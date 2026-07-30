Wenn Sie in Fernsupport-Software investieren, möchten Sie sicherstellen, dass Sie den bestmöglichen Gegenwert für Ihr Geld erhalten. Allerdings kann der Preisvergleich schwierig sein, da sich die Angebote der Anbieter und ihre Abrechnungsmodelle stark unterscheiden können.
Da jeder Anbieter unterschiedliche Einheiten berechnet – etwa Techniker, Benutzer, Endpunkte, Sitzungen oder Funktionsstufen – kann selbst ein niedrig beworbener Preis deutlich teurer werden. Für viele Unternehmen, darunter IT-Teams und MSPs, bietet eine Preisgestaltung auf Basis der gleichzeitigen Nutzung durch Techniker die größte Flexibilität. Aber wie können sie sicher sein, dass sie diese auch bekommen?
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns die gängigsten Preismodelle an, wie sich jedes auf die Gesamtkosten auswirkt und wie Sie das Modell finden, das am besten zur Arbeitsweise Ihrer Teams passt.
Wie wird Fernsupport-Software in der Regel bepreist?
Fernsupport wird in der Regel auf Basis bestimmter Einheiten bepreist, etwa nach der Anzahl der Techniker, unterstützten Benutzer, verwalteten Geräte, gleichzeitigen Sitzungen oder der im Tarif enthaltenen Funktionen. Einige Anbieter kombinieren mehrere dieser Einheiten, zum Beispiel einen Preis auf Basis der Anzahl unterstützter Benutzer und Funktionen oder Geräte und gleichzeitiger Sitzungen.
1. Preisgestaltung pro Techniker
Bei einem Preismodell pro Techniker benötigt jeder Techniker eine eigene Lizenz. Wenn ein weiterer Techniker Fernzugriff benötigt, steigen die Kosten entsprechend. Das macht es zu einem einfachen Preismodell für kleine, feste Teams, wird aber für Unternehmen mit wechselnden Schichten, gelegentlichen Nutzern, Teilzeittechnikern und ähnlichen Anforderungen umständlicher und teurer.
2. Preisgestaltung pro Nutzer
Ein Preisplan pro Benutzer basiert nicht auf der Anzahl der Techniker, die Fernsupport leisten, sondern auf den Endbenutzern, die ihn erhalten. Diese Preisgestaltung ist an jeden Mitarbeiter oder Endbenutzer gebunden, der Fernsupport benötigen könnte, und kann daher in Unternehmen mit vielen Mitarbeitern schnell ansteigen, selbst wenn sie nur ein kleines IT-Team haben.
Wenn ein Unternehmen IT-Fernsupport-Software kauft, sollte es klären, ob mit „Nutzer“ ein Techniker, Administrator, unterstützter Mitarbeiter oder Kontoinhaber gemeint ist; die Antwort kann den Preis erheblich beeinflussen.
3. Preise pro Gerät oder Endpoint
Bei einem Pro-Gerät-Modell berechnen Anbieter die Kosten anhand der Anzahl der Computer, Server oder sonstigen Endpunkte, die im Plan registriert sind, unabhängig davon, wie viele Mitarbeiter sie nutzen oder wie viele Techniker Zugriff darauf benötigen.
Dieses Modell eignet sich gut für feste Gerätebestände, die einen dauerhaften unbeaufsichtigten Zugriff erfordern. Wenn Teams jedoch große oder sich verändernde Gerätebestände unterstützen, kann die Preisgestaltung weniger effizient werden, insbesondere wenn Sie mobile Geräte, virtuelle Maschinen, inaktive Geräte und Ähnliches berücksichtigen.
4. Nutzungsbasierte oder sitzungsbasierte Preisgestaltung
Bei einem nutzungsbasierten Preismodell zahlen Unternehmen danach, wie stark sie die Lösung nutzen, nicht danach, wie viele Benutzer oder Endpunkte sie haben. Die Preisgestaltung kann vom Sitzungsvolumen, der Sitzungsdauer, den Support-Minuten oder anderen Verbrauchsmetriken abhängen.
