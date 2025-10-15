客戶推薦
Splashtop 是我的 IT MSP 業務的核心實用程序
"我使用Splashtop Autonomous Endpoint Management 在用戶端工作站的端點上自動安裝更新和修補程式。 我每天都在使用 Splashtop 遠端登入電腦。它可讓您輕鬆管理端點上的更新、檢視需要哪些更新、檢視硬體和軟體 詳細目錄等。 我也可以遠端進入命令提示符並執行指令，而不必實際遠端進入電腦並中斷使用者。建立更新排程和政策非常容易。它還可以與 Splashtop Endpoint Security 完美搭配！Splashtop Autonomous Endpoint Management 可輕鬆排程為工作站和伺服器安裝修補程式。我為伺服器和工作站建立了獨立的原則。"
塔維斯 C.
系統管理員
Splashtop AEM 如何協助我們透過小型 IT 團隊解決重大問題
"Splashtop 讓我們 IT 部門能更有效率地為終端使用者提供支援，因為我們不必浪費寶貴的時間從一個桌子走到另一個桌子。它讓我們能夠自動化大部分作業系統的基本修補程式。它還可以讓我們自動將軟體推出到終端。"
約拿 F.
資訊科技管理員
Splashtop Endpoint Security 卓越無比。
"我們最喜歡的是它的易用性。我們經常在尋求改善安全性和執行。端點安全儀錶板非常直覺且精確。 列出所有裝置、已知威脅、病毒定義更新，以及已安裝的 AV 軟體。還有一個圖表，讓人一目了然。網路內的簡易整合無懈可擊。在提交這篇評論之前，我們掃描了所有 300 個端點，發現多台未受保護的 PC。這項新功能做得非常出色。"
已驗證的使用者
執法
Splashtop 用戶必備的升級
"我最喜歡 Splashtop Autonomous Endpoint Management 的地方在於其強大的功能組合，可將優異的遠端存取解決方案轉變為完整、主動的 IT 管理平台，而且非常容易使用和實作。與Splashtop Remote Support 的無縫整合，加上自動修補程式管理、防毒部署和即時監控，為我們的團隊節省了大量的時間和精力。 它讓我們從被動的支援模式轉變為預防模式，確保我們的端點安全和作業效率。"
伊蘭 S.
技術總監，資訊科技
功能強大的組合
"Splashtop Autonomous Endpoint Management 解決了管理和保護分散式端點環境的重大挑戰。 它幫助我們從被動的「故障修復」支援模式轉變為主動、自動化的支援模式。透過自動化修補程式管理�和安全更新等關鍵任務，大大減少了 IT 團隊的手動工作量。其主要優點在於提高作業效率、加強安全防護，以及在問題影響使用者之前加以預防，同時讓我們的成本維持在可管理的範圍內。"
伊蘭 S.
技術總監，資訊科技
自主端點管理是 Splashtop Enterprise 的一個非常好的附加元件
"我已經是 Splashtop Enterprise 的客戶。我最喜歡的是 Autonomous Endpoint Management 已整合至目前版本的 Splashtop，因此我可以從同一個主控台執行作業系統& 第三方軟體修補程式。我也很喜歡 Endpoint Security Overview 報告，它能以簡單的方式顯示有風險的端點 (停用的端點防護、每個端點發現的威脅等)。"
已驗證的使用者
資訊科技及服務
Splashtop Autonomous Endpoint Management
"身為技術領導者，我們面臨的最大挑戰之一，就是要維持分散式團隊中不斷增加的端點的可見性和控制力。Splashtop Autonomous Endpoint Management 透過提供集中、即時監控和自動化功能，大幅降低手動開銷，從而解決這個問題。它可以幫助我們在問題影響使用者之前主動偵測並加以修復，從而改善正常運作時間和服務品質。例行性工作（如修補程式、軟體部署及系統健康檢查）的自動化，讓我們的團隊可以專注於更高價值的計畫。它還可以確保端點持續更新並符合規定，從而增強我們的安全防護。"
約瑟夫 K.
技術領導
Splashtop AEM 非常出色
"我非常喜歡儀表板可以提供的資訊，讓您可以快速查看哪些裝置屬於特定類別，以便採取行動。到目前為止，我們使用最多的功能之一就是 OS Patching。現在它也具備了推送 Windows 11 更新的功能，這對我們的設定很有幫助。當我們接近 Microsoft 的 Windows 10 EOL 時，這將會非常有幫助。"
已驗證的使用者
資訊科技及服務
Splashtop 正是我所需要的
"我最喜歡 Splashtop Autonomous Endpoint Management 的地方在於它能自動處理所有事情，而不需要我多想。設定過程出乎意料地簡單，現在它可以處理我們裝置上的所有更新和修補程式，不需要我進行任何手動工作。我非常欣賞清晰的儀錶板，它能讓我一目了然地看到所有東西的狀態 - 不像我試過的其他工具一樣雜亂無章或令人混淆。 自動化的監控功能可以在問題惡化成真正的問題之前將其捕捉到，讓我們免於幾個潛在的麻煩。自從我們開始使用以來，它也一直非常可靠，而且與我們看過的其他企業解決方案相比，它的成本也很合理。總體而言，它只是在背景中安靜地工作，讓我可以專注於其他事情，而不是不斷管理裝置更新和安全修補程式。"
已驗證的使用者
營造
Splashtop 自動化拯救了我的理智
"我們終於能夠透過 Endpoint Management 掌握更新和威脅。我們每天都使用它來確保我們的環境已修補好，隨時可以使用。沒有它，我們會迷失方向。"
已驗證的使用者
高等教育
可靠且高效的端點管理解決方案
「 Splashtop Autonomous Endpoint Management可協助我們管理和維護多個位置的端點，而無需經常到現場存取。 自動修補和更新可確保系統保持安全性和合規性，只需最少的手動工作。中央儀表板讓我們清楚了解裝置的健康狀況和活動，讓主動維護變得更容易。 整體而言，它可以節省時間、降低旅行成本，並提高 IT 員工和最終用戶的生產力。」
萊努斯 E.
IT技術人員 生技
遠端管理我團隊的網絡安全和更新的愉快方式
"它解決了在過時版本的Windows 和其他軟體上執行的人，這些軟體可能會構成潛在的安全風險。 此外，由於部分團隊成員是遠端人員，因此也有助於保險方面的合規性。"
凱爾 W.
IT 總監