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IT Manager using Splashtop to securely accessing computers remotely from the office

Wie richte ich Secure Remote Access& Remote Support ein

Splashtop Team
4 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Warum ist sicherer Fernzugriff wichtig?

Eine Sicherer Fernzugriff-Lösung zu haben und bewährte Praktiken zu befolgen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher sind, ist entscheidend. Da Fernzugriff den Zugriff auf ein Unternehmensgerät von überall auf der Welt über das öffentliche Internet ermöglicht, ist Sicherheit ein wichtiger Aspekt.

Außerdem, wenn Sie Fernzugriff nutzen, um Support für die Computer und Geräte Ihrer Kunden bereitzustellen, können Sie potenziell auch die Daten Ihrer Kunden gefährden, wann immer ein Sicherheitsproblem auftritt. Dies kann Ihrem Ruf und Ihrem Geschäft irreparablen Schaden zufügen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Sie die besten Praktiken zur Sicherung des Fernzugriffs befolgen.

  1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernzugriffsanbieter über erstklassige Sicherheitsstandards/-funktionen verfügt.

  2. Nutzen Sie die Sicherheitsfunktionen richtig und definieren Sie eine Richtlinie, der Ihre Benutzer beim Fernzugriff folgen sollen.

Finden Sie heraus, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre fernzugriff software sicher ist, und was Sie proaktiv tun können, um Ihre Daten zu schützen.

Auswahl der sichersten Fernzugriffslösung

Nicht alle Remote-Desktop-Lösungen sind in Sachen Sicherheit gleich. Tatsächlich gibt es einige, die Sie um jeden Preis vermeiden sollten, und andere, die der Goldstandard für Sicherheit beim Fernzugriff sind (wie Splashtop).

Wenn es um fernzugriff software Anbieter geht, schauen Sie sich an, was sie tun, um ihre Infrastruktur sicher zu halten, und welche Sicherheitsfunktionen sie ihren Nutzern bieten.

Es ist äußerst wichtig, dass Fernzugriffsanbieter ihre Infrastruktur schützen. Wenn nicht, könnten die Benutzer des Remote Access-Unternehmens und die eigenen Kunden der Nutzer gefährdet werden!

Dies macht Anbieter von Fernzugriff zu einem beliebten Ziel von Cyberattacken. Beispielsweise wurde kürzlich eine Schwachstelle in LogMeIns LastPass ausgenutzt. Im Jahr 2016 überschwemmten TeamViewer-Benutzer Internetforen mit Beschwerden, dass ihre Konten komprimiert wurden. Ebenfalls im Jahr 2016 mussten GoToMyPC-Benutzer ihre Passwörter zurücksetzen, nachdem das Unternehmen gesagt hatte, es sei das Ziel eines "Passwort-Wiederverwendungsangriffs".

Was die Funktionen betrifft, bieten viele Remote-Desktop-Lösungen Sicherheitsfunktionen, die Sie sowohl zur Sicherung Ihres Kontos als auch zur Durchsetzung von Richtlinien verwenden können, die die Daten Ihres Unternehmens schützen.

Ist Splashtop sicher?

Ja, die Fernzugriffs- und Fernsupportlösungen von Splashtop sind hochsicher. Alle Verbindungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselungen geschützt. Splashtop verfügt außerdem über Top-Sicherheitsfunktionen wie Geräteauthentifizierung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Außerdem bietet die hochmoderne Infrastruktur von Splashtop eine sichere Computing-Umgebung mit fortschrittlicher Intrusion Prevention und Firewalls auf mehreren Ebenen.

Splashtop bietet auch eine On-Premise-Lösung, Splashtop On-Prem, für diejenigen an, die Splashtop als zusätzlichen Schutz auf ihren eigenen Servern hosten möchten. Mit Enterprise und Enterprise Remote Support können Sie Splashtop mit Active Directory integrieren.

Schließlich hilft die Fernzugriffssicherheit von Splashtop auch Organisationen, die in Branchen mit strengen Vorschriften und Standards (HIPAA, DSGVO, PCI und mehr) tätig sind. Sie können mehr über Splashtop-Compliance erfahren.

Lesen Sie mehr über Splashtops Sicherer Fernzugriff Lösungen.

Wie man einen Fernzugriff sichert: Schritte für einen sicheren Aufbau

Bestimmen Sie eine Sicherheitsrichtlinie für Ihre Organisation, die festlegt, welches Zugriffslevel bestimmte Gruppen/Ebenen von Mitarbeitern haben und welches Level der Kontoverifizierung Sie aktivieren oder durchsetzen möchten. Hier sind die Sicherheitsfunktionen, die Sie in Splashtop aktivieren können:

  • Beim Erstellen von Bereitstellungspaketen in der Splashtop-Konsole können Sie diese aktivieren oder deaktivieren:

    • Windows- oder Mac-Login bei der Fernverbindung

    • Bitte um Erlaubnis, eine Verbindung zum Computer des Benutzers herzustellen

    • Automatisches schwärzen des Fernbildschirms bei Verbindung

    • Sperrt den Remote-Computer automatisch, wenn die Verbindung unterbrochen wird

    • Tastatur und Maus des entfernten Computers während der Sitzung sperren

    • Sperren der Streamer-Einstellungen unter Verwendung der Zugangsdaten des Administrators

  • In Ihren Splashtop-Kontoeinstellungen können Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

  • In Ihren Teameinstellungen können Sie die folgenden Funktionen aktivieren oder deaktivieren:

    • In-Session-Dateitransfer

    • Dateiübertragung außerhalb der Sitzung

    • Ferndrucken

    • Text kopieren/einfügen

    • Aufwecken aus der Ferne

    • Neustart aus der Ferne

    • Chat außerhalb der Sitzung

    • Aufzeichnung der Sitzung

    • Gleichzeitige Remote-Sitzungen

    • Remote-Command

    • Gruppenspezifische Admin-Rollen

    • Sekundärer Benutzerzugriff auf die Registerkarte Verwaltung in der Splashtop-Konsole

    • Sekundäre Benutzerberechtigung, Gruppen zu sehen

    • Erlauben Sie sekundären Benutzern, Geräten während der Zwei-Faktor-Authentifizierung zu vertrauen

    • Zwei-Faktor-Authentifizierung für Admins erzwingen

    • Zwei-Faktor-Authentifizierung für sekundäre Benutzer erzwingen

    • Passe an, wer E-Mails zur Geräteauthentifizierung erhält

Wie Sie sehen können, haben Sie viele Optionen, die Ihnen helfen, Sicherer Fernzugriff -Richtlinien für Ihr Team einzurichten.

Stellen Sie bei der Einrichtung Ihrer Benutzer und Geräte sicher, dass Sie sie angemessen gruppieren und Ihren Benutzern nur Zugriffserlaubnis auf die Computer geben, die sie benötigen.

Ein weiterer wichtiger Tipp: Nachdem ein Gerät unter Ihrem Konto authentifiziert wurde, kann es auf die Geräte zugreifen, zu denen es Berechtigungen hat. Wenn dieses Gerät nicht mehr verwendet wird oder verloren gegangen ist, stellen Sie sicher, dass Sie dieses Gerät aus Ihrem Konto löschen.

Welche Richtlinie Sie auch erstellen, stellen Sie sicher, dass sie klar definiert und für alle Ihre Benutzer zugänglich ist.

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FAQs

Wie kann ich die Benutzerrechte für sicheren Fernzugriff verwalten?
Können Remote-Sitzungen aus Sicherheitsgründen überwacht werden?

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