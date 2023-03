*Update 15.02.23: TeamViewer hat den Preis für den Einstiegstarif TeamViewer Remote Access in mehreren Ländern mehr als verdreifacht und kostet jetzt €13.90 pro Monat (zuvor 6,95 $ pro Monat). Splashtop Business Access ist immer noch ab nur €4.58 pro Monat erhältlich und bietet jetzt ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als TeamViewer.

TeamViewer hat die Preise seiner kommerziellen Lizenzen erhöht. Nun, ein individuelles TeamViewer Business-Abonnement kostet dich 610,80$ pro Jahr*. Auf der anderen Seite beginnt Splashtop Business Access Pro bei 99$ pro Jahr. Wenn du Splashtop anstelle von TeamViewer bekommst, würdest du jedes Jahr 50% oder mehr deiner Lizenzkosten sparen.

Der TeamViewer-Tarif für mehrere Benutzer (Premium-Lizenz) beginnt jetzt bei 1.234,80 $ pro Jahr. Außerdem müsstest du zusätzlich 814,80 $ pro Jahr bezahlen, um weitere Kanäle hinzuzufügen, und zusätzlich 418,80 $ pro Jahr, um mobile Geräte aus der Ferne unterstützen zu können. Splashtop SOS hingegen beginnt bei 199 $ pro Jahr und beinhaltet Unterstützung für mobile Geräte . Mit Splashtop kannst du jedes Jahr Tausende sparen.

Die TeamViewer Unternehmenslizenz beginnt bei 2.482$ pro Jahr, und das beinhaltet nicht die zusätzlichen 1.256,40$ pro Jahr, die du für den Fernzugriff auf iOS- und Android-Geräte zahlen musst, oder die zusätzlichen 814,80$ pro Jahr, die du für das Hinzufügen von Kanälen zahlen musst, falls drei nicht ausreichen.

Sieh dir unseren vollständigen Preisvergleich zwischen Splashtop und TeamViewer an. Erfahre außerdem mehr darüber, warum Splashtop die beste TeamViewer-Alternative ist.

Holen Sie sich eine schnelle, sichere und zuverlässige Fernzugriffslösung zum besten Preis, wenn Sie Splashtop wählen! Sie genießen schnelle Fernzugriffverbindungen zu Ihren Geräten und erhalten alle Top-Funktionen, die Sie brauchen, um produktiv zu sein, während Sie aus der Ferne arbeiten.

Außerdem erhältst du eine Lösung, die auf deinen spezifischen Anwendungsfall zugeschnitten ist. Erfahre mehr darüber, warum Splashtop die beste TeamViewer-Alternative ist und entdecke die richtige Splashtop-Lösung für dich! Du kannst auch eine kostenlose Testversion starten, um Splashtop selbst auszuprobieren! Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um eine kostenlose Testversion zu starten.

Du musst nicht warten, bis dein aktuelles Abonnement abläuft. Füll das Frühstartformular aus, damit du sofort ohne zusätzliche Kosten mit Splashtop beginnen kannst!

„Ich bin seit 20 Jahren in der IT-Branche und ich erkenne ein gutes Produkt, wenn ich eines finde. [Splashtop] ist großartig und verdammt zuverlässig. Nachdem ich TeamViewer benutzt habe, rockt dieses Programm alles. Sie sind auch preisgünstig, wohingegen TeamViewer alles will, auch meinen Erstgeborenen. Ich liebe das Produkt und habe es anderen, die ich in der Branche kenne, empfohlen.“ – Stuart Livingston, Nu Wave Backup