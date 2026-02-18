A veces necesitas soporte TI rápidamente, pero no instalaste previamente un agente de soporte remoto en tu dispositivo. En estos casos, ¿cómo puedes obtener el soporte remoto que necesitas cuando lo necesitas?
El soporte remoto a demanda es posible y puede ayudar a los empleados y usuarios finales a obtener la asistencia y resolución de problemas que necesitan, sin requerir que el software se despliegue previamente en todos los dispositivos. Así que veamos el enfoque de “sin preinstalación” para soporte remoto, lo que puede y no puede hacer, y cómo encontrar la mejor opción para tu soporte TI.
¿Qué significa soporte a demanda "sin preinstalación"?
El “soporte bajo demanda sin preinstalación” es cualquier herramienta de soporte remoto que no requiere implementación avanzada a través de los endpoints antes de que ocurra la solicitud de soporte. Esto puede tomar varias formas, incluyendo soporte remoto basado en navegador o un ejecutable único que solo se descarga y ejecuta durante la sesión de soporte, en lugar de dejar un agente persistente.
Hay muchas razones por las que los usuarios pueden necesitar soporte bajo demanda. Por ejemplo, los usuarios primerizos pueden necesitar ayuda antes de tener la oportunidad de instalar un cliente, los contratistas pueden necesitar soporte mientras trabajan para una empresa, o los clientes pueden necesitar soporte técnico remoto cuando llaman al equipo de TI de una empresa. El soporte a demanda también es común en entornos de Bring-Your-Own-Device (BYOD (tráete tu dispositivo)), donde los usuarios prefieren no tener agentes instalados en sus dispositivos personales.
Algunas personas usan “instalar” para referirse a “descargar.” En este artículo, “sin pre-instalación” significa sin despliegue previo en los dispositivos. Algunas de las opciones de soporte bajo demanda más efectivas todavía usan un paso de descargar y ejecutar en el momento del soporte.
¿Cuáles son las principales maneras de proporcionar soporte a demanda sin preinstalar software?
Entonces, ¿cómo pueden los usuarios finales recibir soporte remoto sin preinstalar software en sus dispositivos? Hay dos maneras principales de recibir soporte bajo demanda: basado en el navegador y descargar y ejecutar.
Soporte a demanda basado en navegador
El soporte basado en navegador, como su nombre indica, es una sesión de soporte remoto iniciada desde un navegador web. Los usuarios pueden acceder a una página web y conectarse rápidamente con el agente de soporte, compartiendo su pantalla (y a veces controles básicos) para recibir asistencia según sea necesario.
Esto se utiliza comúnmente para solucionar problemas básicos, guiar y orientar en problemas menores. Sin embargo, tiene limitaciones que lo hacen menos adecuado para tareas más complejas. El soporte basado en navegador puede verse limitado por sistemas operativos, permisos de dispositivos y capacidades del navegador, por lo que no es 100% fiable.
Descarga-y-ejecuta soporte bajo demanda
Para un soporte bajo demanda ligeramente más consistente y fiable, los usuarios pueden descargar un pequeño programa durante el soporte. Esto les permite iniciar el soporte remoto sin desplegar previamente un agente, aunque aún requiere una descarga. (Tenga en cuenta que esto es diferente a desplegar un agente persistente en el dispositivo por adelantado, y el programa se utiliza solo para una sesión de una vez.)
El soporte de descargar y ejecutar es preferible cuando los usuarios necesitan una solución práctica y una experiencia de control remoto más consistente. Es más robusto que el soporte basado en navegador.
Agente preinstalado para acceso no supervisado
Aunque el foco aquí está en el soporte remoto que no requiere un agente preinstalado, también vale la pena mencionar que los agentes preinstalados pueden usarse para acceso persistente a dispositivos remotos no supervisados. Esto ayuda a los equipos de TI a proporcionar mantenimiento continuo y resolución de problemas remotos para dispositivos incluso cuando están no supervisados.
¿Cuál es el método más efectivo para soporte rápido a demanda sin preinstalación?
Cuando necesitas soporte de TI para resolver un problema rápidamente y no tienes un agente preinstalado, el método de descargar y ejecutar suele ser el más efectivo para el soporte bajo demanda.
El soporte de descarga y ejecución generalmente proporciona una experiencia de resolución de problemas más consistente, confiable y robusta que el soporte basado en el navegador. Esto ayuda a los agentes de TI a resolver problemas de manera más eficiente, mejorando la tasa de resolución en el primer contacto y reduciendo los tickets repetidos. Además, si bien aún puede requerir una descarga, el soporte de descarga y ejecución permite a los usuarios iniciar sesiones de soporte rápidamente sin desplegar agentes en todos los puntos finales.
Aunque el soporte bajo demanda basado en navegador tiene sus usos, especialmente para solución de problemas básicos y guías, la mayoría de las sesiones bajo demanda se beneficiarán más del soporte de descargar y ejecutar.
Si necesitas solución de problemas fiable y práctica en una sola sesión y las descargas están permitidas, el soporte a demanda de descargar y ejecutar suele ser el enfoque más efectivo.
¿Qué debes buscar en una solución de soporte bajo demanda que no requiera preinstalación?
Dado los usos y beneficios del soporte remoto bajo demanda sin agente, ¿cómo puedes encontrar la mejor solución para tu negocio? Hay varios factores a considerar al comparar soluciones, pero si tienes en cuenta estos puntos clave, podrás encontrar una que se adapte mejor a las necesidades de tu negocio.
