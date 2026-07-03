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TeamViewer 9 y 10 EOL – Por Qué Deberías Cambiar a Splashtop

Splashtop Team
Se lee en 3 minutos
Actualizado
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Si tienes TeamViewer 9 o 10, no actualices a una costosa suscripción a TeamViewer una vez que llegue al final de su vida útil en 2021. ¡Cambia a Splashtop y ahorre!

Actualización: Desde la publicación de este artículo, TeamViewer ha anunciado que las licencias de TeamViewer 9 y 10 recibirían acceso gratuito a TeamViewer 15 durante un tiempo determinado. Sin embargo, los clientes de TeamViewer que hayan adquirido licencias perpetuas anteriormente seguirán estando obligados a adquirir una nueva suscripción a TeamViewer una vez que finalice el período de cortesía. En lugar de pagar más por una suscripción a TeamViewer, cambie a Splashtop y ahorre.

TeamViewer 9 y TeamViewer 10 serán descontinuados el 1 de junio de 2021. Cuando las dos versiones de TeamViewer lleguen al final de su vida útil en esa fecha, los usuarios ya no podrán acceder de forma remota a ordenadores y dispositivos fuera de su red.

Esto significa que para seguir utilizando TeamViewer para el acceso remoto, los usuarios de TeamViewer 9 y 10 deben adquirir una suscripción de la última versión de TeamViewer.

Muchos usuarios de las 9 versiones y 10 expresaron su frustración al escuchar la noticia. Parte de la frustración proviene del hecho de que muchos de ellos compraron licencias perpetuas de TeamViewer 9 y 10, que TeamViewer ya no ofrece. Otros expresaron su consternación por el precio actual de TeamViewer.

Si eres usuario de TeamViewer 9 o 10, entonces aquí está la razón por la que deberías cambiar a Splashtop en lugar de comprar una nueva suscripción a TeamViewer.Splashtop es la alternativa número 1 a TeamViewer.

Tendrás la solución de acceso remoto exacta que necesitas

Sea cual sea tu caso de uso, Splashtop tiene una solución de acceso remoto que se adapta a tus necesidades. Tanto si necesitas una herramienta de escritorio remoto para acceder a equipos Windows y Mac y trabajar a distancia, como software de soporte remoto para help desk para proporcionar asistencia supervisada o no supervisada a equipos, tablets y dispositivos móviles, Splashtop tiene la solución para ti.

Ahorrarás un 50% o más cambiando a Splashtop

Usted puede ahorrar cientos o incluso miles de dólares cada año al escoger a Splashtop sobre TeamViewer. Usted puede obtener el mejor precio con Splashtop porque obtendrá una solución de acceso a distancia de gran desempeño que es altamente segura y viene con todas las funciones principales y el precio más competitivo.

Consulta nuestra comparación de precios de TeamViewer y Splashtop. Los clientes actuales de TeamViewer pueden obtener hasta 3 meses de Splashtop gratis para superponer el final de su suscripción de TeamViewer con el programa de inicio anticipado de Splashtop.

Te unirás a los miles de usuarios que se cambiaron a Splashtop y nunca miraron atrás

Hay una razón por la que Splashtop tiene una alta calificación en sitios de reseñas de terceros como TrustRadius y cuenta con más de 30 millones de usuarios. Los antiguos clientes de TeamViewer que cambiaron a Splashtop solo lamentan no haberlo hecho antes.

"WOW. Splashtop Business Access es la mejor inversión que he hecho y cada vez es mejor. ¿Cómo puede TeamViewer salirse con la suya cobrando 500 dólares al año? ¡¡¡¡¡¡¡Ustedes son increíbles!!!!!!!"

- Frank Steesnaes, Rendimiento Empresarial Máximo

Llevo 20 años en TI y reconozco un buen producto cuando lo encuentro. Desde el punto de vista de la asistencia, no podría haber pedido una herramienta mejor. Entro y lo hago. [Splashtop] es impresionante y muy fiable. Después de usar TeamViewer, este programa me parece una maravilla. También tenéis un precio razonable, ya que TeamViewer lo quiere todo, incluso un riñón. Me encanta el producto y se lo he recomendado a otros conocidos del sector.

- Stuart Livingstone, NuWave Backup

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