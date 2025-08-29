Splashtop ist die beste GoToMyPC-Alternative 2023

Die beste Alternative zu GotomyPC 2026
Sparen Sie mindestens 75 %, indem Sie zu Splashtop wechseln, einer sicheren und leistungsstarken Remote-Desktop-Lösung.
Die Vorteile des Splashtop Fernzugriffs – die beste gotomypc-Alternative
Im Vergleich zu GoToMyPC ermöglicht Splashtop Remote Access einen schnelleren und allgegenwärtigeren Online-Zugriff auf Ihren Arbeitscomputer von jedem Ort und jedem System aus. Verbinden Sie sich sofort über ein iOS-, Android-, PC-, Mac- oder Chromebook-Gerät mit Ihrem Gerät und erledigen Sie Ihre Arbeit schnell.
Splashtop Remote Access Pro vs. GoToMyPC: Ein detaillierter Vergleich
Funktionen
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
Ab
90 €/Jahr
420 $/Jahr
Anzahl der Computer
10 Computer
1 Computer
Fernzugriff- und Fernunterstützung
Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)
Ferndrucken
Ton
Copy-and-paste
Mobile Anwendungen
Desktop teilen
Multi-to-Multi-Monitoransicht (Windows)
Multi-to-Multi-Monitoransicht (Mac)
Aufzeichnung der Sitzung
Aufwecken aus der Ferne
Unternehmensversion erforderlich
Neustart aus der Ferne
Unternehmensversion erforderlich
Verwaltung und Zusammenarbeit
Splashtop
GoToMyPC
Chat
Mehrere Benutzer (bis zu 3) können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen (erfordert ein Abonnement mit mehreren Lizenzen).
Nutzungsberichte
Pro-Version erforderlich
Benutzerverwaltung
Pro-Version erforderlich
Zentrale Rechnungsstellung
Pro-Version erforderlich
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GoToMyPC wurde ersetzt, da Splashtop alles und noch mehr kann! Ich kann mehrere Monitore auf mehreren Monitoren laufen lassen, falls verfügbar. Ich liebe es. Aufgaben können schneller erledigt werden, sodass mehr Zeit für andere Dinge bleibt!
Nanci Stevens, VP of Marketing, TUFF Products
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Wir haben GoToMyPC durch Splashtop ersetzt und ich bin sehr froh über diesen Wechsel. Nicht nur die Funktionalität und die Benutzerfreundlichkeit sind viel besser, es macht auch ein Drittel des Preises aus.
Pam Davidson, Senior Bookkeeper, BRMGRP LLCFood & Beverages
8 Gründe, sich für Splashtop statt GoToMyPC zu entscheiden
Bei der Auswahl einer robusten, benutzerfreundlichen Remote-Desktop-Lösung fällt die Entscheidung zwischen Splashtop und GoToMyPC leicht. Splashtop bietet eine Vielzahl von Funktionen zu einem günstigen Preis. Sie erhalten so den besten Return on Investment. Hier ist der Grund, warum sich Splashtop als die überlegene Wahl gegenüber GoToMyPC herausstellt:
Unvergleichliche Leistung: Splashtop bietet ein hochleistungsfähiges Fernzugriffserlebnis, das eine reibungslose, Echtzeit-Navigation und Kontrolle über Ihren Remote-Desktop gewährleistet. Mit seinen schnellen Verbindungen und der hochauflösenden Qualität sorgt Splashtop dafür, dass Ihre Remote-Arbeitssitzungen effizient und problemlos ablaufen.
Kostengünstige Lösung: Splashtop bietet alle Funktionen zu einem Bruchteil des Preises von GoToMyPC. Mit Einsparungen von bis zu 75 % bietet Splashtop eine budgetfreundliche Alternative und stellt sicher, dass Sie keine Kompromisse bei Qualität und Funktionen eingehen müssen.
Umfangreiche Geräteunterstützung: Im Gegensatz zu GoToMyPC funktionieren alle Splashtop-Funktionen auf verschiedenen Betriebssystemen, darunter Windows, Mac, iOS, Android und sogar Linux und Chrome OS.
Erhöhte Sicherheit: Splashtop priorisiert Ihre Sicherheit und bietet branchenführenden Schutz mit Funktionen wie TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, 2-Schritt-Verifizierung, Geräteauthentifizierung und mehreren Passwortoptionen auf zweiter Ebene. Ihre Fernsitzungen und Datenübertragungen sind geschützt, was Ihnen ein beruhigendes Gefühl gibt.
