Comparación de precios de LogMeIn Pro

LogMeIn Pro lleva mucho tiempo utilizándose como una herramienta para habilitar el acceso remoto a ordenadores desde otro dispositivo. Algo que es ideal para el teletrabajo, ya que puedes acceder a tu ordenador desde donde estés.
Pero ¿vale la pena lo caro que es LogMeIn Pro? Si analizamos lo caro que es junto con con el rendimiento y las funciones, la respuesta es no. Existen mejores herramientas de escritorio remoto mucho más baratas que LogMeIn Pro.
Dicho esto, Splashtop Remote Access Pro es la mejor solución de escritorio remoto y puede ahorrarte más del 70 % en el precio de tu suscripción en comparación con LogMeIn Pro. Echemos un vistazo a cómo se compara Splashtop con el precio de LogMeIn Pro.
¿Cuánto cuesta LogMeIn Pro?
LogMeIn Pro cuesta a partir de $349.99/año y solo concede acceso a dos ordenadores (LogMeIn muestra los precios al mes en su página web, pero se factura anualmente). Esto es carísimo para obtener tan poco acceso a cambio. Por otro lado, Splashtop Remote Access Pro cuesta a partir de $99/año y te permite acceder a 10 ordenadores como máximo, ¡y te ahorra más del 70 % en el precio de tu licencia en comparación con LogMeIn!
Lo caro que es LogMeIn Pro la convierte en una opción prohibitiva para muchas personas y pequeñas empresas. Además, LogMeIn tiene un malogrado historial de aumento de precios de LogMeIn Pro, lo que encarece aún más que los clientes renueven sus suscripciones.
¿Vale la pena lo caro que es LogMeIn Pro?
Quizá creas que costar un 70 % que Splashtop significará que LogMeIn Pro tenga más funciones que Splashtop Remote Access Pro. Sin embargo, Splashtop viene con más funciones para ayudarte a mantener la productividad mientras teletrabajas. Dicho esto, LogMeIn Pro no vale ese precio.
Splashtop Remote Access Pro viene con las principales funciones que podrías esperar de una solución de acceso remoto, que incluyen transferencia de archivos, impresión remota, chat, reinicio remoto, wake-on-LAN remoto, compatibilidad para múltiples monitores y demás.
Además, Splashtop Remote Access Pro viene con estas funciones que no se encuentran en LogMeIn Pro:
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)
Compatibilidad con varios monitores (para Windows y Mac)
La posibilidad de que dos usuarios se conecten de forma remota a un ordenador al mismo tiempo
Consulta la comparativa de funciones completa para ver por qué Splashtop Remote Access Pro es la mejor alternativa a LogMeIn Pro.
Descubre una alternativa rentable a LogMeIn Pro con Splashtop
Si estás buscando una solución de acceso remoto de alta calidad que ofrezca una excelente relación calidad-precio, Splashtop es la alternativa perfecta a LogMeIn Pro. Splashtop ofrece todas las funciones esenciales que necesitas, como la transmisión en HD, la compatibilidad con varios monitores, la impresión remota y la transferencia de archivos, pero a un precio mucho más asequible. Con Splashtop, puedes ahorrar significativamente en los costes de suscripción sin sacrificar el rendimiento o la seguridad. Tanto si eres un particular como una empresa, los planes de precios flexibles de Splashtop la convierten en una opción inteligente y económica para tus necesidades de acceso remoto.
Precios de LogMeIn Pro en comparación con los de Splashtop Remote Access Pro
Precio de LogMeIn Pro (al año): $349.99
Precio de Splashtop Remote Access Pro (al año) $99
Al evaluar las soluciones de acceso remoto, el precio es un factor fundamental, especialmente para las empresas que buscan maximizar la rentabilidad sin gastar de más. LogMeIn Pro es conocida por sus altos precios, especialmente a medida que aumenta el número de usuarios o dispositivos. El precio de LogMeIn Pro comienza a una tasa significativamente más alta en comparación con Splashtop Remote Access Pro, lo que la convierte en una opción cara para aquellos que necesitan múltiples conexiones.
