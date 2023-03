¿Es seguro el escritorio remoto?

Para que el escritorio remoto sea seguro hay que elegir una solución de escritorio remoto adecuada en lugar de RDP y VPN y seguir estas prácticas recomendadas de seguridad.

En los últimos años, los intentos de eludir la seguridad de una red a través de un escritorio remoto se han triplicado con creces.Es importante garantizar que tus conexiones de escritorio remoto sean seguras y no comprometan la seguridad del resto de tu sistema.¿Sabes de qué maneras se puede garantizar la seguridad al usar estas herramientas?

A continuación, te ofrecemos información detallada sobre cómo puedes conectarte a un ordenador remoto de forma segura.También hemos recopilado consejos y recomendaciones sobre cómo garantizar que tu empresa esté protegida de estos malhechores.Así que sigue leyendo y aplica lo aprendido a tu empresa.

¿Qué es más seguro? ¿El escritorio remoto, RDP o VPN?

Muchas empresas utilizan el protocolo de escritorio remoto (RDP) o las redes privadas virtuales (VPN) para el trabajo diario. Sin embargo, una solución de acceso remoto como Splashtop es mucho más segura que RDP y VPN, lo que convierte a Splashtop en una mejor alternativa a RDP/VPN.

Acceso RDP

En primer lugar, RDP no es una nueva pieza de tecnología. Cuando se creó por primera vez, las personas usaban RDP si necesitaban acceder a los ordenadores de un sistema sin necesidad de estar físicamente en la misma sala.

Por ello, los responsables de TI utilizaron el RDP para realizar sus tareas diarias con la menor molestia. Incluso podrían realizar muchas funciones de mantenimiento desde un ordenador específico en una sala de informática o similar.

A medida que los sistemas de redes evolucionaron y mejoraron, se hizo evidente que dicho sistema estaba abierto al abuso por parte de personas malintencionadas. Por lo tanto, el personal de TI comenzó a agregar más métodos para protegerla, como el uso de firewalls o listas de permisos en la red, lo que las hace más difíciles de administrar y mantener actualizadas.

VPN

La VPN no es una herramienta nueva. Tiene sus propios defectos que son como los que encontrarás con un RDP y su longevidad significa que han existido durante mucho tiempo.

En resumen, debes tener cuidado si deseas permitir que un empleado use una VPN para obtener acceso a tus sistemas internos. Esto se debe a que, en primer lugar, no tienes forma de saber si tu sistema es seguro o no.

La seguridad de acceso es tan fuerte como su eslabón más débil y, si no tienes control sobre uno de esos eslabones, entonces será siempre débil.

Además, tienes que suponer que el departamento de TI ha configurado una VPN correctamente. Aunque se hará todo lo posible para garantizar que la VPN sea segura, se producen errores y no siempre puedes tener la seguridad de que repelerá a los demás.

Software de acceso remoto seguro

Si utilizas un software de escritorio remoto seguro, podrás protegerte de los peligros más fácilmente. Una herramienta especializada puede trabajar junto a tus sistemas existentes y es más probable que contenga sus propios métodos para asegurar una red.

¿Es seguro el software de escritorio remoto?

Sí. Si bien hay muchas soluciones de acceso remoto seguro disponibles en el mercado, algunas son mejores que otras.

Recomendamos el software de escritorio remoto de Splashtop. Esta tecnología es una de las más seguras del mercado.

Debes tener en cuenta que, en comparación con la VPN y el RDP, Splashtop tiene muchas funciones concebidas para mantenerte seguro. Entre ellas se encuentran:

Seguridad de la aplicación: Todas las sesiones remotas a través de la aplicación específica reciben protección avanzada.Esto sucede a través de la seguridad de la capa de transporte, incluyendo TLS 1.2.

Conexiones remotas cifradas: el software de escritorio remoto de Splashtop utiliza un cifrado AES avanzado de 256 bits. Esto ayuda a mantener segura cualquier transferencia de datos.

Puedes tener la seguridad de que nadie podrá espiar la información y los archivos a los que accedes durante una sesión remota.

Autenticación de dos factores: la plataforma Splashtop exige que confirmes quién eres antes de iniciar sesión. Esto asegura que la persona correcta se está conectando al escritorio remoto en todo momento.

Autenticación de dispositivos: antes de usar el software de escritorio remoto, debes registrar un dispositivo (o dispositivos) específico para tener acceso. Si un dispositivo diferente intenta conectarse, el usuario debe autenticar el dispositivo antes.

Mejores prácticas de seguridad de escritorio remoto

Existen medidas específicas que puedes hacer para garantizar que tu conexión siga siendo segura. Cuando te preguntes cómo asegurar el acceso remoto, la siguiente es una lista que te ayudará a verificar cada una de ellas.

Contraseñas seguras: obliga a los usuarios a tener contraseñas que solo se ajusten a una serie de criterios. Pueden ser letras mayúsculas y minúsculas, con al menos un número y otro carácter.

Configura la autenticación de dos factores: asegúrate de que la gente tenga que confirmar su identidad mediante un método secundario además de su contraseña. Para ello puede ser necesario su teléfono o puede darse a través de otro método si dispones de la tecnología.

Mantén tu software actualizado: asegúrate de que todos los ordenadores, así como los propios sistemas, estén ejecutando las últimas versiones del sistema operativo. Esto incluye la instalación de actualizaciones de seguridad recientes para asegurarte de que se solucionen las infracciones recientes.

Habilita la administración de acceso: asegúrate de tener las políticas implementadas para garantizar que los usuarios que acceden a su sistema sean los correctos.

Adquiere Splashtop para asegurarte de que tu solución de escritorio remoto sea segura

A estas alturas, deberías entender mucho mejor cómo garantizar que tu software de escritorio remoto sea lo más seguro posible.Con suerte, también te habrás dado cuenta de que lo que ofrecemos es una de las mejores protecciones del mercado.Es el momento perfecto para obtener más información sobre la seguridad de Splashtop.

Prueba Splashtop gratis para ver cómo puedes disfrutar del acceso a tus ordenadores desde cualquier lugar con una solución de escritorio remoto que te protege.