Funktionsreiche Erfahrung: Splashtop bietet leistungsstarke Funktionen, die GoToMyPC möglicherweise fehlen, wie z.B. das Remote-Drucken über alle Gerätetypen, Sitzungsaufzeichnung und Remote-Wake-Funktionen. Diese Funktionen verbessern Ihr Fernzugriffserlebnis und bieten zusätzlichen Nutzen und Komfort.
Benutzerfreundliche Oberfläche: Splashtop wird für seine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche geschätzt, insbesondere auf Mobilgeräten. Die Plattform ist berührungsfreundlich konzipiert und gewährleistet ein nahtloses Benutzererlebnis, das GoToMyPC insbesondere beim Zugriff über Tablets und Smartphones überlegen ist.
Erstklassige Kundenbewertungen: Splashtop-Benutzer heben oft die Zuverlässigkeit, Leistung und Kosteneffizienz der Plattform als Hauptvorteile gegenüber GoToMyPC hervor. Die positiven Bewertungen und Erfahrungsberichte unterstreichen das Engagement von Splashtop, seinen Benutzern eine erstklassige Fernzugriffslösung zu bieten.
Flexible Tarife: Splashtop bietet eine Reihe von Tarifen, die auf unterschiedliche Benutzeranforderungen und Budgets zugeschnitten sind. Egal, ob Einzelunternehmer, kleine Teams oder große Unternehmen, Splashtop hat einen Tarif, der auf die jeweiligen Fernzugriffsbedürfnisse zugeschnitten ist.
Splashtop: Die schnelle, sichere und zuverlässige Fernzugriffslösung, die Sie brauchen
Wenn Sie auf Splashtop umsteigen, entscheiden Sie sich für eine Fernzugriffs-Lösung, die sich durch Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie schnell Remote-Verbindungen über verschiedene Geräte einrichten und verwalten, darunter Windows, Mac, iOS, Android und Linux.
Splashtop priorisiert die Sicherheit Ihrer Daten mit fortschrittlicher Verschlüsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung und stellt sicher, dass Ihre Remote-Sitzungen immer geschützt sind. Die wettbewerbsfähigen Preise bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei Funktionen oder Leistung einzugehen.
Erleben Sie verzögerungsfreie, hochauflösende Remote-Sitzungen mit der optimierten Plattform von Splashtop, die auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Profitieren Sie von robustem Kundensupport und innovativen Funktionen wie Ferndruck und Dateiübertragung.
Schließen Sie sich Millionen zufriedener Nutzer an, die Splashtop für seine Zuverlässigkeit und überlegenen Fernzugriffsfunktionen vertrauen. Wechseln Sie noch heute und verbessern Sie Ihr Fernzugriffserlebnis mit Splashtop.
So wechseln Sie in 4 einfachen Schritten von GoToMyPC zu Splashtop
Der Wechsel von GoToMyPC zu Splashtop ist schnell und problemlos. Sie können die Einrichtung in wenigen Minuten vornehmen und sofort einen schnelleren, sichereren Fernzugriff genießen.
Schritt 1: Melden Sie sich bei Splashtop an: Erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto und wählen Sie den Tarif, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Sie können mit einem kostenlosen Test beginnen, um alle Funktionen zu erkunden, bevor Sie sich festlegen.
Schritt 2: Installieren Sie den Splashtop-Streamer: Laden Sie den Splashtop-Streamer herunter und installieren Sie ihn auf den Computern, auf die Sie aus der Ferne zugreifen möchten. Mit dieser kleinen Hintergrundanwendung können Sie jederzeit eine sichere Verbindung herstellen.
Schritt 3: Richten Sie die Splashtop-App ein: Installieren Sie die Splashtop-App auf Ihren Geräten (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook oder Webbrowser). Melden Sie sich mit Ihrem Splashtop-Konto an, um Ihre Computer sofort zu sehen.
Schritt 4: Überall verbinden: Öffnen Sie die App, klicken Sie auf den Computer, auf den Sie zugreifen möchten, und beginnen Sie mit der Arbeit, als säßen Sie direkt davor. Leistungsstarkes Streaming sorgt für ein reibungsloses und zuverlässiges Remote-Erlebnis.