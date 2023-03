TeamViewer 9 y 10 EOL – Por Qué Deberías Cambiar a Splashtop

Si tienes TeamViewer 9 o 10, no actualices a una costosa suscripción a TeamViewer una vez que llegue al final de su vida útil en 2021. ¡Cambia a Splashtop y ahorre!

Actualización: Desde la publicación de este artículo, TeamViewer ha anunciado que las licencias de TeamViewer 9 y 10 recibirían acceso gratuito a TeamViewer 15 durante un tiempo determinado. Sin embargo, los clientes de TeamViewer que hayan adquirido licencias perpetuas anteriormente seguirán estando obligados a adquirir una nueva suscripción a TeamViewer una vez que finalice el período de cortesía. En lugar de pagar más por una suscripción a TeamViewer, cambie a Splashtop y ahorre.

TeamViewer 9 y TeamViewer 10 serán descontinuados el 1 de junio de 2021. Cuando las dos versiones de TeamViewer lleguen al final de su vida útil en esa fecha, los usuarios ya no podrán acceder de forma remota a ordenadores y dispositivos fuera de su red.

Esto significa que para seguir utilizando TeamViewer para el acceso remoto, los usuarios de TeamViewer 9 y 10 deben adquirir una suscripción de la última versión de TeamViewer.

Muchos usuarios de las 9 versiones y 10 expresaron su frustración al escuchar la noticia. Parte de la frustración proviene del hecho de que muchos de ellos compraron licencias perpetuas de TeamViewer 9 y 10, que TeamViewer ya no ofrece. Otros expresaron su consternación por el precio actual de TeamViewer.

Si eres usuario de TeamViewer 9 o 10, entonces aquí está la razón por la que deberías cambiar a Splashtop en lugar de comprar una nueva suscripción a TeamViewer.Splashtop es la alternativa número 1 a TeamViewer.

Sin importar tu caso de uso, Splashtop tiene una solución de acceso remoto que satisfará tus necesidades. Ya sea que necesites una herramienta de escritorio remoto para acceder a computadoras Windows y Mac para trabajar de forma remota, o herramientas de soporte remoto para proporcionar soporte supervisado o no supervisado a computadoras, tabletas y dispositivos móviles, Splashtop tiene la solución para ti.

Usted puede ahorrar cientos o incluso miles de dólares cada año al escoger a Splashtop sobre TeamViewer. Usted puede obtener el mejor precio con Splashtop porque obtendrá una solución de acceso a distancia de gran desempeño que es altamente segura y viene con todas las funciones principales y el precio más competitivo.

Consulta nuestra comparación de precios de TeamViewer y Splashtop. Los clientes actuales de TeamViewer pueden obtener hasta 3 meses de Splashtop gratis para superponer el final de su suscripción de TeamViewer con el programa de inicio anticipado de Splashtop.

Hay una razón por la cual Splashtop es altamente valorado en los sitios de reseña de terceros y tiene más de 30 millones de usuarios. Los antiguos clientes de TeamViewer que se cambiaron a Splashtop sólo lamentan no haberlo hecho antes.

Llevo 20 años en TI y reconozco un buen producto cuando lo encuentro. Desde el punto de vista de la asistencia, no podría haber pedido una herramienta mejor. Entro y lo hago. [Splashtop] es impresionante y muy fiable. Después de usar TeamViewer, este programa me parece una maravilla. También tenéis un precio razonable, ya que TeamViewer lo quiere todo, incluso un riñón. Me encanta el producto y se lo he recomendado a otros conocidos del sector.

- Stuart Livingstone, NuWave Backup