Escritorio Remoto de Mac con Sonido / Audio

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Mientras que varias herramientas de escritorio remoto ofrecen acceso remoto a las Macs, muchas fallan al transferir correctamente el sonido de una computadora Mac remota al dispositivo local.
Esto puede ser una gran molestia para los usuarios, especialmente para los trabajadores remotos y los estudiantes que necesitan escuchar el audio que viene de la computadora Mac remota. Por ejemplo, los editores de vídeo y sonido confían en poder oír el audio en tiempo real para la sincronización de labios.
Si eres un usuario individual, o parte de una organización con múltiples usuarios que necesitan acceder remotamente a las computadoras Mac, entonces necesitas una herramienta que pueda darte acceso a las Macs Y que te permita escuchar el audio.
Mejor Soporte de Audio para Escritorio Remoto de Mac – Splashtop
Con Splashtop, obtendrás conexiones remotas rápidas a tus escritorios remotos de Mac. Disfrutarás de una transmisión de alta definición con sonido.
Splashtop le permite controlar remotamente su computadora Mac desde cualquier otra computadora, tableta o dispositivo móvil. No sólo podrás acceder a cualquier archivo y aplicación de tu computadora Mac, sino que también escucharás el sonido proveniente de la Mac en tiempo real.
Te sentirás como si estuvieras sentado frente a la computadora Mac mientras la controlas a distancia desde otro dispositivo.
"Hay un montón de opciones [de escritorio remoto] ahí afuera. Teníamos una, pero no hacía la parte del sonido. Algunas sólo funcionaban si te conectabas a una Mac desde otra Mac. Encontré Splashtop, lo instalé en unas cuantas Macs, y lo probé desde mi propio ordenador, y el sonido funcionó, ¡así que estaba muy emocionado con eso!" - Mats Holm, Distrito Escolar Intermedio de Lenawee
"Obtuvimos específicamente Splashtop porque era la mejor solución para Mac". – Nicholas Adams, Distrito Escolar Intermedio Lenawee."
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Splashtop te ofrece acceso remoto a ordenadores con Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo con Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso para comenzar tu prueba gratis.
Si tienes una empresa que necesita un software de escritorio remoto para que tus usuarios puedan trabajar de forma remota, consulta los descuentos por volumen de Splashtop para trabajar desde casa.
Si eres un distrito escolar, universidad u otra institución educativa que necesita dar a la facultad y/o a los estudiantes acceso remoto a las computadoras de los laboratorios de la escuela, revisa Splashtop para laboratorios remotos.
"Los estudiantes no tienen un ordenador lo suficientemente potente para manejar todas las cosas que les lanzamos. Por ejemplo, con la edición de video, los estudiantes están haciendo 4k, incluso hasta 8k, y sus MacBook Pros no van a ser capaces de manejar eso. Tenemos iMac Pros en los laboratorios de la escuela y los estudiantes pueden entrar a distancia y todo funciona para ellos." - Chris Gilbert, Universidad Estatal de Wayne
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