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GoToMyPC-Preisvergleich

Sparen Sie mindestens 75 %, wenn Sie sich stattdessen für Splashtop entscheiden

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GoToMyPC Pricing Comparison
GoToMyPC Pricing Comparison


Warum GoToMyPC Sie möglicherweise zu viel kostet

GoToMyPC ist eine der teuersten Remote-Desktop-Plattformen, die derzeit erhältlich sind. Für den Fernzugriff auf nur 1 Computer müssen Sie mit GoToMyPC 420 $ pro Jahr bezahlen! Darüber hinaus wurden Benutzer von Preiserhöhungen bei GoToMyPC überrascht.

Nimm die hohen Kosten eines GoToMyPC-Abonnements nicht einfach so hin. Stattdessen können Sie ein besseres Remote-Desktop-Tool für einen Bruchteil der Kosten von GoToMyPC erhalten, wenn Sie sich für Splashtop entscheiden!

  • Sie sparen 75 % Ihrer Lizenzkosten, wenn Sie sich für Splashtop anstelle von GoToMyPC entscheiden.

  • Splashtop bietet Ihnen mehr Funktionen, einschließlich Chat, Remote-Wake-on-LAN und mehr!

  • Splashtop liefert leistungsstarke Fernverbindungen, die Ihnen das Gefühl geben, Sie säßen direkt vor Ihrem Remote-Computer.

  • Sie können sich darauf verlassen, dass Splashtop mit einer branchenführenden Sicherheitsinfrastruktur und erstklassigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist.


Splashtop vs. GoToMyPC: Welches Tool bietet das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis?

Sparen Sie mit Splashtop 75 % im Vergleich zu GoToMyPC


Splashtop Remote Access Pro

GoToMyPC

Ab

7,50 €/Monat

37,50 $/Monat

GoToMyPC beginnt bei 37,50 $/Monat und bietet Ihnen Zugriff auf nur einen Computer. Demgegenüber beginnt Splashtop Remote Access Pro bei 7,50 €/Monat und bietet Ihnen Zugriff auf bis zu 10 Computer.

Ganz zu schweigen davon, dass Sie mit Splashtop auch die folgenden Funktionen erhalten, die nicht in den Preisplänen GoToMyPC Personal- und Pro enthalten sind:

  • Neustart aus der Ferne

  • Ruhezustand aus der Ferne deaktivieren (Remote-Wake-on-Lan)

  • Chat

  • Geräteverwaltung

  • Benutzerverwaltung

  • Aufzeichnung der Sitzung

  • Mehrere Benutzer (bis zu 3) an einem Computer

  • Multi-Monitor-Unterstützung (für Mac)

Mit Splashtop erhalten Sie viel mehr und sparen gleichzeitig bei Ihren Lizenzkosten. Aus diesem Grund ist Splashtop die beste GoToMyPC-Alternative.

TrustRadius-Bewertungen zeigen, warum Splashtop GoToMyPC schlägt


Keine hohen GoToMyPC-Preise mehr - Testen Sie Splashtop

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Was ehemalige GoToMyPC-Kunden sagen

Splashtop ist ein wirklich einfach zu bedienendes System. Ich habe früherer GoToMyPC benutzt und war nervös wegen des Übergangs und der Benutzerfreundlichkeit. Ich bin sehr froh, diese großartige Entscheidung getroffen zu haben! Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit allem. Der Preis ist phänomenal.

Lisa M Rizzo

Was ehemalige GoToMyPC-Kunden sagen

Splashtop ist sehr einfach zu bedienen. Ich habe bereits GoToMyPC und LogMeIn verwendet und Splashtop ist für mich das beste Produkt. Auch der Preis ist viel besser als bei der Konkurrenz.

Octavio Abea - Compatec