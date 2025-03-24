用於遠端、遠端和混合學習的遠端桌面

透過遠端桌面提供學生、教職員及 IT 高效能的遠端學習與工作環境
大專院校、各級學校和學區紛紛投入 Splashtop 遠端存取解決方案的懷抱，藉此滿足其龐大的遠距學習、遠端學習和混合式學習需求。
受到頂級教育機構的信賴，提供遠端存取、遠端支援和協作
按需求探索
幫助學生完全發揮潛能
使用學校實驗室電腦是有效的混合學習計劃的重要組成部分。使用Splashtop遠端電腦存取權限可以確保學生可以隨時隨地從任何裝置，任何位置平等地存取計算資源。
主要優勢
能以高效能遠端存取執行專業軟體的強大校園裝置。
透過使您的實驗室電腦在校園時間以外和對遠端學生開放，可以為昂貴的軟體許可證獲得更大的投資回報。
降低購買欲安裝於學生裝置的專業軟體相關費用。
實現隨時隨地都能從任何裝置存取校內運算資源，進而化解平等與包容方面有所不足的情況。
優勢
設定與管理快速簡便
快速為您的學生、教職員和 IT 完成設定。邀請使用者設定各自的帳戶和裝置。部署和管理流程都比 VPN 容易得多。將使用者和電腦進行分組。設定存取權限，並查看記錄檔以進行稽核。
省更多
相較於其他遠端存取產品，使用 Splashtop 每年可省下數百、甚至數千美元。選擇 Splashtop 來取代 TeamViewer、LogMeIn Pro、GoToMyPC 和 BeyondTrust，省下的成本高達 50% 到 80% 不等。
流暢的使用體驗
透過任何裝置存取和控制電腦。「原本有些人擔心，如果要透過 Chromebook 遠端連接並大量編輯，使用 Media Composer、After Effects 和 Premiere Pro 之類的應用程式進行轉換時，效果會不太理想。但是目前大家一致給予好評！」– Wayne State University
高效能
學生和教師從自己的裝置進行遠端工作，感覺就像他們坐在學校裡使用一樣。Splashtop 低延遲提供 4K 串流及 iMac Pro Retina 5K 串流。閱讀其他高效能遠端存取相關資訊。
安全與合規
Splashtop 的安全基礎架構、入侵防禦和多種功能可確保您的資料安全無虞。Splashtop 的安全性優於 VPN，而且符合產業規範和標準 (包括 FERPA)。深入了解 Splashtop 的安全性。
客戶推薦
接下來會有更多來自韋恩州立大學的人員找上你且想要了解 Splashtop，因為他們一直關注著我們，並在我們的重啟委員會中詢問目前狀況。我都跟他們說實際運作非常順利。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
客戶推薦
目前，我們的課程均採遠距形式，讓學生能如期取得相關證書和學位。這可是個了不得的成就；多虧有 Splashtop，否則這些都只是天方夜譚。
Gerald Casey at Laney College
客戶推薦
談到 Splashtop，我們本來一直將其視為我們的 (IT) 工具，設想用它來進行遠端存取和設定調整等等。但我們改觀了，現在所有學生都可以使用它來進行虛擬存取。成果超乎想像。
Gary Cendrowski at Wayne State University
客戶推薦
即使疫情結束，可能還是會有學生因其他緣故必須待在家中。Splashtop 使我們得以提供遠端存取，也讓我們的實驗室成為潛力無窮的 24 小時虛擬實驗室，這可是前所未知的需求。我們實現了讓學生隨時隨地存取的目標。
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
客戶推薦
我們配合州政府為學生提供電腦的計畫，一直以來都是提供 Chromebook 讓學生使用。他們無法使用 Chromebook 執行 SolidWorks，但是可以透過 Chromebook 存取我們的電腦實驗室，並使用實驗室的電腦執行這個軟體。講師都很滿意，不敢相信這一切能進行得這麼順利。如果要說他們對此成果瞠目結舌，應該也不算誇大其詞。
Gerald Casey - Laney College