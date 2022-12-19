高級遠端訪問和教育支援

將本機電腦上的 USB 裝置 (智慧卡讀卡機、防盜安全金鑰、電玩控制手把、印表機、HID 裝置) 重新導向至遠端電腦。裝置重新導向後，就像直接插在那部電腦上一樣，可以在遠端電腦上正常運作 (目前僅支援 Windows)。