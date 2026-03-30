El acceso remoto ayuda a los empleados a mantener su productividad desde cualquier lugar y brinda a los equipos de TI una mayor flexibilidad para el soporte. Pero si se deja sin asegurar, también puede crear un punto de entrada de alto valor para los atacantes.
Las contraseñas por sí solas no son suficientes para proteger el acceso remoto. Cuando los empleados que trabajan de manera híbrida, los equipos de TI y los proveedores se conectan a los sistemas empresariales desde fuera de la oficina, las organizaciones necesitan una autenticación más fuerte para mantener seguras las cuentas y las sesiones remotas.
La autenticación de dos factores es una forma efectiva de proteger el acceso remoto. Añade un segundo paso de verificación durante el inicio de sesión, por lo que una contraseña robada por sí sola no es suficiente para acceder a una sesión remota.
Con eso en mente, veamos qué es la autenticación de dos factores, por qué es importante para el acceso remoto y cómo configurarla de manera efectiva.
¿Qué es la autenticación de dos factores para el acceso remoto?
La autenticación de dos factores (2FA) es un proceso de inicio de sesión que complementa una contraseña al requerir un elemento adicional, como un aviso de aplicación de autenticación, un código de un solo uso o un token de hardware, para que un usuario inicie sesión. Esto asegura que incluso si una contraseña es robada, el ladrón no podrá iniciar sesión en la cuenta del usuario sin la autenticación adicional.
Para el acceso remoto, 2FA asegura computadoras remotas, aplicaciones, servidores y sesiones de soporte. Debido a que el acceso remoto permite a los usuarios conectarse desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, verificar a los usuarios y proteger las cuentas de contraseñas comprometidas es de suma importancia.
La autenticación de dos factores se encuentra dentro del ámbito de la Autenticación Multifactor (MFA). Sin embargo, para los propósitos de este artículo, nos centraremos específicamente en 2FA.
Métodos comunes de 2FA para acceso remoto incluyen:
Aprobaciones por push a través de la app de autenticador
Códigos de un solo uso de la aplicación Authenticator
Códigos de verificación por SMS o correo electrónico, donde se admita
Claves de seguridad de hardware o tokens
Verificación biométrica ligada a un flujo de autenticación de confianza
Por qué el Acceso remoto necesita autenticación de dos factores
El acceso remoto permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar, lo que incluye conectar con sistemas sensibles, archivos internos, herramientas de administración y dispositivos críticos para el negocio. Esas conexiones deben permanecer seguras tanto para el cumplimiento de TI como para la continuidad del negocio. Sin una buena seguridad de cuenta, una sola contraseña comprometida podría ser devastadora.
Hay muchas maneras en que los atacantes pueden robar contraseñas, incluyendo phishing, reutilización de credenciales y ataques de fuerza bruta. Sin una capa de seguridad de acceso secundaria, todo lo que se necesita es un inicio de sesión robado, y los atacantes pueden obtener acceso a datos sensibles y sistemas clave. La autenticación de dos factores añade una capa extra de seguridad al requerir que los usuarios verifiquen sus identidades al iniciar sesión.
Los beneficios del 2FA para el acceso remoto incluyen:
Reducción del riesgo de inicios de sesión no autorizados por credenciales robadas
Seguridad mejorada para trabajadores remotos, contratistas y administradores de TI
Protección adicional para acceso remoto desatendido y cuentas privilegiadas
Soporte para requisitos de cumplimiento y auditoría en entornos regulados
Mayor confianza en que el acceso remoto es lo suficientemente seguro para uso empresarial
Antes de configurar 2FA para Acceso remoto
Antes de habilitar la autenticación en dos pasos, es útil planificar cuidadosamente su implementación. Revisar quién necesita acceso remoto, a qué sistemas se conectan, cómo se autenticarán y qué opciones de recuperación están disponibles ayudará a reducir la confusión y evitar brechas de seguridad evitables.
Al implementar la autenticación de dos factores para el acceso remoto, asegúrate de:
Identifica quién usa el acceso remoto y a qué sistemas se conectan
Determine qué herramientas de acceso remoto o rutas de acceso están en uso
Decide qué usuarios o grupos deben estar obligados a usar 2FA
Elige el método de segundo factor que quieres apoyar
Asegúrate de que los usuarios estén inscritos en el método de autenticación seleccionado
Prepara acceso de respaldo y pasos de recuperación para evitar bloqueos
Prueba con un pequeño grupo piloto
Capacita a los usuarios y explícales qué cambiará y qué necesitan hacer
Cómo configurar la autenticación de dos factores para el acceso remoto
Cuando configures la autenticación de dos factores (2FA) para tu software de Acceso remoto, querrás asegurarte de que la estás aplicando correctamente en todas las cuentas y que el proceso funciona sin problemas. Sigue estos siete pasos y podrás asegurar eficientemente el acceso remoto con autenticación confiable:
Paso 1: Revisa tu entorno de Acceso remoto
Antes de poder configurar la autenticación de dos factores, debes entender las rutas de acceso para tus empleados remotos y de trabajo híbrido. Esto puede incluir acceso remoto a computadoras de oficina, soporte remoto para equipos de TI, acceso de proveedores a servidores, y así sucesivamente. Los detalles variarán según la empresa y dependerán de si utilizas una plataforma de acceso remoto, VPN, RDP o un servicio de acceso basado en la nube.
