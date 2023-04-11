高級遠端訪問和教育支援

為什麼應選擇 Splashtop 來滿足您的教育需求
充分激發學生潛能
存取學校實驗室的電腦和軟體是許多課程的基本要求。Splashtop Enterprise 提供進階遠端存取功能，讓學生可以隨時隨地從任一裝置進行存取。
提供非凡的 IT 支援
易於安裝與使用的 Splashtop 省去了 IT 支援的種種麻煩。教育界 IT 團隊在我們進階支援功能的輔助之下，能夠快速有效地支援任何裝置的使用者。
降低授權費用
整合並簡化您的 IT 工具組。透過完整的遠端存取和支援解決方案來降低成本。自訂 Splashtop Enterprise for Education 訂閱方案，滿足學生和教職員工遠端存取和支援技術人員授權需求。
集中化 IT 管理
Splashtop 與機構現有的單一登入供應商整合。IT 可以透過網路管理控制台，管理使用者、群組、端點和存取權。此外，連線稽核記錄和報告功能可以幫助您達成安全和合規的要求。
Splashtop Enterprise 功能
高效能遠端存取
進階效能架構透過互動式高畫質視訊和音訊連線，以及高達 60 fps 的畫面播放速率，實現超高速遠端存取。
安全防禦
安全性是 Splashtop 營運和架構的基礎。所有登入都會強制通過裝置驗證和雙重驗證 (選擇性)。連線受 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。
全方位裝置支援
透過任何 Windows、Mac、Linux、Android 和 iOS 裝置，存取與支援您的 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 裝置。
SSO / SAML整合
透過 SSO/SAML 進行身份驗證。Splashtop 支援與 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin 的 SSO 技術整合。
功能特色 (按需求劃分)
使用者存取和群組管理
指派使用者角色、將端點分組，並針對個人或群組層級設定存取權限。
存取排程模組
管理使用者和使用者群組存取特定端點的排程和原則。
自動使用者佈建
利用跨網域身分識別管理系統 (SCIM)，加速使用者帳戶的自動佈建和取消佈建。
USB 裝置和觸控筆重新導向
將本機電腦上的 USB 裝置 (智慧卡讀卡機、防盜鎖鑰匙、電玩控制手把、印表機、HID 裝置) 重新導向至遠端電腦。裝置重新導向後，就像直接插在那部電腦上一樣。
麥克風直入
使用本機麥克風作為遠端電腦的輸入來源。
主動遠端存取和控制
無論在哪，都能辦公！隨時主動遠端存取您的所有 Windows、Mac、Android 和 Linux 端點。
臨機遠端存取和控制
按需支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置，只要有 9 位數代碼，輕輕鬆鬆就能搞定。可以臨機存取電腦、平板電腦和行動裝置。
自訂品牌標識
生成自訂標誌和品牌標識的 SOS 應用程式，供您的客戶下載。深入了解。
進階支援工作流程
透過對技術人員和服務頻道的進階管理、支援工作流程的改善、SOS Call 和進階技術整合，升級您的 IT 支援服務台。
整合支援需求單系統和 ITSM
與一流 PSA 支援需求單和 ITSM 解決方案整合，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 和 Microsoft Teams。
指令碼和任務
針對多個端點執行大量動作，例如遠端命令、指令碼、檔案傳輸、系統重新啟動，以及 Windows 更新。
設定警示
設定系統監控、軟體變更、記憶體用量等警示，並搭配電子郵件通知。
安全至上
安全基礎架構
Splashtop 不僅提供託管在 AWS 上的強大雲端基礎架構，實現安全網路和運算，亦提供喜歡或需要本機託管解決方案的人提供本地部署選項。我們承諾並致力於保護所有平台的安全性，在開發、部署和生產環境中採用業界最佳安全機制，並實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解您的電腦、使用者和資料保護機制。
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 標準。Splashtop 解決方案旨在支援組織滿足 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業合規性要求。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。
客戶推薦
接下來會有更多來自韋恩州立大學的人員找上你且想要了解 Splashtop，因為他們一直關注著我們，並在我們的重啟委員會中詢問目前狀況。我都跟他們說實際運作非常順利。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
客戶推薦
「我們運用 Splashtop 安排了許多課程，因為秋季學期將不會安排校內進行的實體課程。目前，我們的課程均採遠距形式，讓學生能如期取得相關證書和學位。多虧有 Splashtop，否則這些都只是天方夜譚。」
Gerald Casey - Laney College CTE
客戶推薦
Splashtop 使我們得以提供遠端存取，也讓我們的實驗室成為潛力無窮的 24 小時虛擬實驗室，這可是前所未知的需求。
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District