¿Es seguro el escritorio remoto?

Para que el escritorio remoto sea seguro hay que elegir una solución de escritorio remoto adecuada en lugar de RDP y VPN y seguir estas prácticas recomendadas de seguridad.
En los últimos años, los intentos de eludir la seguridad de una red a través de un escritorio remoto se han triplicado con creces.Es importante garantizar que tus conexiones de escritorio remoto sean seguras y no comprometan la seguridad del resto de tu sistema.¿Sabes de qué maneras se puede garantizar la seguridad al usar estas herramientas?
A continuación, te ofrecemos información detallada sobre cómo puedes conectarte a un ordenador remoto de forma segura.También hemos recopilado consejos y recomendaciones sobre cómo garantizar que tu empresa esté protegida de estos malhechores.Así que sigue leyendo y aplica lo aprendido a tu empresa.
¿Qué es la seguridad de escritorio remoto?
La seguridad de escritorio remoto se refiere a las medidas y protocolos implementados para proteger las conexiones de escritorio remoto contra accesos no autorizados, violaciones de datos y otras amenazas cibernéticas. Dado que el software de escritorio remoto permite a los usuarios conectarse y controlar un ordenador desde una ubicación remota, garantizar la seguridad de estas conexiones es crucial para evitar que los actores maliciosos se aprovechen de las vulnerabilidades.
Aspectos clave de la seguridad del escritorio remoto
Cifrado: el cifrado de los datos transmitidos entre las máquinas remotas y locales garantiza que, incluso si los datos son interceptados, no se puedan leer sin la clave de cifrado. Esto protege la información confidencial para que no quede expuesta.
Autenticación multifactor (MFA): la implementación de MFA agrega una capa adicional de seguridad al requerir que los usuarios proporcionen dos o más factores de verificación para obtener acceso al escritorio remoto. Esto reduce el riesgo de acceso no autorizado, incluso si las credenciales de inicio de sesión se ven comprometidas.
Controles de acceso: la configuración de controles de acceso estrictos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder al escritorio remoto. Esto incluye la configuración de permisos y roles de usuario y la revisión y actualización periódica de las listas de acceso.
Seguridad de la red: proteger la red en la que operan los escritorios remotos es esencial. Esto incluye el uso de cortafuegos y sistemas de detección de intrusos para supervisar y controlar el tráfico de red entrante y saliente.
Actualizaciones periódicas y gestión de parches: mantener el software de escritorio remoto y todos los sistemas conectados actualizados con los últimos parches y actualizaciones de seguridad ayuda a protegerse contra vulnerabilidades y exploits conocidos.
Formación de usuarios: educar a los usuarios sobre las mejores prácticas para la seguridad de escritorio remoto, como el reconocimiento de intentos de phishing y el uso de contraseñas seguras y únicas, ayuda a minimizar los riesgos de seguridad relacionados con las personas.
Al implementar estas medidas, las organizaciones pueden mejorar significativamente la seguridad de su escritorio remoto, garantizando que sus conexiones remotas sean lo más seguras posible.
Principales preocupaciones de seguridad en las conexiones de escritorio remoto
Si bien las soluciones de escritorio remoto mejoran la flexibilidad y la productividad, también pueden introducir riesgos de seguridad si no se gestionan adecuadamente. Estas son algunas de las vulnerabilidades más comunes:
Contraseñas débiles: las contraseñas simples o reutilizadas facilitan que los atacantes obtengan acceso no autorizado a sistemas remotos.
Secuestro de sesión: los ciberdelincuentes pueden interceptar sesiones de escritorio remoto activas y tomar el control de la conexión.
Ataque de malware y ransomware: las conexiones de escritorio remoto pueden explotarse para distribuir malware o cifrar archivos críticos a cambio de un rescate.
Ataques de fuerza bruta: los piratas informáticos utilizan herramientas automatizadas para adivinar las credenciales de inicio de sesión y obtener acceso a escritorios remotos desprotegidos.
Vulnerabilidades de software sin parches: los sistemas operativos y aplicaciones obsoletos pueden contener fallas de seguridad que los atacantes explotan.
Falta de autenticación multifactor (MFA): sin MFA, las contraseñas comprometidas por sí solas pueden permitir el acceso no autorizado a sistemas sensibles.
La implementación de medidas de seguridad férreas, como cifrado, controles de acceso y MFA, puede ayudar a mitigar estos riesgos y proteger las conexiones de escritorio remoto de las amenazas cibernéticas.
Seguridad de escritorio remoto: estrategias eficaces para lograr la máxima protección
Existen medidas específicas que puedes hacer para garantizar que tu conexión siga siendo segura. Cuando te preguntes cómo asegurar el acceso remoto, la siguiente es una lista que te ayudará a verificar cada una de ellas.
Contraseñas seguras: obliga a los usuarios a tener contraseñas que solo se ajusten a una serie de criterios. Pueden ser letras mayúsculas y minúsculas, con al menos un número y otro carácter.
Configura la autenticación de dos factores: asegúrate de que la gente tenga que confirmar su identidad mediante un método secundario además de su contraseña. Para ello puede ser necesario su teléfono o puede darse a través de otro método si dispones de la tecnología.
Mantén tu software actualizado: asegúrate de que todos los ordenadores, así como los propios sistemas, estén ejecutando las últimas versiones del sistema operativo. Esto incluye la instalación de actualizaciones de seguridad recientes para asegurarte de que se solucionen las infracciones recientes.
Habilita la administración de acceso: asegúrate de tener las políticas implementadas para garantizar que los usuarios que acceden a su sistema sean los correctos.
Escritorio remoto, RDP o VPN: ¿cuál es más seguro?
Muchas organizaciones utilizan el protocolo de escritorio remoto (RDP) o redes privadas virtuales (VPN) para el trabajo diario. Sin embargo, una solución de acceso remoto, como Splashtop, es mucho más segura que RDP y VPN, lo que hace que Splashtop sea una mejor alternativa a RDP/VPN.
Acceso RDP
En primer lugar, RDP no es una nueva pieza de tecnología. Cuando se creó por primera vez, las personas usaban RDP si necesitaban acceder a los ordenadores de un sistema sin necesidad de estar físicamente en la misma sala.
Por ello, los responsables de TI utilizaron el RDP para realizar sus tareas diarias con la menor molestia. Incluso podrían realizar muchas funciones de mantenimiento desde un ordenador específico en una sala de informática o similar.
A medida que los sistemas de redes evolucionaron y mejoraron, se hizo evidente que dicho sistema estaba abierto al abuso por parte de personas malintencionadas. Por lo tanto, el personal de TI comenzó a agregar más métodos para protegerla, como el uso de firewalls o listas de permisos en la red, lo que las hace más difíciles de administrar y mantener actualizadas.
VPN
La VPN no es una herramienta nueva. Tiene sus propios defectos que son como los que encontrarás con un RDP y su longevidad significa que han existido durante mucho tiempo.
En resumen, debes tener cuidado si deseas permitir que un empleado use una VPN para obtener acceso a tus sistemas internos. Esto se debe a que, en primer lugar, no tienes forma de saber si tu sistema es seguro o no.
La seguridad de acceso es tan fuerte como su eslabón más débil y, si no tienes control sobre uno de esos eslabones, entonces será siempre débil.
Además, tienes que suponer que el departamento de TI ha configurado una VPN correctamente. Aunque se hará todo lo posible para garantizar que la VPN sea segura, se producen errores y no siempre puedes tener la seguridad de que repelerá a los demás.
Software de acceso remoto seguro
Si utilizas un software de escritorio remoto seguro, puedes protegerte de los peligros más fácilmente. Una herramienta especializada puede trabajar junto a tus sistemas existentes y es más probable que contenga sus propios métodos para asegurar una red.
¿Es seguro el software de escritorio remoto?
Sí. Si bien hay muchas soluciones de acceso remoto seguras disponibles en el mercado, algunas son mejores que otras. Recomendamos el software de escritorio remoto de Splashtop. Este software es uno de los más seguros del mercado.
Funciones de seguridad clave del software de escritorio remoto de Splashtop
Debes tener en cuenta que, en comparación con la VPN y el RDP, Splashtop tiene muchas funciones concebidas para mantenerte seguro. Entre ellas se encuentran:
Seguridad de la aplicación:Todas las sesiones remotas a través de la aplicación específica reciben protección avanzada.Esto sucede a través de la seguridad de la capa de transporte, incluyendo TLS 1.2.
Conexiones remotas cifradas: el software de escritorio remoto de Splashtop utiliza un cifrado AES avanzado de 256 bits. Esto ayuda a mantener segura cualquier transferencia de datos.
Puedes tener la seguridad de que nadie podrá espiar la información y los archivos a los que accedes durante una sesión remota.
Autenticación de dos factores – La plataforma de Splashtop exige que confirmes quién eres antes de iniciar sesión. Esto asegura que la persona correcta se conecte al escritorio remoto en cualquier momento.
Autenticación de dispositivos: antes de usar el software de escritorio remoto, debes registrar un dispositivo (o dispositivos) específico para tener acceso. Si un dispositivo diferente intenta conectarse, el usuario debe autenticar el dispositivo antes.
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En este punto, deberías comprender claramente cómo proteger tu solución de escritorio remoto de manera efectiva. Con Splashtop, obtienes una de las protecciones más fiables disponibles en el mercado hoy en día. Obtén más información sobre la seguridad de Splashtop.
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