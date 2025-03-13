Sicherheitsfunktionen für den Fernzugriff mit Splashtop
Sicherer und geschützter Fernzugriff
Die Produkte von Splashtop Business wurden speziell entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung der Daten zu geben und gleichzeitig den Mitarbeitern die Flexibilität zu geben, von überall darauf zuzugreifen. Die Sicherheitsfunktionen von Splashtop eignen sich besonders für Organisationen, die in Branchen mit strengen gesetzlichen und Compliance-Vorschriften tätig sind, in denen Kontrollen für den Datenschutz und die Systemsicherheit vorgeschrieben sind.
Die Sicherheitsfunktionen von Splashtop unterstützen auch die Einhaltung von HIPAA, FERPA und ISO 27001.
Splashtop-Sicherheitsmerkmale
- Industriestandard TLS 1.2 mit AES-256-Bit-Verschlüsselung
- Geräte-Authentifizierung
- Passwortsicherheit auf mehreren Ebenen
- Zwei-Schritt-Verifizierung/Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Schwarzer Bildschirm
- Automatische Bildschirmsperre
- Sitzungsunterbrechung bei Inaktivität
- Benachrichtigung über Remote-Verbindung
- Kopieren/Einfügen-Steuerung Dateiübertragungssteuerung
- Ferndrucken-Steuerung
- Streamer-Konfiguration sperren
- Proxy-Server-Authentifizierung
- Digital signierte Anträge
- Sitzungs-, Dateiübertragungs- und Verlaufsprotokolle
Exklusive Splashtop Enterprise-Funktionen
Automatische Benutzerbereitstellung
Nutzen Sie das System für domänenübergreifendes Identitätsmanagement (SCIM), um die automatische Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung von Benutzerkonten zu erleichtern.
Granulare Rechte
IT-Administratoren können rollen- und benutzerbasierte granulare Berechtigungen für Funktionen wie beaufsichtigten Zugriff, Dateiübertragung, Ferndruck, 2FA-Durchsetzung und mehr festlegen.
SSO/SAML-Integration
Authentifizieren Sie sich mit Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite und mehr für ein vereinfachtes Zugriffsmanagement.
Benutzerzugriff und Gruppenverwaltung
Weise Benutzerrollen zu, organisiere Endpunkte in Gruppen und lege Zugriffsberechtigungen auf Einzel- oder Gruppenebene fest.
Modul für zeitlich geplanten Zugriff
Verwalten Sie anhand von Zeitplänen und Richtlinien, wann Benutzer und Benutzergruppen auf bestimmte Endpunkte zugreifen können.
Splashtop Enterprise
Eine Lösung für den Fernzugriff auf Computer und ein Tool für die Fernunterstützung für Unternehmen
Sicherheitsfunktionen für die Fernüberwachung und -verwaltung von Computern
Endgerätesicherheitsstatus
Lassen Sie sich den Endpunktsicherheitsstatus von Windows-Computern mit Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky und mehr anzeigen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Endpunkte geschützt sind.
Konfigurierbare Warnmeldungen
Richten Sie Warnmeldungen ein, um den Computerstatus, die Softwareinstallation, die Speichernutzung und vieles mehr zu überwachen. Erhalten Sie Warnmeldungen über die Splashtop-Webkonsole und/oder per E-Mail.
Systeminventarisierung
Vergleichen Sie Momentaufnahmen des Windows/Mac-Hardware- und Softwareinventars. Lassen Sie sich die Änderungsprotokolle anzeigen. Laden Sie die Hardware- und Softwareinventarlisten des Systems herunter.
Update-Verwaltung
Die Aktualisierung von Windows ist für die Sicherheit und Leistung unerlässlich. Ansehen, Installieren und Planen von Updates. Verfügbar als Skripte und Aufgaben.
Ereignisprotokolle anzeigen
Sie erhalten schnellen Zugriff auf Windows-Ereignisprotokolle, indem Sie in der Webkonsole auf das Zahnradsymbol neben einem Computer klicken. Zum Anzeigen und zur Fehlerbehebung müssen Sie nicht remote auf den Computer zugreifen.