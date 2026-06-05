TeamViewer hat die Preise für seine kommerziellen Lizenzen erhöht.
TeamViewer ist seit langem bekannt für einen der größten Schmerzpunkte für Unternehmen: seine Kosten. Im Laufe der Jahre hat TeamViewer wiederholt den Preis seiner kommerziellen Lizenzen erhöht, was es zu einer der teuersten Lösungen auf dem Markt macht. Über das Basissubskriptionsmodell hinaus treiben zusätzliche Gebühren für Funktionen wie Endpunktüberwachung, Patch-Management oder Integrationen die Gesamtkosten schnell in die Höhe. Diese fehlende Preistransparenz lässt viele Kunden überrascht darüber, wie viel sie letztendlich zahlen.
Im Gegensatz dazu bietet Splashtop ein einfaches, vorhersehbares Preismodell, das Fernzugriff und IT-Management erschwinglich macht, ohne versteckte Zusatzkosten. Egal, ob Sie ein IT-Team, MSP oder Unternehmen sind, Splashtop bietet leistungsstarken Fernzugriff und erweiterte Funktionen wie Endpunktmanagement, Patch-Automatisierung und Sicherheitsintegrationen zu einem Bruchteil der Kosten von TeamViewer. Im Vergleich zu anderen Wettbewerbern bleibt die Lizenzierung von TeamViewer ebenfalls im höheren Bereich, was Unternehmen oft dazu zwingt, zu überdenken, ob sie wirklich den Wert für den Premium-Preis erhalten.
TeamViewer Preiserhöhung
Jetzt kostet ein individuelles TeamViewer Business-Abonnement 418,80 € pro Jahr. Auf der anderen Seite beginnt Splashtop Remote Access Pro bei 90 € pro Jahr. Wenn Sie sich für Splashtop anstelle von TeamViewer entscheiden, würden Sie jedes Jahr 50 % oder mehr bei Ihren Lizenzkosten sparen.
Ebenso beginnt der TeamViewer Multi-User-Plan (Premium-Lizenz) jetzt bei 886,80 € pro Jahr. Außerdem müssten Sie zusätzlich 550,80 € pro Jahr zahlen, um weitere Kanäle hinzuzufügen, und extra 298,80 € pro Jahr, um mobile Geräte aus der Ferne zu unterstützen. Vergleichen Sie das mit Splashtop Fernsupport, das bei 244 € pro Jahr beginnt und Unterstützung für mobile Geräte beinhaltet. Mit Splashtop können Sie jedes Jahr Tausende sparen.
Die TeamViewer Corporate License beginnt bei 1.894,80 € pro Jahr, und das schließt nicht die zusätzlichen 896,40 € pro Jahr ein, die Sie zahlen müssen, um iOS- und Android-Geräte aus der Ferne zuzugreifen, oder die zusätzlichen 550,80 € pro Jahr, die Sie zahlen müssen, um Kanäle hinzuzufügen, wenn drei nicht ausreichen.
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Außerdem können Sie eine Lösung erhalten, die speziell auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten ist. Erfahren Sie mehr darüber, warum Splashtop die beste TeamViewer Alternative ist und entdecken Sie die richtige Splashtop-Lösung für Sie! Sie können auch jetzt eine kostenlose Testversion starten, um Splashtop selbst auszuprobieren! Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um eine kostenlose Testversion zu starten.
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„Ich bin seit 20 Jahren in der IT-Branche und ich erkenne ein gutes Produkt, wenn ich eines finde. [Splashtop] ist großartig und verdammt zuverlässig. Nachdem ich TeamViewer benutzt habe, rockt dieses Programm alles. Sie sind auch preisgünstig, wohingegen TeamViewer alles will, auch meinen Erstgeborenen. Ich liebe das Produkt und habe es anderen, die ich in der Branche kenne, empfohlen.“ – Stuart Livingston, Nu Wave Backup
Schnelle Schritte zum Wechsel von TeamViewer zu Splashtop
Der Wechsel von TeamViewer zu Splashtop ist unkompliziert. Befolgen Sie diese Schritte, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten:
Wählen Sie Ihren Splashtop-Plan: Wählen Sie je nach Bedarf aus Splashtop Fernzugriff, Splashtop Fernsupport oder Splashtop Enterprise. Jeder Plan bietet transparente, erschwingliche Preise ohne versteckte Zusatzkosten.
Erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto: Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an oder kaufen Sie Ihr Abonnement direkt auf der Splashtop-Website.
Installieren Sie den Splashtop Streamer: Setzen Sie den Splashtop Streamer auf den Computern und Servern ein, auf die Sie zugreifen möchten. Optionen für die Massenbereitstellung sind für IT-Teams und MSPs verfügbar.
Richten Sie die Splashtop Business App ein: Installieren Sie die Splashtop Business App auf Ihrem lokalen Gerät (Windows, Mac, iOS, Android oder Chromebook), um eine Verbindung zu Ihren Remote-Systemen herzustellen.
Benutzer und Berechtigungen konfigurieren: Verwenden Sie die Admin-Konsole von Splashtop, um Teammitglieder einzuladen, Rollen zuzuweisen und Zugriffsberechtigungen festzulegen.
Remote-Sitzungen starten: Starten Sie sichere, leistungsstarke Fernverbindungen mit Funktionen wie Dateitransfer, Multi-Monitor-Unterstützung und Fern-Druck zu einem Bruchteil der Kosten von TeamViewer.