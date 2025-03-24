Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

受到頂級教育機構的信賴
遠端存取要提供的電腦和裝置 遠端支援
透過高效能、可靠的遠端連接至電腦、iPad、Chromebook、數位顯示器等遠端連線，遠端存取任何教室、學生或教職員裝置，進行快速故障排除和解決問題。
管理和監控端點
利用 主動存取、監控和管理功能來自動化您的 IT 工作，例如 軟體 更新、系統監控和維護等。
升級您的服務台支援
透過快速簡便的連線工作流程、 技術人員 管理等功能，為學生和教職員提供有效的按需支援。
主要優勢
全方位 遠端存取、支援與管理解決方案
利用單一主控 遠端存取台提供端點管理和服務台支援。
易於使用和效率
部署 並在幾分鐘內完成設置！ 直覺式介面和功能讓 IT 人員不僅可以輕鬆管理裝置、使用者和存取權限，還能讓終端使用者要求支援。
更快解決問題
透過輕鬆管理開放式支援問題、強大的支援要求路由、最佳化 技術人員 管理和協同作業工作流程，縮短修復時間。
節省成本
比我們的替代解決方案降低 IT 成本並節省多達 50% 的優質功能和整合的 IT 支援平台。
卓越的客戶支援
無論公司規模如何，隨時直接與專家交談。如果您想與現場人交談，而不是聊天或發送電子郵件，我們也可以輕鬆地進行操作。
安全至上
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 標準。Splashtop 解決方案旨在支援組織滿足 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業合規性要求。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。
安全基礎架構
Splashtop 不僅提供託管在 AWS 上的強大雲端基礎架構，實現安全網路和運算，亦提供喜歡或需要本機託管解決方案的人提供本地部署選項。我們承諾並致力於保護所有平台的安全性，在開發、部署和生產環境中採用業界最佳安全機制，並實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解您的電腦、使用者和資料保護機制。