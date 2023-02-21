在家和混合辦公室工作

一年回顧以及對混合辦公室和未來工作模式的意義

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這是加州和許多其他地區白領族為了配合地方政府的 COVID-19 抗疫要求而在家工作的時間。

關於未來工作的激辯由此而生，還有高階主管提出以下問題：

未來的辦公室會是什麼樣貌？工作會採取遠端模式嗎？

公司在 COVID 疫情後將面臨哪些隱私和安全的問題？

企業可以做何準備來因應這一切？

去年，我們與多位執行長和人力資源主管探討以上問題。他們都認同遠端工作有其優勢，但也不能完全取代傳統辦公室，原因如下：

實體辦公室是聲望、品牌和信任的有力象徵 社交互動很難在完全 WFH 的環境中複製 在辦公室內，創新成果和員工發展較佳 雇主和員工對 WFH、辦公室和心理健康風險的看法不一 對安全性和 IT 基礎架構的影響

Splashtop 執行長針對這點補充道：「儘管實體辦公室的優勢不容否認，但在家辦公亦有驚人的優勢：降低營運成本、可接觸到全球各地的人才、能吸引到 Z 世代這樣的數位遊民 (digital nomad)、減少通勤所耗費的時間、因減少工作中斷的情況而提高生產力、縮減碳足跡，以及實現業務連續性。」

我們從這場討論中總結出未來的辦公室將會是混合模式，並提出企業為準備混合辦公室而採取的措施。時間倒轉至 2021 年全球「封城」屆滿一週年之際，我們究竟學到了什麼？辦公室的型態真如我們所料，逐漸邁向混合模式嗎？我們邀請了已實行混合模式一年的幾家企業來分享他們的想法。

企業領袖對未來辦公室的看法：沒錯，混合辦公室將成常態。

自 2019 年 3 月起便實行遠端工作的 GetVoip 執行長 Reuben Yonatan 表示：「儘管我們打算回歸辦公室，但如果員工有意在家工作，我們也很願意採取混合模式，因為過去這一年證明遠端辦公並不會影響生產力。」

Cable Compare 經理 Todd Ramlin 也認同 Reuben 的觀點，覺得遠端工作不會影響生產力。Reuben 表示：「不過，對於某些員工來說，遠端工作會或多或少影響到家庭生活，因此，在熬過病毒威脅後仍要求他們繼續在家工作並不合理。考慮到這些因素，我們目前打算維持混合辦公室的模式，讓員工自行選擇在家辦公還是進辦公室。」

PEO Compare 執行長 Nelson Sherwin 補充道，他不認為混合工作環境只是一波短暫而快速的流行現象，而是反映出目前人力發展所應達到的階段。Nelson 指出：「這就好像是 COVID 迫使我們跟上時代的步伐。現在，各公司都表現出可以根據需求快速建立虛擬基礎架構，且至今已持續運作一年，因此沒有必要恢復全員待在辦公室內的模式。」

這都是正面的反饋，但是員工和數據呢？ 他們在告訴我們什麼？



混合工作趨勢：來自關鍵報告和遠端員工的重要訊息

昨天稍早，Microsoft 公布了年度工作趨勢指數調查結果，這些調查結果來自對 31 個國家或地區共 30,000 人的研究，以及對 Microsoft 365 和 LinkedIn 的生產力和勞動訊號綜合分析。

資料來源：Microsoft 2021 年工作趨勢指數

根據 Microsoft 的說法，混合工作是不可避免的，因為所有受訪者中，66％ 的領導人表示他們的公司正在將辦公空間重新設計為混合辦公空間，73％ 的員工希望保持靈活的遠程工作選擇，而 67％ 的員工希望在大流行後更多的面對面工作或協作。

Splashtop 最近一次調查了 400 多名員工的民意調查也指出了對混合辦公室的明確偏好，其中 59％ 的參與者表示他們更喜歡每週兩次去辦公室，31％ 每週選擇 3 或 4 天，10％ 的參與者選擇整個工作週。

如此看來，資料和員工的意見反饋都顯示混合工作場所是未來的工作模式。那麼企業該如何成功做好準備呢？儘管妥善打造混合辦公室需要多重要素，但是掌握能有效支援混合式團隊的適當技術和工具，才是高效混合辦公室的根本。

BYOD + 遠端存取：最佳混合辦公室的技術要件？

以往遠端工作都是透過公司 VPN 網路進行，但事實證明這並不是最佳做法，也無法為了實現遠端勞動力而擴展，因為 VPN 往往成本高昂，對效能要求較高，難以擴大規模。許多企業都為此改用遠端存取軟體來打造混合勞動力。

遠端存取的運作機制如下：

遠程訪問使用戶可以通過任何個人 Windows 或 Mac 計算機甚至 iOS 或 Android 移動設備訪問工作計算機。 這使公司可以利用員工已經可以使用的個人設備



這種配置方式已經盛行一段時間，稱為自攜裝置 (BYOD)。BYOD 策略是讓員工使用個人裝置 (例如筆記型電腦、智慧型手機和平板電腦) 來存取工作相關的網路或系統。

有了遠端存取和 BYOD，就不必重複購買裝置或軟體授權。員工可以透過遠端存取連接內部電腦，就像坐在電腦前一樣操作使用，也就是說，他們可以使用在辦公室才能存取的所有軟體。

儘管市面上有眾多種類的遠端存取工具，但大多須佔用龐大儲存空間、價格高昂或是安全性不足，但也正是如此，才能更加突顯出 Splashtop 的不凡價值。

Splashtop 是市場上最有價值的遠端存取解決方案之一，價格通常比競爭對手低 80％，企業級安全性以及適用於所有遠端會話的 4K 流等功能。 您可以在此處找到有關 Splashtop 和我們的遠端存取解決方案的更多信息，並免費試用它們，而無需任何承諾或信用卡。

不過，無論您選擇 Splashtop 還是其他遠端存取軟體來打造混合辦公室，都必須確保所選的解決方案安全無虞，才能在易受網路攻擊的遠端環境中保護企業和員工。

在安全的遠端存取軟體解決方案中尋找什麼🔒

單一登入 (SSO) 功能，確保員工密碼符合法規遵循和安全性要求 *

裝置驗證；多數 VPN 解決方案不具備這項功能

多重要素驗證

若無公司核發的裝置可以使用，須能夠在安全的環境中支援 BYOD (自攜裝置) 模式

具備一鍵連線功能，有別於 VPN 型解決方案，克服了設定過程惱人、連接時間太長、效能緩慢的問題

自動化基礎架構和軟體更新；若像 VPN 仰賴手動更新，不僅有安全風險，也容易導致停機和相容性問題

高效能、低延遲的解決方案，能夠支援高畫質影片串流，進而提高使用者生產力

可輕鬆快速地針對成千上萬的使用者進行擴展

不必在每個遠端站台設定閘道硬體

IT 可以控制 (即停用或啟用) 檔案傳輸和遠端列印功能

可提供簡單易讀的記錄，且具備連線錄製功能與輕鬆監控通報的機制

* SSO 集成可在企業版中使用

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希望這篇關於未來工作模式與混合辦公室的文章對您有所幫助。如有其他疑問，或需要關於籌備遠端團隊的協助，我們都很樂意提供支援。若想進一步了解 Splashtop 遠端存取軟體，也歡迎免費試用。