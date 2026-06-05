Aumento de precio de LogMeIn Central & Comparación

LogMeIn ha aumentado su precio y ha cambiado el modelo de precios para su producto LogMeIn Central. Este nuevo modelo hará que LogMeIn Central sea muy caro en comparación con Splashtop Remote Support. Consulta nuestra comparación completa de precios de LogMeIn Central y Splashtop Remote Support para ver cómo, con Splashtop, puedes ahorrarte un 50 % o más.
¿Cómo han cambiado los precios de LogMeIn Central?
LogMeIn se ha deshecho de sus tres paquetes de LogMeIn Central (Basic, Plus y Premier) y los ha sustituido por un "Plan Básico" de LogMeIn con tres complementos opcionales que los usuarios pueden adquirir por separado. El Plan Base comienza a partir de $954.99/año para 25 ordenadores.
Si comparamos las funciones, el nuevo Plan básico incluye las funciones de los antiguos paquetes LogMeIn Central Basic y Plus. Esto significa que este nuevo modelo aumentará el precio para los clientes que hubieran adquirido el antiguo paquete Básico.
Las funciones que se incluían el anterior paquete LogMeIn Central Premier se han dividido en tres complementos separados que los clientes deben comprar por separado. Cada paquete cuesta a partir de $529.99/año o $554.99/año para 25 ordenadores con precios adicionales más altos para acceder a más ordenadores. Esto supondría un aumento de precio significativo para alguien que quiere todas las funciones que se incluían en el antiguo paquete LogMeIn Central Premier.
Comparación de costes de LogMeIn Central frente a Splashtop Remote Support
Al comparar opciones con funciones similares, Splashtop Remote Support te permite ahorrar entre un 50 % y más del 80 % en comparación con LogMeIn Central. En la mayoría de los casos, eso significa que te ahorrarás miles de dólares al año si eliges Splashtop en lugar de LogMeIn.
Además de que Splashtop Remote Support proporciona acceso remoto de alto rendimiento con conexiones constantemente rápidas y está constantemente calificado como una de las mejores herramientas de soporte remoto.
Consulta nuestra comparación sobre por qué Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Central.
Si quieres las mismas características principales en el Plan Base de LogMeIn Central
Con el Soporte Remoto Splashtop, obtendrás las mismas funciones principales que en el Plan Base, como transferencia de archivos, chat, impresión remota, activación remota, reinicio remoto, gestión de usuarios, agrupación, monitorización múltiple y mucho más. Sin embargo, ahorrarás hasta más de un 40% si eliges Splashtop en lugar de LogMeIn Central.
Al igual que LogMeIn Central, el soporte remoto de Splashtop tiene un precio basado en el número de ordenadores a los que necesitas tener acceso. Consulta la siguiente tabla para ver cuál sería tu precio con Splashtop si quisieras obtener las mismas funciones principales que se encuentran en el plan base de LogMeIn Central:
Como puede ver, no importa el número de ordenadores a los que necesita dar soporte. En cualquier caso, ahorrará si elige Splashtop en lugar de LogMeIn. Puede conocer Splashtop Remote Support ahora mismo con una prueba gratuita.
Splashtop Remote Support: simplificación de las operaciones de TI para MSPs y equipos de TI
Splashtop Remote Support es la solución perfecta para MSPs y profesionales de TI que necesitan acceso no supervisado a los ordenadores de sus clientes para prestar mantenimiento y soporte. Viene con las mejores funciones necesarias en una herramienta de soporte remoto e incluye herramientas adicionales de gestión de usuarios y ordenadores.
Cómo Splashtop Remote Support ofrece una alta rentabilidad a menor precio
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