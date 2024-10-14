Acceso Remoto No Supervisado con Splashtop
Accede remotamente a los dispositivos sin la presencia de un usuario final
Accede de forma remota y toma el control de un ordenador o dispositivo en cualquier momento, incluso si no hay nadie al otro lado.
Con Splashtop, experimentarás un acceso remoto rápido y seguro a ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Una vez te conectes, controlarás el dispositivo no supervisado en tiempo real.
Permite el trabajo a distancia ahorrando tiempo y dinero en transporte al conectarte remotamente a un dispositivo no supervisado en lugar de desplazarte hasta él o llevártelo contigo.
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Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para TI, Support y Help Desks
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad