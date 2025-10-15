跳至主內容
以更少的資源做更多的事Autonomous Endpoint Management for MSPs

輕鬆保護、監視及管理用戶端點，並自動執行例行 IT 任務，而無需傳統 RMM 工具的成本與複雜性。

自動化並節省時間

花在手動更新上的每一小時，都是與客戶溝通的時間損失。Splashtop AEM 可讓MSPs 即時控制作業系統和協力廠商的修補程式，讓您輕鬆處理零時差漏洞，並在數以千計的裝置上自動更新，以確保每個端點的安全。

提高可見性和控制力

透過單一儀表板監控所有端點，可輕鬆追蹤資產、監控安全健康狀況，並維持符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI 及其他法規。 有了即時的可視性，MSPs 可以快速發現風險、證明合規性，並為客戶提供更大的價值。

全面的端點監控與管理

利用端點政策、主動警示、指令碼和修復工具，以及高效能遠端存取受管理和未受管理的電腦及行動裝置，快速輕鬆地管理分散式用戶端環境。

智慧型風險管理

管理用戶端風險意味著在威脅造成破壞之前採取行動。 透過 AI 輔助分析來揭露重要的弱點、政策驅動的修補程式來快速彌補漏洞，以及彈性的修復腳本，MSPs 可確保系統的安全與穩定。 透過 EDR 和 MDR 的選購端點防護功能，可為有需要的客戶增加另一層防護。

Splashtop 的優點Autonomous Endpoint Management

MSP 成長的整合平台

使用端點管理、端點安全和遠端存取的單一解決方案，讓 IT 支援和客戶都能在家工作，從而簡化作業並更智慧地擴充規模。Splashtop 取代傳統 RMM、減少工具擴張，並與 Active Directory、PSA 平台等整合，讓MSPs.

Cost Savings icon

更低的成本、更高的利潤率

以具競爭力的價格提高利潤率，同時擴充混合與遠端用戶端環境的 IT 作業，以及大型多重作業系統裝置機群。

更好的安全性和可管理性

取得 SSO 整合、進階記錄和細粒化存取控制，以保障您的遠端連線，並保護您的客戶免受不斷演進的威脅。

無與倫比的客戶服務

Splashtop 的專家支援團隊全天候 24 小時透過電話、聊天或電子郵件提供服務，快速解決問題，讓您的遠端連線保持順暢，並優化部署。我們提供快速的解答和主動的指導，讓您的企業不會錯過任何機會，進而為您的客戶提供優異的 IT 體驗。

無與倫比的價格。無與倫比的效能！

進階資料保護 & 安全

下一層級的安全性。全新層次的安心。

  • 安全基礎架構

    安全的cloud和本地託管，具有全天候入侵檢測和 SOC 2 和 3 認證，意味著您的電腦、使用者和資料受到保護。

    深入了解

  • 進階安全功能

    透過雙重驗證、端點 MFA、連線稽核日誌記錄和 E2E 加密等功能，您的 IT 團隊可以完全控制安全端點存取。

    深入了解

  • 標準與規範

    持續專注於符合最高的隱私和安全標準（例如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），可以讓您知道自己受到保護和合規遵循的信心。

    深入了解
Splashtop 是我用過的最好的工具。我將其用於外部控制、最終用戶支援、修補所有應用程式以及詳細目錄管理。 你們是最具成本效益和最簡單的解決方案，具有最好的客戶支持。毫無疑問，我會向任何尋求遠端支援和端點管理的人推薦您。修復每個問題過去需要花費我最多 20 分鐘的時間，而現在使用 Splashtop 只需不到 5 分鐘即可完成

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

