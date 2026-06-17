Cómo configurar un acceso remoto seguro & Asistencia remota

¿Por qué es importante el acceso remoto seguro?
Tener una solución de acceso remoto seguro y seguir las mejores prácticas para asegurar que sus datos estén seguros es vital. Dado que el acceso remoto permite acceder a un dispositivo de la empresa desde cualquier lugar del mundo a través del internet público, la seguridad es una consideración importante.
Además, si estás utilizando el acceso remoto para proporcionar soporte a los ordenadores y dispositivos de tus clientes, también existe la posibilidad de poner en peligro los datos de tus clientes cuando surja un problema de seguridad. Esto puede causar un daño irreparable a tu reputación y a tu negocio.
Hay dos formas de asegurarte de que sigues las mejores prácticas para proteger el acceso remoto.
Asegúrate de que tu proveedor de acceso remoto tiene normas/funciones de seguridad de primer nivel.
Utiliza adecuadamente las funciones de seguridad y define una política para que tus usuarios la sigan cuando utilicen el acceso remoto.
Descubre cómo puedes estar seguro de que tu software de acceso remoto es seguro, y qué puedes hacer para mantener tus datos seguros de forma proactiva a continuación.
Cómo seleccionar la solución de acceso remoto más segura
No todas las soluciones de escritorio remoto son iguales cuando se trata de seguridad. De hecho, hay algunas que deberías evitar a toda costa y otras que son el estándar de oro en seguridad del acceso remoto (como Splashtop).
Cuando se trata de los proveedores de software de acceso remoto, examina lo que hacen para mantener su infraestructura segura, y qué características de seguridad ofrecen a sus usuarios.
Es muy importante que los proveedores de acceso remoto mantengan su infraestructura segura. Si no, los usuarios de la compañía de acceso remoto y los propios clientes de los usuarios ¡podrían verse comprometidos!
Esto hace que los proveedores de acceso remoto sean un objetivo popular de los ciberataques. Por ejemplo, el LastPass de LogMeIn recientemente tuvo una vulnerabilidad explotada. En 2016, los usuarios de TeamViewer inundaron los foros de Internet con quejas de que sus cuentas estaban comprometidas. También en 2016, los usuarios de GoToMyPC fueron obligados a restablecer sus contraseñas después de que la empresa dijera que era el objetivo de un "ataque de reutilización de contraseñas".
En cuanto a las características, muchas soluciones de escritorio remoto ofrecen funciones de seguridad que puedes utilizar tanto para mantener tu cuenta segura como para ayudar a aplicar políticas que mantengan seguros los datos de tu empresa.
¿Splashtop Es Seguro?
Sí, las soluciones de acceso remoto y asistencia remota de Splashtop son muy seguras. Todas las conexiones están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. Splashtop también incluye las mejores funciones de seguridad, como la autenticación de dispositivos y la autenticación de dos factores. Además, la infraestructura de vanguardia de Splashtop proporciona un entorno informático seguro con prevención avanzada de intrusiones y cortafuegos en múltiples capas.
Splashtop también ofrece una solución local, Splashtop On-Prem, para aquellos que desean alojar Splashtop en sus propios servidores para mayor protección. Con Enterprise y Enterprise Remote Support, puedes integrar Splashtop con Active Directory.
Por último, la seguridad de acceso remoto de Splashtop también ayuda a las organizaciones que operan en industrias con regulaciones y estándares estrictos (HIPAA, GDPR, PCI, y más). Puedes obtener más información sobre el cumplimiento de Splashtop.
Lee más sobre las soluciones seguras de acceso remoto de Splashtop.
Cómo proteger el acceso remoto: pasos para una configuración segura
Determina una política de seguridad para tu organización que incluya qué nivel de acceso tendrán determinados grupos/niveles de empleados y qué nivel de verificación de cuentas quieres habilitar o imponer. Estas son las funciones de seguridad de que puedes activar en Splashtop:
Al crear paquetes de despliegue en la Consola Splashtop, puedes activar o desactivar:
Inicio de sesión en Windows o Mac al conectarse remotamente
Solicitar permiso para conectarse al ordenador del usuario
Pantalla remota en blanco automáticamente cuando se conecta
Bloquea automáticamente el ordenador remoto cuando se desconecte
Bloquea el teclado y el ratón del ordenador remoto mientras est�á en sesión
Bloquea la configuración del streamer utilizando las credenciales de administrador de Splashtop
En la Configuración de tu Cuenta Splashtop, puedes habilitar la verificación en dos pasos
En la Configuración del Equipo de tu Cuenta Splashtop, puedes activar o desactivar las siguientes funciones:
Transferencia de archivos en sesión
Transferencia de archivos fuera de sesión
Impresión remota
Copiar/pegar texto
Inicio remoto
Reinicio remoto
Chat fuera de sesión
Grabación de la sesión
Sesiones simultáneas a distancia
Comando remoto
Funciones de administrador específicas de grupo
Acceso de usuario secundario a la pestaña Gestión de la Consola Splashtop
Permiso de usuario secundario para ver grupos
Permitir que los usuarios secundarios confíen en los dispositivos durante el proceso de verificación en dos pasos
Exigir a los administradores que utilicen la verificación en dos pasos
Exigir a los usuarios secundarios que utilicen la verificación en dos pasos
Personaliza quién recibe los correos electrónicos de autenticación del dispositivo
Como puedes ver, tienes muchas opciones que te ayudarán a configurar políticas de acceso remoto seguras para tu equipo.
Cuando configures tus usuarios y dispositivos, asegúrate de agruparlos adecuadamente y de dar a tus usuarios permiso de acceso sólo a las computadoras a las que necesitan acceder.
Otro consejo importante: Después de que un dispositivo se autentique en tu cuenta, podrá acceder a los dispositivos a los que tiene permisos para conectarse. Si ese dispositivo ya no se usa o se ha perdido, asegúrate de eliminarlo de tu cuenta.
Sea cual sea la política que crees, asegúrate de que esté claramente definida y sea accesible para todos tus usuarios.
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