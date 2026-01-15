有時候，“自動修補”並不像承諾的那樣有效或自動地修補。許多組織聲稱可以自動修補漏洞，但仍然使系統未修補且易受攻擊，導致安全漏洞。
修補自動化應提高網路安全性並減少風險，確保每個端點和應用程式保持完全修補和最新狀態。然而，常常會出現一個中斷連接：自動修補工具不總是提供即時的自動修補，從而導致威脅保護能力降低，而不是完全的安全性。
考量到這一點，讓我們來探討如何建立一個自動化的修補策略，該策略優先處理實際威脅，確保裝置獲得必要的更新，而不僅僅是安排更新時程。
基礎自動化與風險導向修補之間的差異
首先，我們需要澄清一個許多人忽略的區別：基本自動化和基於風險的自動化之間的差異。
基本自動化使用一個設定的排程來檢查更新並部署更新，優先級考量不多。雖然這技術上自動化了修補，但它依賴於排程部署，這意味著修補程式未能及時應用，導致端點在無保護時出現漏洞。
另一方面，基於風險的自動化會自動檢測新補丁，並在可用時立即部署到各終端。它根據可利用性、嚴重性和曝光度優先處理修補程式，從而實現更快速、更智能的部署。
雖然安排修補看似方便，但它無法均勻減少風險或確保立即保護。當新漏洞被識別出來時，網路攻擊者會迅速利用它們，因此公司需要在為時已晚之前更新其安全防禦策略。排程修補可能需要幾個小時從修�補程式的發布到部署，讓系統暴露在風險中。
攻擊者通常利用第三方軟體的延遲、安全漏洞以及可見性的盲點來滲透網路並危害裝置。即時、以風險為基礎的修補程式自動化可以在攻擊者利用漏洞之前檢測到這些漏洞，但基本的自動化解決方案通常缺乏這些功能。
為什麼傳統的修補策略無法降低風險
事實是，傳統的修補策略已經不再足夠。雖然它們曾經在保持端點更新方面非常有效，但現在它們留下了不減少風險的重大漏洞。
將修補週期綁定到固定排程而不是威脅緊急性，會導致修補速度較慢，並且漏洞暴露的時間較長。同樣地，使用具有較長檢查延遲的行動裝置管理 (MDM) 或端點工具可能會導致它們長時間未修補並暴露在危險中。
此外，第三方應用程式和軟體也應正確更新，但許多傳統解決方案缺乏對其漏洞的可見性或修補第三方應用程式的能力。這留下了可供攻擊者利用的重大漏洞，而 IT 團隊卻渾然不知。
同樣地，傳統的修補策略缺乏驗證修補程式是否正確安裝的手段。因此，如果修補過程中出現錯誤，IT 團隊將無法知道他們的系統仍然存在漏洞。
還有一個需要考慮的問題是常見漏洞與暴露（CVEs）。傳統的修補策略依賴手動 CVE 分級來確定應優先解決和修復的漏洞，這樣的策略在企業不斷擴展和分散的端點上難以擴展。這導致補丁部署速度變慢，留下關鍵系統和漏洞未打補丁。
降低風險的修補策略長什麼樣子
那麼，一個強大、現代的修補策略應該怎麼樣呢？適當的修補程式管理包含多個關鍵元素，這些元素有助於提高修補速度、覆蓋範圍和保護性能，包括：
持續可視性 進入端點和應用程式，以盡快識別和解決暴露問題。
以 CVE 為導向的優先排序優先處理最關鍵的風險。
即時補丁部署以確保補丁能及時且有效地部署。
基於原則的實施以減少延誤和人為錯誤，確保每個漏洞都按照公司原則處理。
驗證和報告以確認修補被正確安裝，並維護記錄以供審計和IT 合規使用。
使用補丁管理和這些元件有助於確保全面性、及時的補丁部署，以優先處理和迅速解決最關鍵的漏洞，並確保每個補丁都正確安裝。鑑於企業每天面臨的網路威脅不斷增長，有效的補丁管理可以在維持網路安全與發生毀滅性數據洩漏之間產生關鍵差異。
Splashtop AEM 如何啟用基於風險的補丁自動化
現代威脅需要先進的自動化補丁管理和威脅檢測工具來對抗。幸運的是，有這樣的解決方案：Splashtop AEM（自主終端管理）。
Splashtop AEM 幫助 IT 團隊藉由自動化的即時補丁和 AI 協助的 CVE 洞察降低風險，並透過監控和快速補救措施，時刻保護裝置、操作系統和第三方應用程式。
Splashtop AEM 包含：
即時修補可檢測到可用的更新，並根據您的修補原則快速部署，而不是依賴延遲的檢查。
CVE 洞察 以識別高風險、可利用的漏洞，以便及時修復。
第三方應用程式修補以保持應用程式更新，並防禦常見的攻擊途徑，例如瀏覽器和協作工具。
基於原則的自動化，強制執行修補程式原則，並根據嚴重性和暴露程度優先更新。
跨平台支援，賦能 IT 團隊從單一控制台管理 Windows、macOS 和其他裝置。
統一儀錶板 即時顯示所有端點的風險狀況和修補狀態，提供完整的可見性和控制。
使用Splashtop AEM，IT 團隊可以保護分散的端點免受現代威脅。它為組織提供所需的可見性、安全性和控制，以確保每個端點保持受保護狀態，從而在各端點提供更好的保護。
逐步指南：如何建立降低風險的補丁策略
那麼，公司要如何改進其修補策略，以將風險降到最低，並確保所有端點、應用程式和作業系統保持最新？遵循以下步驟可以在分散式環境中提供全面、最新的安全和快速的補丁修正：
建立完整的端點可見性：使用 Splashtop AEM 自動詳細目錄所有裝置和應用程式，確保所有端點和軟體都在您的修補範圍內。
顯示最危險的漏洞： 利用內建的 CVE 洞察來識別需要立即關注的可利用、高影響的漏洞。
按風險而非排程優先：根據嚴重性、可利用性和業務影響來定義修補規則，以確保首先解決重要更新。
利用原則自動執行管理: 配置 Splashtop AEM 原則，以便在無需人工干預的情況下持續部署和執行補丁。
即時套用補丁： 一旦操作系統和第三方更新可用，即可立即部署，減少零時差和嚴重漏洞的暴露窗口。
驗證並報告修復措施：使用即時儀錶板�和報告來確認補丁成功並維持審計就緒記錄。
持續調整： 隨著新威脅的出現和環境的變化，隨時改進原則。
增加風險的常見自動化錯誤
當您部署自動化解決方案時，您會希望從中獲得最大效益，並確保您正有效地為所有端點進行修補。然而，一些常見錯誤可能會增加風險，而不是減少它。
例如，沒有優先排序的話，自動化修補軟體可能會花所有時間在部署針對低優先級威脅的小修補，而讓更關鍵的更新無法及時進行。同樣地，依賴部署週期意味著一個新的關鍵修補程式可能已發布，但直到週期重複之前都不會被部署。無論是哪種情況，這都可能延遲關鍵修補並讓終端暴露。
忽視第三方軟體可能會增加風險，因為此類應用程式引入了攻擊者可能利用的新漏洞。良好的自動化修補策略必須包含第三方應用程式，以確保完整且一致的覆蓋。
許多企業認為IT合規和安全是相同的目標。然而，安全合規法規代表著所有企業的基本要求，而各個公司還有其自身特定的安全需求。如果您只是在滿足您的合規要求，那麼您只是在做最低限度的工作，忽視了可能對您的業務影響最大的網路安全措施。
最後，太多組織假設自動化可以無需驗證地工作，更糟的是，它們缺乏驗證所需的可視性。更新有時可能會安裝失敗，因此可見性對於確保每個補丁正確安裝是至關重要的。
幸運的是，每個問題都可以透過 Splashtop AEM 解決。使用 Splashtop AEM，您可以根據原則和威脅級別建立修補規則和優先順序，自動更新您的作業系統和第三方應用程式，維持合規性和安全性，並獲得每次更新的可見性。這有助於確保在您的端點上實現整體的、��實時的、可靠的安全性。
誰從風險基礎修補程式自動化中獲益最多
實施基於風險的補丁自動化可以幫助各種公司和團隊，包括：
IT 團隊管理遠端和混合環境可以自動修補和更新遠端端點。
使用 Intune 或 MDM 工具且具有延遲修補週期的組織可以通過立即部署關鍵更新來降低安全風險。
注重安全性的團隊可以通過迅速解決漏洞和保持強健的網絡安全姿態來減少攻擊面。
需要證明補救的合規性驅動組織可以追踪其補丁狀態並證明合規性。
管理多個客戶的託管服務提供商 (MSPs) 可以在不需手動管理每個客戶的情況下，自動更新客戶間的修補程式。
當然，這些例子遠非包羅萬象。雖然這些是一些關鍵的使用案例，但任何需要維護和保護多個端點的組織都能從像 Splashtop AEM 這樣的自動化修補解決方案中獲得輕鬆修補和安全性的益處。
自動化應該減少風險，而不僅僅是節省時間
自動化是一個強大的工具，可以快速、高效地進行修補管理，但其作用不僅僅是節省時間。適當的自動化可以而且應該減少風險並提高安全性，但只有在以威脅優先級和即時修復構建的情況下才能做到這一點。
使用 Splashtop AEM，您可以透過原則性的規則，自動偵測、測試、排序優先級並部署修補程式到分散式端點。這可以提高您的工作環境中的 IT 合規性和網路安全，同時減輕 IT 團隊的負擔，並提供對每個終端和明確稽核記錄的可見性。
Splashtop AEM 提供 IT 團隊所需的工具和技術，以監視端點、主動解決問題並減少工作量。這包括：
自動修補作業系統、第三方和自訂應用程式。
AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞見。
可在整個網路中實施的可自訂原則框架。
硬體和軟體的詳細目錄追蹤和管理跨所有末端設備。
警報和修復措施自動解決問題，以防止問題發生。
在不打擾使用者的情況下，進行背景操作以存取任務管理員和裝置管理員等工具。
Splashtop AEM 使您能夠針對網路中所有端點和應用程式，實施現代且風險導向的修補策略。立即免費試用，體驗真正風險減少所帶來的不同：