IT 團隊通常擔任一個無人感激的任務。他們需要確保端點保持完全修補和保護，但補丁安裝可能會造成干擾，或者依賴用戶手動提示，這些提示可能會被忽略。所以，他們如何在不打擾員工的情況下保持裝置更新？
無聲補丁安裝是關鍵。利用此功能，IT 團隊可以推出更新，而無需最終使用者批准或中斷工作。然而，靜默安裝仍需要計劃、測試、記錄和驗證。
考量到這一點，我們來探討一下安靜補丁安裝。我們將探討它是什麼、如何運作、需要規劃哪些風險，以及如何使自動化修補管理既無聲也可靠。
什麼是靜默補丁安裝？
靜默修補程式安裝是一種在不需要使用者點擊提示或手動完成安裝的情況下安裝軟體或作業系統更新的過程。這會無縫地部署補丁而不影響使用者的工作日。
請注意，僅因安裝是「靜默式」的，並不意味它是不可見或不受控制的。無聲修復工作流程仍需管理員核准，並應符合部署原則。與任何補丁安裝一樣，靜默安裝應包含記錄、報告和驗證。
也很重要的是要注意靜默安裝、非人工操作安裝、背景更新和自動補丁管理之間的差異。雖然它們非常相似，而且經常重疊，但它們不一定是相同的：
靜默安裝：不需要使用者點擊提示、批准安裝或手動完成安裝的修補程式安裝。
主動安裝：在 IT 設定所需參數、腳本或部署參數後，無需使用者操�作即可安裝更新。仍可能需要管理員批准、測試和部署控制。
背景更新：在裝置閒置或執行其他任務時，自動在背景執行的更新。
自動化修補管理：建立規則和設定，以自動偵測、排程、測試和部署修補程式，並符合公司政策。
靜默修補程式安裝的運作方式
靜默修補安裝遵循可重複的過程，但具體步驟可能會因為安裝類型、部署方法和重新啟動要求而有所不同。靜默修補程式的安裝過程通常如下所示：
確認所需的修補程式或更新： 首先，IT 團隊識別需部署的更新。這可以包括作業系統更新、第三方應用程式、安全性修補程式，甚至是自訂軟體套件。
確認安裝程式類型：修補程式可以根據安裝程式類型使用不同的部署方法，例如 MSI、EXE、PKG、腳本式安裝程式或套件管理器。
查找支援的靜默安裝參數： 參數會因安裝程式而異。雖然有些使用標準開關，但其他可能需要特定製造商的命令。
在受控裝置群組上測試安裝： 在將修補程式推送到更大範圍的環境之前，測試它們是很重要的。首先與一個小但具有代表性的群組測試，以確認行為、重新啟動要求以及可能發生的任何相容性問題。
使用腳本、套件管理器或端點管理工具來部署修補程式： 一旦修補程式經過測試和驗證，就可以開始部署了。這可以使用多種方法來完成，如命令行工具、PowerShell、套件管理器或集中式補丁管理平台。
紀錄並驗證結果： 每個修補程式都應該得到妥善驗證，以確保其已正確部署。由�於使用者不會看到提示，因此IT部門需檢查並確認補丁是否成功，若失敗則須跟進。
常見的Silent Patch安裝方法
沒有一種具體的方法可以靜默安裝修補程式。相反地，這個詞是指任何不需要使用者輸入即可部屬更新的修補程式安裝。一些常見的方法包括：
MSI 靜默安裝
MSI 套件通常支援標準化的 Windows Installer 命令，包括靜默模式、被動模式、重啟行為和日誌記錄的參數。對於 MSI 套件，IT 團隊通常可以使用 Windows 安裝程式參數來安靜地執行更新、抑制提示、控制重新啟動行為以及捕捉安裝日誌。
EXE 靜默安裝
EXE 安裝程式的靜默指令可能會隨著供應商或安裝程式框架而有所不同，因此預測性較低。在這些情況下，IT 團隊應查看製造商文件，以了解在部署之前是否可以使用 /quiet、/silent 或類似的旗標。這可能也需要額外測試，因為程式碼可能會因安裝器框架而有所不同。
