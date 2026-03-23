So bewerten Sie die Sicherheit Ihrer Fernzugriffssoftware

When purchasing a Fernzugriff solution for your business to enable Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten, remote working, it fernwartung, or even remote lab access, it is critical that you select a solution that provides the utmost security.
Schließlich werden Cyberbedrohungen in der heutigen Remote-Arbeitsumgebung immer häufiger. Daher sollte der Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Daten oberste Priorität haben, wenn Sie ein Fernzugriffsprodukt auswählen, implementieren und verwenden.
Wenn Sie also eine Fernzugriffslösung benötigen, sind hier die Sicherheitsfaktoren, auf die Sie achten sollten:
Sichere Remote-Verbindungen
Sicherheitsfunktionen
Compliance
Zuverlässigkeit
Sichere Remote-Verbindungen
Da Ihre Benutzer von ihren persönlichen Geräten aus auf die Computer Ihrer Organisation zugreifen, sollten Sie sicherstellen, dass diese Fernverbindungen sicher sind. End-to-End-Verschlüsselung ist ein Muss. Zum Beispiel sind Splashtop-Fernverbindungen mit TLS (einschließlich TLS 1.2) und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.
Wenn es um sichere Verbindungen zwischen persönlichen Geräten und Unternehmenscomputern geht, übertrifft fernzugriff software VPNs bei weitem. Mit einem VPN könnte eine Verbindung von einem kompromittierten Gerät Ihr gesamtes Büronetzwerk, Ihre Computer und Ihre Vermögenswerte infizieren.
Ein Fernzugriffstool wie Splashtop ermöglicht den Zugriff auf Büro- oder Laborcomputer, ohne auf das gesamte Netzwerk zugreifen zu müssen, wodurch das Risiko einer Gefährdung des Netzwerks und anderer Vermögenswerte eliminiert wird. Erfahren Sie mehr darüber, warum Splashtop die beste VPN-Alternative für die Arbeit von zu Hause aus ist.
Sicherheitsfunktionen
Ihr Unternehmen sollte sich für eine Fernzugriffslösung entscheiden, die Sicherheitsfunktionen wie Single Sign-On (SSO), Zwei-Faktor-Authentifizierung, Geräteauthentifizierung und mehr bietet, um sicherzustellen, dass die Verwendung des Fernzugriffstools Ihren internen Sicherheitsrichtlinien und Prüfprozessen entspricht.
Ihre fernzugriff software sollte Ihnen die Werkzeuge bieten, um Ihre Benutzer und Geräte effektiv zu verwalten. Sicherheitsfunktionen, auf die Sie achten sollten, sind:
Geräte-Authentifizierung
Passwortsicherheit auf mehreren Ebenen
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Schwarzer Bildschirm
Automatische Bildschirmsperre
Sitzungsunterbrechung bei Inaktivität
Benachrichtigung über Remote-Verbindung
Steuerung zum Kopieren/Einfügen
Dateiübertragungssteuerung
Ferndrucken-Steuerung
Streamer-Konfiguration sperren
Proxy-Server-Authentifizierung
Digital signierte Anträge
Active Directory Integration
Protokollierung
Protokolle sind eine wichtige Sicherheitsfunktion, da sie es Ihnen ermöglichen, Remote-Verbindungen, Dateiübertragungen und vieles mehr für Auditing-Zwecke zu verfolgen. Alle diese Funktionen und noch mehr sind in Splashtop verfügbar. Sehen Sie sich alle Sicherheitsfunktionen von Splashtop an.
Compliance
Überprüfen Sie, welche staatlichen Vorschriften und branchenspezifischen Konformitäten und Standards Ihr Fernzugriffsanbieter einhält.
Ein Fernzugriffstool sollte mindestens ISO-, SOC2-, PCI-, SCC- und DSGVO-konform sein. Die Einhaltung von HIPAA ist für das Gesundheitswesen enorm wichtig, so wie FERPA für das Bildungswesen (Splashtop unterstützt die Einhaltung sowohl von HIPAA als auch von FERPA). Darüber hinaus muss die Lösung selbst in der Lage sein, das Compliance-Programm Ihres eigenen Unternehmens zu unterstützen .
Erfahren Sie mehr über Splashtops Compliance mit Standards und Vorschriften.
Zuverlässigkeit
Zu guter Letzt wollen Sie eine Lösung, die zuverlässig ist. Fernzugriffslösungen mit automatischer Skalierung, Hochverfügbarkeit und Selbstheilungsfunktionen können dazu beitragen, dass es keine Serviceausfälle gibt.
Ihr Fernzugriff Tool muss rund um die Uhr laufen, da einer der Vorteile von Fernzugriff darin besteht, dass Benutzer jederzeit auf Arbeitscomputer zugreifen können. Schließlich könnte die Produktivität Ihrer Remote-Benutzer von Ihrer Fernzugriff-Software abhängen.
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