Für Unternehmen mit nur gelegentlichem Fernsupport-Bedarf kann dies ein kosteneffizientes Modell sein. Eine schwankende Nachfrage kann jedoch dazu führen, dass sich die monatlichen Kosten nur schwer vorhersagen lassen. Unternehmen sollten außerdem auf Mindestabnahmen, Nutzungslimits und Gebühren bei Überschreitung achten, die unerwartete Zusatzkosten verursachen können.
5. Preise pro gleichzeitig eingesetztem Techniker
Die Preisgestaltung für gleichzeitige Techniker ähnelt der Preisgestaltung pro Techniker, mit dem Unterschied, dass Unternehmen nicht für jeden einzelnen Techniker zahlen, sondern eine maximale Anzahl an Technikern lizenzieren, die gleichzeitig Fernsupport leisten können. Dadurch können größere IT-Teams und MSPs sich einen kleineren Pool gleichzeitiger Lizenzen teilen, was die Gesamtkosten pro Agent reduziert.
Dieses Modell richtet die Preisgestaltung an der tatsächlichen Supportnachfrage statt an der Teamgröße aus und ist damit eine kosteneffiziente Wahl für Helpdesks, verteilte IT-Teams, MSPs und Unternehmen mit schichtbasierter Abdeckung.
Welche Faktoren beeinflussen die Gesamtkosten von Fernsupport-Software?
Beachten Sie, dass die Preiseinheit nur ein Teil der Gesamtkosten ist. Es gibt weitere Faktoren, die beeinflussen, wie viel Unternehmen zahlen, und die ebenfalls in die Entscheidungsfindung einbezogen werden sollten, insbesondere bei der Berechnung der Gesamtkosten. Dazu gehören:
Gesamtzahl der Techniker.
Anzahl der Techniker, die gleichzeitig arbeiten.
Anzahl der unterstützten oder verwalteten Endpunkte.
Anforderungen an betreuten und unbeaufsichtigten Support.
Anzahl gleichzeitiger Remote-Sitzungen.
Unterstützte Betriebssysteme und Gerätetypen.
Erforderliche Sicherheits- und Verwaltungskontrollen.
Integrationen für Service Desk, Ticketing, PSA oder ITSM.
Sitzungsaufzeichnung, Audit-Logs und Berichterstellung.
Dateiübertragung, Remote-Befehle und Tools für die Hintergrundverwaltung.
Zusatzoptionen für Endpunktmanagement und Sicherheit.
Cloud- oder On-Prem-Bereitstellung.
Standard- versus Premium-Support.
Monatliche oder jährliche Abrechnung.
Implementierungs-, Onboarding- und Schulungsgebühren.
Preise für Verlängerungen und Mindestvertragslaufzeiten.
All dies wirkt sich nicht nur auf den Preis, sondern auch auf den Gesamtwert aus. Beispielsweise kostet eine Lösung mit Dateiübertragung, Ticketing-Integrationen und robuster Sicherheit fast immer mehr als eine ohne diese Funktionen, bietet dafür aber auch insgesamt einen höheren Mehrwert. Entscheidungsträger sollten die gesamten jährlichen Kosten für ihre erwartete Größenordnung berechnen (anstatt monatliche Einstiegspreise zu vergleichen) und prüfen, was den größten Wert für den Preis bietet.
Wie wirken sich betreuter und unbeaufsichtigter Support auf die Preisgestaltung aus?
Beachten Sie, dass nicht jede Fernsupport-Software dieselben Funktionen und Möglichkeiten bietet. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, ob sowohl betreuter als auch unbeaufsichtigter Support angeboten wird oder nur eines von beidem. Anbieter von Fernsupport können diese Workflows unterschiedlich bündeln oder bepreisen, was sich erheblich auf die Gesamtkosten auswirken kann.
