Fernzugriff ermöglicht es Mitarbeitenden, sich von jedem Gerät und von überall aus mit ihren Arbeitscomputern zu verbinden, sodass sie von überall aus arbeiten können. Mit diesem Zugriff gehen jedoch Sicherheitsrisiken einher, wenn Mitarbeitende keine sicheren Tools verwenden.
Mitarbeitende müssen von zu Hause aus auf ihre Arbeitscomputer zugreifen können, ohne auf nicht verwaltete Tools, riskante Abkürzungen oder weitreichenden Netzwerkzugriff angewiesen zu sein, der die Cybersicherheit beeinträchtigt. Das wird mit einer Fernzugriffslösung für Unternehmen möglich, die autorisierten Nutzern sicheren Zugriff auf ihre Computer bietet und gleichzeitig der IT die Kontrolle lässt.
Schauen wir uns also an, was sicherer Fernzugriff erfordert, welche Risiken Workarounds verursachen können und wie Unternehmen sicheres Remote-Arbeiten fördern können.
Was ist die sicherste Methode, um per Fernzugriff auf einen Arbeitscomputer zuzugreifen?
Der sicherste Weg, aus der Ferne auf einen Arbeitscomputer zuzugreifen, ist die Nutzung einer Fernzugriffslösung für Unternehmen wie Splashtop. Ein gutes Fernzugriffsprogramm umfasst Sicherheitsfunktionen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), zentrale Zugriffsverwaltung, benutzerbasierte Berechtigungen und Sitzungstransparenz. So wird sichergestellt, dass nur verifizierte, autorisierte Benutzer auf bestimmte Geräte zugreifen können und Remote-Sitzungen sicher bleiben.
Fernzugriff sollte nicht umfassend und uneingeschränkt sein. Stattdessen ist spezifischer, kontrollierter Fernzugriff entscheidend. Mitarbeitende sollten auf ihre Arbeitscomputer und andere autorisierte Geräte zugreifen können, aber nicht darüber hinaus. Ebenso sollten IT-Teams Berechtigungen verwalten, Authentifizierung durchsetzen, Aktivitäten überprüfen und Berechtigungen bei Bedarf anpassen können.
Eine gute Fernzugriffslösung sollte Mitarbeitenden Zugriff auf die Geräte, Dateien und Anwendungen geben, die sie für ihre Arbeit benötigen, ohne Bürocomputer oder Netzwerke für alle offenzulegen. Dafür ist eine Kombination aus Kontosicherheit, Zugriffskontrollen und Richtliniendurchsetzung erforderlich. Wenn dies richtig umgesetzt wird, macht es die Remote-Arbeit schnell und effizient.
Warum gängige Fernzugriffs-Workarounds Risiken schaffen
Aber warum ist spezielle Fernzugriffssoftware für Remote-Arbeit so wichtig? Es gibt andere Möglichkeiten, auf Remote-Geräte zuzugreifen, doch dafür sind Umgehungslösungen oder Tools erforderlich, die möglicherweise nicht so sicher sind. Tatsächlich gibt es mehrere bekannte Risiken bei diesen gängigen Umgehungslösungen:
1. Die direkte Offenlegung von RDP kann die Angriffsfläche vergrößern
Eine gängige Behelfslösung ist es, den Desktop-Zugriff direkt für das Internet zu öffnen. Auch wenn dies wie eine schnelle und einfache Möglichkeit erscheinen mag, Fernzugriff bereitzustellen, entstehen dadurch unnötige Sicherheitsrisiken und eine größere Angriffsfläche für Geschäftssysteme. Firewall-Regeln und Portänderungen können zwar etwas mehr Sicherheit bieten, sind aber oft schwer konsistent und sicher zu verwalten und damit eine wenig verlässliche Option.
Kurz gesagt: Die direkte Freigabe von RDP ist eine der riskantesten Methoden, um Mitarbeitenden den Zugriff auf Bürocomputer zu ermöglichen, und sollte in der Regel vermieden werden.
2. VPN-Zugriff kann umfassender sein, als der Benutzer benötigt
Virtuelle private Netzwerke (VPNs) werden häufig eingesetzt, um Mitarbeiter im Homeoffice zu unterstützen, sind aber in der Regel für den Netzwerkzugriff und nicht für den Zugriff auf einen zugewiesenen Computer konzipiert. Wenn Mitarbeiter nur ihre Bürogeräte benötigen, kann ein umfassender Netzwerkzugriff mehr sein als nötig und zusätzliche Komplexität und Risiken schaffen.
3. Remote-Desktop-Tools für Verbraucher bieten keine Business-Kontrollen
Es gibt zwar mehrere Tools für den Fernzugriff für Verbraucher, diese sind jedoch ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Fernzugriff für Unternehmen erfordert eine stärkere Administration, darunter zentralisierte Berechtigungen, Authentifizierungssteuerungen, Protokollierung und die Möglichkeit, Zugriffe zu entfernen oder anzupassen, wenn sich Rollen ändern. Einfache Fernzugriffs-Tools für den privaten Gebrauch bieten oft nicht die zentralisierten Kontrollen, die Protokollierung und die Richtliniendurchsetzung, die Unternehmen benötigen.
4. Virtuelle Desktop-Projekte können mehr umfassen, als dieser Anwendungsfall erfordert
Virtuelle Desktops und Cloud-PCs mögen attraktiv erscheinen, weil sie das physische Gerät vollständig aus der Gleichung nehmen. Allerdings erfordern diese in der Regel zusätzliche Infrastruktur, Lizenzen, Migrationsplanung und Verwaltung, damit sie ordnungsgemäß funktionieren – insbesondere, wenn Unternehmen wachsen. Außerdem kann eine vollständige Migration zu virtuellen Desktops für Unternehmen, die bereits in ihre physische Infrastruktur investiert haben, teuer und zeitaufwendig sein.
Wenn Unternehmen einfach sicheren Fernzugriff auf bestehende Bürocomputer benötigen, ist eine dedizierte Fernzugriffslösung deutlich praktischer als virtuelle Desktops.
Warum Splashtop die sicherere Wahl für den Fernzugriff auf Bürocomputer ist
Wenn die direkte RDP-Exposition, der VPN-Zugang, virtuelle Desktops und Remote-Desktop -Tools für Verbraucher für sicheres Remote-Arbeiten nicht ausreichen – was funktioniert dann? Wenn Sie sicheren Fernzugriff für Ihr Unternehmen benötigen, bietet Splashtop die Benutzerfreundlichkeit, nahtlose Konnektivität und Sicherheit auf Enterprise-Niveau, die Sie brauchen, damit Mitarbeitende und IT-Teams remote auf Geräte zugreifen können – ob im Homeoffice oder unterwegs – und gleichzeitig unbefugte Nutzer ferngehalten werden.
1. Zugriff nur auf den zugewiesenen Arbeitscomputer
Mit Splashtop können IT-Teams jeder Benutzerin und jedem Benutzer Zugriff auf ihre Arbeitscomputer gewähren, ohne Zugriff auf das gesamte Netzwerk zu geben. So wird eine nahtlose Fernverbindung ermöglicht, während das Netzwerk sicher bleibt, damit sich Mitarbeitende auf ihre Arbeit konzentrieren können.
2. Halten Sie Remote-Desktop-Ports vom öffentlichen Internet fern
Mit Splashtop können Mitarbeitende sich sicher verbinden, ohne den Zugriff auf eine breitere Umgebung zu öffnen. Dadurch entfallen die Risiken, die mit direkter RDP-Exposition und Port-Forwarding-Ansätzen verbunden sind, was die Sicherheit verbessert und gleichzeitig den Zugriff von überall ermöglicht.
3. Geben Sie der IT zentrale Kontrolle
IT-Teams können Splashtop nutzen, um Benutzer zu verwalten, Geräte zuzuweisen und Authentifizierungseinstellungen über eine einzige, benutzerfreundliche Konsole durchzusetzen. Dadurch werden Kontrolle und Verwaltbarkeit verbessert, indem alles, was IT-Mitarbeitende benötigen, an einem sicheren Ort gebündelt wird.
4. Sicheres, produktives Arbeiten von zu Hause unterstützen
Mitarbeitende können auf die Desktop-Umgebung, Dateien, Anwendungen und Einstellungen zugreifen, die sie bereits auf ihrem Bürocomputer verwenden. So erhalten Benutzer auch von zu Hause aus ein vertrautes Arbeitserlebnis, während der Zugriff durch Unternehmensrichtlinien geregelt bleibt.
Was macht Fernzugriff sicher?
Vor diesem Hintergrund: Was macht Fernzugriff mit Lösungen wie Splashtop im Vergleich zu anderen Zugriffsformen so sicher? Gute Fernzugriffssoftware umfasst mehrere Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Geräten und Benutzerkonten, darunter:
Multi-Faktor-Authentifizierung zur Verifizierung von Benutzern und zur Verringerung der Abhängigkeit von Passwörtern als einziger Form der Kontosicherheit.
Verschlüsselte Fernsitzungen zum Schutz von Aktivitäten und Daten während der Übertragung.
Benutzerbasierte Berechtigungen, die sicherstellen, dass Mitarbeitende nur auf genehmigte Computer zugreifen können.
Zentrale Admin-Steuerungen zum Zuweisen, Ändern und Entziehen von Zugriffen, wenn sich Benutzerrollen ändern.
Keine öffentliche Freigabe von Remote-Desktop-Ports.
Sitzungsprotokollierung, um Transparenz über Aktivitäten zu schaffen und die Audit-Bereitschaft zu verbessern.
Endpunkt-Patching, um Risiken und Schwachstellen durch veraltete Software zu reduzieren.
Gerätesicherheitskontrollen zum Schutz von Geräten im Büro und an entfernten Standorten.
