TrustRadius Insights: Warum Splashtop TeamViewer in Benutzerbewertungen in den Schatten stellt

Im Bereich Fernzugriffssoftware erweisen sich Splashtop und TeamViewer immer wieder als herausragende Lösungen. Obwohl beide Plattformen eine Reihe von Funktionen und Vorteilen anpreisen, ist es wichtig, die praktischen Erfahrungen der tatsächlichen Benutzer zu verstehen. Wir haben die Bewertungen von TrustRadius sorgfältig untersucht, um einen objektiven Vergleich zwischen diesen Tools zu ermöglichen und dabei Aspekte von der Preisgestaltung bis zur Benutzererfahrung abzudecken. Seien Sie dabei, wenn wir benutzergesteuerte Erkenntnisse enthüllen, um herauszufinden, welche Software die Anforderungen moderner Unternehmen wirklich erfüllt.

1. Preise

„Früher nutzten wir TeamViewer, aber der Hauptgrund für den Umstieg waren die unverschämten monatlichen Kosten.“

Diese Meinung findet bei vielen Benutzern Anklang, die den Umstieg auf Splashtop vollzogen haben. Der wettbewerbsfähige Preis von Splashtop ist zu einem wichtigen Entscheidungsfaktor für Unternehmen geworden und macht es für viele zur bevorzugten Wahl gegenüber TeamViewer.



„TeamViewer kostet so viel pro Jahr, dass ich Splashtop 25 Jahre lang bezahlen kann und trotzdem an der Spitze bin.“ So äußert sich ein Benutzer.

Ein erheblicher Teil der Nutzer äußerte seine Unzufriedenheit mit der Preisstruktur von TeamViewer und verwies insbesondere auf einen unerwarteten Kostenanstieg während der Pandemie. Dieser abrupte Preisanstieg führte dazu, dass viele nach preisgünstigeren Alternativen suchten, und hier kam Splashtop ins Spiel. Viele Benutzer fanden Trost in den wettbewerbsfähigen Preisen von Splashtop und beschrieben es oft als einen frischen Wind, nachdem sie sich mit den „unverschämten monatlichen Kosten“ von TeamViewer auseinandergesetzt hatten.

Ein Benutzer bemerkt: „Erstens ist es kostenmäßig das beste Angebot auf dem Markt. Ich habe in der Vergangenheit TeamViewer verwendet, bevor ich mich für Splashtop Enterprise entschieden habe, und Splashtop Enterprise spart meinem Unternehmen viel Geld.“

Aber die Erschwinglichkeit ist nicht das einzige Verkaufsargument von Splashtop. Benutzer betonen häufig, dass Splashtop trotz der geringeren Kosten keine Kompromisse beim Umfang oder der Qualität seiner Funktionen eingeht. Bemerkungen wie „Splashtop Enterprise spart meinem Unternehmen viel Geld“ und „bringt bessere Leistung“ als teurere Optionen wie TeamViewer festigen seine Position als kostengünstige und zuverlässige Wahl.

Einige Benutzer hatten auch Probleme mit den Abonnementdiensten von TeamViewer und betonten die Bedeutung transparenter und kundenfreundlicher Abrechnungspraktiken.

Ein Rezensent merkt an: „Sie wollten die Funktion zur automatischen Verlängerung nicht abschalten und ich musste schließlich meine Bank einschalten. Es war eine sehr unschöne Erfahrung.

Zusammenfassend unterstreichen die detaillierten Bewertungen eine vorherrschende Meinung: Splashtop bietet sowohl eine erschwingliche als auch funktionsreiche Lösung und beweist, dass Qualität nicht immer mit einem hohen Preis verbunden ist. In der laufenden Debatte über Splashtop oder TeamViewer scheint Splashtop zumindest in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis klar im Vorteil zu sein.

2. Leistung und Zuverlässigkeit

Wenn es um Leistung und Zuverlässigkeit geht, heben die Bewertungen von TrustRadius einige auffällige Unterschiede zwischen Splashtop und seinen Konkurrenten hervor, insbesondere TeamViewer. Viele Benutzer haben die konsistente Leistung von Splashtop hervorgehoben, wobei ein Benutzer anmerkte, dass „die Verbindung zu Clients grundsolide war und fast so, als ob ich vor dem Remote-Computer säße.“ Dies unterstreicht das Konzept von Splashtops Fähigkeit, stabile und zuverlässige Verbindungen bereitzustellen.