Beaufsichtigter Fernsupport
Betreuter Fernsupport ist eine Sitzung, bei der der Endnutzer anwesend ist, die Verbindung startet oder genehmigt und einem Techniker den Zugriff auf das Gerät erlaubt.
Bei betreutem Fernsupport berechnen Anbieter die Preise möglicherweise nach Technikern, gleichzeitigen Technikern, Sitzungen oder Plantypen, wobei einige Pläne es Technikern erlauben, eine unbegrenzte oder variable Anzahl betreuter Geräte zu unterstützen. Das macht ihn zu einer wertvollen Option für den Kundensupport, Employee-Helpdesks und Bring-Your-Own-Device-Umgebungen (BYOD), da Agenten damit bei Bedarf Remotesitzungen für beliebig viele Endpunkte starten können.
Unbeaufsichtigter Fernsupport
Unbeaufsichtigter Fernsupport hingegen bietet vorab autorisierten Zugriff auf Remote-Geräte, wenn keine Benutzer anwesend sind. Dafür werden die Berechtigungen für den Fernzugriff im Voraus erteilt, sodass der Techniker schnell eine Verbindung zum Gerät herstellen kann, ohne dass jemand anwesend sein muss, um einen Code einzugeben oder die Verbindung zu genehmigen.
Bei unbeaufsichtigtem Fernsupport begrenzen Anbieter in der Regel die Anzahl der Computer oder Endpunkte, auf die Agenten zugreifen können. Diese Kapazität kann in einer Technikerlizenz enthalten sein, in Endpunkt-Bundles verkauft oder separat nach der Anzahl der verwalteten Geräte bepreist werden. Käufer sollten berücksichtigen, wie viele Geräte einen dauerhaften Zugriff benötigen, damit sie einen passenden Plan wählen können, anstatt jedes unterstützte Gerät aufzunehmen.
Warum Käufer beides zusammen bewerten sollten
Auch wenn es so wirken mag, als müssten Unternehmen sich zwischen betreutem und unbeaufsichtigtem Zugriff entscheiden, sind in vielen Fällen beide notwendig. IT-Teams benötigen oft sowohl betreuten Zugriff für Fehlerbehebung und Support als auch unbeaufsichtigten Zugriff, um Geräte zu verwalten, an denen normalerweise keine Benutzer anwesend sind, wie etwa Server oder Kioske.
Daher ist es wichtig zu prüfen, ob beide im selben Tarif enthalten sind. Falls nicht, können dadurch zusätzliche Kosten entstehen, weil separate Produkte, Endpunkt-Pakete oder Funktions-Upgrades gekauft werden müssen.
Denken Sie daran: Das beste Preismodell ist das, das zu den Support-Workflows und Anforderungen Ihres Teams passt – nicht einfach das mit dem niedrigsten beworbenen Preis.
Warum die gleichzeitige Techniker-Bepreisung oft mehr Wert bietet
Auch wenn jedes Unternehmen eigene Anforderungen an den Fernsupport hat, bietet die Preisgestaltung mit gleichzeitigen Technikern oft den besseren Gegenwert für Teams, deren Techniker nicht alle gleichzeitig Support leisten. Die gleichzeitige Preisgestaltung hilft Unternehmen dabei, nur für den Fernsupport zu zahlen, den sie benötigen und tatsächlich nutzen, anstatt auf Basis der Gesamtzahl ihrer Techniker oder Endpunkte zu zahlen, was es zu einem kosteneffizienten Modell macht.
Die Preisgestaltung pro gleichzeitig arbeitendem Techniker bietet viele Vorteile, darunter:
1. Sie zahlen für aktive Support-Kapazität
Bei einer Preisgestaltung nach gleichzeitig aktiven Technikern zahlen Unternehmen für die Anzahl der Techniker, die gleichzeitig aktiv Fernsupport leisten, anstatt für jeden Techniker einzeln zu zahlen. Dadurch richtet sich die Preisgestaltung nach dem tatsächlichen betrieblichen Bedarf, anstatt vollständige Lizenzen für Personen kaufen zu müssen, die möglicherweise nur gelegentlich Zugriff benötigen.
