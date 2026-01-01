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So bedienen Sie ein mobiles Gerät vom PC aus

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Erfahren Sie, wie Sie mit Splashtop von einem PC aus auf Mobilgeräte zugreifen können, einschließlich Tablets, Smartphones, Rugged Devices, IoT und mehr.

Kann ich ein Mobilgerät von einem PC aus bedienen?

Ja, das können Sie! Mit den Fernunterstützungs-Lösungen von Splashtop können Sie mit Ihrem PC aus der Ferne auf Windows-, Android- und iOS-Mobilgeräte zugreifen. Sie können auch Windows- und Android-Mobilgeräte von Ihrem PC aus fernsteuern.

Dies ist ideal für IT-Support- und Helpdesk-Techniker. Mit Splashtop können Sie mobilen Geräten praktische Unterstützung bieten, ohne sie vor sich zu haben. Verwenden Sie einfach Ihren PC, um sich schnell mit dem Mobilgerät zu verbinden, und verwenden Sie dann die Oberfläche Ihres PCs, um das Mobilgerät in Echtzeit zu bedienen.

Wie Sie mit Splashtop ein mobiles Gerät vom PC aus bedienen können

Splashtop ermöglicht Ihnen den Zugriff auf mobile Geräte über unbeaufsichtigte und beaufsichtigte Remote-Sitzungen.

Unbeaufsichtigt bedeutet, dass Sie jederzeit auf das mobile Gerät zugreifen können, ohne dass ein Endbenutzer auf dem Gerät die Remote-Verbindung initiieren muss. Dies ist ideal für den Zugriff auf Ihre verwalteten mobilen Geräte für Wartung und Support rund um die Uhr.

beaufsichtigt ist großartig für Helpdesk- und Break-Fix-Dienste. Jedes Mal, wenn ein Endbenutzer Unterstützung benötigt, können Sie ferngesteuert auf sein mobiles Gerät zugreifen, um Unterstützung zu leisten. Splashtop beaufsichtigter Zugriff funktioniert für jedes Gerät, nicht nur für die, die Sie verwalten. Das bedeutet, dass Sie auch die persönlichen Geräte Ihrer Benutzer unterstützen können.

In beiden Fällen sehen Sie den Bildschirm des mobilen Geräts auf Ihrem PC, sobald Sie eine Remote-Verbindung hergestellt haben. Sie können Ihre lokale Tastatur und Maus verwenden, um das mobile Gerät zu bedienen und jede gewünschte Aufgabe auszuführen.

Warum Sie Splashtop testen sollten

Es gibt viele Gründe, warum Splashtop eine der besten Fernzugriffslösungen ist – vor allem für den Fernzugriff auf ein mobiles Gerät von einem PC aus. Zu den Vorteilen zählt Folgendes:

  • Splashtop ist sicher – Alle Remote-Sitzungen sind mit TLS (einschließlich TLS 1.2) und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Splashtop verfügt über erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Geräteüberprüfung und Zwei-Faktor-Authentifizierung.

  • Splashtop ist für Techniker und Endanwender einfach zu bedienen – Splashtop ist intuitiv, einfach zu bedienen und bietet eine Leistung in HD-Qualität. Sie können jedes mobile Gerät ganz einfach von Ihrem PC aus fernsteuern.

  • Splashtop ist einfach zu verwalten – All Ihre Geräte, Benutzer und Sicherheitseinstellungen sind einfach über die Splashtop-Webkonsole zu verwalten.

Starten Sie jetzt kostenlos

Sie können Splashtop kostenlos testen (es ist keine Kreditkarte erforderlich und Sie gehen keine Verpflichtung ein). Starten Sie jetzt mit Splashtop Remote Support und sehen Sie selbst, warum IT-Profis Splashtop lieben.

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