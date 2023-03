韋恩州立大學使用 Splashtop 為學生和教職員工提供遠端訪問

Wayne State University 的 College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) 之前因 COVID-19 而封鎖校園期間,學生無法臨機使用執行必要特定軟體應用程式的實驗室電腦。校方 IT 團隊必須趕快找到解決方案,讓學生能透過遠距方式繼續有效學習。

多虧有了 Splashtop 的遠端實驗室應用,學生才能透過個人裝置遠端存取並操控實驗室電腦。IT 團隊順利協助學生輕鬆安全地存取維持課業進度所需的資源。