2. Größere Teams können sich denselben Lizenzpool teilen
Bei Preismodellen für gleichzeitig arbeitende Techniker zahlen Unternehmen für einen Lizenzpool, der von Technikern, Schichten, Standorten und Eskalationsgruppen gemeinsam genutzt werden kann. Das bedeutet, dass Techniker Lizenzen aus diesem Pool gemeinsam nutzen können, anstatt für jede Person eine eigene Lizenz zu benötigen, und das Hinzufügen eines Technikers erfordert nicht unbedingt den Kauf einer neuen Lizenz.
3. Die Kosten skalieren mit dem Arbeitsaufkommen statt mit der Mitarbeiterzahl
Unternehmen mit Preismodellen für gleichzeitige Techniker können skalieren, wenn ihre Arbeitslast steigt, statt jedes Mal, wenn ein neuer Agent oder Endpunkt hinzukommt. Dadurch entsteht ein klarerer Zusammenhang zwischen Supportvolumen und Softwarekosten, was die Budgetplanung besser vorhersehbar macht und die Skalierung günstiger gestaltet, wenn IT-Teams und MSPs wachsen.
4. Gleichzeitige Lizenzierung unterstützt schichtbasierte Teams
Viele Unternehmen und MSPs haben Techniker, die zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, darunter morgens, abends, nachts und in regionalen Schichten. Mit Lizenzplänen pro gleichzeitig arbeitendem Techniker müssen Unternehmen nur für die Agenten bezahlen, die sie in jeder Schicht benötigen, statt insgesamt für alle. So bleibt die Anzahl der Lizenzen auf einem angemessenen, erschwinglichen Niveau, anstatt sich nach der Mitarbeiterzahl zu richten.
Preisbeispiel für gleichzeitige Techniker
Bei all den Faktoren, die in die Preisgestaltung einfließen, kann es schwierig sein, die Gesamtkosten zu berechnen. Sehen wir uns also eine hypothetische Situation an und ermitteln, welcher Preisansatz dafür am besten geeignet wäre.
In diesem Szenario hat ein Unternehmen 20 Techniker, die auf mehrere Schichten verteilt sind. Bei ihrem durchschnittlichen Supportvolumen müssen in der Regel nie mehr als fünf Techniker gleichzeitig Remote-Unterstützung leisten.
Wie lassen sich die Preisansätze also vergleichen?
Preisansatz
Lizenzen, die das Team benötigen könnte
Was beeinflusst die Kosten
Preisgestaltung für benannte Techniker
20
Jeder Techniker, der die Software nutzen kann, unabhängig davon, wann oder wie viele gleichzeitig.
Preisgestaltung für gleichzeitige Techniker
5
Die maximale Anzahl an Technikern, die Nutzer gleichzeitig unterstützen.
Preisgestaltung pro Gerät
Variiert je nach Flottengröße
Anzahl der registrierten oder verwalteten Endpunkte.
Nutzungsbasierte Preisgestaltung
Variiert monatlich
Sitzungsvolumen, -dauer oder Verbrauch.
Angesichts dieser Faktoren sehen wir, dass das Preismodell mit gleichzeitigen Technikern am ehesten zu ihren Workloads passt. In diesem Fall sollten sie eine Anzahl von Lizenzen erwerben, die dem normalen Bedarf, Spitzenzeiten und einer angemessenen Reserve entspricht, falls unerwartete Probleme auftreten.
Für dieses Team würden Preise für gleichzeitige Techniker wahrscheinlich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, als jeden Techniker einzeln zu lizenzieren, und dabei besser planbar bleiben als nutzungsbasierte Preise.
Wann ist die Preisgestaltung für gleichzeitige Techniker am sinnvollsten?
Das ist bei Weitem nicht das einzige Szenario, in dem die Preisgestaltung pro gleichzeitig arbeitendem Techniker optimal ist. Es gibt mehrere Situationen, in denen es günstiger ist, für eine maximale Anzahl gleichzeitiger Techniker zu zahlen, statt pro Endpunkt oder pro Techniker.
Preise für gleichzeitige Techniker funktionieren besonders gut in mehreren Szenarien und Umgebungen, darunter:
Helpdesks mit mehr Technikern als gleichzeitigen Support-Sitzungen.
IT-Teams, die über mehrere Schichten hinweg arbeiten, sodass jeweils nur wenige Techniker gleichzeitig benötigt werden.
MSPs mit Technikern, die mehrere Kundenumgebungen betreuen, bei denen eine Abrechnung pro Endpunkt schnell zu teuer werden würde.
Verteilte Teams, die über verschiedene Regionen oder Zeitzonen hinweg arbeiten.
Unternehmen mit Teilzeitkräften oder gelegentlich eingesetzten Support-Mitarbeitenden, die nicht alle gleichzeitig arbeiten werden.
Teams mit spezialisierten Eskalationstechnikern.
Service Desks, bei denen sich der Supportbedarf im Laufe des Tages verändert.
Wachsende Teams, die Personal aufstocken möchten, ohne automatisch zusätzliche Lizenzen zu benötigen.
Während die Preisgestaltung pro Gerät für Unternehmen mit einem festen Bestand an unbeaufsichtigten Endpunkten vorzuziehen sein kann, ist die Preisgestaltung für gleichzeitige Techniker oft flexibler für Teams mit wechselnden Technikern, mehreren Schichten oder schwankender Supportnachfrage.
So vergleichen Sie die Preise von Fernsupport-Software
Wenn Sie Fernsupport-Software bewerten, um die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden, kann es schwierig sein zu wissen, wo Sie anfangen oder was Sie messen sollen. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, mit der Sie Softwareoptionen und Preismodelle vergleichen können:
Ermitteln Sie die abrechnungsrelevante Einheit: Zuerst müssen Sie wissen, wofür Sie bezahlen. Stellen Sie fest, ob der Anbieter pro Techniker, Nutzer, Endpunkt, Sitzung, gleichzeitigem Techniker oder nach einer Kombination daraus abrechnet (und denken Sie daran: Es gibt einen Unterschied zwischen „pro Techniker“ und „pro Nutzer“).
Schätzen Sie die gleichzeitige Nutzung durch Techniker: Als Nächstes sollten Sie ermitteln, wie viele Techniker während normaler und Spitzenzeiten tatsächlich gleichzeitig Fernsupport leisten werden. So können Sie bestimmen, wie viele Lizenzen Sie benötigen und wie hoch der Preisunterschied zwischen einem Tarif „pro Techniker“ und einem Tarif „pro gleichzeitigem Techniker“ ausfällt.
Erforderliche Kapazität für unbeaufsichtigte Geräte berechnen: Nicht alle Endpunkte benötigen unbeaufsichtigten Support. Zählen Sie die Geräte, die einen dauerhaften unbeaufsichtigten Zugriff benötigen, und prüfen Sie, wie der Anbieter diese Endpunkte bündelt, damit Sie die benötigte Zugänglichkeit erhalten.
Prüfen Sie, was im Basistarif enthalten ist: Gehen Sie nicht davon aus, dass der Basistarif alles enthält, was Sie brauchen. Prüfen Sie, ob betreuter und unbeaufsichtigter Zugriff, gleichzeitige Sitzungen, Plattformunterstützung für die von Ihnen verwendeten Geräte, Administrationswerkzeuge, Berichte und Integrationen mit den Tools enthalten sind, die Ihre Teams benötigen.
Erforderliche Upgrades und Add-ons hinzufügen: Falls der Basisplan bestimmte Funktionen nicht enthält, können Sie diese möglicherweise als Add-ons hinzufügen. Achten Sie auf höhere Tarife, Endpoint-Pakete, Sicherheitsfunktionen, Service-Desk-Funktionen, Tools für das Endpunktmanagement oder Premium-Support, die die von Ihnen benötigten Funktionen enthalten, und prüfen Sie, wie sich das auf den Preis auswirkt.
Rechnen Sie jedes Angebot auf Jahreskosten um: Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie viel Sie pro Jahr ausgeben werden. Vergleichen Sie die monatlichen und jährlichen Angebote und prüfen Sie, wie viel jedes über denselben Vertragszeitraum kostet, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln.
Zukünftiges Wachstum planen: Auch die Planung für die Zukunft ist wichtig, besonders für wachsende Unternehmen. Berechnen Sie, was der Plan mit mehr Technikern, mehr Endpoints und einer höheren Nachfrage nach gleichzeitigem Support kosten würde, und sehen Sie, wie er mit Ihren sich ändernden Anforderungen skaliert.
Vertrags- und Verlängerungsbedingungen prüfen: Lassen Sie sich nicht vom Kleingedruckten ausbremsen. Achten Sie auf Bedingungen wie Abrechnungsintervall, Mindestlaufzeiten, Änderungen bei Verlängerungen, Kündigungsregeln und Beschränkungen, die zusätzliche Kosten auslösen könnten, damit diese Sie nicht überraschend treffen.
Häufige Fehler bei den Fernsupport-Preisen
Allerdings gibt es bei der Bewertung von Fernsupport-Lösungen und Preisplänen einige Fehler, die Unternehmen und Entscheidungsträger machen können. Es ist wichtig, diese häufigen Fehltritte zu kennen, um sie zu vermeiden.
Häufige Preisfehler sind:
Wer nur die beworbenen Einstiegspreise vergleicht, ohne die Planlimits abzugleichen, riskiert höhere Kosten als erwartet oder erhält nicht die benötigte Anzahl an Lizenzen.
Dabei wird angenommen, dass „pro Benutzer“ bei allen Anbietern dieselbe Bedeutung hat, obwohl manche damit „pro Techniker“ oder „pro Endbenutzer“ meinen.
Die Lizenzierung jedes einzelnen Technikers ohne Berücksichtigung der gleichzeitigen Nutzung führt dazu, dass Unternehmen für eine unnötig hohe Anzahl an Lizenzen zahlen.
Das Ignorieren von Limits für unbeaufsichtigte Endpunkte, wodurch Endpunkte ohne Support bleiben.
Die Anzahl der Geräte mit dauerhaftem Zugriff wird zu hoch eingeschätzt, wodurch Unternehmen zu viel bezahlen.
Wenn Einschränkungen bei gleichzeitigen Sitzungen nicht berücksichtigt werden, kann das dazu führen, dass Techniker zeitweise keine Remotesitzung starten können.
Monatliche und jährliche Preise so zu vergleichen, als wären sie gleichwertig, anstatt auf Grundlage von Gesamtkosten und Nutzen zu rechnen.
Fehlende Upgrades auf erforderliche Funktionsstufen.
Ohne Add-ons, Integrationen, Onboarding- oder Supportgebühren, was zu deutlich höheren Preisen als erwartet führt.
Bewertung der aktuellen Kosten ohne Modellierung für zukünftiges Wachstum.
Es wird ein Modell gewählt, das die Größe einer Organisation widerspiegelt, statt ihrer tatsächlichen Support-Aktivität.
So funktioniert die Preisgestaltung von Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support bietet IT-Teams, Helpdesks und MSPs betreuten und unbeaufsichtigten Fernsupport über Geräte und Betriebssysteme hinweg. Die Preisgestaltung kombiniert eine Lizenzierung nach gleichzeitigen Benutzern für Techniker mit Kapazitäten für verwaltete Computer für unbeaufsichtigten Zugriff.
Mit Splashtop Remote Support erhalten Sie:
1. Lizenzierung nach gleichzeitig aktiven Technikern
Splashtop Remote Support verwendet eine Concurrent-User-Lizenzierung, was bedeutet, dass die Preisgestaltung darauf basiert, wie viele Techniker die Software gleichzeitig aktiv nutzen müssen, anstatt für jeden Techniker eine separate Lizenz zu verlangen. Es ist nicht nötig, für jeden Techniker eine separate Lizenz zu kaufen, da sie sich den verfügbaren Pool gleichzeitiger Lizenzen über Schichten und Standorte hinweg teilen können.
2. Flexible Unterstützung für größere Teams
Teams mit wechselnden Technikern, mehreren Schichten im Tagesverlauf oder Teams an verschiedenen Standorten können dieselbe gleichzeitige Kapazität nutzen. Daher müssen Teams nur die gleichzeitige Nutzung berücksichtigen, statt ihre Größe. Wenn die Nutzung eines Unternehmens zunimmt, kann es neue Lizenzen hinzufügen, anstatt für jeden Techniker eine neue Lizenz zu benötigen.
3. Betreuter und unbeaufsichtigter Fernsupport
Splashtop Remote Support bietet On-Demand-Sitzungen für betreuten Support und unbeaufsichtigten Zugriff. On-Demand-Sitzungen können verwendet werden, um Computer und Mobilgeräte per Sitzungscode zu unterstützen, während die Kapazität für verwaltete Computer bestimmt, wie viele Geräte für einen dauerhaften unbeaufsichtigten Zugriff konfiguriert werden können. Unternehmen sollten sowohl ihren Bedarf an gleichzeitigen Technikern als auch die Anzahl der Computer mit erforderlichem unbeaufsichtigtem Zugriff bewerten.
4. Ein praktikablerer Weg, den Preis an die Nutzung anzupassen
Eine Preisgestaltung nach benannten Benutzern kann Unternehmen dazu zwingen, Techniker zu lizenzieren, die die Software nur gelegentlich nutzen. Das Modell der gleichzeitigen Lizenzierung von Splashtop ermöglicht es einem größeren Technikerteam, die verfügbare Kapazität auf Basis der gleichzeitigen Nutzung zu teilen. Das kann die Lizenzauslastung verbessern und die Skalierung planbarer machen.
Wählen Sie ein Preismodell, das dazu passt, wie Ihr Team arbeitet
Die Preise für Fernsupport-Software können je nach Anbieter und Tarif erheblich variieren. Die Kosten hängen von der lizenzierten Einheit, den enthaltenen Support-Workflows und den Begrenzungen für Techniker, Geräte und Sitzungen ab. Daher sollten Unternehmen sicherstellen, dass sie den besten Preis und den größten Nutzen aus ihren Fernsupport-Tools erhalten.
Teams sollten die gleichzeitige Nutzung durch Techniker zusammen mit der Anzahl der Geräte bewerten, die einen dauerhaften unbeaufsichtigten Zugriff erfordern. Dies bietet die flexibelste und kosteneffizienteste Option für IT-Teams, Helpdesks und MSPs, wenn nicht alle Techniker gleichzeitig Fernsupport leisten.
Mit Splashtop Remote Support erhalten Unternehmen betreuten und unbeaufsichtigten Fernsupport mit einer Lizenzierung nach gleichzeitig aktiven Technikern. So wird es einfach und kostengünstig, Remote-Geräte im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Dadurch können IT-Support-Teams und MSPs vermeiden, für jeden Techniker eine namentliche Lizenz zu erwerben, und gleichzeitig die benötigte Kapazität an verwalteten Computern für unbeaufsichtigten Zugriff auswählen.
Möchten Sie Splashtop Remote Support selbst erleben? Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion und sehen Sie, wie einfach Fernsupport sein kann.