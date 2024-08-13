The #1 Remote Desktop App - Splashtop

La aplicación de escritorio remoto n.° 1: Splashtop
Para cualquier ordenador, tableta y dispositivo móvil
Descubre la aplicación de escritorio remoto definitiva
Conexiones remotas rápidas, fiables y seguras
Splashtop es la mejor aplicación de escritorio remoto , ya que te ofrece conexiones remotas rápidas, fiables y seguras desde cualquier dispositivo a tus ordenadores a distancia. Tus ordenadores siempre estarán accesibles para ti con Splashtop.
Accede a tus ordenadores en cualquier momento y en cualquier lugar
Experimenta la mejor conexión de escritorio remoto desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, ¡casi como si estuvieras usando el ordenador remoto en persona!
Fácil configuración e interfaz intuitiva
Fácil de configurar y con una interfaz intuitiva que hace que el control remoto de un ordenador de escritorio sea muy sencillo. ¡Splashtop tiene miles de reseñas de 5 estrellas!
Maximiza la eficiencia con la aplicación de escritorio remoto de Splashtop
Siéntete como si estuvieras presencialmente frente a tu ordenador remoto mientras lo controlas en tiempo real desde otro dispositivo. También obtendrás todas las funciones principales para mejorar tu productividad mientras trabajas a través de una conexión de escritorio remoto.
Con la confianza de usuarios de todo el mundo: la aplicación de escritorio remoto de Splashtop con una calificación de 5 estrellas
Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos de escritorio remoto galardonados y de alto rendimiento de Splashtop. Splashtop Business obtuvo las calificaciones más altas de Apple App Store (4,8 estrellas) y Google Play Store (4,7 estrellas).
Además de para los usuarios particulares, Splashtop también es la solución de escritorio remoto fiable para organizaciones de todo el mundo, incluidas AT&T, Toyota, la Universidad de Harvard, State Farm, S&P Global y 200 000 empresas y agencias gubernamentales.
Obtén la aplicación en todos tus dispositivos
Splashtop es multiplataforma y está disponible en los sistemas operativos que utilizas. Descarga la aplicación de escritorio remoto de Splashtop en cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil que desees usar para acceder a tus ordenadores remotos.
No te preocupes más por tener que llevarte el ordenador contigo o asegurarte de que stus dispositivos personales tengan el sistema operativo correcto: Splashtop es compatible con cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.
Optimiza el trabajo remoto con una aplicación de escritorio remoto fácil de usar
Accede a todas tus aplicaciones y archivos, en cualquier momento y en cualquier lugar
Trabajar de forma remota se volverá mucho más sencillo cuando tengas Splashtop. Podrás acceder a todos los archivos y aplicaciones que haya en tu ordenador remoto. Ejecuta cualquier aplicación, incluidos programas de Microsoft Office como Word y Excel, herramientas de Adobe Creative Suite como Photoshop, software de edición de vídeo, CAD/CAM y más.
Funciones clave para la eficiencia
Las funciones clave, entre las que se incluyen la transferencia de archivos de arrastrar y soltar, la impresión remota, la compatibilidad con varios monitores, el reinicio remoto, la grabación de sesiones y más, te ayudarán a mantener la productividad mientras accedes a tu escritorio remoto.