusieurs avantages :
Support informatique efficace : les techniciens peuvent diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes, minimisant ainsi les temps d’arrêt et améliorant la productivité.
Commodité : les techniciens peuvent accéder aux iPhones à partir de divers appareils, ce qui offre flexibilité et facilité d’utilisation.
Sécurité : Splashtop assure une connexion sécurisée, protégeant les données sensibles pendant les sessions à distance.
Gain de temps : l’accès immédiat aux iPhones rationalise les processus, ce qui permet aux utilisateurs et aux équipes de gagner un temps précieux.
Polyvalence : idéal pour divers scénarios, de l’assistance technique professionnelle à l’utilisation personnelle, garantissant un accès et une consultation fluides.
En tirant parti de ces avantages, les entreprises et les utilisateurs individuels peuvent optimiser leurs flux de travail et améliorer leur efficacité globale.
Pourquoi Splashtop est le meilleur choix pour l’accès à distance à l’iPhone à partir d’un ordinateur
Splashtop est la solution n° 1 pour accéder à distance aux iPhone depuis un ordinateur. Voici quelques raisons pour lesquelles les utilisateurs considèrent Splashtop comme la meilleure solution :
Technologie sécurisée
Utilisation facile (tant pour les techniciens que pour les utilisateurs finaux)
Facilité de déploiement et de gestion
« Splashtop SOS est facile à utiliser pour les agents de support à distance et les utilisateurs assistés. Simple à installer, interface utilisateur intuitive. Le rendu d’écran est super rapide par rapport à AnyDesk et TeamViewer. » - Alan Adler, Standout Designs
Découvrez l'accès à distance à iPhone de Splashtop avec un essai gratuit
Splashtop - Installation facile, interface intuitive et accès à distance rapide comme l’éclair. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour un essai gratuit de 7 jours - aucune carte bancaire n’est requise.
Obtenez plus d’informations sur l’accès à distance aux appareils iPad et iPhone avec Splashtop.