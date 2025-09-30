在家和混合辦公室工作

一年回顧以及對混合辦公室和未來工作模式的意義
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這是加州和許多其他地區白領族為了配合地方政府的 COVID-19 抗疫要求而在家工作的時間。
關於未來工作的激辯由此而生，還有高階主管提出以下問題：
未來的辦公室會是什麼樣貌？工作會採取遠端模式嗎？
公司在 COVID 疫情後將面臨哪些隱私和安全的問題？
企業可以做何準備來因應這一切？
去年，我們與多位執行長和人力資源主管探討以上問題。他們都認同遠端工作有其優勢，但也不能完全取代傳統辦公室，原因如下：
實體辦公室是聲望、品牌和信任的有力象徵
社交互動很難在完全 WFH 的環境中複製
在辦公室內，創新成果和員工發展較佳
雇主和員工對 WFH、辦公室和心理健康風險的看法不一
對安全性和 IT 基礎架構的影響
Splashtop 執行長針對這點補充道：「儘管實體辦公室的優勢不容否認，但在家辦公亦有驚人的優勢：降低營運成本、可接觸到全球各地的人才、能吸引到 Z 世代這樣的數位遊民 (digital nomad)、減少通勤所耗費的時間、因減少工作中斷的情況而提高生產力、縮減碳足跡，以及實現業務連續性。」
我們從這場討論中總結出未來的辦公室將會是混合模式，並提出企業為準備混合辦公室而採取的措施。時間倒轉至 2021 年全球「封城」屆滿一週年之際，我們究竟學到了什麼？辦公室的型態真如我們所料，逐漸邁向混合模式嗎？我們邀請了已實行混合模式一年的幾家企業來分享他們的想法。
企業領袖對未來辦公室的看法：沒錯，混合辦公室將成常態。
自 2019 年 3 月起便實行遠端工作的 GetVoip 執行長 Reuben Yonatan 表示：「儘管我們打算回歸辦公室，但如果員工有意在家工作，我們也很願意採取混合模式，因為過去這一年證明遠端辦公並不會影響生產力。」
Cable Compare 經理 Todd Ramlin 也認同 Reuben 的觀點，覺得遠端工作不會影響生產力。Reuben 表示：「不過，對於某些員工來說，遠端工作會或多或少影響到家庭生活，因此，在熬過病毒威脅後仍要求他們繼續在家工作並不合理。考慮到這些因素，我們目前打算維持混合辦公室的模式，讓員工自行選擇在家辦公還是進辦公室。」
PEO Compare 的執行長 Nelson Sherwin 補充道，他並不認為混合工作環境是一種時尚，而是反映了我們在勞動力發展方面真正應該處於的位置。 「這幾乎就像新冠疫情迫使我們跟上時代的步伐，」尼爾森說。 “現在公司已經證明，如果需要的話，他們可以快速建立虛擬基礎設施，而且它已經可持續一年了，完全不存在回到辦公室工作的選擇。”
這都是正面的反饋，但是員工和數據呢？ 他們在告訴我們什麼？
讓我們在下面探索它。
混合工作趨勢：來自關鍵報告和遠端員工的重��要訊息
昨天稍早，Microsoft 公布了年度工作趨勢指數調查結果，這些調查結果來自對 31 個國家或地區共 30,000 人的研究，以及對 Microsoft 365 和 LinkedIn 的生產力和勞動訊號綜合分析。
資料來源：Microsoft 2021 年工作趨勢指數
根據 Microsoft 的說法，混合工作是不可避免的，因為所有受訪者中，66％ 的領導人表示他們的公司正在將辦公空間重新設計為混合辦公空間，73％ 的員工希望保持靈活的遠程工作選擇，而 67％ 的員工希望在大流行後更多的面對面工作或協作。
Splashtop 最近一次調查了 400 多名員工的民意調查也指出了對混合辦公室的明確偏好，其中 59％ 的參與者表示他們更喜歡每週兩次去辦公室，31％ 每週選擇 3 或 4 天，10％ 的參與者選擇整個工作週。
如�此看來，資料和員工的意見反饋都顯示混合工作場所是未來的工作模式。那麼企業該如何成功做好準備呢？儘管妥善打造混合辦公室需要多重要素，但是掌握能有效支援混合式團隊的適當技術和工具，才是高效混合辦公室的根本。
BYOD + 遠端存取：最佳混合辦公室的技術要件？
以往遠端工作都是透過公司 VPN 網路進行，但事實證明這並不是最佳做法，也無法為了實現遠端勞動力而擴展，因為 VPN 往往成本高昂，對效能要求較高，難以擴大規模。許多企業都為此改用遠端存取軟體來打造混合勞動力。
遠端存取的運作機制如下：
遠程訪問使用戶可以通過任何個人 Windows 或 Mac 計算機甚至 iOS 或 Android 移動設備訪問工作計算機。 這使公司可以利用員工已經可以使用的個人設備
筆記本電腦，平板電腦，智能手機）。
這種配置方式已經盛行一段時間，稱為自攜裝置 (BYOD)。BYOD 策略是讓員工使用個人裝置 (例如筆記型電腦、智慧型手機和平板電腦) 來存取工作相關的網路或系統。
有了遠端存取和 BYOD，就不必重複購買裝置或軟體授權。員工可以透過遠端存取連接內部電腦，就像坐在電腦前一樣操作使用，也就是說，他們可以使用在辦公室才能存取的所有軟體。
儘管市面上有眾多種類的遠端存取工具，但大多須佔用龐大儲存空間、價格高昂或是安全性不足，但也正是如此，才能更加突顯出 Splashtop 的不凡價值。
Splashtop 是市場上最有價值的遠端存取解決方案之一，價格通常比競爭對手低 80％，企業級安全性以及適用於所有遠端會話的 4K 流等功能。 您可以在此處找到有關 Splashtop 和我們的遠端存取解決方案的更多信息，並免費試用它們，而無需任何承諾或信用卡。
不過，無論您選擇 Splashtop 還是其他遠端存取軟體來打造混合辦公室，都必須確保所選的解決方案安全無虞，才能在易受網路攻擊的遠端環境中保護企業和員工。
在安全的遠端存取軟體解決方案中尋找什麼🔒
單一登入 (SSO) 功能，確保員工密碼符合法規遵循和安全性要求 *
裝置驗證；多數 VPN 解決方案不具備這項功能
多重要素驗證
若無公司核發的裝置可以使用，須能夠在安全的環境中支援 BYOD (自攜裝置) 模式
具備一鍵連線功能，有別於 VPN 型解決方案，克服了設定過程惱人、連接時間太長、效能緩慢的問題
自動化基礎架構和軟體更新；若像 VPN 仰賴手動更新，不僅有安全風險，也容易導致停機和相容性問題
高效能、低延遲的解決方案，能夠支援高畫質影片串流，進而提高使用者生產力
可輕鬆快速地針對成千上萬的使用者進行擴展
不必在每個遠端站台設定閘道硬體
IT 可以控制 (即停用或啟用) 檔案傳輸和遠端列印功能
可提供簡單易讀的記錄，且具備連線錄製功能與輕鬆監控通報的機制
* SSO 集成可在企業版中使用
我們希望您發現這篇關於工作的未來和混合辦公室的文章對您有所幫助，如果您有更多問題並需要幫助來設置遠程團隊，我們將為您提供幫助。 如果您對Splashtop終端存取軟體感到好奇，也可以免費試用。