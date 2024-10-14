Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
IT administrator employing Splashtop's unattended remote access in the datacenter

Acceso Remoto No Supervisado con Splashtop

Accede remotamente a los dispositivos sin la presencia de un usuario final

IT manager leveraging Splashtop's unattended remote access while away from the desk

Accede de forma remota y toma el control de un ordenador o dispositivo en cualquier momento, incluso si no hay nadie al otro lado.

Con Splashtop, experimentarás un acceso remoto rápido y seguro a ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Una vez te conectes, controlarás el dispositivo no supervisado en tiempo real. 

Permite el trabajo a distancia ahorrando tiempo y dinero en transporte al conectarte remotamente a un dispositivo no supervisado en lugar de desplazarte hasta él o llevártelo contigo.  


Acceso remoto desatendido con Splashtop
Acceso remoto desatendido con Splashtop


Disponible en

Explorar todos los productos

Para Individuos y Equipos

Splashtop Remote Access

Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar

Conozca másPrueba gratuita

Para TI, Support y Help Desks

Splashtop Remote Support

Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada

Conozca másPrueba gratuita

Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.

Splashtop Enterprise

Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas

Conozca másContáctenos

Para necesidades especiales de cumplimiento

Splashtop On-Prem

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad

Conozca más

Recursos

Cómo implementar Splashtop Streamer para acceso no supervisado →

Cómo configurar ordenadores no supervisados para servicios SOS →

Acceso no supervisado a Android →