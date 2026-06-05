Preiserhöhung für GoToMyPC? Benutzer berichten von 200 % Kostensteigerung

GoToMyPC-Kunden haben ihre Abonnements gekündigt und sind zu Splashtop gewechselt, nachdem sie herausgefunden haben, dass GoToMyPC ihren Verlängerungspreis verdreifacht hat.
GoToMyPC hat die Preise für seine GoToMyPC-Fernzugriffsprodukte erhöht. In einigen Fällen wurde der Preis um fast das Dreifache erhöht. Einige schockierte GoToMyPC-Kunden berichteten, dass ihre jährlichen Kosten für das persönliche Abo von GoToMyPC auf 420 $/Jahr (früher 230 $/Jahr) steigen würden. Das entspricht einer Preiserhöhung von 83 %.
Die Änderungen erfolgen, nachdem GoToMyPC 2017 von LogMeIn übernommen wurde. LogMeIn hat im Laufe der Jahre eine eigene Geschichte mit erheblichen Preiserhöhungen hinter sich. Mehr dazu sieht man in dieser LogMeIn Central-Preiserhöhung und die LogMeIn Pro-Preiserhöhung.
Sorgen um die GoToMyPC-Preiserhöhung
Die Gegenreaktion in den sozialen Medien ist offensichtlich, da viele GoToMyPC-Benutzer ihre Frustration über plötzliche Preiserhöhungen zum Ausdruck bringen, während Vergleiche zwischen Splashtop und GoToMyPC die wettbewerbsfähigere Preisgestaltung von Splashtop als entscheidenden Vorteil hervorheben.
@GoToMyPC hat seine Preise verdreifacht. Nicht weise. Seit über einem Jahrzehnt Kunde. Dienst storniert.
– Eugene S (@CA_Russiantank) 4. September 2018
@GoToMyPC Wow! und NICHT im guten Sinne! Mein @GoToMyPC- Plan kostete im Dezember 2017 110 US-Dollar und mein Plan soll im Dezember 2018 für 420 US-Dollar verlängert werden! Fast 4 mal so viel. Online kann man nicht kündigen, man muss dort anrufen - not a happy bunny! ☹️
– Jane Moore (@Jane_eLearning) 23. November 2018
@GoToMyPC @LogMeIn Verrückte Preiserhöhung von über 800 % und Sie geben mir nur die Möglichkeit, mein Konto telefonisch zu kündigen?!?! Sie wissen, wo Sie es schieben können! Es gibt einen besonderen Ort für Unternehmen wie Ihres, er heißt Liquidation und alte Geschichte! Weg, Ihre Kunden zu verarschen!
- Fiosco (@FioscoHQ) 15 November 2018
Hat jemand eine Rec für den Remotedesktopzugriff? @GoToMyPC hat gerade mein Geschäft nach einem unerklärlichen Anstieg um 257 % verloren.
– A. Baier (@ay_bear) 6. September 2018
@GoToMyPC Ich habe gerade meine Jahresrechnung bekommen. über 200% Steigerung??? Bin seit Jahren treuer Kunde und kann Sie sich jetzt nicht mehr leisten :(
- Entschuldigung (@oopsieee) 3 September 2018
Wie die Preiserhöhung von GoToMyPC die Benutzer zu alternativen Lösungen drängt
Die jüngsten Preisänderungen von GoToMyPC haben viele langjährige Benutzer frustriert. Für Privatpersonen und Unternehmen, die auf den Fernzugriff angewiesen sind, hat dieser erhebliche Preisanstieg weit verbreitete Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit und Transparenz ausgelöst.
Anstatt hohe und unerwartete Verlängerungsgebühren zu übernehmen, erkunden viele Nutzer jetzt führende Fernzugriffslösungen, die kostengünstiger sind. Online-Foren und Bewertungen spiegeln die wachsende Unzufriedenheit mit dem GoToMyPC-Preismodell wider, wobei Benutzer aktiv nach Alternativen suchen, die vergleichbare Funktionen bieten, ohne ihr Budget zu sprengen.
Diese Verschiebung weckt das Interesse an Plattformen wie Splashtop, die einen schnellen, sicheren und funktionsreichen Fernzugriff zu einem Bruchteil der Kosten bieten. Da immer mehr Benutzer erkennen, dass sie keine Kompromisse bei der Leistung eingehen müssen, um erschwinglich zu sein, beschleunigen die aggressiven Preiserhöhungen von GoToMyPC den Übergang zu modernen, skalierbaren Alternativen.
Möchten Sie aufgrund der GoToMyPC-Preiserhöhung wechseln? Testen Sie Splashtop
Splashtop wird seinen Startpreis für Splashtop Remote Access bei 66 €/Jahr belassen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 hat Splashtop den Startpreis von Splashtop Remote Access nie erhöht. Tatsächlich ist Ihr Preis beim Kauf eines Splashtop-Produkts festgelegt, was bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen über eine erhöhte Verlängerungsgebühr machen müssen.
Splashtop Remote Access ist eine preisgekrönte Fernzugriffslösung für Einzelpersonen und Teams. Mit Splashtop erhalten Sie das schnellste Fernzugriffstool zum besten Preis und mit den gleichen Top-Funktionen wie GoToMyPC. Sieh dir den vollständigen Vergleich an, aus dem hervorgeht, warum Splashtop die beste GoToMyPC-Alternative ist.
Wenn Sie bereits Kunde von GoToMyPC sind, können Sie Splashtop 7 Tage lang kostenlos testen, um zu vergleichen und selbst zu sehen, warum so viele bereits von GoToMyPC zu Splashtop gewechselt sind. Sie erhalten nicht nur die beste Lösung für den Fernzugriff, sondern können sich auch Hunderte von Dollar pro Jahr sparen, indem Sie zu Splashtop wechseln.
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