基於 PowerShell 的補丁部署
使用 PowerShell，IT 團隊可以運行隱藏命令，包括部署修補程式。PowerShell 讓技術人員能夠下載安裝程式、擷取日誌，以及自動化修補工作流程，對技術團隊來說是一個實用的工具。然而，它缺乏集中化的可見性，讓大型組織在大規模管理上更為困難。
以套件管理器為基礎的更新
使用套件管理器，IT 團隊可以標準化應用程式的安裝和更新方式，包括靜默更新。這有助於減少手動打包工作，不過 IT 團隊仍然需要自行控制更新的測試方式、批准補丁並生成報告。
端點管理和補丁自動化工具
透過良好的端點管理解決方案，您可以集中管理部署、排程、原則執行、報告，甚至是對於修補失敗的問題進行補救。這使 IT 團隊能夠不僅僅是執行靜默命令，還能在不中斷終端使用者的情況下，無縫管理其設備的更新。
靜默補丁安裝的好處
安靜修補有多項優點，可以提高效率和網路安全，這使其成為修補部署的一個有用功能。這些好處包括：
減少對終端用戶的干擾： 靜默修補讓更新可以在不打斷工作安裝程序提示的情況下進行，保持裝置及時更新，同時將干擾降至最低。
更快速的部署到多個裝置： 透過靜默部署補丁至端點，IT 團隊可以大規模推出更新，而不需要逐一管理端點。
更一致的補丁覆蓋率： 使用靜默補丁安裝可讓IT團隊在指令和原則上標準化，減少設備間的差異，達到更一致的結果。
減少對用戶操作的依賴： 靜默補丁安裝將責任從最終用戶身上移開。用戶不需要記住、批准或手動完成更新，因此他們可以專注於工作。
更好的維護時段支援： IT 人員可以使用靜默修補安裝來排程在低影響時期更新，進一步減少中斷。
改進的操作重複性： 沉默部署使得修補更容易紀錄、重複和審計，幫助 IT 團隊保持更清晰的記錄和更一致的修補流程。
靜默修補程式安裝的風險和限制
雖然安靜修補是一種讓終端保持更新且減少干擾的好方法，但它並非沒有缺點。無聲補丁的安裝可能會引入一些新的操作責任和風險，IT 團隊必須了解，以便妥善處理。
常見風險包括：
如果沒有用於記錄和驗證安裝的�工具，失敗的安裝可能很難察覺。
不正確的開關可能導致安裝不完整。
某些修補程式仍需要重啟，因此必須仔細規劃重啟行為，以免裝置在不正確的時間重啟或處於部分更新的狀態。
有些應用程式不支援真正的靜默安裝。
安裝程序在不同工具和軟體版本中可能會有所不同。
如果有任何問題，廣泛推播可能會使問題迅速散布，特別是在跳過測試的情況下。
部署後 IT 仍需要驗證。
這並不意味著無聲補丁使用起來太麻煩。相反地，這代表靜默安裝在搭配妥善測試和分階段推出時效果最佳，並且需要一個能夠提供補丁狀態清晰可見的平台。
靜默修補程式安裝的最佳實踐
考量到靜默安裝修補的好處，讓我們來看看一些最佳實踐。這是一份設計用來幫助IT團隊改善更新流程的實用建議清單，使他們能夠在不中斷使用者的情況下高效地保持端點設備的更新：
驗證製造商支援的靜默安裝參數： 不同的製造商可能使用不同的開關或部署方法，因此提前確認非常重要。
在廣泛部署前進行測試: 當您推出更新時，最好從一小群多樣化的裝置開始。這將有助於確認穩定性並識別任何潛在問題，以防止它們擴大影響範圍。
每次部署都使用記錄：僅僅因為安裝是靜默的，不代表不需要記錄。確保記錄每次安裝，以便 IT 團隊在問題影響使用者之前進行故障排除。
謹慎規劃重新啟動行為： 修補程式通常需要裝置重新啟動才能完全安裝，但是否強制、排程或甚至延遲重新啟動則由 IT 團隊決定。這通常取決於業務�影響和修補程序的緊急性，因此重要更新不會被延遲。
