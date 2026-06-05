Acceso Remoto: Acceso al Escritorio Remoto vs. Computación en Cloud

Al proporcionar a tus empleados acceso remoto, los liberas de tener que estar en un lugar específico a una hora específica para hacer su trabajo. Se ha reportado ampliamente que permitir a los empleados trabajar remotamente aumenta su productividad, así como su compromiso en el trabajo.
Pero, ¿cómo le das esta posibilidad a tus equipos? En efecto, la solución se presenta a menudo como una elección entre cloud y el escritorio remoto. La cloud ha aumentado su popularidad en los últimos años, por lo que muchas empresas se preguntan por qué elegirían el escritorio remoto en lugar de la nueva tecnología:
¿Por qué el escritorio remoto sería una solución relevante para una empresa que puede incorporar el poder de la computación en cloud en sus procesos?
¿No puede la cloud hacer lo que hace el acceso a un escritorio remoto?
Sin embargo, la respuesta a ambas preguntas es esta:
Comparar el software de escritorio remoto y cloud no es lo más importante.
La nube no es un reemplazo para la tecnología de acceso remoto y el software de acceso remoto no es lo mismo que mover tu entorno de TI a la nube. Sin embargo, existen ciertas similitudes: tanto el cloud como el software de acceso remoto permiten la colaboración:
En cloud, puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo en cualquier momento.
Con el software de escritorio remoto, puedes acceder a un escritorio específico, a los archivos, a las aplicaciones y a todo lo relacionado con ese escritorio desde una ubicación remota.
El software de escritorio remoto y las herramientas basadas en cloud no se excluyen mutuamente. Parece innecesario discutir por uno sobre el otro. Pero hay razones por las que la computación de acceso remoto es una herramienta esencial para tu negocio (incluso si ese negocio ya está aprovechando la cloud):
Te da más flexibilidad en el terreno
Ciertas empresas están obligadas a mantener sus datos y contenido en sus instalaciones por motivos legales. Otras veces, ya se han realizado inversiones en infraestructura local, por lo que puede haber algunas empresas que necesiten un software de escritorio remoto para que sus empleados puedan acceder a sus propios ordenadores desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
Con las soluciones de cloud, los archivos de datos pueden ser descargados a computadoras remotas. Esto puede introducir cierto riesgo sin las características de seguridad adecuadas del dispositivo para proteger cualquier copia local de los archivos, ya sea descargada activamente por el usuario remoto o almacenada en caché cuando los archivos se abren y se ven.
Con soluciones de acceso remoto como Splashtop, los archivos permanecen en las instalaciones, en el ordenador original, y la sesión remota admite la visualización y el control remotos del ordenador en las instalaciones a través de una sesión remota segura de visualización/transmisión. La transferencia de archivos entre sistemas es una función aparte que un administrador puede habilitar o deshabilitar y el registro realiza un seguimiento de los archivos que se han transferido. Pero, en general, la sesión de acceso remoto solo incluye la transmisión en la que se transmite una vista de vídeo encriptada del sistema al ordenador de visualización. Todos los datos en sí permanecen seguros en el ordenador local.
El software de acceso remoto es más eficiente para ciertas tareas
Si trabajas en TI, conocerás el valor del software de escritorio remoto para tomar el control de una computadora individual desde cualquier lugar de la empresa y realizar actualizaciones de seguridad, solucionar problemas en tiempo real o simplemente actualizar ciertas configuraciones sin tener que dejar tu propio escritorio. Esto puede ahorrar mucho tiempo y mantener altos niveles de productividad. Esto también se extiende a otras prácticas empresariales típicas como la formación del personal en RRHH cuando tu departamento de RRHH se encuentra a kilómetros de distancia. Los ingenieros de la industria de la construcción pueden utilizar la informática de acceso remoto para conectarse a sistemas, aplicaciones y dispositivos y compartir estos recursos desde cualquier lugar.
El software de escritorio remoto extiende cualquier entorno de TI que ya tengas implementado, con o sin cloud. Permite una mejor colaboración, y esto debería ser una consideración para cualquier nueva herramienta de negocios.
Mejor colaboración empresarial
La importancia de la colaboración en los negocios no es ninguna novedad. En este punto, todos deberíamos estar familiarizados con los beneficios de trabajar en un entorno colaborativo:
Mejora en el rendimiento empresarial
Mejora las habilidades de los empleados
Intercambio de información para maximizar la eficiencia
La colaboración puede derivar en la reducción de costes
Mayor productividad
Aumenta el resultado final
La colaboración es más importante en ciertos sectores
La capacidad de colaborar en un documento es buena; tu departamento de comunicaciones necesita elaborar un comunicado de prensa rápidamente, por ejemplo, y se necesitan a varias personas para hacerlo realidad. Pero la colaboración en otros campos suele ser aún más vital.
En medicina, por ejemplo, la colaboración puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El software de acceso remoto puede ayudar a los médicos y enfermeras a cuidar a alguien en estado crítico. Pueden enviar datos de pacientes a un compañero para su información, supervisar dispositivos especializados desde un dispositivo móvil y recibir datos importantes rápidamente para ayudar con decisiones vitales.
Las instituciones médicas a menudo prefieren usar software de acceso remoto para facilitar la colaboración porque puede soportar de manera más fiable escritorios, aparatos de diagnóstico, servidores, máquinas de rayos X, etc., sin romperse ni perder la conexión de red. Es esencial evitar que los dispositivos críticos fallen. Poder acceder a los datos de forma remota sin sacrificar precauciones de seguridad (como podría suceder si dependieran del cloud público) permite a estas instituciones cumplir con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), la Información de Salud Protegida (PHI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) y aun así obtener todos los beneficios del acceso remoto.
Encuentra la solución adecuada para tu empresa
No todo el software de acceso remoto fue creado igual. Si tu negocio requiere de un software de acceso remoto de gran potencia que sea confiable, seguro, pero también fácil de implementar, entonces tú podrías beneficiarte de la gama de productos de Splashtop que cubren todas tus necesidades de acceso remoto. Elije una solución sofisticada y potente que también sea rentable. Tu empresa te lo agradecerá.
El software de acceso remoto es la forma más conveniente, segura y confiable de asegurar que tu organización cuente con las herramientas adecuadas para colaborar, ser flexible en sus procesos y permitir que tu personal sea óptimamente productivo, todo ello sin dejar de cumplir con las regulaciones de industria.
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