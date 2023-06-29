控制誰可以存取貴公司的 Wi-Fi & 區域網路

為什麼選擇富士通
超過 40％ 的數據洩露源於用戶憑據洩露，而驚人的 99％ 涉及權限濫用的違規行為可以追溯到內部威脅，例如前員工。 我們的服務提供的增強型 Wi-Fi 存取控制可大幅降低因這些特定威脅而造成的外洩風險。
Splashtop 公司 Foxpass 的特點
使用者名稱和密碼驗
網絡（Wi-Fi 和 LAN）訪問控制（控制誰有權訪問您的 Wi-Fi），為每個用戶授予可以在任何裝置上使用的唯一用戶名和密碼。此方法不需要 MDM 或代理程式。
基於資源的認證
利用 Foxpass 基於證書的驗證提高 Wi-Fi 安全性。這種驗證設備而不是密碼的方法可以中和暴力破解和密碼噴灑攻擊。
日誌/能見度
使用 Foxpass 的日誌/能見度功能保持清晰度。 您可以檢閱之前 24 小時的半徑 & LDAP 記錄。 使用增強型記錄附加元件，您可以檢閱長達 90 天的日誌，以及/或透過 Amazon Kinesis 將日誌串流至 SIEM，例如 Splunk 或 SumoLogic。
立即透過 Foxpass 掌控您的網路
使用 Foxpass 有效管理網絡訪問。 享受頂級安全性、無縫集成並降低風險。
- 減少攻擊者可能設定相同名稱的詐騙網路或 Wi-Fi 竊聽的攻擊者所"造成的攔截式"威脅
- 基於證書的 RADIUS 可以抵禦暴力攻擊、認證填充和密碼噴灑
- 協助達到 SOC2、ISO 27001、NIST、HIPAA PCI 合規性 &
- 輕鬆上線和離職員工;-與現有 SSO（谷歌，Azure，Okta，活動目錄等）同步，員工離開時自動撤銷網絡訪問。
超過 10 萬名用戶信賴富士通
來自我們滿意的客戶
他們的支持是首屈一指的。 我希望其他 SaaS 公司能夠像他們一樣響應和樂於助人。 當您遇到 IT 基礎架構的問題時，您不需要等待員工失去生產力。
Andrew Jo - Principle Software Engineer, Verdigris
來自我們滿意的客戶
與 Foxpass 團隊合作進行初始設置是一個很好的經驗。 一旦我們擁有了 Foxpass，它就是為數不多的真正"設置它並忘記它的系統之一。
Todd Poletiek - Director of IT, NextDoor
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Andrew Jo - Principle Software Engineer, Verdigris
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與 Foxpass 團隊合作進行初始設置是一個很好的經驗。 一旦我們擁有了 Foxpass，它就是為數不多的真正"設置它並忘記它的系統之一。
Todd Poletiek - Director of IT, NextDoor