Por qué Splashtop es la herramienta de escritorio remoto macOS n.º 1

El estudio de mercado ha demostrado que los ordenadores Mac están ganando terreno. En noticias relacionadas, las proyecciones muestran que el mercado global de software de escritorio remoto está experimentando un enorme crecimiento.
El software de escritorio remoto te permite conectarte a un ordenador «anfitrión» específico a través de Internet y controlarlo con un dispositivo independiente. Así podrás utilizar cualquier aplicación y acceder a cualquier dato que esté en el ordenador central.
Sin embargo, muchas aplicaciones de escritorio remoto no son compatibles con los ordenadores de Apple, o no ofrecen la misma paridad de funciones a los usuarios de Mac en comparación con los de PC de Windows.
Dado que cada vez hay más personas que utilizan MacBooks y software de acceso remoto, existe una necesidad creciente de herramientas de escritorio remoto que ofrezcan un rendimiento de alta calidad a los Mac.Entonces, ¿cuál es el mejor software de escritorio remoto para Mac?
Splashtop es la herramienta ideal de escritorio remoto para MacOS por sus funciones, rendimiento, seguridad y relación calidad-precio.Para obtener una lista completa de las razones, sigue leyendo.
Escritorio remoto con audio
Esto es algo importante para quienes han utilizado otras herramientas para controlar remotamente ordenadores Mac. Muchas no te permiten escuchar el audio del escritorio remoto del Mac.
Aunque hay muchas opciones cuando se trata de software de escritorio remoto, todas ellas tienen diferentes funciones y capacidades.Muchas son compatibles con Mac, pero muy pocas pueden transmitir el audio del ordenador central al ordenador cliente.
Esto significa que no habrá sonido cuando intentes acceder a archivos de audio y vídeo. Para cualquiera que quiera editar audio o vídeo, esto puede suponer un problema importante. Incluso muchos de los que pueden transmitir audio experimentan problemas de sincronización y eso está lejos de ser lo ideal.
Splashtop ofrece una transmisión de audio fluida entre dispositivos, incluso desde ordenadores Mac remotos a tu dispositivo local. Dependiendo de los usos que le des, esto por sí solo puede hacer que sea más adecuado que la mayoría de las otras opciones disponibles.
Uso personal, comercial y educativo
Muchas aplicaciones de escritorio remoto están bastante centradas en satisfacer las necesidades de un objetivo en concreto. En general, hay tres razones para usar el software de escritorio remoto:
Para uso personal
Para fines empresariales
Para la enseñanza
Uno de los principales beneficios de Splashtop es que es adecuado para todos ellos.
Puedes utilizar Splashtop en toda tu empresa para dar a tus empleados acceso remoto a los ordenadores de la oficina.Esto les permitirá trabajar a distancia o acceder a datos específicos cuando no estén en la oficina.Los trabajadores remotos pueden acceder a sus ordenadores Mac de la oficina desde cualquier lugar con Splashtop.
Los equipos de soporte de TI pueden aprovechar Splashtop para proporcionar soporte remoto a ordenadores Mac. Esto incluye acceso desatendido para Mac gestionados y soporte remoto bajo demanda atendido para servicios de resolución de incidencias.
El software de escritorio remoto se ha vuelto más popular en las escuelas y universidades en los últimos años. Los estudiantes pueden usarlo para acceder a recursos de enseñanza y software educativo desde casa.
El trabajo y la educación a distancia se han hecho mucho más comunes desde la pandemia de COVID-19. Por ello, numerosas empresas y centros educativos han encontrado muy útiles este tipo de herramientas.
A veces, las personas simplemente necesitan un software de escritorio remoto para uso personal. Splashtop también es ideal para ello y puedes acceder al ordenador de tu casa cuando estás fuera o incluso de vacaciones.
Velocidad
La calidad de la conexión remota es siempre un factor relevante cuando se trata de un software de escritorio remoto. Los usuarios quieren la mejor conexión posible, y Splashtop lo hace muy bien.
Puedes esperar altas velocidades para que todo ocurra en tiempo real. Splashtop admite la transmisión en 4k a 40 fps. La latencia también se mantiene baja para que no haya retrasos en las interacciones. Esto permite utilizar software de edición de vídeo/audio de forma fluida mientras trabajas a distancia en tu Mac.
Compatibilidad multiplataforma
Los ordenadores con Windows se usan más que los Mac, por lo que generalmente hay más programas de escritorio remoto disponibles que están dedicados a Windows. Estas herramientas pueden no ser adecuadas si estás buscando un escritorio remoto para Mac.
Splashtop no sólo funciona con MacOS, sino que también es compatible con otros sistemas operativos. Puedes utilizarlo con dispositivos Windows, Linux, iOS, Android y Chromebook. Funciona sin problemas en todas las plataformas, por lo que tienes total flexibilidad en cuanto a los dispositivos con los que puedes utilizarlo, permitiéndote incluso utilizar tabletas y teléfonos inteligentes.
Seguridad
Existen varias formas de aumentar tu seguridad en internet y es importante mantenerla en todo momento.Splashtop ofrece un nivel superior de seguridad en comparación con otros programas.Puedes utilizar Splashtop sabiendo que tu conexión será segura.
Splashtop utiliza una infraestructura y una prevención de intrusiones de última generación. También sigue varias normas y reglamentos del sector para garantizar tu seguridad. Incluyen SOC 2, HIPAA, FERPA y RGPD.
Algunas de las demás funciones de seguridad incluyen:
Seguridad con contraseña de varios niveles
Autenticación de dos factores
Bloqueo automático de la pantalla
Tiempo de espera de la sesión
Para mantener tus datos privados, Splashtop no procesa ni almacena ningún dato de los dispositivos que utilizas. Tampoco almacena el flujo de captura de pantalla, que está cifrado de extremo a extremo.
Herramientas y funciones
La mayoría de las herramientas de escritorio remoto no ofrecen paridad de funciones entre Windows y Mac, simplemente te permiten acceder a otro ordenador de forma remota. Los usuarios de Splashtop tienen acceso a todas las funciones, incluso cuando se conectan a y desde ordenadores Mac. Esto incluye características como:
Transferencia de Archivos Mediante Arrastrar y Soltar
Chat
Inicio remoto
Audio
Impresión remota
Esto te permite llevar tus interacciones remotas al siguiente nivel y superar varios problemas que están presentes con otras aplicaciones de escritorio remoto.
Relación calidad-precio
Solo porque quieres el mejor software de escritorio remoto disponible, no significa que necesites gastar mucho dinero.
Con Splashtop, puedes obtener la herramienta perfecta a un precio razonable. Splashtop ofrece una variedad de planes de precios según tus necesidades. También puedes probarlo gratis durante 7 días para que puedas ver lo útil que es antes de adquirir un plan.
Escritorio remoto Splashtop para macOS
El software de escritorio remoto puede ser increíblemente útil, pero, con todas las opciones que hay en el mercado, debes evaluar tus necesidades para determinar qué opción te conviene más. Splashtop es una de las mejores soluciones de escritorio remoto para Mac disponibles.
Proporciona conexiones potentes y rápidas con un alto nivel de seguridad. También ofrece asistencia multiplataforma para varios sistemas operativos, así como diversas funciones adicionales para mejorar tu experiencia. Si quieres informarte sobre Splashtop y cómo puede ayudarte, empieza ya mismo con una prueba gratuita.