Por otro lado, Splashtop Remote Access Pro ofrece una estructura de precios mucho más competitiva. Con Splashtop, puedes acceder a 10 ordenadores por usuario como máximo por mucho menos dinero de lo que cuesta LogMeIn Pro, lo que la convierte en una opción ideal para empresas y particulares que necesitan un acceso remoto fiable sin desembolsar tanto dinero. Además, a pesar de su menor coste, Splashtop no escatima en las funciones. Sigues disfrutando de la transmisión en alta definición, la compatibilidad con varios monitores, la transferencia de archivos y la impresión remota, todo ello incluido en el plan.
Los ahorros con Splashtop pueden ser sustanciales con el tiempo, especialmente para las empresas que gestionan varias conexiones remotas. Estos ahorros se pueden derivar a otras áreas importantes de tu negocio, lo que hace que Splashtop no sea solo en una opción más asequible, sino también una inversión más inteligente para las necesidades de acceso remoto a largo plazo.
En resumen, al comparar LogMeIn Pro y Splashtop Remote Access Pro, Splashtop destaca como la solución más rentable, que ofrece el mismo nivel de calidad y seguridad a un precio significativamente menor.
Proceso paso a paso para cambiar de LogMeIn a Splashtop
Cambiar de LogMeIn a Splashtop es un proceso sencillo que se puede completar en solo unos pocos pasos, lo que garantiza una transición fluida con una interrupción mínima en tu flujo de trabajo.
Paso 1: Evaluar tus necesidades
Determina el número de dispositivos y usuarios que requieren acceso remoto. Revisa los planes de Splashtop para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades, como Splashtop Remote Access Pro para equipos o particulares.
Paso 2: Registrarte en Splashtop
Visita el sitio web de Splashtop y suscríbete al plan que se adapte a tus necesidades. Splashtop ofrece una prueba gratuita para que puedas probar sus funciones antes de comprometerte.
Paso 3: Instalar Splashtop Streamer en tus dispositivos
Descarga e instala el Splashtop Streamer en los ordenadores a los que quieras acceder de forma remota. Este software permite conexiones remotas y debe instalarse en cada máquina anfitriona.
Paso 4: Instalar la aplicación Splashtop Business en tus dispositivos de acceso
En los dispositivos que usarás para conectarte de forma remota, descarga e instala la aplicación Splashtop Business. Esta aplicación te permitirá gestionar y controlar tus sesiones remotas sin problemas.
Paso 5: Configurar y probar
Inicia sesión en la aplicación Splashtop con las credenciales de tu cuenta y conéctate a sus dispositivos anfitriones. Prueba la conexión para asegurarte de que todo funciona sin problemas. Configura cualquier ajuste adicional, como la compatibilidad con varios monitores o las opciones de transferencia de archivos.
Paso 6: Cancelar la suscripción a LogMeIn
Una vez que te hayas maravillado con Splashtop y todo esté configurado correctamente, cancela tu suscripción a LogMeIn para evitar pagar el doble. La rentabilidad de Splashtop se hará evidente a medida que ahorres significativamente en comparación con tu suscripción anterior.
Paso 7: Explorar las funciones de Splashtop
Aprovecha las amplias funciones que ofrece Splashtop, como la impresión remota, la grabación de sesiones y las opciones de seguridad mejoradas. Estas funciones garantizan que aproveches al máximo tu nueva solución de acceso remoto.
Siguiendo estos pasos, puedes pasar fácilmente de LogMeIn a Splashtop, disfrutando de una solución de acceso remoto más rentable y repleta de funciones.
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Obtendrás una plataforma de escritorio remoto de mejor rendimiento, con las mejores funciones y una seguridad líder en la industria cuando te decantes por Splashtop en lugar de LogMeIn Pro. Y, como hemos recalcado, ¡te ahorrarás más del 70 % en el precio de tu licencia en comparación con LogMeIn Pro!
¿Sientes curiosidad por lo que opinan los usuarios? Los usuarios de TrustRadius han puntuado a Splashtop mejor que a LogMeIn Pro. Splashtop obtiene una puntuación más alta por ofrecer una mejor experiencia de usuario, ser más fácil de usar y prestar un mejor servicio de atención al cliente.
Comienza hoy con una prueba gratuita de Splashtop Remote Access Pro para que puedas comprobar de primera mano por qué es la mejor herramienta de acceso remoto y disfruta de un ahorro de más del 70 % en tu suscripción en comparación con el precio de LogMeIn Pro.