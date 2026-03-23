Cómo garantizar el acceso remoto seguro para los teletrabajadores

Aunque la gente acabó trabajando desde casa por necesidad en los últimos dos años, muchos se dieron cuenta de que era más productivo y llevadero.Como resultado, cerca del 60 % de los trabajadores afirma que serían más propensos a postularse para un trabajo que tenga la opción de trabajo remoto.
Si su empresa está sopesando permitir que los empleados sigan trabajando a distancia, debe saber cómo asegurar el acceso remoto a los recursos informáticos y a los datos de su empresa para ellos. El cambio al trabajo a distancia desvela escollos especiales de seguridad a los que quizá no se haya enfrentado antes.
Si te has precipitado a la hora de permitir el trabajo remoto, es posible que hayas descuidado algunas de las mejores prácticas.
Echemos un vistazo a lo que debes revisar para garantizar que los datos y sistemas de tu empresa estén lo más seguros posible.
La importancia del acceso remoto en el lugar de trabajo actual
Acceso remoto se ha vuelto esencial en los entornos de trabajo modernos, ofreciendo varios beneficios clave:
Flexibilidad y productividad: el acceso remoto permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar, lo que aumenta la flexibilidad y, a menudo, conduce a una mayor productividad y satisfacción laboral.
Continuidad del negocio: garantiza que las operaciones continúen sin problemas durante interrupciones, como emergencias o desastres naturales, al permitir que los empleados accedan a los sistemas de la empresa de forma remota.
Reserva de talento global: la empresa puede contratar a un grupo de talento más amplio sin limitaciones geográficas, aportando diversas habilidades y perspectivas al equipo.
Colaboración mejorada: las herramientas de colaboración integradas en las soluciones de acceso remoto facilitan la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, independientemente de la ubicación física.
Rentabilidad: el acceso remoto puede reducir los costes asociados al espacio de oficina, los servicios públicos y los desplazamientos, lo que la convierte en una solución rentable para las empresas.
Adoptar el acceso remoto ayuda a las organizaciones a mantenerse competitivas y mantener operaciones eficientes en un entorno de trabajo flexible.
Pásate a una solución de acceso remoto seguro: más allá de las VPN
Muchas empresas todavía se decantan por el uso de tecnología más antigua, como una VPN, para el acceso remoto. Sin embargo, una VPN no es tan segura como una plataforma de acceso remoto. Las VPN conectan dispositivos remotos a la red de la empresa, exponiéndola potencialmente a las ciberamenazas.
Las VPN también son difíciles de configurar, expandir y mantener. Muchas VPN no instalan automáticamente las actualizaciones y los parches de seguridad, dejando a las organizaciones vulnerables.
Una mejor opción es una plataforma que permita el acceso a la red de confianza cero. Una plataforma de acceso remoto como Splashtop permite el acceso remoto seguro a los dispositivos gestionados. El acceso remoto permite a los usuarios acceder a las máquinas de trabajo sin las vulnerabilidades asociadas a la VPN.
4 pasos clave para proteger a tu fuerza laboral remota
1. Asegurarte de que tu solución de acceso remoto tenga las funciones de seguridad que necesitas
Las conexiones seguras entre sus sistemas y los dispositivos remotos tienen dos finalidades. En primer lugar, puede controlar quién accede a qué dispositivos de la empresa. En segundo lugar, se asegura de que los datos que van de un lado a otro no puedan terminar en manos de terceros.
Pero, para ello, la solución de acceso remoto que implementes debe proporcionar un potente conjunto de funciones de seguridad. Estas deberían darte el control sobre la seguridad de los datos sin crear escollos para sus empleados.
Empiece por buscar características que protejan las cuentas de los usuarios para que no sean violadas y evitar que los usuarios no autorizados puedan acceder a sus ordenadores. Entre ellas se encuentra la autenticación de dos factores (2FA) para garantizar que un dispositivo o usuario es quien dice ser, junto con la autenticación del dispositivo, y la seguridad de las contraseñas de varios niveles.
