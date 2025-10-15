作業系統和第三方修補程式
透過自動更新作業系統和第三方軟體，以及進一步掌控已部署的版本來防範漏洞。
AI 驅動的 CVE 洞察
使用 AI 支援的 CVE (常見漏洞和曝光) 摘要和建議的修復動作，快速識別風險、評估影響並優先安排弱點。
原則框架
跨端點自訂和強制執行原則，以維持合規性並保護網路。
主動式警示與修復
透過智慧動作的即時警示和自動修復功能，快速找出並解決問題。
設定畫面洞察分析
透過集中式設定畫面，搭配可供行動參考的深入分析和詳細記錄檔，監控端點運作狀況、修補程式狀態和合規情形。
腳本和任務
針對多個端點執行大量動作，例如遠端命令、指令碼、檔案傳輸、系統重新啟動，以及 Windows 更新。
背景動作
存取系統工具，例如工作管理員、登錄編輯器、裝置管理員、服務管理員和遠端命令，而不會干擾終端使用者。
詳細目錄 報告
存取系統、硬體和軟體的詳細目錄報告，以改善可視性、審計和合規性。
端點安全儀表板
透過即時威脅偵測、自動回應、Splashtop AV 防毒管理等功能，實現集中化端點防護功能。
主動存取與控制
從任何裝置遠端存取 Windows、Mac、Linux、伺服器和虛擬機器。
使用附加元件進一步統一
臨機支援 viaSOS
使用 9 位數連線代碼，輕鬆支援無限制的非管理式和行動裝置。 遠端控制 Windows、Mac 和 Android 裝置，並為 iOS 和舊版 Android 提供僅檢視支援。
終端使用者遠端存取
透過高效能遠端存取您所管理的電腦，讓終端使用者能夠遠端工作。
防毒與 EDR
使用功能強大、靈活的端點防護解決方案，包括新一代防毒軟體、EDR 或 24/7 全天候管理式防護，確保您的端點安全。深入了解。
進階功能提升等級
SSO / SAML整合
使用 Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、工作區 ONE、G-Suite 等進行身份驗證，以簡化存取管理。
進階安全性和存取控制
透過雲端連線錄製、精細存取控制、用於即時監控的 SIEM 技術整合、IP 白名單功能，強化安全性與合規性。
先進的末端連線控制
重新導向 USB 裝置和觸控筆工具（智慧卡、安全金鑰等），或使用本地麥克風作為遠端電腦上的輸入。體驗具有高保真音訊的 4:4:4 色彩模式，實現無縫和沈浸式的工作流程。
進階 遠端連線 控制
與票務及其他平台整合，以提供無縫遠端支援，並利用開放式 API 自動化工作流程及強化 IT 作業。
Splashtop Augmented Reality (AR)
連接異地據點，透過相機共享和 AR 註釋功能即時解決問題。 深入了解
Splashtop Connector
安全地橋接 RDP、VNC 和 SSH 連線至電腦和伺服器，無需使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理程式。深入瞭解