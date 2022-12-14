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用於遠端、遠端和混合學習的遠端桌面

學生可以遠端訪問實驗室計算機，教師可以遠端工作，IT 可以遠端支援任何設備

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透過遠端桌面提供學生、教職員及 IT 高效能的遠端學習與工作環境

大學、學院、學校和學區正在轉向 Splashtop 的遠端訪問解決方案，以滿足他們所有最大的遠端學習、遠端學習和混合學習需求。

在遠端訪問、遠端支援和協作方面受到頂級教育機構的信賴

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SOS

遠端支援學生和教師並快速解決IT問題

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Enterprise

具有高級安全性和控制的完整遠端支持解決方案

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Enterprise

使學生和教師能夠使用任何設備從任何地方安全地訪問和控制實驗室計算機。

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Classroom

屏幕共用和註釋軟體，供教師參與整個教室

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Mirroring360

無需線纜即可將移動或桌面螢幕鏡像到PC或Mac

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實現遠端學習的全方位遠端桌面解決方案

全球的大學，學院和K-12學校都通過Splashtop通過向學生和教職員工隨時隨地遠端存取校園電腦並使IT管理員遠端支援任何設備來增強其教育計劃。

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幫助學生完全發揮潛能

存取學校實驗室電腦是混合式學習計劃的基本要求。透過 Splashtop 遠端電腦存取功能讓學生可以隨時隨地從任一裝置存取運算資源。


  • 能以高效能遠端存取執行專業軟體的強大校園裝置。

  • 透過使您的實驗室電腦在校園時間以外和對遠端學生開放，可以為昂貴的軟體許可證獲得更大的投資回報。

  • 降低購買欲安裝於學生裝置的專業軟體相關費用。

  • 實現隨時隨地都能從任何裝置存取校內計算資源，進而化解平等與包容方面有所不足的情況。

優勢

快速簡便的設置和管理

快速設置您的學生、教職員工和IT。 邀請您的使用者設置他們的帳戶和設備。比 VPN 更容易部署和管理。 對使用者和計算機進行分組。 設置訪問許可權，並查看日誌以進行審核。

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節省更多

與其他遠端存取產品相比，使用 Splashtop 每年節省數百甚至數千美元。 當您選擇Splashtop而不是TeamViewerLogMeIn ProGoToMyPCBeyondTrust時，可以節省50%到80%的費用。

流暢的使用體驗

從任何設備訪問和控制計算機。“對於Media Composer，After Effects和Premiere Pro等應用程式，人們擔心它們對於使用Chromebook工作並遠端處理並進行大量編輯的人來說翻譯得不好。反饋很棒！ – Wayne State University

高效能

學生和教師從自己的裝置進行遠端工作，感覺就像他們坐在學校裡使用一樣。Splashtop 低延遲提供 4K 串流及 iMac Pro Retina 5K 串流。閱讀其他高效能遠端存取相關資訊。

安全且合規

Splashtop的安全基礎設施、入侵防禦和多種功能可確保您的數據安全。Splashtop 比 VPN 更安全，並且與行業法規和標準（包括 FERPA）相容。 了解有關Splashtop安全性的更多資訊。

來自我們滿意的客戶

有一個州計劃為學生提供計算機，因此我們一直在為他們提供Chromebook。 他們不能用Chromebook運行SolidWorks。 但是Chromebook提供了對我們計算機實驗室的訪問，他們可以在那裡運行它。 教練們喜歡它。 他們不敢相信它運作得這麼好，他們感到震驚，我不認為我誇大了這一點。

Gerald Casey - Laney College

來自我們滿意的客戶

你會有更多的人從韋恩州立大學來找你參加 Splashtop，因為他們一直在關注我們。 他們一直在我們的重啟委員會中問我做得怎麼樣。 我一直在告訴他們它只是有效。

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

來自我們滿意的客戶

我們正在開設遠離社交的課程，以便學生可以完成他們的證書和學位。 這是一件大事;如果沒有Splashtop，我們就無法讓他們這樣做。

Gerald Casey at Laney College

來自我們滿意的客戶

對於Splashtop，我們一直將其視為我們的 （IT） 工具。 我們遠程進入並設置或調整需要糾正的東西。 但現在它適用於所有學生，因此他們都可以虛擬訪問機器。 它承擔了另一件我無法想像的事情。

Gary Cendrowski at Wayne State University

來自我們滿意的客戶

一旦我們擺脫了這種大流行的情況，我們可能會有學生因其他原因需要呆在家裡。 Splashtop 將使我們能夠為他們提供遠端訪問。 它還為我們的實驗室打開了潛在的 24 小時虛擬實驗室場景，而這些方案以前未被確定為需要。 我們可以為學生提供隨時隨地訪問的機會。

Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District

來自我們滿意的客戶

有一個州計劃為學生提供計算機，因此我們一直在為他們提供Chromebook。 他們不能用Chromebook運行SolidWorks。 但是Chromebook提供了對我們計算機實驗室的訪問，他們可以在那裡運行它。 教練們喜歡它。 他們不敢相信它運作得這麼好，他們感到震驚，我不認為我誇大了這一點。

Gerald Casey - Laney College

來自我們滿意的客戶

你會有更多的人從韋恩州立大學來找你參加 Splashtop，因為他們一直在關注我們。 他們一直在我們的重啟委員會中問我做得怎麼樣。 我一直在告訴他們它只是有效。

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

資源

Splashtop 教育解決方案（PDF）→

電子書：遠端存取可以幫助教育蓬勃發展的 3 種方法 (PDF) →

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