Otras características de seguridad que has de tener en cuenta incluyen:
TLS 1.2 estándar de la industria con cifrado AES de 256 bits para conexiones remotas
Notificaciones de conexión remota
Bloqueo automático de pantalla y tiempo de inactividad de la sesión
Control de copiar/pegar
Control de transferencia de archivos
Control de la impresión remota
Bloquee la configuración del streamer
Autenticación del servidor proxy
Solicitudes firmadas digitalmente
Registros de sesión, transferencia de archivos e historial
Una solución de acceso remoto seguro, en la que solo los usuarios y dispositivos a los que das permiso pueden acceder a los dispositivos gestionados, es un elemento importante de un entorno de red seguro y de confianza cero.
2. Establecer los permisos adecuados
Tu solución de acceso remoto debe permitirle establecer correctamente los permisos de acceso de los usuarios para garantizar la máxima seguridad. Quieres que los empleados solo accedan a los ordenadores que necesitan para hacer su trabajo.
Muchas veces los trabajadores remotos acaban teniendo más derechos de acceso de los que necesitan, lo que proporciona más oportunidades de ataque a los hackers. Determinar de forma precisa los derechos de acceso reduce las vías que pueden tomar los hackers.
Con una solución de acceso remoto seguro, como Splashtop, los permisos de acceso se pueden configurar tanto a nivel individual como grupal. Esto hace que sea mucho más fácil para los administradores de TI administrar los permisos a escala.
3. Supervisar, mantener y actualizar
Incluso el sistema más protegido se vuelve vulnerable con el tiempo si no lo vigila de cerca. Su solución de acceso remoto debe facilitarle la supervisión del acceso y alertarle cuando se establezca una conexión remota.También debe mantenerlo al tanto sobre el estado de los ordenadores y las instalaciones de software.
Las notificaciones de software lo ayudan a mantener a los usuarios en la versión más reciente de sus programas. Después de todo, el software desactualizado es un objetivo principal para los hackers. También querrá un sistema que le ayude a hacer un seguimiento de su inventario y le proporcione registros fáciles de entender sobre las sesiones, las transferencias de archivos y los cambios.
Por último, tu propia solución de acceso remoto debe hacer que todas las actualizaciones y parches de seguridad sean gratuitos y fáciles de descargar. Esto garantiza que tú y tus empleados siempre utilicéis la versión más actualizada y segura de la aplicación de acceso remoto.
4. Establecer expectativas y formar
El mayor recurso de seguridad —y de riesgo— son sus empleados. Establecer las expectativas adecuadas a través de la política de la empresa y educarlos sobre su función en el riesgo cibernético contribuye en gran medida a crear un entorno de datos seguro.
Tu política de trabajo remoto debe incluir información y reglas sobre qué datos se pueden descargar y qué debe quedarse en la oficina. Los empleados deben saber cómo manejar información confidencial, como historiales de salud y secretos comerciales. También necesitan los procedimientos requeridos para cumplir con los estándares de cumplimiento.
Las reglas también deben cubrir los dispositivos personales, incluido cómo y cuándo se pueden usar para los negocios de la empresa. Incluye también los pasos que deben seguir los empleados para informar de cualquier actividad sospechosa o sospecha de ataques.
Educar a los trabajadores remotos debe incluir recordatorios sobre cómo seguir los mismos procedimientos en casa que en la oficina. Esto incluye saber dónde almacenar archivos y cómo asegurar sus ordenadores.
Aunque los ataques de phishing no son exclusivos del trabajo a distancia, es fácil que la gente se descuide cuando no está en la oficina.Alrededor de la mitad de todas las violaciones de seguridad se produce a través de phishing o malware.
Tus empleados son tu primera línea de defensa contra ambos cuando saben qué buscar y cómo reaccionar.
Pruebe Splashtop gratis
Muchas empresas tienen previsto permitir que los empleados sigan trabajando desde casa. Disponer de una política y un plan de seguridad puede ayudarlo a hacer frente a los incipientes riesgos de ciberseguridad. Empiece por asegurar su equipo y luego proporcione una forma de que los empleados accedan de forma segura al software y a los archivos que necesitan para hacer su trabajo.
Empieza una prueba gratuita hoy para ver lo fácil que es habilitar el acceso remoto seguro con Splashtop.