Paso 2: Elige Dónde Se Aplicará la 2FA
La autenticación de dos factores se puede aplicar en diferentes capas, dependiendo del entorno. Esto puede incluir la aplicación en la capa de identidad o de inicio de sesión único, dentro de la plataforma de acceso remoto, en la puerta de enlace o capa de intermediario del escritorio remoto, o en la capa de inicio de sesión del punto final, pero qué capa funciona mejor para una empresa dependerá de su arquitectura de acceso, objetivos de experiencia del usuario y requisitos de control administrativo.
Paso 3: Selecciona el Método de Autenticación
Hay muchos tipos diferentes de autenticación de dos factores, incluidos los avisos basados en aplicaciones, los códigos de un solo uso y las llaves de hardware. Es importante elegir un método que brinde opciones de seguridad y recuperación, y que al mismo tiempo sea fácil para que los empleados lo usen, de modo que puedan conectarse con el mínimo de complicaciones. Asegúrate de elegir un método que tus empleados adopten y usen de manera consistente.
Paso 4: Inscribir usuarios y dispositivos
La autenticación de dos factores depende de que los usuarios registren su método de segundo factor para verificar sus identidades. Esto puede incluir registrar una aplicación de autenticación, verificar un teléfono u otro dispositivo secundario, o inscribirse en un token de hardware compatible. Las organizaciones también deben asignar políticas por grupo de usuarios y mantener opciones de respaldo o recuperación por si algo sale mal. No olvides que la inscripción incompleta puede causar problemas de implementación y evitar que los usuarios inicien sesión de manera segura.
Paso 5: Activa las políticas de 2FA para Acceso remoto
Una vez que los usuarios estén inscritos, puedes comenzar a aplicar la autenticación de dos factores para el acceso remoto. Querrás establecer políticas sobre cuándo se requiere 2FA, si se permiten opciones de dispositivo de confianza y si los usuarios privilegiados o los sistemas sensibles deben seguir requisitos de acceso más estrictos.
Paso 6: Prueba el Flujo de Inicio de Sesión de principio a fin
Las pruebas siempre son importantes; podrías activar la autenticación en dos pasos, solo para descubrir que has bloqueado accidentalmente a todos de sus cuentas. Querrás probar el flujo de inicio de sesión, incluyendo el inicio de sesión exitoso, qué sucede durante los intentos fallidos de inicio de sesión, cómo se comporta el 2FA en nuevos dispositivos o después de un restablecimiento de contraseña, y la copia de seguridad y recuperación de la cuenta. Estas pruebas deben verificar tanto la seguridad como la usabilidad, incluyendo si los usuarios pueden completar el proceso de inicio de sesión exitosamente y si el acceso de recuperación y respaldo funciona como se espera.
Paso 7: Despliegue amplio y monitoreo
Una vez que tus políticas de 2FA estén configuradas y las pruebas hayan pasado, puedes expandirlas por toda tu organización. Sin embargo, eso no significa que tu trabajo haya terminado; todavía es importante monitorear tu red y afinar tus políticas. Asegúrate de estar atento a los intentos fallidos de inicio de sesión, los intentos de acceso inusuales y los bloqueos para identificar comportamientos sospechosos, y supervisa los tickets de la mesa de ayuda y la finalización del registro de usuarios para identificar cualquier problema que deba solucionarse. La ciberseguridad es un proceso continuo, por lo que monitorear y mejorar tu seguridad es esencial.
Maneras Comunes en que las Organizaciones Configuran 2FA para el Acceso Remoto
Hay varias formas diferentes en que las organizaciones pueden configurar la autenticación de dos factores, según sus necesidades y preferencias. Cada uno tiene sus propios beneficios, así que los responsables de la toma de decisiones deberían considerar sus opciones y elegir el que mejor se adapte a su negocio.
Los métodos comunes de 2FA incluyen:
2FA a través de una plataforma de acceso remoto
Muchas soluciones de acceso remoto permiten a los administradores habilitar la autenticación de dos factores directamente dentro de su plataforma. Esto hace que sea más fácil de configurar y proporciona controles centrales de políticas, mientras reduce la necesidad de combinar múltiples componentes de seguridad para habilitar el 2FA. Las organizaciones aún deberían confirmar que la plataforma admite los métodos de autenticación, políticas y flujos de trabajo de identidad que necesitan.
2FA A través de un proveedor de identidad o plataforma SSO
Muchas organizaciones ya utilizan inicio de sesión único (SSO) u otro proveedor de identidad para reforzar la autenticación. Esto significa que ya tienen un autenticador implementado que puede imponer políticas de acceso consistentes en aplicaciones y herramientas remotas, para las cuales sus empleados ya están registrados y utilizan, y que se puede usar con su software de acceso remoto. Este enfoque a menudo es una buena opción para organizaciones que ya gestionan la autenticación de forma centralizada a través de SSO o un proveedor de identidad.
