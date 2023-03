Sicherheitspraktiken von Splashtop

Splashtop betreibt zwei Cloud-Infrastrukturen, eine für in der EU ansässige Benutzer und eine für nicht in der EU ansässige Benutzer. Jede Infrastruktur umfasst ihre eigenen API-Server, Relay-Server, Webserver und Datenbank. Die Benutzerdaten werden nicht zwischen den beiden Infrastrukturen geteilt. Standardmäßig werden EU-Benutzer angewiesen, ihre Konten in der EU-basierten Cloud-Infrastruktur zu erstellen und ihre Benutzerdaten dort zu verwalten. Eine solche Trennung ermöglicht es Benutzern, eventuelle Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen.