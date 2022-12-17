Trabaja con seguridad desde cualquier lugar con el software de escritorio remoto
Permita que su equipo trabaje desde casa con un software de acceso remoto seguro
Accede de forma remota a los ordenadores de trabajo con facilidad
El software de escritorio remoto de Splashtop te permite acceder y controlar potentes ordenadores de trabajo desde cualquier dispositivo, incluidos portátiles Windows o Mac, Chromebooks, y dispositivos iOS y Android.
Una vez conectado, experimentarás una interfaz de usuario intuitiva y conexiones remotas rápidas y seguras. Tendrás la sensación de estar en tu puesto de trabajo de oficina, incluso cuando no sea así.
Splashtop cuenta con la confianza de las principales empresas e instituciones
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Para 1 usuario con licencia
Acceso remoto Solo
Acceso a hasta 2 computadoras
$6/mes
Se factura anualmente a $72
Para particulares y equipos pequeños
Acceso remoto Pro
Acceso a hasta 10 ordenadores por licencia
A partir de $8.25/mes
Se factura anualmente a $99
Para empresas y usuarios avanzados
Enterprise
Consigue funciones avanzadas como el inicio de sesión único, el control granular de funciones, la redirección de dispositivos USB y lápices ópticos ¡y mucho más!
De nuestros clientes satisfechos
Nos planteamos otros productos, pero Splashtop ofrecía una solución competitiva que permitía la gestión a nivel empresarial y la autenticación multifactor. Splashtop nos permitió aprovechar las potentes máquinas preconstruidas que teníamos instaladas con usuarios que accedían a sus escritorios habituales.
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
De nuestros clientes satisfechos
Splashtop tiene un rendimiento inigualable y funciona a la perfección en todos los dispositivos en los que lo hemos utilizado. Utiliza procedimientos de seguridad estrictos que mantienen seguras nuestras sesiones remotas y nuestros datos. Además, el equipo de atención al cliente de Splashtop ha sido absolutamente divino, consolidando a Splashtop como nuestro software de acceso remoto preferido.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
De nuestros clientes satisfechos
La COVID-19 ha hecho que muchos de nosotros nos replanteemos todos los aspectos de nuestra forma de hacer negocios, haciendo mayor hincapié en el trabajo desde casa. Y si eres ingeniero en cualquier empresa, el acceso a las máquinas de toda la organización es fundamental. Splashtop hace que esto no solo sea posible, sino fácil.
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio
De nuestros clientes satisfechos
Un entorno de trabajo híbrido es el futuro. Incluso después del COVID-19, continuaremos utilizando Splashtop para ofrecerles a los miembros del personal la opción de trabajar desde casa… ¡Splashtop era compatible con el sistema de autenticación SAML que usamos, nos encantó! Al unificar la autenticación, reducimos los costes de funcionamiento del sistema.
Sr. Shinnosuke Suzuki, Oficina Corporativa, Supervisor Técnico, khara, Inc.
De nuestros clientes satisfechos
Buscábamos una solución de acceso remoto que nos permitiera teletrabajar y acceder a nuestros escritorios de forma remota… Descubrimos que Splashtop era la herramienta adecuada porque tenía un precio competitivo, era fácil de usar e incluía todas las funciones para satisfacer nuestras necesidades únicas.
Olivier Palatre, arquitecto principal y director principal, Olivier Palatre Architects
Funciones principales de Splashtop
Alto rendimiento
Alta velocidad de fotogramas en streaming 4K de hasta 60 fps y streaming iMac Pro Retina 5K con baja latencia y capacidad para ajustar la configuración.
Amplio soporte de dispositivos
Acceso remoto desatendido a dispositivos Windows, Mac y Linux. Acceso desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Accede a máquinas virtuales e infraestructura de escritorio virtual (VDI) en VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure y otros.
Fácil despliegue
Implementa mediante paquetes personalizados, comparte enlaces de instalación o distribuye masivamente con MSI, EXE, GPO, Intune, JAMF o RMM.
Seguridad robusta
La seguridad está en la esencia de las operaciones y la arquitectura de Splashtop. Todos los inicios de sesión se someten a una autenticación obligatoria del dispositivo y a una autenticación opcional de dos factores. Las sesiones están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits.
Acceso de usuarios y gestión de grupos
Asigna roles de usuario, organiza puntos finales en grupos y establece permisos de acceso a nivel individual o grupal.