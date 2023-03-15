跳至主內容
Splashtop
免費試用
User deciding to go with Splashtop instead of Teamviewer

TeamViewer 企業多用戶計劃與快速求救

IT 和説明台的最佳 TeamViewer 替代方案

免費試用立即購買

Splashtop 價格更低，並且具有與 TeamViewer 相同的主要功能

已有數以千計的企業捨棄 TeamViewer，投向 Splashtop 的懷抱，因為 Splashtop 是目前市面上安全可靠、又最高效能的遠端存取和遠端支援解決方案。

  • 厭倦了團隊查看器的定價嗎？使用 Splashtop可節省高達 50％ 的保證並鎖定您的低價 ！ 查看我們的 T電子檢視器定價 比較

  • Splashtop 與 TeamViewer 的主要功能完全相同

  • Splashtop 全球超過3 千萬人愛用

  • 可從 TeamViewer 輕鬆移轉

了解為什麼 Splashtop 是 TeamViewer 的最佳替代品

Splashtop SOS - Manual Update

TeamViewer 多使用者方案

起始價格（每年）

$399每個並行使用者

$1,354.80每個並行使用者

2個並發用戶

$798

2,169.60 美元

3個並發用戶

$1,197

2,984.40 美元

支援 iOS 和 Android

$155.40添加上

比較 Splashtop SOS 與 TeamViewer 單用戶業務計劃

2020 年 7 月 TeamViewer 美國和歐洲幣別網站顯示的美元和歐元價格，其價格可能因國家/地區而異。

立即開始免費試用或立即購買

免費試用立即購買

來自我們滿意的客戶

從事 IT 工作已有 20 年了，所以一用到 Splashtop，就知道它是個很好的產品。[Splashtop] 很棒，它真的非常可靠。比較過 TeamViewer 後，就會發現 Splashtop 實在太厲害了，還有它的價格也很合理。不像 TeamViewer，簡直要我付出全部。我真的非常喜歡這項產品，而且也強力推薦給其他同業。

Stuart Livingstone - NuWave Backup

MSP 得益於 Splashtop Remote Support Premium

為什麼 Midwest PROTECH 選擇 Splashtop 而不是 TeamViewer

查看更多
User registering for Splashtop whilst having a Teamviewer license

已有 Teamviewer 授權？

當您切換到 Splashtop 時，可以保證節省 50％ 的費用。 無需等到目前的訂閱到期。 與我們聯繫，我們將幫助您儘早開始使用 Splashtop，無需額外費用。

與我們聯繫

立即開始免費試用

免費試用TeamViewer 替代產品

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元