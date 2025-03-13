Funciones de seguridad de acceso remoto en Splashtop
Acceso remoto seguro
Los productos empresariales de Splashtop se han creado específicamente para dar a los informáticos el control total sobre la seguridad de los datos, al tiempo que ofrecen a los empleados la flexibilidad de acceder a ellos desde cualquier lugar. Las funciones de seguridad de Splashtop son especialmente aplicables a las organizaciones que operan en sectores con estrictas normativas legislativas y de cumplimiento, en los que se exigen controles para la privacidad de los datos y la seguridad de los sistemas.
Las funciones de seguridad de Splashtop también ayudan a cumplir las normas HIPAA, FERPA e ISO 27001.
Características de seguridad de Splashtop
- Estándar industrial TLS 1.2 con encriptación AES de 256 bits
- Autenticación de dispositivos
- Seguridad con contraseña de varios niveles
- Verificación de dos pasos/ autenticación de dos factores
- Pantalla vacía
- Bloqueo automático de la pantalla
- Tiempo de espera de la sesión
- Notificación de conexión remota
- Control de copiado/pegado, Control de transferencia de archivos
- Control de la impresión remota
- Bloquee la configuración del streamer
- Autenticación del servidor proxy
- Solicitudes firmadas digitalmente
- Registros de sesión, transferencia de archivos e historial
Funciones exclusivas de Splashtop Enterprise
Aprovisionamiento Automático de Usuarios
Aprovecha el Sistema de Gestión de Identidades entre Dominios (SCIM) para facilitar el aprovisionamiento y desaprovisionamiento automáticos de cuentas de usuario.
Permisos Granulares
Los administradores de TI pueden especificar permisos granulares basados en roles y en usuarios para funciones como el acceso asistido, la transferencia de archivos, la impresión remota, la aplicación de 2FA y mucho más.
Integración SSO/SAML
Autenticación con Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite y más para una gestión de acceso simplificada.
Acceso de usuarios y gestión de grupos
Asigna roles de usuario, organiza puntos finales en grupos y establece permisos de acceso a nivel individual o grupal.
Módulo de Acceso Programado
Gestiona horarios y políticas para determinar cuándo los usuarios y grupos de usuarios pueden acceder a determinados puntos finales.
Splashtop Enterprise
Una solución de acceso remoto a ordenadores de clase empresarial y una herramienta de asistencia informática remota
Funciones de seguridad de la supervisión y gestión remota de ordenadores
Estado de la seguridad de Endpoint
Vea el estado de la protección de la seguridad de los puntos finales para los ordenadores con Windows que ejecutan Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky y más. Asegúrate de que tus puntos finales estén protegidos.
Alertas configurables
Configurar alertas para controlar el estado de la computadora, instalación de nuevo software, el uso de la memoria y más. Reciba alertas a través de la consola web Splashtop y/o por correo electrónico.
Inventario del sistema
Ver y comparar capturas instantáneas del inventario de hardware y software de Windows/Mac. Ver los registros de cambios. Descargar listas de inventario de hardware y software del sistema.
Gestión de actualizaciones
Mantener Windows actualizado es esencial para la seguridad y el rendimiento. Ve, instala y programa actualizaciones. Disponible como scripts y tareas.
Ver los registros de eventos
Acceda rápidamente a los registros de eventos de Windows haciendo clic en el icono del ajustes junto a un ordenador en la consola web. No hay necesidad de entrar en el ordenador para ver y solucionar problemas.