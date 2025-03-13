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MSP is seen sitting at a desk and reviewing Splashtop's remote access security features

Sicherheitsfunktionen für den Fernzugriff mit Splashtop

Sicherer und geschützter Fernzugriff

Die Produkte von Splashtop Business wurden speziell entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung der Daten zu geben und gleichzeitig den Mitarbeitern die Flexibilität zu geben, von überall darauf zuzugreifen. Die Sicherheitsfunktionen von Splashtop eignen sich besonders für Organisationen, die in Branchen mit strengen gesetzlichen und Compliance-Vorschriften tätig sind, in denen Kontrollen für den Datenschutz und die Systemsicherheit vorgeschrieben sind.

Die Sicherheitsfunktionen von Splashtop unterstützen auch die Einhaltung von HIPAA, FERPA und ISO 27001.

Splashtop-Sicherheitsmerkmale

  • Industriestandard TLS 1.2 mit AES-256-Bit-Verschlüsselung
  • Geräte-Authentifizierung
  • Passwortsicherheit auf mehreren Ebenen
  • Zwei-Schritt-Verifizierung/Zwei-Faktor-Authentifizierung
  • Schwarzer Bildschirm
  • Automatische Bildschirmsperre
  • Sitzungsunterbrechung bei Inaktivität
  • Benachrichtigung über Remote-Verbindung
  • Kopieren/Einfügen-Steuerung Dateiübertragungssteuerung
  • Ferndrucken-Steuerung
  • Streamer-Konfiguration sperren
  • Proxy-Server-Authentifizierung
  • Digital signierte Anträge
  • Sitzungs-, Dateiübertragungs- und Verlaufsprotokolle

Exklusive Splashtop Enterprise-Funktionen

User management icon

Automatische Benutzerbereitstellung

Nutzen Sie das System für domänenübergreifendes Identitätsmanagement (SCIM), um die automatische Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung von Benutzerkonten zu erleichtern.

Remote computer management icon

Granulare Rechte

IT-Administratoren können rollen- und benutzerbasierte granulare Berechtigungen für Funktionen wie beaufsichtigten Zugriff, Dateiübertragung, Ferndruck, 2FA-Durchsetzung und mehr festlegen.


SSO and SAML integration key icon

SSO/SAML-Integration

Authentifizieren Sie sich mit Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite und mehr für ein vereinfachtes Zugriffsmanagement.

Secure remote access management icon

Benutzerzugriff und Gruppenverwaltung

Weise Benutzerrollen zu, organisiere Endpunkte in Gruppen und lege Zugriffsberechtigungen auf Einzel- oder Gruppenebene fest.

Scheduled Access icon

Modul für zeitlich geplanten Zugriff

Verwalten Sie anhand von Zeitplänen und Richtlinien, wann Benutzer und Benutzergruppen auf bestimmte Endpunkte zugreifen können.

Splashtop Enterprise

Eine Lösung für den Fernzugriff auf Computer und ein Tool für die Fernunterstützung für Unternehmen

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Sicherheitsfunktionen für die Fernüberwachung und -verwaltung von Computern

Security icon

Endgerätesicherheitsstatus

Lassen Sie sich den Endpunktsicherheitsstatus von Windows-Computern mit Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky und mehr anzeigen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Endpunkte geschützt sind.

Configurable Alerts icon

Konfigurierbare Warnmeldungen

Richten Sie Warnmeldungen ein, um den Computerstatus, die Softwareinstallation, die Speichernutzung und vieles mehr zu überwachen. Erhalten Sie Warnmeldungen über die Splashtop-Webkonsole und/oder per E-Mail.

Info icon

Systeminventarisierung

Vergleichen Sie Momentaufnahmen des Windows/Mac-Hardware- und Softwareinventars. Lassen Sie sich die Änderungsprotokolle anzeigen. Laden Sie die Hardware- und Softwareinventarlisten des Systems herunter.

Update Management icon

Update-Verwaltung

Die Aktualisierung von Windows ist für die Sicherheit und Leistung unerlässlich. Ansehen, Installieren und Planen von Updates. Verfügbar als Skripte und Aufgaben.

Computer alert icon

Ereignisprotokolle anzeigen

Sie erhalten schnellen Zugriff auf Windows-Ereignisprotokolle, indem Sie in der Webkonsole auf das Zahnradsymbol neben einem Computer klicken. Zum Anzeigen und zur Fehlerbehebung müssen Sie nicht remote auf den Computer zugreifen.

SRS Premium

Die sichere Überwachungs- und Verwaltungslösung

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