高級遠端訪問和教育支援

為什麼選擇Splashtop滿足您的教育需求
釋放學生的全部潛力
存取學校實驗室的電腦和軟體是許多課程的基本要求。Splashtop Enterprise 提供進階遠端存取功能，讓學生可以隨時隨地從任一裝置進行存取。
提供卓越的IT支援
易於安裝且易於使用，Splashtop 消除了 IT 支援的麻煩。 我們的高級支援功能使教育IT團隊能夠為任何設備上的使用者提供快速高效的支援。
降低許可成本
整合並簡化您的 IT 工具組。透過完整的遠端存取和支援解決方案來降低成本。自訂 Splashtop Enterprise for Education 訂閱方案，滿足學生和教職員工遠端存取和支援技術人員授權需求。
集中化IT管理
Splashtop 與您機構現有的單點登錄供應商集成。 IT 可以從 Web 管理主控台管理使用者、組、端點和訪問。 此外，會話審核日誌記錄和報告支援您的安全性和合規性要求。
Splashtop Enterprise 功能
高效能遠端存取
先進的性能架構通過互動式高清視頻和音訊會話以及高達 60 fps 的幀速率，支援超快的遠端訪問。
安全防禦
安全性是Splashtop運營和架構的本質。 所有登錄都經過強制設備身份驗證和可選的雙重身份驗證。 會話受 TLS 和 256 位 AES 加密保護。
全面的設備支援
從任何其他 Windows、Mac、Linux、Android 和 iOS 設備訪問和支援您的 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 設備。
SSO / SAML整合
通過 SSO / SAML 進行身份驗證。 Splashtop 支援與 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin 的 SSO 集成。
按需求劃分的功能
使用者存取管理與電腦分組
邀請擁有指定團隊角色的使用者。將使用者和/或端點分組，更加有效進行管理。可以在單一等級或透過群組設定來指定使用者/電腦存取權限。
存取排程模組
管理使用者和使用者群組存取特定端點的排程和原則。
自動使用者佈建
利用跨域身份管理系統 （SCIM） 促進用戶帳戶的自動預配和取消預配。
USB 裝置和觸控筆重新導向
將本機電腦上的 USB 裝置 (智慧卡讀卡機、防盜安全金鑰、電玩控制手把、印表機、HID 裝置) 重新導向至遠端電腦。裝置重新導向後，就像直接插在那部電腦上一樣，可以在遠端電腦上正常運作 (目前僅支援 Windows)。
麥克風直入
使用本機麥克風作為遠端電腦的輸入來源。
無人值守遠端存取和控制
隨時隨地工作！ 隨時隨地遠端訪問您的所有 Windows、Mac、Android 和 Linux 端點。
有人參加遠端存取和控制
對 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備的按需支援就像 9 位代碼一樣簡單。 獲得對電腦、平板電腦和行動裝置的有人值守訪問許可權。
客製品牌形象
強化品牌形象！創造自訂商標和品牌的 SOS 應用程式，以供您的客戶下載使用。深入了解。
進階支援工作流
通過對技術人員和服務渠道的高級管理、改進的支援工作流程、SOS 呼叫和高級集成來提升您的IT支援説明台。
技術整合 PSA & TICKETING
Splashtop SOS 與一流 PSA 需求單和 ITSM 解決方案整合，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 和 Microsoft Teams。在支援需求單中啟動遠端支援連線縮短解決問題的時間。
一對多動作
從 Splashtop 網路控制台透過立即同時執行任務或將任務安排到多個端點來簡化端點管理。包括大量部署、遠端命令、自訂指令碼執行、系統重啟和 Windows 更新。適用於 Windows 和 Mac。
設定警示
設定警示以監控電腦狀態、軟體安裝、記憶體使用量狀況等。你可以透過電子郵件接收警示或從 Splashtop 網路控制台檢視。
安全是我們的首要任務
安全基礎架構
Splashtop 的雲端基礎架構託管於 AWS 平台，提供安全網路和運算環境。我們開發、部署並採用業界最佳安全措施，實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解我們如何保護您的電腦、使用者和資料的安全。
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 標準規範。Splashtop 解決方案旨在支援組織符合其 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業標準與法規。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。
來自我們滿意的客戶
Splashtop 將使我們能夠為他們提供遠端存取。 它還為我們的實驗室打開了一個潛在的 24 小時虛擬實驗室場景，以前未被確定為需求。
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District
來自我們滿意的客戶
您將有更多來自韋恩州立大學的人來找您 Splashtop，因為他們一直在關注我們。 他們一直在我們的重啟委員會問我，我怎麼做。 我一直在告訴他們這只是工作。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
來自我們滿意的客戶
我們圍繞 Splashtop 定位了很多課程，因為秋季不會有面對面的課程。 我們正在開設社交遙遠的課程，以便學生可以完成他們的證書和學位。 如果不是針對 Splashtop，我們將無法做到這一點。」
Gerald Casey - Laney College CTE
來自我們滿意的客戶
Splashtop 將使我們能夠為他們提供遠端存取。 它還為我們的實驗室打開了一個潛在的 24 小時虛擬實驗室場景，以前未被確定為需求。
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District
來自我們滿意的客戶
您將有更多來自韋恩州立大學的人來找您 Splashtop，因為他們一直在關注我們。 他們一直在我們的重啟委員會問我，我怎麼做。 我一直在告訴他們這只是工作。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA