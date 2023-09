TrustRadius habla: Cómo Splashtop supera a LogMeIn

En el panorama cada vez más digital actual, las herramientas Acceso remoto y Soporte remoto no sólo son convenientes: son cruciales. Ya sean profesionales que trabajan desde sus oficinas en casa o especialistas de TI que brindan soporte a distancia, la capacidad de acceder de manera segura y eficiente a sistemas remotos se ha convertido en un elemento básico en nuestras rutinas impulsadas por la tecnología.

Splashtop y LogMeIn se destacan como dos de los pioneros en este dominio, cada uno con sus propios méritos. Pero, ¿cómo se comparan entre sí? Las reseñas de TrustRadius ofrecen información valiosa sobre esta comparación, arrojando luz sobre las experiencias y preferencias reales de los usuarios. A medida que profundizamos, nuestro objetivo es dibujar una imagen clara de cómo Splashtop se compara con LogMeIn basándose en los comentarios de primera mano de quienes más importan: los usuarios.

1. Costo y precio

Al elegir las herramientas de Acceso remoto, el costo es invariablemente uno de los primeros factores a considerar. A través de las revisiones de TrustRadius, surge una tendencia discernible: Splashtop es a menudo elogiado por su asequibilidad, especialmente en comparación con LogMeIn. Muchos usuarios expresaron su preocupación por el aumento de los precios de LogMeIn a lo largo del tiempo, y algunos sugirieron que han visto aumentos significativos.

Por ejemplo, de 2019 a 2020, varios usuarios informaron aumentos de precios que oscilaron entre el 40 % y más del 100 % para planes específicos de LogMeIn. Estos cambios de precios no siempre se tradujeron en una adición equivalente de características valiosas, lo que generó frustración en el cliente.

Splashtop, por el contrario, ha sido aclamado por mantener precios estables y razonables sin comprometer la calidad de las funciones.

Un crítico de TrustRadius señala acertadamente: "Dependimos en gran medida de LogMeIn durante varios años, pero su precio siguió aumentando y su nivel de soporte era cada vez más bajo cada año. Comenzamos a reemplazar algunos de los agentes de LogMeIn con TeamViewer, pero bastante rápidamente Nos dimos cuenta de lo costoso que sería un cambio completo a TeamViewer, casi el mismo costo que LogMeIn. Cuando descubrimos Splashtop, rápidamente nos dimos cuenta de que costaría menos de la mitad del precio y ofrecería todas las funciones que estábamos buscando. una herramienta de escritorio remoto."

Otro crítico de TrustRadius dice: "Hace tres años, la estrategia comercial de LogMeIn cambió radicalmente, al igual que los precios. El sistema ya no se adaptaba a nuestra forma de trabajar y el costo se volvió exorbitante. Así que busqué una herramienta con características equivalentes o incluso mejores. y encontré Splashtop. Después de algunas pruebas de funcionamiento, quedé bastante convencido. Incluso supera mis expectativas."

En el ámbito de las herramientas de Acceso remoto, donde la relación calidad-precio es primordial, Splashtop evidentemente logra un equilibrio entre rentabilidad y ofertas ricas en funciones, como lo hacen eco muchos de sus usuarios.

Finalmente, este usuario de TrustRadius escribe: “LogMeIn fue reemplazado porque ese producto tiene un precio excesivo y los enormes aumentos de precios año tras año lo convierten en un socio poco confiable. Splashtop es estable y asequible”.

Aquí hay una tabla de comparación de precios entre Splashtop y LogMeIn para dos de sus productos Acceso remoto:

Característica Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Precios básicos €90 €349.99 Número de computadoras admitidas Hasta 10 Hasta 2 Soporte para dispositivos móviles Incluido gratis €379 adicionales/año Funciones de seguridad adicionales Incluido gratis €480 adicionales/año Descuento anual en el precio Sí No Prueba gratis Sí Sí

Como puede ver, Splashtop es significativamente más barato que LogMeIn, especialmente para pequeñas empresas y particulares. Los precios iniciales de Splashtop le ahorrarán entre un 50% y más del 80% por año en comparación con los precios iniciales de LogMeIn. Además, Splashtop ofrece un descuento anual en el precio, lo que le permitirá ahorrar aún más dinero.

2. Características y funciones

Al seleccionar las herramientas Acceso remoto y Soporte remoto , la funcionalidad es tan crucial como la asequibilidad. Al fin y al cabo, una herramienta puede ser asequible, pero si no cumple con los requisitos necesarios, puede acabar costando más a largo plazo en términos de productividad y eficiencia.

