韋恩州立大學使用 Splashtop 為學生和教職員工提供遠端訪問

CFPCA 的電腦實驗室是學生的重要資源。CFPCA 提供通訊、數位音樂錄製、媒體製作、設計、動畫等領域的課程。實驗室提供效能強大的電腦，讓學生可以執行相關領域經常需要使用的軟體。

實驗室電腦上的軟體應用程式包括 Avid Media Composer、Avid Pro Tools、Adobe Creative Suite 完整套件、Logic Pro X、Vectorworks、Autodesk 和 3ds Max。

Wayne State University 因 COVID-19 被迫封鎖校園期間，學生無法直接前往電腦實驗室。

CFPCA 應用技術分析師 Chris Gilbert 表示，學生電腦的效能不足以執行學校課業所需的軟體：「我們發現不少學生購買的是 200 美元的筆記型電腦。那或許足夠應付文書處理的作業，但是要執行 CAD 繪圖可就太勉強了。」

學生無法在自己的裝置上執行這款軟體，因此 Gilbert 和其他 IT 團隊成員必須設法幫助學生存取這些應用程式。

VDI 和 VPN 均失敗告終

CFPCA 技術主任 Gary Cendrowski 列舉虛擬桌面基礎架構 (VDI) 不適用的原因：

「若使用 VDI，不僅 GPU 效能表現不足，再加上延遲、啟動和成本因素，真的行不通。而且 VDI 上無法執行 Adobe，也無法執行 (Autodesk) Maya。可以勉強執行一些向量操作，但也相當有限。」

Gilbert 則解釋虛擬私人網路 (VPN) 也有類似缺點：

「如果使用 VPN，學生的電腦效能不足以應付我們分派的作業。舉例來說，學生需要處理 4K、甚至高達 8K 影片的剪輯工作，但他們的 MacBook Pro 滿足不了這類需求。」