Schneller Entzug von Zugriffsrechten, wenn Mitarbeitende die Rolle wechseln oder das Unternehmen verlassen.
Skalierbare Verwaltung für Teams mit mehreren Benutzern und Computern.
So hilft Ihnen Splashtop, sicher per Fernzugriff auf ein Bürogerät zuzugreifen
Effizientes, zuverlässiges Remote-Arbeiten erfordert eine Lösung für sicheren Fernzugriff, die für den geschäftlichen Einsatz entwickelt wurde. Splashtop Remote Access hilft Mitarbeitenden, von zu Hause aus sicher eine Verbindung zu ihren zugewiesenen Bürocomputern herzustellen, und gibt Unternehmen gleichzeitig die Kontrolle, die sie für die Verwaltung des Zugriffs benötigen.
1. Sicherer Fernzugriff auf Bürocomputer
Mit dem Fernzugriff von Splashtop können Mitarbeiter sich von zu Hause oder unterwegs sicher mit ihren Bürocomputern verbinden. Damit können sie einfach auf ihre Projekte, Dateien, Anwendungen und spezialisierte Software zugreifen und so remote arbeiten, ohne einen umfassenden Netzwerkzugriff zu öffnen.
2. Zentrale Zugriffsverwaltung
Splashtop ermöglicht IT-Teams, Benutzer, Berechtigungen, Authentifizierungseinstellungen und Gerätezuteilungen über ein zentrales Dashboard zu verwalten. So können Unternehmen Fernzugriffsregeln und -berechtigungen mühelos verwalten sowie Benutzer einfach onboarden und verwalten, wenn Mitarbeitende hinzukommen, ausscheiden oder ihre Rolle wechseln.
3. Transparenz bei Fernzugriffsaktivitäten
Splashtop bietet IT-Teams Einblick in Remote-Sitzungen und Zugriffsaktivitäten, sodass sie sehen können, wer wann auf welches Gerät zugegriffen hat. Das hilft dabei, Remote-Arbeit zu überwachen und verdächtiges Verhalten zu erkennen sowie die Audit-Bereitschaft und IT-Compliance zu verbessern.
4. Endpoint-Management mit Splashtop AEM
Wenn IT-Teams mehr Transparenz und Kontrolle über verwaltete Endpunkte benötigen, bietet Splashtop AEM Funktionen für Patch-Management, Inventarisierung, Warnmeldungen und Problembehebung. So können Teams Büro- und Remote-Geräte aktuell, überwacht und verwaltbar halten – unabhängig davon, von wo aus Benutzer arbeiten.
Checkliste für sicheren Zugriff auf Bürocomputer
Wie können Sie also sicherstellen, dass Sie bei der Nutzung von Fernzugriff optimale Sicherheit gewährleisten? Wir haben eine praktische Checkliste für die Einrichtung von Fernzugriff auf Computer zusammengestellt. Befolgen Sie diese Schritte, und Sie können sicher und selbstbewusst von überall aus arbeiten.
Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf autorisierte Benutzer beschränkt ist, damit sich unbefugte Benutzer nicht verbinden können.
Stellen Sie sicher, dass jedem Benutzer nur die Computer zugewiesen sind, die er benötigt.
Richten Sie die erforderliche Multi-Faktor-Authentifizierung ein.
Nutzen Sie eine Fernzugriffslösung mit verschlüsselten Remote-Sitzungen.
Stellen Sie sicher, dass Remote-Desktop-Ports nicht dem öffentlichen Internet ausgesetzt sind.
Lassen Sie den Zugriff zentral von der IT zuweisen und verwalten.
Richten Sie die Sitzungsprotokollierung ein.
Office-Geräte patchen und überwachen.
Stellen Sie sicher, dass der Zugriff schnell widerrufen werden kann.
Vermeiden Sie es, Benutzern unnötigen Netzwerkzugriff zu gewähren.
Erhalten Sie sicheren Fernzugriff auf Ihren Bürocomputer mit Splashtop
Sicherer Fernzugriff sollte es Mitarbeitenden ermöglichen, sich mit ihren Arbeitsgeräten zu verbinden, ohne Remote-Desktop-Ports offenzulegen, umfassenden Netzwerkzugriff zu gewähren oder auf nicht verwaltete Tools angewiesen zu sein. Mit der richtigen Fernzugriffslösung können Sie sicher von überall aus arbeiten – mit derselben Einfachheit und Bequemlichkeit wie im Büro, während Konten und Geräte geschützt bleiben.
Splashtop Remote Access bietet Unternehmen eine sichere und leistungsstarke Möglichkeit, Mitarbeitenden den Zugriff auf ihre Bürocomputer von zu Hause aus zu ermöglichen. Es bietet sichere Fernverbindungen über Geräte und Betriebssysteme hinweg – mit verschlüsselten Remote-Sitzungen und zentralen IT-Kontrollen. Mit zentralen IT-Kontrollen können IT-Teams Sicherheitseinstellungen, Benutzer und Aktivitäten einfach verwalten, um Netzwerke sicher zu halten.
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