儘可能分階段部署： 在部署更新時，最好先從小範圍開始，然後再擴大到更大範圍。這有助於確保順利推出，同時留出時間來識別任何意外問題或處理失敗。
追蹤成功、失敗和待處理狀態： 靜默安裝只有在IT能確認安裝結果後才有用。確保追蹤程式修補，以便你可以驗證成功並解決任何失敗。
避免依賴使用者完成修補： 靜默安裝的目的是在不打擾使用者的情況下部署修補。靜默安裝應由 IT 部門控制，而不是將任何責任推給終端使用者。
當靜默補丁安裝不足時
雖然靜默補丁安裝是一個管理更新的有用工具，但有時候還是不夠。無聲安裝處理執行，但不處理修補程式優先級、端點可見性、報告或修復。因此，有時需要更完整的修補程式管理方法。
如果您遇到這些問題，您可能需要更完整的補丁管理：
IT 缺乏可見性，不知道哪些裝置缺少關鍵修補程式。
修補狀態是手動或不一致地追踪的，很難知道哪些設備是最新的。
由於缺乏自動修復，失敗的安裝需要花費大量人力進行跟進。
第三方應用程式補丁與作業系統補丁分開處理。
團隊缺乏審核或內部檢查所需的報告。
需要在多個遠端或混合端點上部署更新。
Splashtop AEM 如何協助 IT 團隊簡化補丁部署
當 IT 團隊需要在遠端端點上部署更新、追蹤補丁狀態並減少人工跟進時，Splashtop AEM 協助將補丁過程變成更透明和可重複的工作流程。
Splashtop AEM 提供即時可見性、自動化和基於原則的修補程式管理，以協助 IT 團隊從一個地方支援和更新其網路上的裝置。它提供洞察哪些裝置需要修補，幫助高效部署更新，並追蹤成功或失敗情況，以便 IT 團隊能更快速地識別問題並採取後續行動。
Splashtop AEM 附帶多種工具和功能，旨在簡化和優化補丁過程，包括：
即時修補可見性：IT 團隊可以輕鬆地從單一螢幕查看受管理終端的修補狀態。
作業系統和第三方修補： Splashtop AEM 可以自動部署更新到作業系統和第三方應用程式。
基於原則的自動化： IT 團隊可以設定修補政策，通過排程和自動化工作流程來減少重複的修補工作。
基於CVE的見解： Splashtop AEM 使用常見漏洞和曝光（CVE）數據來幫助優先處理最需要關注的漏洞。
詳細目錄報告： 使用硬體和軟體詳細目錄，IT 團隊可以更好地了解各裝置安裝了哪些軟體以及何時需要更新。
自動修復流程： Splashtop AEM 幫助 IT 團隊藉由查看失敗狀態來回應失敗的修補程式，並執行例如腳本或支援回滾的後續動作。
端點管理需要可見性和自動化來確保裝置安全且保持最新。有了 Splashtop AEM，IT 團隊可以將修補轉變為可見且可重複的工作流程，從單一控制台進行靜默更新跨設備。
讓靜默補丁安裝更可靠
透過靜默修補安裝，IT 團隊可以部署更新而不會打擾使用者，從而保持公司內部工作順暢進行。然而，無聲安裝最適合作為更廣泛的修補�管理流程的一部分，包括可見性、自動化、測試和報告。
IT 團隊應能輕鬆地查看哪些裝置和應用程式需要更新，安全地測試和推行更新，並識別任何失敗的修補程式以便解決。使用像 Splashtop AEM 這樣的補丁管理解決方案，IT 團隊可以從單一控制台更有效地管理該流程。
Splashtop AEM 提供 IT 團隊管理端點修補、監控裝置狀態、執行原則以及減少重複手動工作的工具。透過自動化修補管理，IT 團隊可以在降低員工干擾的情況下保持端點更新。
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