即時修補程式管理以補足 Intune 及其他 MDM
不要等待下一個維護視窗。透過 CVE 可視性以及對作業系統和協力廠商應用程式修補程式的完全控制，即時偵測並修復零時差漏洞。在威脅轉變為事故之前，即時消除安全漏洞並執行合規性。
提高可見性和控制力
透過單一儀表板監控所有端點，可輕鬆追蹤資產、監控安全健康狀況，並維持符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI 及其他法規。
全面的端點監控與管理
利用端點政策、主動警示、自動化和修復工具，以及對任何企業或 BYOD 裝置的高效能遠端存取，快速輕鬆地管理分散式環境。
未來就緒的 IT 彈性
利用 AI 輔助的弱點分析、自訂軟體修補程式和主動修復功能來強化安全性。選購的 EDR 和 MDR 服務可增加一層額外的防禦，協助 IT 團隊為不斷演進的威脅做好準備，並確保系統的安全性與時俱進。
Splashtop 的優點Autonomous Endpoint Management
適用於所有 IT 的整合平台
無論是擴充或簡化，Splashtop 都能結合端點管理、端點安全和遠端存取功能，讓 IT 提供支援，讓終端使用者在家工作。與 Active Directory、票務、ITSM 及其他工具整合，提供無縫的使用者體驗。
具成本效益且可擴充
以具競爭力的價格降低作業成本，同時擴充混合團隊、遠端環境和大型多重作業系統裝置機群的 IT 作業。
更好的安全性和可管理性
取得 SSO 整合、進階記錄和細緻的存取控制，以保障您的遠端連線，並保護您的組織免受不斷演進的威脅。
無與倫比的客戶服務
Splashtop 的專家支援團隊全天候 24 小時透過電話、聊天或電子郵件提供服務，快速解決問題，讓您的遠端連線保持順暢，並優化部署。我們提供快速的解答和主動的指導，讓您的 IT 環境保持彈性，讓員工保持生產力。
我們仰賴 Intune 的部分端點管理功能，但 Splashtop 能更清楚檢視和進一步控制軟體更新，並提供更妥善的文件記錄，種種功能補足了 Intune 的重大不足之處。我們能運用一個平台就解決任何遠端裝置的問題、主動監控系統、自動進行軟體修補，並確保合規性。
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering