Comparación de precios de LogMeIn Rescue

Puedes ahorrar hasta un 80 % o más en el coste de tu suscripción si eliges Splashtop Remote Support en lugar de LogMeIn Rescue. Splashtop Remote Support es la mejor solución para soporte remoto bajo demanda para ordenadores, tabletas y dispositivos móviles.
LogMeIn Rescue es una herramienta de soporte remoto bajo demanda diseñada para ofrecerte acceso supervisado a los dispositivos de tus clientes en el momento en que se necesita ayuda. Asimismo, Splashtop Remote Support te ofrece acceso supervisado y bajo demanda a los ordenadores y dispositivos móviles de tus clientes para que puedas prestar soporte remoto en el instante en que se necesite.
Entonces, ¿cuál es la mejor solución para ti? A continuación se muestra una comparación de precios y funciones entre LogMeIn Rescue y Splashtop Remote Support.
Precios de Splashtop Remote Support frente a LogMeIn Rescue
Hay dos aspectos importantes en los que repararás de inmediato en la tabla a continuación. En primer lugar, Splashtop Remote Support cuesta a partir de $22/mes, mientras que LogMeIn Rescue cuesta a partir de $108.25/mes. Eso supone una diferencia de más de 1000 $ al año (ambos planes se facturan anualmente: LogMeIn Rescue a $1,299 frente a Splashtop Remote Support a $259/año).
En segundo lugar, verás que el acceso remoto a dispositivos móviles (iOS y Android) está incluido de forma gratuita en Splashtop Remote Support. Con LogMeIn Rescue tienes que pagar $37.50 más al mes, o $450 al año, para que la actualización de compatibilidad móvil pueda prestar soporte a dispositivos móviles.
Splashtop Remote Support frente a LogMeIn Rescue: funciones y rentabilidad
Splashtop Remote Support y LogMeIn Rescue tienen diferencias significativas en flexibilidad, precio y rentabilidad general.
Ambas soluciones ofrecen acceso remoto no supervisado, compatibilidad para múltiples monitores, transferencia de archivos, impresión remota, registro de sesiones y chat durante la sesión. Sin embargo, aunque estas funciones son estándar en Splashtop Remote Support, LogMeIn Rescue bloquea algunas funciones, como la compatibilidad con dispositivos móviles, con complementos carísimos. Con Splashtop, la compatibilidad para dispositivos Android e iOS está incluida sin coste adicional.
Splashtop también permite una agrupación granular de dispositivos y configuraciones de permisos de usuario, haciendo más fácil gestionar un gran número de puntos finales. Aunque Rescue ofrece potentes herramientas de soporte en vivo, carece de monitoreo integrado de terminales, gestión de parches y alertas de salud del dispositivo. En cambio, los usuarios de Splashtop pueden añadir Splashtop Autonomous Endpoint Management para monitorizar y mantener dispositivos proactivamente.
Para los equipos que necesitan acceso remoto fiable con flexibilidad y asequibilidad, Splashtop Remote Support ofrece más rentabilidad en todos los ámbitos.
Resumen de LogMeIn Rescue frente a Splashtop Remote Support
Al comparar precios, ni siquiera se acercan. A su precio inicial, Splashtop Remote Support cuesta casi un 85 % menos que LogMeIn Rescue. Como señalamos anteriormente, incluso si compras solo una licencia de usuario, LogMeIn Rescue costará más de 1000 $ más que Splashtop Remote Support por un año.
Si necesitas comprar varias licencias porque necesitas varios usuarios simultáneos, la diferencia de precios entre Splashtop Remote Support y LogMeIn Rescue será cada vez mayor.
Y, como también hemos mencionado, debes comprar la mejora de compatibilidad móvil para poder acceder a tabletas y teléfonos inteligentes iOS y Android con LogMeIn Rescue. Con Splashtop Remote Support, puedes prestar soporte a dispositivos móviles sin coste adicional. Con la actualización de compatibilidad móvil incluida, el precio inicial de Splashtop Remote Support es casi un 90 % menor que el precio inicial de LogMeIn Rescue.
En lo que respecta a las funciones, Splashtop Remote Support tiene las mismas funciones principales que se encuentran en LogMeIn Rescue. Podrás transferir archivos entre dispositivos mediante arrastrar y soltar, personalizar la aplicación SOS, compartir tu pantalla con el usuario final, chatear y más.
Por todas estas razones, Splashtop Remote Support es la mejor alternativa a LogMeIn Rescue.
En conclusión:
Tanto LogMeIn Rescue como Splashtop Remote Support son soluciones de soporte remoto supervisado.
Splashtop Remote Support cuesta hasta un 90 % menos que LogMeIn Rescue
Splashtop Remote Support te permite prestar soporte a dispositivos iOS y Android de forma gratuita. LogMeIn Rescue cobra $450/año por un complemento de actualización de soporte móvil.
Splashtop Remote Support y LogMeIn Rescue tienen las mismas funciones principales.
Obtén más eligiendo Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support está destinado a servicios de asistencia y equipos de soporte que desean prestar soporte remoto a sus clientes en el momento en que se necesita ayuda. No requiere instalación previa. Los técnicos pueden conectarse al dispositivo del cliente con un simple código de sesión. Admite una cantidad ilimitada de dispositivos Windows, Mac, iOS y Android. Integra Remote Support con tu herramienta de tickets PSA favorita. Obtén más información o comienza una prueba gratuita de 7 días ya mismo. No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso.