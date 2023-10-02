GoToMyPC-Preisvergleich
Sparen Sie mindestens 75 %, wenn Sie sich stattdessen für Splashtop entscheiden
Warum GoToMyPC Sie möglicherweise zu viel kostet
GoToMyPC ist eine der teuersten Remote-Desktop-Plattformen, die derzeit erhältlich sind. Für den Fernzugriff auf nur 1 Computer müssen Sie mit GoToMyPC 420 $ pro Jahr bezahlen! Darüber hinaus wurden Benutzer von Preiserhöhungen bei GoToMyPC überrascht.
Nimm die hohen Kosten eines GoToMyPC-Abonnements nicht einfach so hin. Stattdessen können Sie ein besseres Remote-Desktop-Tool für einen Bruchteil der Kosten von GoToMyPC erhalten, wenn Sie sich für Splashtop entscheiden!
Sie sparen 75 % Ihrer Lizenzkosten, wenn Sie sich für Splashtop anstelle von GoToMyPC entscheiden.
Splashtop bietet Ihnen mehr Funktionen, einschließlich Chat, Remote-Wake-on-LAN und mehr!
Splashtop liefert leistungsstarke Fernverbindungen, die Ihnen das Gefühl geben, Sie säßen direkt vor Ihrem Remote-Computer.
Sie können sich darauf verlassen, dass Splashtop mit einer branchenführenden Sicherheitsinfrastruktur und erstklassigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist.
Splashtop vs. GoToMyPC: Welches Tool bietet das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis?
Sparen Sie mit Splashtop 75 % im Vergleich zu GoToMyPC
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
Ab
7,50 €/Monat
37,50 $/Monat
GoToMyPC beginnt bei 37,50 $/Monat und bietet Ihnen Zugriff auf nur einen Computer. Demgegenüber beginnt Splashtop Remote Access Pro bei 7,50 €/Monat und bietet Ihnen Zugriff auf bis zu 10 Computer.
Ganz zu schweigen davon, dass Sie mit Splashtop auch die folgenden Funktionen erhalten, die nicht in den Preisplänen GoToMyPC Personal- und Pro enthalten sind:
Neustart aus der Ferne
Ruhezustand aus der Ferne deaktivieren (Remote-Wake-on-Lan)
Chat
Geräteverwaltung
Benutzerverwaltung
Aufzeichnung der Sitzung
Mehrere Benutzer (bis zu 3) an einem Computer
Multi-Monitor-Unterstützung (für Mac)
Mit Splashtop erhalten Sie viel mehr und sparen gleichzeitig bei Ihren Lizenzkosten. Aus diesem Grund ist Splashtop die beste GoToMyPC-Alternative.
TrustRadius-Bewertungen zeigen, warum Splashtop GoToMyPC schlägt
Keine hohen GoToMyPC-Preise mehr - Testen Sie Splashtop
Was ehemalige GoToMyPC-Kunden sagen
Splashtop ist ein wirklich einfach zu bedienendes System. Ich habe früherer GoToMyPC benutzt und war nervös wegen des Übergangs und der Benutzerfreundlichkeit. Ich bin sehr froh, diese großartige Entscheidung getroffen zu haben! Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit allem. Der Preis ist phänomenal.
Lisa M Rizzo
Was ehemalige GoToMyPC-Kunden sagen
Splashtop ist sehr einfach zu bedienen. Ich habe bereits GoToMyPC und LogMeIn verwendet und Splashtop ist für mich das beste Produkt. Auch der Preis ist viel besser als bei der Konkurrenz.
Octavio Abea - Compatec