Verbindungsqualität und reduzierte Verzögerungszeiten werden häufig erwähnt, was Splashtops Anspruch auf überlegene Leistung unterstreicht. Wie ein Rezensent es ausdrückte: „Splashtop hat weniger Verzögerungszeit – wenn das überhaupt möglich ist.“ Die reduzierte Latenz sorgt für einen reibungsloseren Remote-Betrieb, was für Aufgaben, die Präzision und zeitnahe Reaktion erfordern, von entscheidender Bedeutung sein kann.

Im Vergleich dazu schnitt TeamViewer in einigen Erfahrungsberichten von Nutzern nicht so gut ab. Ein eklatantes Problem, das hervorgehoben wurde, war die Tendenz, die Verbindung ohne ersichtlichen Grund zu trennen. Ein Benutzer teilte seine Erfahrung mit und sagte : „TeamViewer hat außerdem die Verbindung ohne Grund getrennt, was die Arbeit von zu Hause aus unmöglich machte und mich dazu zwang, ins Büro zu gehen.“ Solche unvorhersehbaren Störungen erschweren nicht nur die Arbeit, sondern können auch das Vertrauen in die Zuverlässigkeit eines Tools untergraben.

3. Benutzerfreundlichkeit und Einrichtung

Splashtop glänzt in puncto Benutzerfreundlichkeit und Einrichtungsprozess. Viele Benutzer haben festgestellt, dass Splashtop intuitiver und unkomplizierter ist als TeamViewer.

In mehreren Rezensionen wurde ausdrücklich die einfache Navigation durch die Splashtop-Oberfläche erwähnt. Ein Benutzer kommentierte: „Splashtop ist sehr vernünftig und tatsächlich einfacher zu verwenden als TeamViewer, und ich kann eine Verbindung herstellen, ohne dass der Benutzer etwas tun muss.“

Diese Einfachheit scheint sich über die bloße Benutzeroberfläche hinaus auf das gesamte Benutzererlebnis auszudehnen. Ein anderer Rezensent schätzte die unkomplizierten Anmeldeprozesse und erklärte: :„Wir sind von TeamViewer auf Splashtop umgestiegen, weil es einen einfacheren Wechsel zwischen Remote-Desktops ermöglichte und der Anmeldevorgang viel kostengünstiger war.“

TeamViewer hingegen erntete in diesem Bereich Kritik. Einige Benutzer stießen beim Versuch, sich anzumelden, auf Hindernisse. In einer dieser Rückmeldungen hieß es: „Abgesehen davon waren die angebotenen Funktionen in etwa die gleichen, aber ich hatte immer Probleme, mich bei TeamViewer anzumelden, und musste ständig meinen Kunden kontaktieren, um Zugang zu erhalten. Mit Splashtop hatte ich dieses Problem noch nie.“

Für diejenigen, die zum ersten Mal einen Fernzugriff einrichten, war der Einrichtungsprozess von Splashtop ein Segen. In einem Erfahrungsbericht heißt es: „Splashtop ist ein Lebensretter. Es ist so einfach zu bedienen. Wir können uns anmelden und den Client-Computer auswählen, auf den wir zugreifen müssen. Es ist auch ziemlich einfach, es zum ersten Mal einzurichten.“

Alles in allem scheint Splashtop, wie aus den Bewertungen hervorgeht, Wert darauf zu legen, seine Software so benutzerfreundlich und problemlos wie möglich zu gestalten, um sicherzustellen, dass sich Benutzer auf ihre Aufgaben konzentrieren können, anstatt sich mit Software-Nuancen herumzuschlagen.

4. Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit

Der Ruf von Splashtop als sichere und zuverlässige Fernzugriffslösung spiegelt sich in den Bewertungen von TrustRadius wider. Benutzer haben die robusten Sicherheitsprotokolle hervorgehoben, die den Industriestandards entsprechen. Ein Rezensent erwähnte: „Sie verfügen über eine hervorragende Sicherheit, was dem Industriestandard entspricht. Ich bin sehr überzeugt von der Lösung, im Gegensatz zu einigen anderen, die über eine schlechte Sicherheit verfügen (wie VNC).“

Splashtop begnügt sich nicht nur mit den Standardsicherheitseinstellungen, sondern bietet Benutzern auch die Flexibilität, ihre Sicherheit weiter zu verbessern. Dieser Aspekt wurde von einem Benutzer erfasst, der sagte: „Der Client ist sicher und ermöglicht es Ihnen, die Sicherheit weiter zu erhöhen, wenn Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene für Personen wünschen, die sich verbinden.“

Zusätzlich zu diesen Schutzmaßnahmen wurde die Fähigkeit von Splashtop, detaillierte Protokolle zu führen, gelobt. In der Rezension wurde betont: „Es verfügt auch über eine gute Protokollierung“, was darauf hindeutet, dass diese Funktion eine weitere Ebene der Verantwortlichkeit und Rückverfolgbarkeit hinzufügt.

Während jedoch viele Benutzer Trost in den Sicherheitsfunktionen von Splashtop fanden, blieb TeamViewer nicht von kritischem Feedback verschont. Eine besonders besorgniserregende Anmerkung kam von einem Benutzer, der mitteilte: „Team Viewer. [Ich] habe aufgehört, es zu verwenden, nachdem [...] der Computer eines Geschäftspartners bei einem anderen Unternehmen von einem Betrüger gekapert wurde, der diese Software nutzte.“ Solche Vorfälle können das Vertrauen in eine Plattform tiefgreifend untergraben, insbesondere wenn Benutzer ihr den Zugriff auf vertrauliche Informationen und Systeme anvertrauen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Splashtop, basierend auf den TrustRadius-Bewertungen, eine sichere und vertrauenswürdige Plattform ist. Auch wenn keine Software immun gegen Sicherheitsbedrohungen ist, vermittelt Splashtops Engagement für die Aufrechterhaltung hoher Sicherheitsstandards und die Bereitstellung erweiterter Funktionen seinen Benutzern ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Andererseits erinnern Vorfälle wie der TeamViewer-Hijacking-Vorfall daran, wie wichtig robuste Sicherheitsmaßnahmen in Fernzugriffs-Tools sind.

5. Funktionen und Flexibilität

Ein tiefer Einblick in die TrustRadius-Bewertungen offenbart eine Fülle von Rückmeldungen, die den umfangreichen Funktionsumfang von Splashtop und seinen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern wie TeamViewer hervorheben. Eines der genannten herausragenden Features ist die Möglichkeit zur Live-Audiowiedergabe. Ein in der Filmbranche tätiger Rezensent betonte seine Bedeutung und erklärte: „Splashtop [Enterprise] hat TeamViewer als die Remote-Desktop-Softwarelösung unserer Wahl abgelöst. TeamViewer fehlen viele Funktionen, die Splashtop [Enterprise] bietet, wie z. B. die Live-Audiowiedergabe, die bei der Arbeit an Filmen von entscheidender Bedeutung ist.“

Splashtop hört nicht beim Audio auf. Die Plattform hat gängige Herausforderungen wie Remote-Drucken und Remote-Lautsprecher angegangen, während andere zu kurz griffen. Dies geht aus dem Kommentar eines Benutzers hervor: „Ich habe andere Programme wie LogMeIn, Go To My PC und Team Viewer verwendet und alle hatten ähnliche Mängel wie Remote-Druck und Remote-Lautsprecher. Splashtop leistet genauso gute Arbeit, oder sogar noch besser als die anderen, und das zu einem Bruchteil der Kosten.“

Die „Aufwecken“-Funktion in Splashtop ist ein weiterer Aspekt, der Anerkennung fand. Ein Benutzer wies auf die Überlegenheit von Splashtop hin, indem er sagte: „Splashtop ist in jeder Hinsicht viel besser als TeamViewer. Die Benutzeroberfläche ist besser, die Funktionen sind besser (wie z. B. die ‚Aufwecken‘-Funktion), der Preis ist besser.“