1. ¿Qué tan rápido puede un usuario unirse a una sesión?
Cuando los usuarios necesitan soporte a demanda, no quieren pasar por un sinfín de obstáculos ni seguir múltiples pasos complejos. Considera lo fácil que es para los usuarios iniciar una sesión remota y cuán claras son las instrucciones. Una buena solución debería ser fácil de usar y funcionar bien, incluso para los usuarios primerizos.
2. ¿Puedes realmente solucionar un problema en una sola sesión?
Uno de los aspectos más importantes de una herramienta de soporte remoto es su capacidad para ayudar a los agentes de TI a resolver problemas a la primera. El soporte bajo demanda debe ofrecer conectividad y controles fiables, y mantener la estabilidad de la sesión si un dispositivo se reinicia. Los agentes deben tener las herramientas que necesitan para manejar los flujos de trabajo de resolución de problemas comunes y resolver problemas en un solo lugar, en lugar de cambiar entre herramientas.
3. ¿Funcionará en entornos restringidos?
El soporte remoto es inútil si no puede conectarse con el usuario final. El soporte bajo demanda debería funcionar en todos los entornos con solo algunas solicitudes de permisos comunes del sistema operativo que pueden otorgar los usuarios no administradores. Esto asegura que la solución pueda superar las limitaciones de la red, sin causar fricción ni encontrar bloqueos de permisos.
4. ¿Cumple con las expectativas de seguridad y gobernanza?
El cumplimiento de TI no es opcional, y las empresas a menudo tienen estrictos estándares de seguridad industriales y gubernamentales que deben cumplir. Es esencial encontrar una solución que apoye tus requisitos de gobernanza, incluyendo el consentimiento del usuario para acceso supervisado, la autenticación de técnicos y controles de acceso, y un registro fiable para documentación interna y auditorías.
¿Cómo proporciona Splashtop soporte rápido a demanda?
Cuando necesitas soporte a demanda, necesitas una solución confiable, eficiente y fácil de usar. Splashtop Remote Support está diseñado para soporte rápido y a demanda sin necesidad de pre-despliegue, empoderando a los equipos de TI para asistir y solucionar problemas de usuarios de manera confiable con acceso remoto desde cualquier dispositivo.
Cómo funciona el soporte a demanda con Splashtop
Iniciar una sesión de soporte remoto con Splashtop es fácil; solo toma unos pocos pasos rápidos entre el técnico y el usuario final:
El técnico dirige al usuario a la página de descarga de Splashtop SOS (o envía un mensaje de invitación con el enlace).
El usuario descarga la app Splashtop SOS (un ejecutable de una sola vez usado para la sesión) y la lanza.
La app SOS genera un código de 9 dígitos, que el usuario comparte con el técnico.
El técnico abre la app Splashtop Business en su dispositivo y elige el flujo de conexión con SOS.
El técnico introduce el código de 9 dígitos del usuario para iniciar la conexión remota.
Desde allí,
la sesión remota comienza. El técnico puede realizar la solución de problemas de manera práctica con la misma facilidad y conveniencia como si el dispositivo remoto estuviera justo frente a ellos, lo que permite una experiencia de soporte rápida y efectiva. La sesión termina cuando cualquiera de las partes se desconecta o sale, manteniendo seguro el dispositivo del usuario final.
¿La app SOS necesita instalarse?
La app Splashtop SOS es un ejecutable de descarga y ejecución, por lo que sí requiere una descarga en el momento del soporte. Sin embargo, no necesita ser desplegada como un agente persistente por adelantado, y el dispositivo no puede ser accedido de nuevo a menos que el usuario ejecute la app SOS y comparta un nuevo código. Una vez que se cierra la app SOS, el acceso se detiene y la sesión termina. Si el usuario descargó el archivo de la app SOS para la sesión, puede eliminarlo después.
Por qué esto es efectivo en entornos reales de soporte
Splashtop se puede iniciar en solo unos pocos pasos por el usuario final; descargan y ejecutan la aplicación SOS, luego comparten el código que muestra. Este es un proceso simple que funciona por teléfono, chat o email, lo que facilita iniciar una sesión de soporte rápidamente.
Debido a su facilidad de uso, Splashtop no requiere despliegue previo, por lo que los dispositivos de primera vez y los de clientes pueden usarlo en cualquier momento. Al mismo tiempo, ofrece un conjunto de herramientas y capacidades para ayudar a los agentes a resolver problemas en la primera llamada, haciéndolo más robusto que el soporte solo basado en navegador.
Con esta combinación de facilidad de uso y efectividad, Splashtop es una solución poderosa y eficiente para equipos de TI y otros entornos de soporte de todos los tamaños.
Prueba Splashtop para un soporte bajo demanda rápido
Cuando necesites un soporte remoto bajo demanda rápido y potente, Splashtop es el camino a seguir. Con el soporte de descarga y ejecución de Splashtop, los agentes de TI pueden asistir eficazmente a los usuarios finales de inmediato, proporcionando un tiempo de soporte más rápido sin necesidad de desplegar software previamente.
El soporte remoto no tiene que requerir configuraciones complejas o agentes preinstalados, ni tienes que sacrificar calidad y eficiencia por facilidad de uso. Todo lo que necesitas es una solución confiable y potente, y puedes iniciar sesiones remotas eficientes con todas las herramientas que los agentes necesitan para proporcionar un gran soporte.
¿Listo para ver cómo Splashtop Remote Support hace que el soporte remoto bajo demanda sea fácil? Comienza hoy mismo con una prueba gratuita.