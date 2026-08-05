Ciberseguridad de las pymes en 2022: mismos retos, mejores soluciones

La escasez de habilidades en ciberseguridad está afectando de manera desproporcionada a las pymes. Descubre cómo las soluciones basadas en la nube pueden aliviar los problemas de ciberseguridad y personal de TI de las pymes.
¿Por casualidad has leído el Estudio de la plantilla laboral de ciberseguridad más reciente de (ISC)², la organización profesional de ciberseguridad sin ánimo de lucro líder en el mundo? Si no es así, te sorprenderá saber lo poco que ha cambiado desde el estudio de investigación de ciberseguridad de 2018.
En 2018, el desgarrador titular del estudio de la plantilla laboral fue: "La escasez de habilidades en seguridad cibernética se dispara, acercándose a los 3 millones". En el estudio, averiguamos que tres retos principales acapararon la seguridad cibernética (y la TI en general) en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Estos fueron los límites presupuestarios, la falta de personal de TI y las limitaciones de tiempo. Estos "3 grandes" retos supusieron un problema mucho mayor para las pymes que para las grandes empresas, que podían permitirse pagar las crecientes demandas salariales de los profesionales de la ciberseguridad.
Avancemos rápidamente hasta la actualidad, ¿cuál es la situación? Bueno, hay tres elementos principales que siguen inamovibles:
El mundo sigue teniendo una carencia de 2,7 millones de profesionales de la ciberseguridad
Los presupuestos, el tiempo y la escasez de personal de TI siguen siendo los principales retos de seguridad de las pymes
Los salarios de los profesionales de la ciberseguridad siguen estando fuera del alcance de muchas pymes
La buena noticia: las soluciones basadas en la nube han llegado para ahorrar presupuestos
Claro, la programación cloud existe desde hace más de dos décadas. Sin embargo, solo recientemente una cantidad crítica de fabricantes de equipos originales (OEM) de tecnología y proveedores de soluciones entregaron soluciones cloud para responder a las necesidades de las pymes. Recuerda la innovación que supuso que NetSuite presentar la primera suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en cloud en 1998. ¡Supuso un antes y un después! Ahora cuesta pensar en un sistema central o una aplicación de productividad que no esté disponible como solución cloud.
Menuda salvación para las pymes y su personal de TI. Las empresas ahora pueden evitar el riesgo de los altos costes iniciales del software y obtener acceso a muchas soluciones más asequibles. Además, pueden predecir fácilmente sus costes de TI para todo el año. Esto no quiere decir que las restricciones presupuestarias hayan desaparecido. Pero es mucho más fácil para los departamentos de TI solicitar ampliaciones de presupuesto cada vez más pequeñas cuando pueden demostrar el valor de la productividad de las nuevas aplicaciones casi al instante.
Como proveedor líder de soluciones de asistencia informática remota y acceso remoto para pymes, hemos experimentado de primera mano lo fácil que ha sido para los directores de TI obtener la aprobación de nuestras soluciones durante la pandemia. Para cualquier ejecutivo, dar a los empleados la capacidad de trabajar de forma remota de repente se convirtió en algo muy evidente. Lo mismo ocurre con una amplia gama de aplicaciones de productividad.
Las soluciones cloud facilitan la dotación de personal de TI y ciberseguridad
Muchas soluciones cloud (incluida Splashtop) pueden ejecutarse o se ejecutan en una potente infraestructura cloud como AWS, Azure, Google Cloud, etc. A los clientes les encanta poder ejecutar Splashtop en AWS, porque saben que su solución de soporte/acceso remotos se está ejecutando en una infraestructura cloud segura con mejor seguridad que la que el 99 % de las pymes pueden lograr por su cuenta. Cuando tienes en cuenta las habilidades especializadas en seguridad cibernética y las plantillas de trabajo que los principales proveedores de cloud aportan, queda claro que una pyme nunca necesitaría mantener personal y esforzarse para ejecutar sus propias implementaciones de aplicaciones y servicios cloud.
Añade las funciones de copia de seguridad y redundancia masiva y tiene sentido ver que las pymes se pasan a cloud en masa.
Ten en cuenta que los OEM de soluciones pueden ofrecer más seguridad en las soluciones cloud para pymes que en las soluciones locales. Al estandarizar un producto cloud y entregarlo a cientos o miles de clientes, un OEM de software puede aumentar las capacidades de seguridad. Como ejemplo, todas las soluciones cloud de Splashtop incorporan una gran cantidad de funciones de seguridad, incluidas las siguientes:
Estándar industrial TLS 1.2 con encriptación AES de 256 bits
Autenticación de dispositivos
Seguridad con contraseña de varios niveles
Verificación de dos pasos/ autenticación de dos factores
Pantalla vacía
Bloqueo automático de la pantalla
Tiempo de espera de la sesión
Notificación de conexión remota
Copiar/pegar y control de transferencia de archivos
Control de la impresión remota
Bloquee la configuración del streamer
Autenticación del servidor proxy
Solicitudes firmadas digitalmente
Registros de sesión, transferencia de archivos e historial
Las funciones de seguridad estándar proporcionadas por Splashtop y otras soluciones líderes basadas en la nube se apuntan a abordar los problemas de personal de TI mientras se mantiene una ciberseguridad potente.
Más buenas noticias: la subcontratación a MSPs puede abordar la escasez de personal de seguridad cibernética
Las pymes nunca tendrán el espacio de personal disponible para contratar profesionales para cada aplicación y servicio importante al que la empresa necesite prestar soporte. Aquí es donde los proveedores de servicios gestionados (MSPs) han llenado el vacío de habilidades para muchas pymes. Los MSPs normalmente funcionan como una extensión del equipo de TI interno de una empresa y garantizan que incluso la empresa más pequeña pueda aprovechar lo mejor de las tecnologías a un precio asequible.
Según el informe State of the MSP 2021 de Datto, más del 99 % de los MSPs ofrecen servicios de seguridad. Para ello, necesitan contar con especialistas en seguridad. Mejor aún, como los MSPs compran servicios para varios clientes, tienen un mayor poder de negociación en el precio de compra que una empresa individual. Los servicios de MSP más populares (anything-as-a-service) incluyen soluciones de seguridad. De hecho, muchos MSPs confían en soluciones de soporte remoto como Splashtop para ofrecer soluciones de soporte remoto a las pymes. Algunos de esos mismos MSPs integran Splashtop con soluciones de seguridad de endpoints y gestión de acceso e identidades para optimizar la seguridad de sus clientes.
Es bueno tener opciones a día de hoy
Las pymes continúan enfrentándose al triple desafío de presupuestos ajustados, personal de seguridad cibernética limitado y la falta de disponibilidad de tiempo para administrar todo lo relacionado con TI. Sin embargo, los líderes de las pymes que invierten un poco de tiempo para ver las posibilidades que ofrecen las soluciones basadas en la nube y MSP descubrirán que las ganancias de productividad en 2022 pueden venir con más seguridad de lo que era posible hace unos pocos años.