Darüber hinaus zeichnet sich Splashtop durch die Fähigkeit aus, sich nahtlos mit mehreren Computern zu verbinden und die Verbindung sogar auf mobile Geräte zu erweitern. In einer Rezension wurde diese Flexibilität hervorgehoben: „Früher habe ich TeamViewer verwendet, und die Verbindung funktionierte nicht immer und ich konnte mich nur an einem Computer anmelden. Mit Splashtop kann ich mich an jedem Computer in meinem Büro anmelden und es hat jedes Mal ohne Probleme funktioniert.“

Ein anderer Benutzer schätzte den Mehrwert der Möglichkeit, über Splashtop SOS eine Verbindung zu mobilen Geräten herzustellen, und nannte dies einen „echten Mehrwert“.

Zusammenfassend machen die Rezensionen von TrustRadius deutlich, dass Splashtop einen robusten und vielseitigen Funktionsumfang mitbringt. Ganz gleich, ob es sich um die Integration spezifischer Funktionalitäten wie Live-Audiowiedergabe oder die allgemeine Flexibilität der Verbindung mit verschiedenen Geräten handelt, Splashtop erweist sich als umfassende Lösung, die ein breites Spektrum an Benutzeranforderungen abdeckt und dabei oft ihre Konkurrenten übertrifft.

6. Oberfläche und Benutzererfahrung

Im Bereich der Fernzugriffssoftware kann die Oberfläche einer Plattform ein wesentlicher Faktor für deren Benutzerfreundlichkeit und Effizienz sein. Betrachtet man die Erkenntnisse aus TrustRadius-Rezensionen, wird deutlich, dass Benutzer beim Vergleich der Oberflächen von Splashtop und TeamViewer eine Präferenz haben.

Ein hervorstechendes Gefühl, das aus den Bewertungen hervorgeht, ist die Wertschätzung für das intuitive Design von Splashtop. Ein Rezensent teilte mit: „Splashtop ist in jeder Hinsicht viel besser als TeamViewer. Die Benutzeroberfläche ist besser, sodass ich meine Aufgaben ohne unnötige Komplikationen erledigen kann.“ Die Betonung der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit im Design von Splashtop scheint bei Benutzern Anklang zu finden, die ein problemloses Fernzugriffserlebnis suchen.

Obwohl TeamViewer zwar für seinen Funktionsumfang bekannt ist, hatten einige Benutzer das Gefühl, dass die Benutzeroberfläche etwas hinterherhinkt. Ein Rezensent bemerkte: „Während TeamViewer seine Stärken hat, empfand ich die Benutzeroberfläche von Splashtop als benutzerfreundlicher und übersichtlicher.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Benutzeroberfläche eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Erfahrung eines Benutzers mit der Software spielt. Aus dem gesammelten Feedback geht hervor, dass Splashtop bei der Bereitstellung einer schlankeren und stärker benutzerorientierten Benutzeroberfläche im Vorteil ist, wodurch der Fernverbindungsprozess für seine Benutzer reibungsloser und intuitiver wird.

Fazit: Splashtop vs. TeamViewer

Im Bereich der Fernzugriffssoftware gibt es eine große Auswahl. Doch wie unsere detaillierte Analyse der TrustRadius-Rezensionen zeigt, erweist sich Splashtop im Vergleich zu TeamViewer als konstanter Spitzenreiter. Benutzer haben seine Vorteile in Bezug auf Preis, Benutzerfreundlichkeit, Leistung und mehr hervorgehoben. Obwohl beide Tools ihre ganz eigenen Stärken besitzen, deuten die gesammelten Bewertungen auf eine klare Präferenz für Splashtop hin. Für Unternehmen, die eine sowohl kostengünstige als auch zuverlässige Lösung suchen, sind die Erkenntnisse aus diesen Rezensionen ein überzeugendes Argument dafür, dass Splashtop die bessere Wahl ist.



Sind Sie bereit, den Unterschied aus erster Hand zu erleben? Erfahren Sie mehr über die besten TeamViewer-Alternativen und melden Sie sich für einen kostenlosen Test an. Entdecken Sie, warum so viele Benutzer Splashtop der Konkurrenz vorziehen!