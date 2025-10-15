自動化並節省時間
花在手動更新上的每一小時，都是與客戶溝通的時間損失。Splashtop AEM 可讓MSPs 即時控制作業系統和協力廠商的修補程式，讓您輕鬆處理零時差漏洞，並在數以千計的裝置上自動更新，以確保每個端點的安全。
提高可見性和控制力
透過單一儀表板監控所有端點，可輕鬆追蹤資產、監控安全健康狀況，並維持符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI 及其他法規。 有了即時的可視性，MSPs 可以快速發現風險、證明合規性，並為客戶提供更大的價值。
全面的端點監控與管理
利用端點政策、主動警示、指令碼和修復工具，以及高效能遠端存取受管理和未受管理的電腦及行動裝置，快速輕鬆地管理分散式用戶端環境。
智慧型風險管理
管理用戶端風險意味著在威脅造成破壞之前採取行動。 透過 AI 輔助分析來揭露重要的弱點、政策驅動的修補程式來快速彌補漏洞，以及彈性的修復腳本，MSPs 可確保系統的安全與穩定。 透過 EDR 和 MDR 的選購端點防護功能，可為有需要的客戶增加另一層防護。
Splashtop 的優點Autonomous Endpoint Management
MSP 成長的整合平台
使用端點管理、端點安全和遠端存取的單一解決方案，讓 IT 支援和客戶都能在家工作，從而簡化作業並更智慧地擴充規模。Splashtop 取代傳統 RMM、減少工具擴張，並與 Active Directory、PSA 平台等整合，讓MSPs.
更低的成本、更高的利潤率
以具競爭力的價格提高利潤率，同時擴充混合與遠端用戶端環境的 IT 作業，以及大型多重作業系統裝置機群。
更好的安全性和可管理性
取得 SSO 整合、進階記錄和細粒化存取控制，以保障您的遠端連線，並保護您的客戶免受不斷演進的威脅。
無與倫比的客戶服務
Splashtop 的專家支援團隊全天候 24 小時透過電話、聊天或電子郵件提供服務，快速解決問題，讓您的遠端連線保持順暢，並優化部署。我們提供快速的解答和主動的指導，讓您的企業不會錯過任何機會，進而為您的客戶提供優異的 IT 體驗。
Splashtop 是我用過的最好的工具。我將其用於外部控制、最終用戶支援、修補所有應用程式以及詳細目錄管理。 你們是最具成本效益和最簡單的解決方案，具有最好的客戶支持。毫無疑問，我會向任何尋求遠端支援和端點管理的人推薦您。修復每個問題過去需要花費我最多 20 分鐘的時間，而現在使用 Splashtop 只需不到 5 分鐘即可完成
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC