韋恩州立大學使用 Splashtop 為學生和教職員工提供遠端訪問

Wayne State 使用 Splashtop 為學生和教師提供遠端存取功能
確保學生能使用個人裝置存取實驗室電腦軟體
摘要
Wayne State University 的 College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) 之前因 COVID-19 而封鎖校園期間，學生無法臨機使用執行必要特定軟體應用程式的實驗室電腦。校方 IT 團隊必須趕快找到解決方案，讓學生能透過遠距方式繼續有效學習。
多虧有了 Splashtop 的遠端實驗室應用，學生才能透過個人裝置遠端存取並操控實驗室電腦。IT 團隊順利協助學生輕鬆安全地存取維持課業進度所需的資源。
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從韋恩州出發
接下來會有更多來自韋恩州立大學的人員找上你且想要了解 Splashtop，因為他們一直關注著我們，並在我們的重啟委員會中詢問目前狀況。我都跟他們說實際運作非常順利。
Gary Cendrowski
挑戰：如何讓學生在家中存取實驗室電腦和資��源
CFPCA 的電腦實驗室是學生的重要資源。CFPCA 提供通訊、數位音樂錄製、媒體製作、設計、動畫等領域的課程。實驗室提供效能強大的電腦，讓學生可以執行相關領域經常需要使用的軟體。
實驗室電腦上的軟體應用程式包括 Avid Media Composer、Avid Pro Tools、Adobe Creative Suite 完整套件、Logic Pro X、Vectorworks、Autodesk 和 3ds Max。
Wayne State University 因 COVID-19 被迫封鎖校園期間，學生無法直接前往電腦實驗室。
CFPCA 應用技術分析師 Chris Gilbert 表示，學生電腦的效能不足以執行學校課業所需的軟體：「我們發現不少學生購買的是 200 美元的筆記型電腦。那或許足夠應付文書處理的作業，但是要執行 CAD 繪圖可就太勉強了。」
學生無法在自己的裝置上執行這款軟體，因此 Gilbert 和其他 IT 團隊成員必須設法幫助學生存取這些應用程式。
VDI 和 VPN 均失敗告終
CFPCA 技術主任 Gary Cendrowski 列舉虛擬桌面基礎架構 (VDI) 不適用的原因：
「若使用 VDI，不僅 GPU 效能表現不足，再加上延遲、啟動和成本因素，真的行不通。而且 VDI 上無法執行 Adobe，也無法執行 (Autodesk) Maya。可以勉強執行一些向量操作，但也相當有限。」
Gilbert 則解釋虛擬私人網路 (VPN) 也有類似缺點：
「如果使用 VPN，學生的電腦效能不足以應付我們分派的作業。舉例來說，學生需要處理 4K、甚至高達 8K 影片的剪輯工作，但他們的 MacBook Pro 滿足不了這類需求。」
解決方案：使用 Splashtop for Remote Labs，在任何地點都能透過任何裝置遠端存取實驗室電腦
Wayne State University 之所以能夠克服挑戰，正是因為部署了 Splashtop 來提供對電腦實驗室的遠端存取。Gilbert 提到，學生能夠透過自己的裝置輕鬆存取和使用學校的影片編輯軟體。
「我們在校內實驗室裝設 iMac Pro，學生可以遠端連接，而且使用起來順暢無礙。」Gilbert 表示。
在 Splashtop 的幫助下，使用者得以透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取和控制 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
「幸好 Splashtop 能支援 Chromebook，因為學校長期出借 Chromebook 給沒有電腦或經濟條件不佳的學生。這個功能真是太棒了！」Gilbert 說道。
截至秋季，CFPCA 將有 3,500 名學生透過 Splashtop 來存取學校的 300 台實驗室電腦。
成果：來自學生、教師和 IT 的正面回饋
目前，IT 團隊已在春季和夏季學期開始使用 Splashtop，收效良好。
「我們內部有些棘手的情況，因此一直在進行壓力測試，看看能否順利進行。而目前看來，一切都很成功。」Gilbert 表示。
而且，透過 Splashtop 就能輕鬆部署、擴展和管理使用者與電腦，這點也讓 CFPCA 的 IT 團隊讚不絕口。
Cendrowski 和資深系統管理員 Chris Scalise 還特別提及了幾個實用功能。
Cendrowski 指出：「檔案傳輸很輕鬆，雙螢幕很便利，傳訊功能也超順暢。這些都是我們會用到的工具。」
Scalise 也說：「對我們來說，記錄檔是極其珍貴的資產，可以查看登入的人員、時間，以及所傳輸的檔案，讓 Chris 和我掌握有誰在什麼時間使用了哪一間實驗室。我們未來一定會用記錄檔來辨識使用率較高和較低的實驗室。」
學生的回饋也相當正面。
「原本有些人擔心，如果要透過 Chromebook 遠端連接並大量編輯，使用 Media Composer、After Effects 和 Premiere Pro 之類的應用程式進行轉換時，效果會不太理想。但是目前學生們一致給予好評！」Scalise 說道。
細節
關於 Wayne State University 的 CFPCA
Wayne State University 的 College of Fine, Performing and Communication Arts 推出學術課程，教導學生如何掌握多媒體、音訊、影片、動畫、設計、建模等領域的最新技術。CFPCA 為了向學生提供這類資源密集型的軟體應用程式，其計算需求相當龐大，目前在校內設有 300 台高效能實驗室電腦供學生使用。
關於 Splashtop 遠端實驗室應用
適用於遠端實驗室的 Splashtop 是適合學校、學區和大學使用的遠端存取解決方案，不僅價格低廉、效能優異，安全性更是首屈一指。
學生可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
以高品質影音快速連接輕鬆控制電腦。
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