Tanto Splashtop como LogMeIn tienen un gran impacto en sus ofertas. Cumplen con las necesidades básicas: fácil acceso remoto, capacidades de transferencia de archivos y grabación de sesiones. Sin embargo, según las revisiones de TrustRadius, parece que Splashtop tiene una ventaja en cuanto a características y funciones.

Un crítico señala: "Usábamos LogMeIn antes de Splashtop. Descubrimos que Splashtop ofrecía una experiencia remota más rápida, costaba menos y tenía funciones más sólidas que LogMeIn".

Otro usuario destaca la compatibilidad con múltiples monitores de Splashtop: “He usado TeamViewer, LogMeIn y otros productos de Acceso remoto en el pasado. En mi opinión, lo que distingue a Splashtop de todos ellos es su compatibilidad con múltiples monitores, su facilidad de uso y su valor”.

Más allá de la compatibilidad con múltiples monitores, Splashtop suele ser reconocido por sus sencillas actualizaciones de software y la capacidad de reiniciar computadoras remotas sin problemas. Pueden parecer complementos menores, pero en un entorno de trabajo remoto, estas funciones pueden ser invaluables.

Otro usuario destaca: “Estaba usando LogMeIn. Estaba "bien", pero nada fantástico: tenía características que no me importaban. Cuando triplicaron su precio busqué en otra parte y encontré Splashtop. Lo probé y me encantó”.

Por el contrario, si bien LogMeIn ofrece un amplio conjunto de funciones, algunos usuarios han descubierto que, a lo largo de los años, podrían estar pagando más por funciones que no utilizan o que se pueden encontrar en Splashtop por un precio menor.

En conclusión, si bien ambas herramientas indudablemente cumplen su propósito y audiencia, Splashtop ofrece una combinación de asequibilidad y funcionalidad que muchos usuarios han llegado a apreciar.

3. La experiencia del usuario

En una era donde la eficiencia de una herramienta es tan crucial como su potencia, la experiencia del usuario (UX) juega un papel fundamental.

Splashtop destaca por su interfaz intuitiva. Diseñado para ser sencillo, garantiza que incluso los usuarios menos expertos en tecnología puedan navegar por sus funciones con facilidad. En comparación, algunos usuarios que hacen la transición desde LogMeIn han notado la facilidad de adoptar Splashtop, sugiriendo que este último ofrece una experiencia más fácil de usar.

Un crítico de TrustRadius señala: "Creo que el SOS de emergencia es fácil de ejecutar para los clientes y me dan el código. Y encuentro que la aplicación instalada es bastante confiable y mucho más simple y fácil de usar que LogMeIn, y no es tan caro."

Además, la transición de otras plataformas, especialmente LogMeIn, a Splashtop parece sencilla. Una razón importante es el diseño de la herramienta, que resuena con la familiaridad de otras soluciones populares de Acceso remoto.

Otro usuario enfatiza la interfaz simple: "Ofrece una experiencia de Acceso remoto muy receptiva con una interfaz clara y simple. Hay muy poca curva de aprendizaje ya que su barra de herramientas imita la interfaz gráfica de usuario de otras soluciones populares de Acceso remoto. Le brinda acceso a su computadora remota de manera rápida y se mantiene fuera de tu camino”.

Además, el proceso de instalación y configuración de Splashtop se cita con frecuencia como más sencillo que el de sus homólogos, incluido LogMeIn. Esta facilidad de configuración no sólo ahorra tiempo sino que también reduce posibles frustraciones. Un usuario señaló: “Es bueno para los clientes que no son tan avanzados en el uso de la tecnología y les gusta una aplicación sencilla para conectarse de forma remota. También es fácil de instalar”.

En resumen, si bien ambas herramientas ofrecen sólidas capacidades de Acceso remoto, Splashtop lleva la delantera con un enfoque más centrado en el usuario, garantizando una experiencia fluida e intuitiva, especialmente en comparación con LogMeIn.

4. Rendimiento, confiabilidad y velocidad

Profundizar en las revisiones de TrustRadius revela un patrón consistente: Splashtop ofrece una ventaja notable en términos de estabilidad y velocidad de la conexión en comparación con LogMeIn.

Si bien LogMeIn ha sido un actor de larga data en este campo, algunos usuarios han expresado su preocupación sobre la consistencia de su rendimiento. Por el contrario, los usuarios de Splashtop han descrito habitualmente su experiencia de Acceso remoto como receptiva y clara. Esta distinción es fundamental, especialmente cuando se gestionan tareas críticas o se garantiza una colaboración perfecta.

Un revisor de TrustRadius señala: "Estaba usando LogMeIn pero descubrí que la transición no era tan fluida desde la computadora de mi casa a la ubicación remota. Además, una vez en la ubicación remota, a veces era difícil funcionar y permanecer conectado. La pantalla A veces se congelaba y era difícil terminar el trabajo”.

La ventaja de Splashtop en rendimiento no se limita únicamente a la fiabilidad. La velocidad es otra área donde parece brillar. Acceder a archivos, software o simplemente navegar a través de un escritorio remoto debería ser tan rápido como si uno estuviera usando su máquina local.

Un crítico simplemente escribe: "Descubrimos que la experiencia fue muy rápida mientras trabajamos de forma remota".

Splashtop ofrece velocidades de conexión más rápidas que LogMeIn, según los comentarios de numerosos usuarios.

Las revisiones de TrustRadius muestran una imagen clara: si bien ambas plataformas son competentes, Splashtop se destaca por garantizar conexiones remotas consistentes, de alta velocidad y confiables en comparación con LogMeIn.

5. Atención al cliente

Tanto Splashtop como LogMeIn comprenden la importancia de una sólida atención al cliente. Han creado sistemas y equipos dedicados a ayudar a sus usuarios y garantizar que su experiencia siga siendo fluida.

Splashtop, en particular, recibe elogios no sólo por la calidad de su soporte, sino también por una razón un tanto inesperada. Un sentimiento digno de mención entre las reseñas de TrustRadius es que, si bien los usuarios encuentran que la atención al cliente de Splashtop es rápida y útil, muchos mencionan que rara vez encuentran la necesidad de aprovechar este recurso. ¿El razonamiento? La confiabilidad y la naturaleza intuitiva de la plataforma de Splashtop significan que los problemas son pocos y espaciados.

Un usuario lo expresa de manera sucinta: "Hasta este momento, no he tenido necesidad de contactar al soporte de Splashtop, ya que el producto siempre ha sido estable y no he tenido problemas que requirieran contactar al soporte. Siempre la señal de un gran producto .”

Otro usuario señala: "Nunca tuve que comunicarme con su soporte porque el producto es muy bueno, pero para las pocas preguntas que tuve, pude encontrar respuestas en línea para resolverlas rápida y correctamente".

Esto dice mucho no sólo sobre la eficacia del equipo de soporte de Splashtop, sino también sobre la calidad y confiabilidad inherentes del producto en sí. Una herramienta que minimiza las interrupciones y reduce la necesidad de intervención de soporte aumenta inherentemente la productividad y la satisfacción del usuario.

Conclusión: Splashtop frente a LogMeIn

Tanto Splashtop como LogMeIn destacan en el ámbito de las soluciones de Acceso remoto, y los usuarios de TrustRadius brindan comentarios positivos para cada uno. Sin embargo, cuando profundizamos en los detalles, surgen preferencias claras. Según las revisiones proporcionadas, los usuarios se inclinan por Splashtop al evaluar factores críticos como el costo, las características, el rendimiento y la experiencia general del usuario.

El precio es un factor fundamental para muchos, y Splashtop ofrece un valor innegable sin comprometer la calidad o la funcionalidad. Sus características igualan o superan las de LogMeIn, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes desean capacidades integrales sin un precio elevado.

El rendimiento y la confiabilidad siguen siendo cruciales para las herramientas de Acceso remoto, y en este ámbito también, Splashtop ha recibido elogios. Y cuando se trata de experiencia de usuario, la naturaleza intuitiva de Splashtop, combinada con su sencillo proceso de transición, parece haber dejado una impresión duradera en sus usuarios.

En resumen, si bien ambas plataformas tienen sus méritos y reciben elogios por TrustRadius, Splashtop tiene una ventaja distintiva en áreas clave según las opiniones de los usuarios, lo que lo convierte en uno de los principales competidores para quienes buscan una solución de Acceso remoto eficaz.

No confíe sólo en nuestra palabra. Conoce más sobre nuestro software Acceso remoto y Soporte remoto , y descubre la diferencia de Splashtop por ti mismo. ¡Comienza tu Ensayo gratuito hoy!