2FA en la capa de inicio de sesión del punto de acceso
Algunos entornos requieren verificación adicional en la etapa de inicio de sesión del dispositivo, en lugar de al iniciar la solución de acceso remoto. Esto ayuda a proporcionar una capa adicional de seguridad para el dispositivo remoto, además de la cuenta del usuario. Si bien puede ayudar a asegurar los inicios de sesión locales y remotos, implementarlo puede ser más complejo, dependiendo de tu solución.
Errores comunes que se deben evitar al habilitar 2FA para Acceso remoto
Aunque el 2FA es una herramienta de seguridad poderosa para el acceso remoto, las organizaciones pueden cometer algunos errores al habilitarlo. Estos errores, aunque aparentemente menores, aún pueden tener consecuencias significativas para la ciberseguridad, así que es importante estar atento a ellos.
Errores comunes de 2FA incluyen:
Activar la aplicación antes de que los usuarios estén inscritos, lo que puede bloquear a los usuarios de sus cuentas.
Confiar en métodos de autenticación débiles o inconvenientes, ya que estos brindan una seguridad mínima o cuestan productividad, ya que frustran y ralentizan a los empleados.
No planificar opciones de respaldo y recuperación, lo que puede generar bloqueos y interrupciones innecesarias si los usuarios pierden acceso a su segundo factor.
Aplicar la misma política a cada cuenta sin planificar excepciones.
No probar los flujos de trabajo de acceso remoto antes de la implementación, lo que lleva a los equipos a pasar por alto errores o problemas.
Ignorar a los proveedores o contratistas externos que también acceden a los sistemas de forma remota.
Completar la configuración pero no monitorear la actividad de inicio de sesión después.
Qué Buscar en una Solución de Acceso Remoto Con 2FA Incorporado
Así que, ahora que sabemos cómo configurar 2FA y cuáles son los errores a evitar, es momento de considerar qué es lo que quieres buscar. No todas las soluciones de acceso remoto o herramientas de autenticación son iguales, así que es importante considerar tus necesidades y asegurarte de que la herramienta que encuentres las cumpla.
Busca los siguientes elementos en una solución de acceso remoto:
Configuración fácil de 2FA y gestión de políticas que permite personalización y flexibilidad.
Soporte para acceso remoto seguro sin complicaciones adicionales, para que los usuarios puedan conectarse de forma confiable sin saltar obstáculos.
Controles centralizados para usuarios y dispositivos para mantener una mayor seguridad.
Registro y visibilidad en la actividad de acceso para identificar comportamientos sospechosos.
Rendimiento sólido y funcionalidad fácil de usar, para que la seguridad no genere fricción con la productividad.
Compatibilidad con requisitos de seguridad más amplios como el SSO, los controles de acceso y la preparación para auditorías.
Cómo Splashtop ayuda a asegurar el acceso remoto con 2FA
Para las organizaciones que desean acceso remoto seguro sin complejidad innecesaria, Splashtop ofrece una forma práctica de proteger las sesiones remotas mientras mantiene la experiencia del usuario sencilla. Splashtop Remote Access está diseñado para un acceso seguro y confiable a computadoras desde cualquier lugar, con características de seguridad que incluyen la autenticación de múltiples factores como parte de su enfoque de conexiones seguras.
Para equipos con requisitos más amplios de TI y seguridad, Splashtop Enterprise añade funciones avanzadas de seguridad y capacidad de gestión, como SSO/SAML, permisos granulares, registro SIEM y listas blancas de IP. Eso le da a las organizaciones más control sobre cómo se gestiona el acceso remoto a través de usuarios, dispositivos y entornos.
Esto hace que Splashtop sea una opción fuerte para empresas que quieren mejorar la seguridad del acceso remoto sin juntar una pila de escritorio remoto heredada más compleja. En lugar de tratar la autenticación en dos pasos (2FA) como un complemento separado, los equipos pueden usar Splashtop para ofrecer acceso remoto seguro con controles centralizados y una experiencia de implementación más fluida.
El Acceso Remoto Seguro Comienza con una Autenticación Fuerte
El acceso remoto siempre debe ir acompañado de una autenticación sólida, y la autenticación de dos factores es una de las formas más efectivas de reducir el riesgo de acceso no autorizado. Una contraseña robada no debería ser suficiente para abrir la puerta a una sesión remota.
Para implementar 2FA de manera efectiva, las organizaciones deben revisar su entorno de acceso remoto, elegir el punto de aplicación adecuado, inscribir correctamente a los usuarios, probar el flujo de inicio de sesión y recuperación, y monitorear los problemas después de la implementación. El objetivo no es solo activar la autenticación de dos factores (2FA), sino implementarla de una manera que sea segura, usable y manejable.
El acceso remoto seguro no tiene que ser excesivamente complejo. Con el enfoque y la plataforma adecuados, las organizaciones pueden facilitar el acceso desde cualquier lugar mientras mantienen un control más sólido sobre quién puede conectarse y cómo.
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