Sicherheitsfunktionen für den Fernzugriff mit Splashtop

Die Produkte von Splashtop Business wurden speziell entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung der Daten zu geben und gleichzeitig den Mitarbeitern die Flexibilität zu geben, von überall darauf zuzugreifen. Die Sicherheitsfunktionen von Splashtop eignen sich besonders für Organisationen, die in Branchen mit strengen gesetzlichen und Compliance-Vorschriften tätig sind, in denen Kontrollen für den Datenschutz und die Systemsicherheit vorgeschrieben sind.

Die Sicherheitsfunktionen von Splashtop unterstützen auch die Einhaltung von HIPAA, FERPA und ISO 27001.