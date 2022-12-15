Lenawee 中間學區支援學生遠端存取 CTE 電腦
遠端實驗室適用的 Splashtop 是 K-12 學校和學區的不二首選
摘要
Lenawee 中間學區 (LISD) 為密西根州 Lenawee 的 K-12 學生提供了 20 多種職業技術教育 (CTE) 課程。為了確保學生在家中持續進修 CTE 課程，並且能夠取用實驗室電腦上的專業軟體，LISD 採用了 Splashtop 解決方案，方便學生從自己的 Chromebook 和其他個人裝置遠端存取實驗室電腦。
技職教育與遠距學習的挑戰
COVID-19 疫情為 K-12 學區 (包括 Lenawee 中間學區) 帶來了許多不確定性。進入 2020-2021 學年，LISD 希望在師生無法親自到校上課的情況下，學生仍然可以持續學習。
如何讓學生在家中遠端進行技職教育 (CTE) 課程，便是其中一個棘手的任務。
LISD TECH Center 提供豐富的 CTE 課程，包括影音製作、繪圖成像技術、工程、設計與 CAD 等。
這些 CTE 課程都是在 LISD TECH Center 的專用教室內進行。教室內配備實驗室電腦，且裝有與專職從業人員相同的軟體應用程式，例如 Photoshop、After Effects、Premier Pro 和 AutoCAD。這類應用程式通常會佔用大量系統資源，因此需要功能強大的電腦才能執行。
雖然 LISD TECH 中心為學生準備了教學所需的必要軟硬體工具，但是，當學生開始遠距學習時問題浮現了。如果學生無法使用實驗室電腦和軟體應用程式，便難以繼續學習。
運用遠端存取善用現有的實驗室電腦資源
資訊技術總監 Nicholas Adams 和網路管理員 Mats Holm 深知，要克服這項挑戰，最好的辦法就是讓學生遠端存取實驗室電腦。
「我們無法為每位學生都提供效能出色的 Mac 桌上型電腦。」Adams 表示：「所以要尋找解決方案讓他們可以遠端連接。有些學校為學生提供 Chromebook，也有些學生是使用個人裝置。」
Chromebook 在教育產業雖受歡迎，卻也因無法執行多數軟體應用程式而為人詬病。此外，許多學生的個人裝置不如實驗室電腦強大。這些都是 Adams 和 Holms 在尋找解決方案時必須牢記的重點。
「我們想利用我們現有的基礎架構」Adams 說，「如果學生用的是 Chromebook，我們希望確保在 Chromebook 上存取應用程式是沒有問題的。」
SPLASHTOP 遠端實驗室應用完美達陣
Adams 和 Holms 評估了幾款遠端存取產品，最後認定 Splashtop 遠端實驗室應用為不二首選。
有了 Splashtop，學生就能透過 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取學校電腦。只要發起遠端桌面連線，就可以像坐在電腦前一樣遠端控制學校電腦，輕鬆執行任何軟體應用程式，並開啟遠端電腦上的任何檔案。
Lenawee 中間學區選擇 Splashtop 的原因包括：
支援遠端存取 Mac 音訊
Adams 和 Holm 在測試其他產品時遇到一個問題：連接 Mac 時，無法透過遠端連線傳輸音訊。然而，影音製作實驗室都是裝設 Mac 電腦，這可就成了一大問題。
然而，Splashtop 使用上完全沒問題，遠端音訊效果良好。 Holm 說：「我在幾台 Mac 電腦上安裝了Splashtop，然後在自己的電腦上對其進行測試，音訊表現正常，令我振奮不已。」
「我們選擇了 Splashtop，因為它是 Mac 的最佳解決方案」 Adams 說。
FERPA
「產品符合 FERPA 標準，對我們來說非常重要。」Adams 指出：「得知 Splashtop 不會保留、操縱學生資訊或進行任何處理，真是太好了。如果 Splashtop 做不到這點，絕對無法通過我們的評選。」
(請參閱 Splashtop 如何達到家庭教育權利和隱私權法案 (FERPA) 規範�標準)。
按同時上線人數計價
Splashtop 遠端實驗室應用是按同時上線人數計價，而不是按學生或裝置數量收費，可大幅降低學區和學校的成本負擔。
Adams 表示：「行政管理工作是在 Splashtop 上進行，因為我們選擇按同時連接席次購買授權的模式。我們會在特定時段將電腦指派給特定學生，就像是在課堂上為學生分配座位一樣。」
未來展望
Adams 和 Holm 也發現，即使在疫情過後，Splashtop 遠端實驗室應用仍有無限潛力與優勢。
「現在，無論學生是否到校上課，我們都做足了準備。」Adams 說道：「即使疫情結束，可能還是會有學生因其他緣故必須待在家中。Splashtop 使我們得以提供遠端存取，也讓我們的實驗室成為潛力無窮的 24 小時虛擬實驗室，這可是前所未知的需求。我們實現了讓學生隨時隨地存取的目標。」
細節
關於 Lenawee Intermediate School District
Lenawee Intermediate School District 是位於密西根州的一家區域教育服務機構，為當地學區和該縣近 15,000 名學生提供學程和支援服務。LISD TECH Center 為高中生提供 20 多個技職教育 (CTE) 學程，主題包括影音製作、繪圖成像技術等。
技職教育課程在配備專業軟體應用程式及高效能電腦的教室中進行授課。提供專業人士等級的軟硬體設施，幫助學生在此習得專精技能。
關於 Splashtop 遠端實驗室應用
使用者可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
透過高品質影音的快速連接 (4k 串流)，使用者可輕鬆遠端控制實驗室電腦。
享有一流的遠端存取功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、聊天等。
只要選擇 Splashtop，而非其他較貴的遠端存取產品，就能省下高達 80% 以上費用。
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