The #1 Remote Desktop App - Splashtop

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A computer, laptop, mobile device, and tablet all with the Splashtop remote desktop app.

La aplicación de escritorio remoto n.° 1: Splashtop

Para cualquier ordenador, tableta y dispositivo móvil

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Descubre la aplicación de escritorio remoto definitiva

  • Conexiones remotas rápidas, fiables y seguras

    Splashtop es la mejor aplicación de escritorio remoto , ya que te ofrece conexiones remotas rápidas, fiables y seguras desde cualquier dispositivo a tus ordenadores a distancia. Tus ordenadores siempre estarán accesibles para ti con Splashtop.

  • Accede a tus ordenadores en cualquier momento y en cualquier lugar

    Experimenta la mejor conexión de escritorio remoto desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, ¡casi como si estuvieras usando el ordenador remoto en persona!

  • Fácil configuración e interfaz intuitiva

    Fácil de configurar y con una interfaz intuitiva que hace que el control remoto de un ordenador de escritorio sea muy sencillo. ¡Splashtop tiene miles de reseñas de 5 estrellas!

The Splashtop remote desktop app being using on a tablet, mobile device, and computer.

Maximiza la eficiencia con la aplicación de escritorio remoto de Splashtop

Siéntete como si estuvieras presencialmente frente a tu ordenador remoto mientras lo controlas en tiempo real desde otro dispositivo. También obtendrás todas las funciones principales para mejorar tu productividad mientras trabajas a través de una conexión de escritorio remoto.

IT professional remotely accessing workstation in hybrid workplace using laptop

Con la confianza de usuarios de todo el mundo: la aplicación de escritorio remoto de Splashtop con una calificación de 5 estrellas

Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos de escritorio remoto galardonados y de alto rendimiento de Splashtop. Splashtop Business obtuvo las calificaciones más altas de Apple App Store (4,8 estrellas) y Google Play Store (4,7 estrellas).

Además de para los usuarios particulares, Splashtop también es la solución de escritorio remoto fiable para organizaciones de todo el mundo, incluidas AT&T, Toyota, la Universidad de Harvard, State Farm, S&P Global y 200 000 empresas y agencias gubernamentales.

Obtén la aplicación en todos tus dispositivos

Splashtop es multiplataforma y está disponible en los sistemas operativos que utilizas. Descarga la aplicación de escritorio remoto de Splashtop en cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil que desees usar para acceder a tus ordenadores remotos.

No te preocupes más por tener que llevarte el ordenador contigo o asegurarte de que stus dispositivos personales tengan el sistema operativo correcto: Splashtop es compatible con cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.

Optimiza el trabajo remoto con una aplicación de escritorio remoto fácil de usar

Accede a todas tus aplicaciones y archivos, en cualquier momento y en cualquier lugar

Trabajar de forma remota se volverá mucho más sencillo cuando tengas Splashtop. Podrás acceder a todos los archivos y aplicaciones que haya en tu ordenador remoto. Ejecuta cualquier aplicación, incluidos programas de Microsoft Office como Word y Excel, herramientas de Adobe Creative Suite como Photoshop, software de edición de vídeo, CAD/CAM y más.

Funciones clave para la eficiencia

Las funciones clave, entre las que se incluyen la transferencia de archivos de arrastrar y soltar, la impresión remota, la compatibilidad con varios monitores, el reinicio remoto, la grabación de sesiones y más, te ayudarán a mantener la productividad mientras accedes a tu escritorio remoto.

Opiniones de los clientes de TrustRadius: La aplicación de escritorio remoto Splashtop es la n.º 1


¡Prueba la aplicación de escritorio remoto Splashtop gratis hoy!

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Recursos

Escritorio Remoto para Windows

Remote Desktop para Mac

Escritorio remoto para Android

Cómo configurar el escritorio remoto

Escritorio remoto para iPad

Escritorio remoto para iPhone

Descripción general del escritorio remoto seguro

Preguntas Frecuentes

¿Cómo obtengo la aplicación de conexión a escritorio remoto?
¿Puedo usar una aplicación de escritorio remoto para acceder a mi PC desde mi teléfono?
¿Es seguro usar una aplicación de PC remoto?
¿Cómo habilito la aplicación de escritorio remoto Splashtop?
¿Es seguro usar una aplicación de escritorio remoto a través de Wi-Fi?